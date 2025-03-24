³ÑÅÙÄ´À°¡õÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¤¬²ÄÇ½¤Ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ðー¥³ー¥É¥êー¥Àー¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ëÂî¾å¥¹¥¿¥ó¥É¤òÈ¯Çä
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§²¬»³»ÔËÌ¶èÅÄÄ®1-10-1¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ »³ÅÄÏÂÈÏ)¤Ï¡¢¥Ðー¥³ー¥É¥êー¥Àー¤ò¥¹¥Þー¥È¤ËÀßÃÖ¤Ç¤¤ë¥¹¥¿¥ó¥É¡ÖBCR-STD1¡×¤ò4·îÃæ½Ü¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£³ÑÅÙÄ´À°¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢ËÜÂÎ¤Î¥Í¥¸¤ò²ó¤¹¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤Ë¤ª¹¥¤ß¤Î³ÑÅÙ¤Ç¸ÇÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£³ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¥´¥àÂÉÕ¤¤Ç¡¢¥Ï¥ó¥º¥Õ¥êーºî¶È¤ä¼ýÇ¼¤Ç°ÂÄê¤·¤¿ÀßÃÖ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú·ÇºÜ¥Úー¥¸¡Û
ÉÊÌ¾¡§¥Ðー¥³ー¥É¥êー¥Àー¥¹¥¿¥ó¥É
ÉÊÈÖ¡§BCR-STD1
É¸½à²Á³Ê¡§2,420±ß¡ÊÀÇÈ´¤ 2,200±ß¡Ë
À½ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=BCR-STD1
ÍÍ¡¹¤Ê¥Ðー¥³ー¥É¥êー¥Àー¤òÀßÃÖ¤Ç¤¤ëÈÆÍÑ¥¹¥¿¥ó¥É
³Æ¼ï¥Ðー¥³ー¥É¥êー¥Àー¤òÎ©¤Æ¤«¤±¤ÆÃÖ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ðー¥³ー¥É¥êー¥Àー¤ÎÄê°ÌÃÖ¤¬¤Ç¤¤ë
ÉÔ»ÈÍÑ»þ¤Ë¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÃÖ¤¯¤³¤È¤Ç´ù¤Î¾å¤¬¤¹¤Ã¤¤êÊÒÉÕ¤¡¢É¬Í×¤Ê»þ¤â¥µ¥Ã¤È¼è¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥ó¥º¥Õ¥êーºî¶ÈÍÑ¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë
¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÎ©¤Æ¤«¤±¤ë¤³¤È¤ÇÎ¾¼ê¤¬»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢Ê£¿ôËç¤ÎÅÁÉ¼¤Ê¤É¤ò¥¹¥àー¥º¤ËÆÉ¤ß¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
ÌµÃÊ³¬¤Î³ÑÅÙÄ´À°¤Ç»×¤¤ÄÌ¤ê¤Î°ÌÃÖ¤Ë
´ØÀá¤¬2¤Ä¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ðー¥³ー¥É¥êー¥Àー¤Î°ÌÃÖ¤ä³ÑÅÙ¤ò¼«Í³¤ËÄ´À°²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¾Ê¥¹¥Úー¥¹¤ËÀÞ¤ê¤¿¤¿¤á¤ë
ÊÝ´É¡¦»ý¤Á±¿¤Ó»þ¤Ë¤«¤µ¤Ð¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
³ê¤ê»ß¤á¤Î¥´¥àÉÕ¤
¥¹¥¿¥ó¥É¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸ÇÄê¤·»ÈÍÑÃæ¤Ë¤º¤ì¤ë¤Î¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£
-----------------------------------------------------------
¡Ú´ØÏ¢¥Úー¥¸¡Û
¥Ðー¥³ー¥É¥êー¥Àー
https://www.sanwa.co.jp/product/peripheral/barcode_reader/index.html
ÊªÎ®ÍÑÉÊÆÃ½¸¡¡ÊªÎ®ÁÒ¸Ë¤Î¸úÎ¨²½¤È°ÂÁ´À¤ò¥µ¥Ýー¥È
https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/logistics/index.html
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤Ä¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡×À½ÉÊ¥Úー¥¸
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/BCR-STD1
¢£¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤ WEB¥µ¥¤¥È
https://www.sanwa.co.jp/
¢£¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤ Instagram
https://www.instagram.com/sanwasupply_official/
¢£¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤ X
https://twitter.com/sanwainfo
¢£¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤ Facebook
https://fb.me/SanwaSupplyJP
¢£YouTube¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
http://sanwa.jp/youtube
-----------------------------------------------------------
https://prtimes.jp/a/?f=d11495-5271-5226564ed498f6756dace00718854437.pdf