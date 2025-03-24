ÏÂ¹ÈÃã¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¡¢Ì£¤ï¤¦¡£¤Ù¤Ë¤Õ¤¦¤¤Î°ìÈÖÃã¤ò»È¤Ã¤¿À½ÃãÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØÀÅ²¬¡¦´Ý»Ò¤ÇÏÂ¹ÈÃã¤Å¤¯¤êÂÎ¸³ 2025Ç¯½Õ¡Ù³«ºÅ
»°°æÇÀÎÓ³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§º´Çì ¸÷Â§ °Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Æ¥£ー¥·¥ç¥Ã¥×nittoh.1909¤Ë¤Æ¡¢¡ÖÏÂ¹ÈÃã¡×¤ÎÀ½ÃãÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØÀÅ²¬¡¦´Ý»Ò¤ÇÏÂ¹ÈÃã¤Å¤¯¤êÂÎ¸³ 2025Ç¯½Õ -ÏÂ¹ÈÃã¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¡¢Ì£¤ï¤¦-¡Ù¤ò2025Ç¯5·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤³¤ì¤Þ¤Ç2023Ç¯9·î¡¢2024Ç¯5·î¡¦9·î¤Ë²áµî3²ó³«ºÅ¤·¡¢º£²ó¤Ç4²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¡£Âè1～3²ó¤È¤â¤ËÂçÊÑ¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢nittoh.1909¤Ç¿Íµ¤¤ÎÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ï¡¢Á°²óÆ±ÍÍ¡¢¹ñ»º¹ÈÃãÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ëÀÅ²¬»Ô¤Î´Ý»ÒÃÏ¶è¤Ë¤¢¤ë¡Ø´Ý»Ò¹ÈÃã¡Ù¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖÏÂ¹ÈÃã¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¡¢Ì£¤ï¤¦¡×¡£
ÃãÍÕ¤ÎÁªÄê¤«¤é¹ÈÃãÉÊ¼ï¡È¤Ù¤Ë¤Õ¤¦¤¡É¤Î°ìÈÖÃã¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¼êÙæ¤ß¡¢È¯¹Ú¡¢´¥Áç¤È¤¤¤Ã¤¿À½Ãã¹©Äø¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Û¤«¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¤´¼«¿È¤Çºî¤Ã¤¿ÏÂ¹ÈÃã¤Î¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò½êÂ°¤Î¥Æ¥£ー¥Æ¥¤¥¹¥¿ー¤Ç¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Æ¥£ー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Æ¥£¥³¥ó¥Æ¥¹¥È 2024¤Ç¤Ï5¤ÄÀ±¡ÊºÇ¹â¾Þ¡Ë¤Î¼õ¾ÞÎò¤â¤¢¤ë½©ÎÓ·ò°ì¤Î°ÆÆâ¤Î²¼¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÀ½ÃãÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¹Ö»Õ
½©ÎÓ ·ò°ì
»°°æÇÀÎÓ³ô¼°²ñ¼Ò R&DËÜÉô ÃãÍÕ³«È¯¼¼½êÂ°¡£
2005Ç¯Æþ¼Ò¡¢µÜ¸¶¹©¾ì¡Ê¸½Æ£»Þ¹©¾ì¡ËµÚ¤Ó¹Åç¹©¾ì¡ÊÅö»þ¡Ë¤ÎÉÊ¼Á´ÉÍý²Ý¤Ë¤Æ¡¢¼ç¤Ë¥Æ¥£ー¥Ð¥Ã¥°À½Â¤¤ä¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥Æ¥£ー¤ÎÉÊ¼Á´ÉÍý¤Ë·È¤ï¤ë¡£2012Ç¯¤Ë´ÕÄê¼¼¤Ø°ÛÆ°¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë¡£
¸¶ÎÁ¹ØÇã¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤¿¹ÓÃãºî¤ê¤òÆÀ°Õ¤È¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬µá¤á¤ë¡Ö¤¢¤Î¾¦ÉÊ¤Î¤¢¤ÎÌ£¡×¤òÀ£Ê¬°ã¤ï¤º¤ËºÆ¸½¤¹¤ë¡£
¡ÚÄ¾¶á¤Î¼õ¾ÞÎò¡Û
¡ÖBotanytea-¹ñ»º¤æ¤º-¡×
2024Ç¯
ÆüËÜÃãAWARD ¥×¥é¥Á¥Ê¾Þ¡ÊºÇ¹â¾Þ¡Ë¡Ê¥Õ¥ìー¥Ðー¥Æ¥£ーÉôÌç¡Ë
¡Ö#3¡Ê¥¹¥¯¥¨¥¢¥¹¥êー¡Ë2024¡×
2024Ç¯
¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Æ¥£ー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Æ¥£¥³¥ó¥Æ¥¹¥È 2024 5¤ÄÀ±¡ÊºÇ¹â¾Þ¡Ë
¹ñ»º¹ÈÃã¥°¥é¥ó¥×¥ê2024 ½à¥°¥é¥ó¥×¥ê
THE LEAFIES 2024 Highly Commended
Á°²ó¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¹ÈÃã¤¬¤ª¹¥¤¤ÊÊý¡¢À½ÃãÂÎ¸³¤Ë¤´¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ªÃã¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Þ¤Ç¡¢¤´»²²Ã¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅÆü»þ¡Û
2025Ç¯5·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00～17:00
¡Ú³«ºÅ¾ì½ê¡Û
´Ý»Ò¹ÈÃã¡ÊÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»Ô¡Ë
¡ÚÄê°÷¡Û
ÀèÃå17Ì¾ÍÍ
¡Ú»²²ÃÈñÍÑ¡Û
6,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨nittoh.1909¥Ý¥¤¥ó¥ÈÍøÍÑ¤Ë¤è¤ë¹ØÆþ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä´ü´Ö¡Û
2025Ç¯3·î31Æü¡Ê·î¡Ë00:00～2025Ç¯4·î23Æü¡Ê¿å¡Ë23:59
¢¨¢¨Äê°÷¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¤Ï½ªÎ»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
»²²Ã¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤´¹ØÆþ¤ä¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¡¦Ãí°Õ»ö¹àÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¼µ¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://nittoh1909.com/shopdetail/000000000327
¢£nittoh.1909¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2021Ç¯4·î¤Ë¡¢¡ÖÆüÅì¹ÈÃã¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë²ÈÄíÍÑÀ½ÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ä¹Ç¯ÆüËÜ¤Ç¹ÈÃãÀ½ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿Åö¼Ò¤«¤é¡¢¡Ö¤ªÃã¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤Ä¤Ê¤°¡¦¤«¤Ê¤¨¤ë¡¦Ëþ¤¿¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤Î¾ì¡×¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¿·¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¥µ¥¤¥ÈÌ¾¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´°¦¸Ü¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡ÖÆüÅì¹ÈÃã¡×¤Î°ìÉô¤ò±Ñ¸ì²½¤·¡¢Åö¼Ò¤ÎÁÄ¶È¤ËÅö¤¿¤ë²ñ¼Ò¤ÎÁÏÀßÇ¯¤ò´§¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
100Ç¯°Ê¾å¤ËÅÏ¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¤ªÃãÊ¸²½¤È¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤ªÃãÊ¸²½¤ÎÈ¯¿®µòÅÀ¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡×¡¢¡Ö¤ªÃã¤Ë¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¤ªµÒÍÍ¤È¤Î¸òÎ®¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¶¦¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î³«È¯¤ÎÂ¾¡¢Â¾¶È¼ï¡¢Â¾´ë¶È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨nittoh.1909¡¡¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡¡https://nittoh1909.com/
¢¨nittoh.1909¡¡¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡¡https://www.instagram.com/nittoh.1909/
¢£»°°æÇÀÎÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö·ò¹¯¡¦°Â¤é¤®¡¦¤³¤³¤íÌö¤ë ¿©À¸³è¤òºÌ¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥¿ー¡×
1909Ç¯¡ÊÌÀ¼£42Ç¯¡Ë¤ËÀßÎ©¤·¤¿ÆüËÜ½é¤Î»ý³ô²ñ¼Ò¡Ö»°°æ¹çÌ¾²ñ¼Ò¡×¤Î»³ÎÓ²Ý¡Ê¤Î¤Á¤ÎÇÀÎÓ²Ý¡Ë¤òµ¯¸»¤È¤·¡¢¤½¤Î¸åÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¤ªÃãÀ½ÉÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë»ö¶È¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢¿©ÉÊ»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢²ÈÄíÍÑ¹ÈÃã¡¦ÎÐÃãÅù¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥Á¥§ー¥ó¡¢¥«¥Ã¥×¥Ù¥ó¥Àー¡Ê¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¡Ë¤Ø¤ÎÀ½ÉÊ¶¡µë¡¢¤ª¤è¤Ó³Æ¼ïÃã·Ï°ûÎÁ¤Î¸¶ÎÁ¶¡µë¤ò¼ê¤¬¤±¡¢µ¡Ç½ÀÁÇºà»ö¶È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÃãÃê½ÐÊª¡¿Ãã¥«¥Æ¥¥ó¤Î¸¦µæ¡¦³«È¯¤ª¤è¤Ó¸¶ÎÁ¶¡µë¡¦À½ÉÊÈÎÇä¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ ÀÅ²¬¸©Æ£»Þ»Ô¤È»³Íü¸©ËÌÅÎ»Ô¤Ë¹©¾ì¡¢ÀÅ²¬¸©Æ£»Þ»Ô¤Ë¿©ÉÊÁí¹ç¸¦µæ½ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨»°°æÇÀÎÓ³ô¼°²ñ¼Ò ¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡¡https://www.mitsui-norin.co.jp/