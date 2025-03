Polaroid (ポラロイド)から第3世代に進化したインスタントカメラ「Polaroid Now & Now+ Generation 3 」が4月11日(金)より 発売開始

VISTAL VISION株式会社

VISTAL VISION株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:大石哲也)は、インスタントカメラのパイオニアであるPolaroid社(ポラロイド)の第3世代インスタントカメラ「Polaroid Now & Now+ Generation 3」を、公式サイト(https://vistalvision.jp/pages/polaroid) および家電量販店等にて、2025年4月11日(金)より発売いたします。

■ Polaroid Now Generation 3

クラシックなアナログインスタントカメラ 「Polaroid Now Generation 3」は、明るい環境でもより鮮明な写真が撮れるよう最適化されました。改良された露出計の位置、測距センサー、ツインレンズ構造によるオートフォーカスシステムにより、明るく美しい写真を簡単に撮影できます。さらに、新たに三脚穴とレンズフィルター対応が追加され、セルフタイマーや二重露光モードにも対応。特別な操作は不要で、誰でも手軽に美しい瞬間を残すことができます。



Polaroid Now Generation 3公式サイト:https://vistalvision.jp/products/polaroid-now-gen3-black

■ Polaroid Now+ Generation 3

「Polaroid Now+ Generation 3」も、「Polaroid Now Generation 3」と同様に、明るい環境でもより鮮明な写真が撮れるよう最適化されています。さらに、Polaroid専用アプリとBluetoothで接続することで、絞り優先モード、リモート操作、マニュアルモードなど、カメラ本体に収まりきらなかった多彩な撮影機能を活用でき、より自由な表現が可能です。



また、三脚穴やレンズフィルター、二重露光、セルフタイマーといった機能は従来モデル同様に対応。クラシックなデザインと最新技術の融合により、創造性と表現の幅をさらに広げます。



Polaroid Now+ Generation 3 公式サイト:

https://vistalvision.jp/products/polaroid-now-plus-gen3-arcticblue

■ Polaroidアプリ接続

Polaroidアプリと接続し、創造力を解き放とう

Polaroid Now+ Generation 3

■ オートフォーカスシステムと改善された露出計の位置

2種類のレンズを切り替えるオートフォーカスシステムが、シーンに応じて最適なレンズを自動で選択。さらに、改良された露出計の配置により、より明るく美しい写真を撮影できます。

Polaroid Now & Now+ Generation 3

■ フィルム写真例

Polaroid Now & Now+ Generation 3で撮影された写真例。

Polaroid Now & Now+ Generation 3

■ 二重露光

1枚の写真に2つの瞬間を重ねて撮影する二重露光モードを備えています。

Polaroid Now & Now+ Generation 3

■ フィルター対応

別売りのフィルターセットに対応しています。 (フィルターセットは発売日未定)

Polaroid Now & Now+ Generation 3

■ フィルム互換性

アイコニックなフルサイズのPolaroid i-Typeフィルムと600フィルムに対応しています。Polaroidらしい美しい風合いで、現代の瞬間を撮影、味わい深いディテールまで楽しめます。

Polaroid Now & Now+ Generation 3

■ ポラロイド写真をスキャン

Polaroid アプリにてポラロイド写真を簡単にスキャンして保存もできます。

Polaroid Now & Now+ Generation 3

主な仕様

製品名:Polaroid Now Generation 3

型番:Black「009154」Pebble White「009155」Arctic Blue「009157」

JAN:Black「9120134280183」Pebble White「9120134280183」Arctic Blue「9120134280213」

カメラ本体サイズ :15.02 cm x 11.22 cm x 9.6cm

カメラ本体重量:448g

製品名:Polaroid Now+ Generation 3

型番:Black「009160」White「009161」Arctic Blue「009163」

JAN:Black「9120134280244」White「9120134280251」Arctic Blue「9120134280275」

カメラ本体サイズ :15.02 cm x 11.22 cm x 9.6cm

カメラ本体重量:452g

Polaroidについて

ポラロイドは1937年に、イノベーションとエンジニアリングの象徴としてエドウィン・ランド博士によって創業されました。当初はパイロット用の高性能ゴーグルと3Dグラスを製造していましたが、1943年、ランドの娘が「どうして撮った写真はすぐに見れないの」と尋ねたことがきっかけで、インスタントカメラの開発へと繋がりました。1947年には世界初のインスタントカメラが製作され、アイデアが製品化されました。1972年には、インスタントフォトグラフィーを確立するPolaroid SX-70が導入されました。

1990年代と2000年代のデジタル技術の台頭によりインスタントカメラが影を潜め、2008年にインスタントフォトフィルムの生産終了を発表しました。しかし、その終焉はインスタント写真の愛好家グループによる「The Impossible Project」の活動によって、オランダにある最後のPolaroid工場が救われ、ビンテージPolaroidカメラ用のフィルムを製造する世界で唯一の工場となり、フィルム生産が続けられることになりました。

2017年には、The Impossible Projectが「Polaroid Original」として再出発し、2020年3月には全ての製品を「Polaroid」という一つのブランド名の下に統一しました。Polaroidはアナログインスタント写真を核とし、世界中の人々に80年以上にわたり愛され続けています。一貫したグローバルブランドとしての地位を確立し、製品を通じて人々の間に温かな絆を生み出すことを目指しています。

会社概要

会社名:VISTAL VISION株式会社

所在地:東京都渋谷区神宮前5丁目17番11号 パークサイドオーサキ2階

代表者:大石哲也

設立:2020年4月

URL:https://vistalvision.jp/

本リリースに関する報道お問い合わせ先/サンプル貸し出し依頼

本製品はサンプル提供可能です。

VISTAL VISION株式会社

広報担当:伊藤

Email:maya@vistalvision.co.jp