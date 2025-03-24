【2025大阪・関西万博】万博限定の「EXPO2025 サブレ」「EXPO2025 クッキー 20枚入」 「EXPO2025 クッキー 13枚入」を販売
株式会社あみだ池大黒(本店所在地：大阪市西区／代表取締役社長：小林 昌平、以下あみだ池大黒)は、2025大阪・関西万博の開催に合わせて、万博限定の「EXPO2025 サブレ」「EXPO2025 クッキー 20枚入」 「EXPO2025 クッキー 13枚入」を発売いたします。
会場外商品は開幕に先駆けて2025年3月24日（月）より、あみだ池大黒の各店舗や駅・空港などの総合売店で、順次販売開始。万博会場内の商品は、2025大阪・関西万博会場内オフィシャルストアにて、2025年4月13日（日）より販売開始します。
（※ 「EXPO2025 サブレ」「EXPO2025 クッキー 20枚入」 「EXPO2025 クッキー 13枚入」は、2025大阪・関西万博公式ライセンス商品です。）
■ EXPO2025 サブレ
幅広い世代に人気のあるサブレを、笑顔のミャクミャクの形にしました。
目をひく黄色い缶のパッケージが目印です。
■ EXPO2025 クッキー 20枚入
飽きのこない一口サイズのクッキーです。
エンボス加工で、色んなポーズをとるミャクミャクを立体的に表現。個包装にメッセージを書き込めるスペース付き。
メッセージを添えて、大阪・関西万博の思い出をみんなで共有できます。
■ EXPO2025 クッキー 13枚入
大阪の観光名所をミャクミャクがお散歩しています。
「大阪・関西万博に行った」「大阪旅行をした」ということが伝わるデザインで、中身をお召し上がりいただいた後でも、形として思い出がずっと残ります。
■ 商品概要
<EXPO2025 サブレ>
＊商品名：EXPO2025 サブレ
＊販売期間：
＜会場外＞2025年3月24日（月）～
＜会場内＞2025年4月13日（日）～
＊内容量／希望小売価格（推奨）：ミャクミャク サブレ 10枚 ／1,550円
＊賞味期限：180日
＊取り扱い店舗：
＜会場外＞
●あみだ池大黒 店舗 3/24（月）～
あみだ池大黒 本店 /あみだ池大黒 なんばウォーク店 /pon pon Ja pon ルクアイーレ店
●関西の主要お土産売場 順次販売予定
※詳細な販売店舗については、決定次第、当社公式サイトにてお知らせいたします。
●あみだ池大黒公式 万博商品特設ECサイト 3月下旬～4月上旬 サイトオープン予定
＜会場内＞
2025大阪・関西万博会場内オフィシャルストア
<EXPO2025 クッキー 20枚入>
＊商品名：EXPO2025 クッキー 20枚入
＊販売期間：
＜会場外＞2025年3月24日（月）～
＜会場内＞2025年4月13日（日）～
＊内容量／希望小売価格（推奨）：プレーンクッキー 20枚 ／1,700円
＊賞味期限：300日
＊取り扱い店舗：
＜会場外＞
●あみだ池大黒 店舗 3/24（月）～
あみだ池大黒 本店 /あみだ池大黒 なんばウォーク店 /pon pon Ja pon ルクアイーレ店
●関西の主要お土産売場 順次販売予定
※詳細な販売店舗については、決定次第、当社公式サイトにてお知らせいたします。
●あみだ池大黒公式 万博商品特設ECサイト 3月下旬～4月上旬 サイトオープン予定
＜会場内＞
2025大阪・関西万博会場内オフィシャルストア
<EXPO2025 クッキー 13枚入>
＊商品名：EXPO2025 クッキー 13枚入
＊販売期間：
＜会場外＞2025年3月24日（月）～
＜会場内＞2025年4月13日（日）～
＊内容量／希望小売価格（推奨）：プレーンクッキー 13枚 ／1,080円
＊賞味期限：300日
＊取り扱い店舗：
＜会場外＞
●あみだ池大黒 店舗 3/24（月）～
あみだ池大黒 本店 /あみだ池大黒 なんばウォーク店 /pon pon Ja pon ルクアイーレ店 /pon pon × Chris.P エキマルシェ新大阪店
●関西の主要お土産売場 順次販売予定
※詳細な販売店舗については、決定次第、当社公式サイトにてお知らせいたします。
●あみだ池大黒公式 万博商品特設ECサイト 3月下旬～4月上旬 サイトオープン予定
＜会場内＞
2025大阪・関西万博会場内オフィシャルストア
■会社概要
法人名 ： 株式会社あみだ池大黒
所在地 ： 大阪市西区北堀江3丁目11-26
工場・営業本部： 兵庫県西宮市西宮浜1丁目4-1 西宮本社
代表 ： 代表取締役社長 小林 昌平
創業 ： 文化2年(西暦1805年)
法人設立 ： 昭和26年12月(西暦1951年)
資本金 ： 30,000千円
従業員数 ： 170名(令和6年)
事業内容 ： 和菓子、洋菓子の製造および販売
営業品目 ： 和菓子：大阪名物の「粟おこし」「岩おこし」、米菓、焼菓子、まんじゅう等
洋菓子：チョコレート類、クッキー、ラングドシャ等