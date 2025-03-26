最新刊が重版決定！美味しいグルメ、癒しのモフモフ、イケメン王子とのラブコメ(?)盛りだくさんの『ポンコツ令嬢に転生したら、もふもふから王子のメシウマ嫁に任命されました』
キルタイムコミュニケーション（東京都中央区）は、ブリーゼコミックス『ポンコツ令嬢に転生したら、もふもふから王子のメシウマ嫁に任命されました』最新刊3巻の重版をいたします。
ポンコツ令嬢に転生したら、もふもふから王子のメシウマ嫁に任命されました3
https://www.comic-brise.com/comics/meshiumayome3/(https://www.comic-brise.com/comics/meshiumayome3/)
漫画：ハマサキ／原作：江本マシメサ／キャラクター原案：茶乃ひなの
判型：B6
定価：750円(本体682円＋税10%）
ISBN：9784799219959
天然な引きこもり王子と
ツッコミ炸裂のメシウマ令嬢による
もふもふ異世界グルメ（ちょっぴりラブ）
コメディ第3巻！
ポンコツ令嬢に転生したら、もふもふから王子のメシウマ嫁に任命されました
第1話無料公開中！作品ページはこちらから :
https://www.comic-brise.com/contents/meshiumayome/
天然な引きこもり王子とツッコミ炸裂のメシウマ令嬢による
もふもふ異世界グルメ(ちょっぴりラブ)コメディ！
『どうしてこうなった！？』
前世、料理人として働きすぎが原因で過労死した令嬢のアステリア。
教訓に今世では自由に生きた結果、適齢期だけど色気もなく「ポンコツ令嬢」と名を馳せている。
しかし、ひょんなことから王都で出会ったもふもふ聖獣（謎に舌が肥えている）
のごはんを作るハメに！
前世の経験を活かしてアステリアが作る絶品ごはんは聖獣の胃袋を鷲掴み！
おまけに、研究一筋の引きこもり王子の“メシウマ嫁”に抜擢されちゃって…!?
(C)ハマサキ(C)Mashimesa Emoto(C)茶乃ひなの／キルタイムコミュニケーション
作品内に出てくるキャラクター「リュカオン」「メルヴ」達が、可愛くぷるぷると揺れる！
ラテアート動画も好評公開中！
協力：カフェド武 様
■リュカオンLong（YouTube）
https://youtube.com/shorts/TqJOLd3xlaU(https://youtube.com/shorts/TqJOLd3xlaU)
■リュカオンshort（YouTube）
https://youtube.com/shorts/5_JK2Vw9uyU(https://youtube.com/shorts/5_JK2Vw9uyU)
■リュカオン（X）
https://x.com/comic_brise/status/1882721834669617391(https://x.com/comic_brise/status/1882721834669617391)
協力：カフェド武 様
■メルヴ1（YouTube）
https://youtube.com/shorts/gC3u0WyOFuc(https://youtube.com/shorts/gC3u0WyOFuc)
■メルヴ2（YouTube）
https://youtube.com/shorts/QCT6RNJK8Mc(https://youtube.com/shorts/QCT6RNJK8Mc)
■メルヴ（X)
https://x.com/comic_brise/status/1883077348129743307(https://x.com/comic_brise/status/1883077348129743307)
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