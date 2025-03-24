【2025大阪・関西万博】万博限定の「EXPO2025 サブレ」「EXPO2025 クッキー 20枚入」 「EXPO2025 クッキー 13枚入」を販売

写真拡大 (全8枚)

株式会社あみだ池大黒

株式会社あみだ池大黒(本店所在地：大阪市西区／代表取締役社長：小林 昌平、以下あみだ池大黒)は、2025大阪・関西万博の開催に合わせて、万博限定の「EXPO2025 サブレ」「EXPO2025 クッキー 20枚入」 「EXPO2025 クッキー 13枚入」を発売いたします。


会場外商品は開幕に先駆けて2025年3月24日（月）より、あみだ池大黒の各店舗や駅・空港などの総合売店で、順次販売開始。万博会場内の商品は、2025大阪・関西万博会場内オフィシャルストアにて、2025年4月13日（日）より販売開始します。


（※ 「EXPO2025 サブレ」「EXPO2025 クッキー 20枚入」 「EXPO2025 クッキー 13枚入」は、2025大阪・関西万博公式ライセンス商品です。）



■ EXPO2025 サブレ




幅広い世代に人気のあるサブレを、笑顔のミャクミャクの形にしました。


目をひく黄色い缶のパッケージが目印です。






■ EXPO2025 クッキー 20枚入




飽きのこない一口サイズのクッキーです。


エンボス加工で、色んなポーズをとるミャクミャクを立体的に表現。個包装にメッセージを書き込めるスペース付き。


メッセージを添えて、大阪・関西万博の思い出をみんなで共有できます。






■ EXPO2025 クッキー 13枚入


大阪の観光名所をミャクミャクがお散歩しています。


「大阪・関西万博に行った」「大阪旅行をした」ということが伝わるデザインで、中身をお召し上がりいただいた後でも、形として思い出がずっと残ります。



■ 商品概要

<EXPO2025 サブレ>




＊商品名：EXPO2025 サブレ


＊販売期間：


＜会場外＞2025年3月24日（月）～
＜会場内＞2025年4月13日（日）～


＊内容量／希望小売価格（推奨）：ミャクミャク サブレ 10枚　／1,550円


＊賞味期限：180日


＊取り扱い店舗：


＜会場外＞


●あみだ池大黒 店舗　3/24（月）～


あみだ池大黒 本店 /あみだ池大黒 なんばウォーク店 /pon pon Ja pon ルクアイーレ店


●関西の主要お土産売場　順次販売予定


※詳細な販売店舗については、決定次第、当社公式サイトにてお知らせいたします。


●あみだ池大黒公式 万博商品特設ECサイト　3月下旬～4月上旬 サイトオープン予定


＜会場内＞


2025大阪・関西万博会場内オフィシャルストア



<EXPO2025 クッキー 20枚入>




＊商品名：EXPO2025 クッキー 20枚入


＊販売期間：


＜会場外＞2025年3月24日（月）～
＜会場内＞2025年4月13日（日）～


＊内容量／希望小売価格（推奨）：プレーンクッキー 20枚　／1,700円


＊賞味期限：300日


＊取り扱い店舗：


＜会場外＞


●あみだ池大黒 店舗　3/24（月）～


あみだ池大黒 本店 /あみだ池大黒 なんばウォーク店 /pon pon Ja pon ルクアイーレ店


●関西の主要お土産売場　順次販売予定


※詳細な販売店舗については、決定次第、当社公式サイトにてお知らせいたします。


●あみだ池大黒公式 万博商品特設ECサイト　3月下旬～4月上旬 サイトオープン予定


＜会場内＞


2025大阪・関西万博会場内オフィシャルストア



<EXPO2025 クッキー 13枚入>




＊商品名：EXPO2025 クッキー 13枚入


＊販売期間：


＜会場外＞2025年3月24日（月）～
＜会場内＞2025年4月13日（日）～


＊内容量／希望小売価格（推奨）：プレーンクッキー 13枚　／1,080円


＊賞味期限：300日


＊取り扱い店舗：


＜会場外＞


●あみだ池大黒 店舗　3/24（月）～


あみだ池大黒 本店 /あみだ池大黒 なんばウォーク店 /pon pon Ja pon ルクアイーレ店 /pon pon × Chris.P エキマルシェ新大阪店


●関西の主要お土産売場　順次販売予定


※詳細な販売店舗については、決定次第、当社公式サイトにてお知らせいたします。


●あみだ池大黒公式 万博商品特設ECサイト　3月下旬～4月上旬 サイトオープン予定


＜会場内＞


2025大阪・関西万博会場内オフィシャルストア





■会社概要


法人名　　　　： 株式会社あみだ池大黒


所在地　　　　： 大阪市西区北堀江3丁目11-26


工場・営業本部： 兵庫県西宮市西宮浜1丁目4-1 西宮本社


代表　　　　　： 代表取締役社長　小林 昌平


創業　　　　　： 文化2年(西暦1805年)


法人設立　　　： 昭和26年12月(西暦1951年)


資本金　　　　： 30,000千円


従業員数　　　： 170名(令和6年)


事業内容　　　： 和菓子、洋菓子の製造および販売


営業品目　　　： 和菓子：大阪名物の「粟おこし」「岩おこし」、米菓、焼菓子、まんじゅう等


　　　　　　　　 洋菓子：チョコレート類、クッキー、ラングドシャ等