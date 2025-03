大人気ダークファンタジー「黒執事」公式無料チャンネルが「ABEMA」に新規OPEN！TVアニメからOVA、劇場版まで“シリーズ全作”を最新シリーズ開幕直前・4月4日（金）より“30時間超”無料一挙放送

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、大人気ダークファンタジー『黒執事』全シリーズを毎日無料放送する、“「黒執事」公式無料チャンネル”を、最新シリーズの開幕直前2025年4月4日(金)より期間限定で新規OPENいたします。

『黒執事』は、月刊「Gファンタジー」(スクウェア・エニックス刊)で連載中の、枢やなによる同名漫画を原作としたアニメシリーズで、19世紀の英国を舞台に、“女王の番犬”として裏社会の汚れ仕事を請け負っている名門貴族ファントムハイヴ家の執事セバスチャン・ミカエリスと、13歳の主人シエル・ファントムハイヴの活躍を描いた作品です。その美しく緻密に描かれた世界観と、多彩なキャラクターで世界中のファンを魅了し、原作は全世界シリーズ累計3,600万部を突破。2008年にアニメ化されて以降、TVアニメは4期にわたり放送されたほか、OVAや劇場版も制作される大ヒット。2025年4月5日(土)から放送を開始するTVアニメ第5期『黒執事 -緑の魔女編-』では、シエルとセバスチャンが、足を踏み入れただけで呪い殺されるという“人狼(ヴェアヴォルフ)の森”の謎に挑む物語が描かれます。

このたび「ABEMA」で新規OPENが決定した、「黒執事」公式無料チャンネルでは、4月4日(金)午後4時からの第1期全話無料一挙放送を皮切りに、TVアニメ全4シリーズに加え、OVA『黒執事 Book of Murder』から、劇場版『黒執事 Book of the Atlantic』まで、“シリーズ全作”を、30時間超無料一挙放送。そしてその直後の4月5日(土)夜11時30分より、最新シリーズ『黒執事 -緑の魔女編-』第1話を地上波同時無料放送いたします。

以降、「黒執事」全シリーズを毎日ノンストップで無料放送。放送後1週間は放送エピソードを無料でお楽しみいただけます。

なお、『黒執事 -緑の魔女編-』最新話は、4月5日(土)から毎週土曜日夜11時30分より、「ABEMA」で地上波同時・単独先行配信開始。「ABEMAアニメチャンネル」、「黒執事」公式無料チャンネルにて最新話を地上波同時無料放送するほか、放送後1週間の無料配信も実施いたします。

「ABEMA」なら、大人気ダークファンタジー「黒執事」シリーズが毎日無料に!ぜひ最新シリーズと合わせて、セバスチャンとシエルの活躍の数々を存分にお楽しみください。

■「ABEMA」「黒執事」公式無料チャンネル新規OPEN決定!

チャンネルOPEN日時:2025年4月4日(金)午後4時~

チャンネルURL:https://abema.tv/now-on-air/kuroshitsuji

(URLはチャンネルOPENと同時に公開されます)

※放送後1週間、放送エピソードを無料でお楽しみいただけます。

【放送スケジュール】

▼シリーズ全作の30時間超全話無料一挙放送からチャンネルスタート!

<放送日時&番組URL>

・TVアニメ第1期『黒執事』(全24話)

放送日時:2025年4月4日(金)午後4時~夜27時20分

番組URL:https://abema.tv/channels/kuroshitsuji/slots/8nQSAo5UN65DC3

・TVアニメ第2期『黒執事II』(全12話)

放送日時:2025年4月4日(金)夜27時20分~翌朝9時20分

番組URL:https://abema.tv/channels/kuroshitsuji/slots/8nQSB6fKKvgYRD

・TVアニメ第3期『黒執事 Book of Circus』(全10話)

放送日時:2025年4月5日(土)朝9時20分~午後2時5分

番組URL:https://abema.tv/channels/kuroshitsuji/slots/8nQSquMNZCeyVH

・OVA『黒執事 Book of Murder』(全2話)

放送日時:2025年4月5日(土)午後2時5分~午後4時25分

番組URL:https://abema.tv/channels/kuroshitsuji/slots/8nQTWi3RnUdQZM

・劇場版『黒執事 Book of the Atlantic』

放送日時:2025年4月5日(土)午後4時25分~夜6時20分

番組URL:https://abema.tv/channels/kuroshitsuji/slots/8nQUBWjV1kbqdR

・TVアニメ第4期『黒執事 -寄宿学校編-』(全11話)

放送日時:2025年4月5日(土)夜6時20分~夜11時30分

番組URL:https://abema.tv/channels/kuroshitsuji/slots/8nQUrKRYF2aGhV

※全て放送後1週間、全話無料でお楽しみいただけます。

▼TVアニメ第5期『黒執事 -緑の魔女編-』は4月5日(土)夜11時30分より地上波同時・単独先行配信開始!

<放送日時&番組URL>

放送日時:2025年4月5日(土)夜11時30分~(以降、毎週土曜日夜11時30分より放送)

放送チャンネル:ABEMAアニメチャンネル、 「黒執事」公式無料チャンネル

初回URL:

https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/FBvtZH1GkTLfsV (https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/FBvtZH1GkTLfsV)(ABEMAアニメチャンネル)

https://abema.tv/channels/kuroshitsuji/slots/8fshofg9o1GXKV (https://abema.tv/channels/kuroshitsuji/slots/8fshofg9o1GXKV) (「黒執事」公式無料チャンネル)

※放送後1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

【チャンネル放送作品ラインナップ】

▼TVアニメ全5シリーズ

▼OVA『黒執事 Book of Murder』

▼劇場版『黒執事 Book of the Atlantic』

