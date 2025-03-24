·î´©¡Ø´Ý¡ÙÊÌºý ¡ÖÀï´ÏÂçÏÂ¡×¡¡¹¥É¾ÈÎÇäÃæ¡¡¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ÈÀïÎò²òÌÀ
¡¡»º·Ð¿·Ê¹¥°¥ëー¥×¤ÎÄ¬½ñË¼¸÷¿Í¿·¼Ò¤Ï¡¢·î´©¡Ø´Ý¡Ù£µ·îÊÌºý¹æ¡ÖÀï´ÏÂçÏÂ¡×¡ÊÄê²Á2380±ß¡Ë¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£1945Ç¯£´·î£·Æü¤Î²ÆìÆÃ¹¶ºîÀï¤Ç¤ÎÄÀË×¤«¤éº£Ç¯¤Ç80Ç¯¡£ÆüËÜÂ¤´Ïµ»½Ñ¤Î½¸ÂçÀ®¤Ç¡¢ÆüËÜ³¤·³¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤â¤¢¤ëµðÂçÀï´Ï¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ÈÀïÎò¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£Àß·×¡¦·úÂ¤´Ø·¸¼Ô¤ä¾èÁÈ°÷¤Î¼êµ11ËÜ¤òÈ¯·¡¼ýÏ¿¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¡ÖÂçÏÂ¡×Èô¹Ô²Ê¤ÎÈëÂ¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò½é¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£ÂçÏÂ¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¤ÎÆÃÁª¼Ì¿¿¤â·ÇºÜ¡£ÄÃº²¤Î°ìºý¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼ç¤ÊÆâÍÆ¡Û
¢£ÀÞ¤ê¹þ¤ß
¡¡Àï´Ï¡ÖÂçÏÂ¡×¥«¥éー²òË¶¿Þ¡¿Àï´Ï¡ÖÂçÏÂ¡×ºÇ½ª»þÀºÌ©¿ÞÌÌ
¢£¥«¥éー¥°¥é¥Ó¥¢
¡¡¥«¥éーºÌ¿§¤ÇÁÉ¤¨¤ëÀï´Ï¡ÖÂçÏÂ¡×¡¿ÅëºÜ¿å¾åµ¡¥«¥éー¥¤¥é¥¹¥È½¸¡¿±óµ÷Î¥ÆÃ²½Àï´Ï WOWSÂçÏÂ¥¬¥¤¥É¡¿ÂçÏÂ¥ß¥åー¥¸¥¢¥à²¾Å¸¼¨¼¼ ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëß°ÞÜ´Û¡¿ÂçÏÂ¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥µ¥Æ¥é¥¤¥ÈÅ¸¼¨¤ÎÌÜ¶Ì ¼ÂÊªÂçÌÏ·¿Îí¼°´ÑÂ¬µ¡ÁÈ¤ßÎ©¤ÆÃæÌé
¢£¥â¥Î¥¯¥í¥°¥é¥Ó¥¢
¡¡Àï´Ï¡ÖÂçÏÂ¡×ÆÃÁª¥°¥é¥Ó¥¢¡¿ÄÃº²80Ç¯ÆÃÊÌ´ë²è Àï´Ï¡ÖÂçÏÂ¡×Èô¹Ô²Ê¤Îµ©Í¤Ê¼Ì¿¿ÆÈÀê¸ø³«¡¿¡ÖÂçÏÂ¡×ÀÄ¿Þ½¸¡¿°¦ÃÎåÑ¸îÔ¢¿À¼Ò Àï´ÏÂçÏÂµÇ°Èê
¢£ËÜÊ¸
¡¡Ä¶Àï´Ï·úÂ¤·×²è¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡¿¡ÖÂçÏÂ¡×¥á¥«¥Ë¥º¥à´°Á´¥¬¥¤¥É¡¿51cmË¤¤òÅëºÜ¤·¤¿¡ÖÄ¶ÂçÏÂ¡×·¿ÂçÁ´¡¿1945.4.7¡ÖÂçÏÂ¡×ºÇ¸å¤ÎÀï¤¤¡¿¤³¤¬¤·¤å¤¦¤È¤Î¡ÖÂçÏÂ¡×ÅëºÜ¡Ö»Í¡»¸ý·ÂÈ¬¶å¼°½½ÆóÁ¸¼·ÎþÁõ¹â³ÑË¤A°ì·¿¡×¡¿±ôÉ®²è¡ÖÅ·°ì¹æ2605ーÀï´Ï ÂçÏÂー¡×¡¿½ÅÁõ¹ÃÀï´Ï¡õ¶õÊì WOWSÈÇ¡ÖÂçÏÂ¡×¡õ¡Ö¿®Ç»¡×Ç½ÎÏÊ¬ÀÏ
¢£È¯·¡¼êµ
¡¡»ä¤ÏÀï´Ï¡ÖÂçÏÂ¡×¤ò¤³¤Î¤è¤¦¤ËÀß·×¤·¤¿¡ª¡¿¡ÖÂçÏÂ¡×¡ÖÉðÂ¢¡×¤Ï¤Ê¤¼À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¡¿ºÇ¶¯¤Î³»¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿ÉÔÄÀÀï´ÏÃÂÀ¸¤¹¡¿¡ÖÂçÏÂ¡×¤ÎµðÂç¤ÊÌÜ¡È15£íÂ¬µ÷µ·¡É¤ÎÈëÌ©¡¿¡ÖÂçÏÂ¡×¤¬½é¤á¤ÆÁ´ÎÏ¹ÒÁö¤ò¤·¤¿»þ¡¿¥ìー¥ÀーÀï¤Ï·è¤·¤ÆÇÔËÌ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡¿À¤³¦°ì¤ÎÀï´Ï¤ËÀ¤³¦°ì±ÔÉÒ¤Ê¼ª¤ò¤Ä¤±¤ëÏÃ¡¿»ä¤ÏÊÆÀïÎ¬Çú·âÄ´ººÃÄ¤Î¼ÁÌä¤Ë¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡¿ÃÆËë¼Í·â¤ËÅÒ¤±¤¿¡ÖÂçÏÂ¡×Ë¤½ÑÄ¹¤ÎÀï½Ñ¡¿ÉûË¤Ä¹¤¬¸«¤¿¡ÖÂçÏÂ¡×ÄÀË×¤Î½Ö´Ö¡¿±þµÞ°÷¤¬¸ì¤ë¡ÖÂçÏÂ¡×¹ÃÈÄ²¼¤Î»àÆ®
Á´¹ñ¤Î½ñÅ¹¤Î¤Û¤«¡¢»º·ÐiD¡¢¥Í¥Ã¥È½ñÅ¹Âç¼ê¡Ö¥¢¥Þ¥¾¥ó¡×¤Ê¤É¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ô»º·ÐiD¡Õhttps://id.sankei.jp/e/25017
¡Ô¥¢¥Þ¥¾¥ó¡Õhttps://amzn.asia/d/0zclhvL