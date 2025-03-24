Premium Japan¤¬µþÅÔ»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ 2025Ç¯ÅÙ¸ø¼°¥á¥Ç¥£¥¢¥Ñー¥È¥Êー¤ËÁª½Ð
³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò ·ó ÊÔ½¸Ä¹¡§ÅçÂ¼ Èþ½ï¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖPremium Japan¡Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¡×¡£¡ÖÆüËÜ¤Î¾å¼Á¤òÀ¤³¦¤Ø¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¿©¡¢Î¹¡¢ÅÁÅýÊ¸²½¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ê¤É¡¢¿´Ë¤«¤Ê¡ÈÆÃÊÌ¡É¤òÂ¿¸À¸ì¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Premium Japan¤Ï¡¢¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í µþÅÔ»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¡ÊDMO KYOTO¡Ë¤Î2025Ç¯ÅÙ ¸ø¼°¥á¥Ç¥£¥¢¥Ñー¥È¥Êー¤Ë·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Premium Japan¤Ë¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ëµþÅÔ´Ñ¸÷¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»ö¤¬¡¢Kyoto Official Media Partners¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤âÆÃÁªµ»ö¤È¤·¤Æ·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëµþÅÔ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡ØKyoto official Media Partners¡ÙPremium Japan¥Úー¥¸
https://media.kyoto.travel/cat_media-partner/premium-j/
Premium Japan¤Ï¿·¤¿¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÂ³¡¹¤È¸ø³«Ãæ¡£3·î¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¿·Ï¢ºÜ´ë²è¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¿·Ï¢ºÜ¡Ö°áÌæÆ»»³²ÊÎ®30Âå¼ã½¡²È¡¢»³²Ê¸À¿Æ¤¬åæ¤¯µÜÃæÇ¯Ãæ¹Ô»ö¤È¸ø²ÈÊ¸²½¡×
»³²Ê²È¤ÏÊ¿°Â»þÂåËö´ü¤è¤ê¡¢¸ø²È¤Î²È¿¦¤È¤·¤ÆµÜÃæÁõÂ«¤ÎëÐ¤¨¤ÈÃåÁõË¡¤òÃ´¤¦¡Ö°áÌæÆ»¡Ê¤¨¤â¤ó¤É¤¦¡Ë»³²ÊÎ®¡×¤ò¡¢µþÅÔ¤ÎÃÏ¤Ç¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£½éÂå¤è¤ê30Âå¤ò¿ô¤¨¤ë¼ã½¡²È¡¢»³²Ê¸À¿Æ¡Ê¤È¤¤Á¤«¡Ë¤µ¤ó¤¬¡¢µÜÃæ¤ä¸ø²È¼Ò²ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¿ÀÞÀá¤Î¹Ô»ö¤ä¡¢Ï¢ÌÊ¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤Æ¤¤¿Ê¸²½¤Ê¤É¤ò¡¢»³²Ê²È¤Ë»Ä¤ëÁõÂ«¤ä¸ÅÊ¸½ñ¤Ê¤É¤È¤â¤Ë¡¢åæ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.premium-j.jp/premiumx/20250310_48114/
Premium Japan¤È¤Ï
2015Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡£¡ÖÆüËÜ¤Î¾å¼Á¤òÀ¤³¦¤Ø¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¿©¡¢Î¹¡¢ÅÁÅýÊ¸²½¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ê¤É¡¢¿´Ë¤«¤Ê¡ÈÆÃÊÌ¡É¤òÈ¯¿®¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Îµ»ö¤òÆüËÜ¸ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±Ñ¸ì¡¦Ê©¸ì¡¦´ÊÂÎ»ú¡¦ÈËÂÎ»ú¤Ç¤âÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¼¹É®¿Ø¤òÍÊ¤·¡¢Èþ¤·¤¤¼Ì¿¿¤È¡¢¼Á¤Î¹â¤¤Ê¸¾Ï¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¿©¡¢Î¹¡¢ÅÁÅýÊ¸²½¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ê¤É¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÉÙÍµÁØ¸þ¤±¤ÎÆüËÜÊ¸²½¤ä¿©¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥»¥ß¥Êー¤Ê¤É¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÍÍ¡¹¤Ê´ë²è¤Ê¤É¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Premium Japan URL°ìÍ÷
¥È¥Ã¥×¥Úー¥¸¡§https://www.premium-j.jp/
Facebook¡§https://www.facebook.com/premium.jan
Instagram¡§https://www.instagram.com/premium.japan/
Twitter¡§https://twitter.com/premium_j
¡öËè·î¹ë²Ú½ÉÇñ¤ä¥Ç¥£¥Êー·ô¤¬Åö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»ÜÃæ¡ª
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¸¥ã¥Ñ¥ó contact@premium-j.jp