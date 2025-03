オールインワンのSaaS一元管理ツール「Bundle by freee」、Oktaの「Okta Integration Network」にSCIM連携で登録

Okta Japan株式会社

Okta Japan株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:渡邉 崇)は、フリー株式会社(本社:東京都品川区、CEO:佐々木大輔)が提供するオールインワンのSaaS一元管理ツール「Bundle by freee」が、Oktaのアイデンティティ管理ソリューション「Okta Workforce Identity」と事前連携する7,500以上のアプリテンプレート群「Okta Integration Network(https://www.google.com/url?q=https://www.okta.com/jp/okta-integration-network/&sa=D&source=docs&ust=1742894564624079&usg=AOvVaw16neHHOOB6PxBccq3o4Wj-)」(OIN)に、System for Cross-domain Identity Management(SCIM)連携で登録されたことを発表しました。

Bundle by freeeは、企業の入退社や異動時における、SaaSのアカウント発行・削除・アカウントの棚卸し作業を自動化します。今回、「Bundle by freee」がOINにSCIM連携で登録されたことにより、Oktaを利用する企業のIT管理者は、Oktaから「Bundle by freee」へのユーザープロビジョニングに対応し、ユーザーの作成・属性情報の更新が容易に設定可能です。また、「Bundle by freee」が従業員情報のマスターデータベースとなる場合は、Oktaへインポートすることで、Oktaのユーザープロビジョニングが可能となります。

Okta Japan株式会社の代表取締役社長、渡邉 崇は、次のように述べています。「フリー株式会社様が提供する『Bundle by freee』がOINにSCIM連携で登録されたことを大変嬉しく思います。今後、『Bundle by freee』を利用するIT管理者のアカウント管理における負荷削減やユーザーの利便性向上に貢献できれば幸いです。」

現在、Okta Japanでは、ソフトウェア開発ベンダー(ISV)製アプリケーションのOINへの登録を促進するプログラムを展開しています。詳細については以下をご覧ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000063011.html

フリー株式会社について

freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。

https://corp.freee.co.jp/

Oktaについて

Oktaは、アイデンティティ管理サービスのリーディングカンパニーです。Oktaはアイデンティティを保護することで、すべての人があらゆるテクノロジーを安全に利用できるようにします。Oktaのソリューションは、ユーザー、従業員、パートナーを保護しながら、企業や開発者がアイデンティティの力を利用してセキュリティと利便性を促進することを支援します。詳しくは以下をご覧ください。

https://www.okta.com/jp/