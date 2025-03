ENHYPEN¡¦NCT WISH¡¦NEXZ¡¦¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥êー¥Àー¥º¡¢¡ÖASEA 2025 Presented by ZOZOTOWN¡×½Ð±é

株式会社THE STAR E&M(写真=BELIFT LAB、SMエンターテインメント、JYPエンターテインメント、ATARASHII GAKKO!、ASEA組織委員会)

音楽とスター、そしてファンが一体となる、第2回「ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2025 in JAPAN Presented by ZOZOTOWN」(略称 ASEA 2025 Presented by ZOZOTOWN)が5月28日、29日に日本の横浜市にあるKアリーナ横浜で開催され、ENHYPENとNCT WISH、NEXZ、新しい学校のリーダーズが出演すると、3月24日にASEA組織委員会が公式発表した。

ENHYPEN(ジョンウォン、ヒスン、ジェイ、ジェイク、ソンフン、ソヌ、ニキ)は爆発的なグローバル人気を基盤に、昨年だけでアルバム累積販売量545万枚を記録した「グローバルアルバム強者」だ。昨年7月に発売した2nd Studio Album 「ROMANCE : UNTOLD」で、今年2月にデビュー後初の「トリプルミリオンセラー」を獲得した。ENHYPENはこのアルバムで国際レコード産業連盟(IFPI)の2024年グローバルアルバムセールスチャート2位、2024年グローバルアルバムチャート4位に上がり、K-POPアーティストとして最高順位を記録した。日本のオリコン年間ランキング2024のアルバムランキングと合算アルバムランキングでは、それぞれ9位と10位を獲得した。ENHYPENは7月に東京・味の素スタジアム、8月に大阪・ヤンマースタジアム長居にて行う公演で、海外アーティスト最速スタジアム公演記録を打ち立てる。

昨年2月にデビューしたNCT WISH(シオン、リク、ユウシ、ジェヒ、リョウ、サクヤ)は清涼感のあるビジュアルと多彩なコンテンツ、トレンディなスタイリングを基に、K-POPを代表する「Z世代のアイコン」として急浮上した。東京ドームでのデビューステージを成功裏に終えた彼らは、debut single 「WISH」から2nd Single 「Songbird」、The 1st Mini Album 「Steady」まで、昨年発表した計3作品で、200万枚に迫るアルバムセールスを記録し、2024年デビューアーティストの中で最高のセールスを記録した。これにとどまらず、Japan 1st Album 「WISHFUL」で5日間連続オリコンデイリーアルバムランキング1位を占めたかと思えば、様々な授賞式にて新人賞を席巻し、唯一無二の「最高の新人」の地位を固めた。NCT WISHは4月14日、The 2nd Mini Album 「poppop」でカムバックする予定だ。

NEXZ(トモヤ、ユウ、ハル、ソ ゴン、セイタ、ヒュイ、ユウキ)はJYPエンターテインメントからStray Kids以来、6年ぶりにデビューした新人ボーイズグループで、昨年5月のグローバルデビューに続き、8月に日本で正式デビューをした。卓越したパフォーマンス能力を基に「次世代ステージ職人グループ」として知られている彼らは、Japan 1st EP「Ride the Vibe (Japanese Ver.) / Keep on Moving」でオリコンデイリーアルバムランキング(2024.10.05~10.06)でトップになり、福岡、大阪、東京の3都市6公演で行ったショーケースツアーを全席完売させ、熱い現地人気を証明した。3月12日には、第39回日本ゴールドディスク大賞で「ベスト5ニュー・アーティスト」部門の受賞者に選ばれ、初受賞の栄誉に輝いた。6月4日から始まる、初の日本単独ツアーも控えている。

新しい学校のリーダーズはMIZYU、RIN、SUZUKA、KANONの4人で構成されたガールズグループだ。2021年に88risingが主催する「Head In the Clouds」にて、グローバルデビューを成功裏に終えた。新しい学校のリーダーズの代表曲「オトナブルー」は、TikTokで話題を集め、総再生回数33億回を突破した。彼女らのSNS総フォロワー数は、1,500万人を超えている。2023年には、NHKの看板番組「紅白歌合戦」に出場、昨年はアメリカの「Coachella Valley Music and Arts Festival」にヘッドライナーとして出演した。また、世界26都市、日本7都市にてワールドツアーを開催し、合計11万人の観客を動員した。

第2回を迎えた「ASEA」はアジアを代表するトップスターが豪華出演し、世界中のファンと音楽で一つになる授賞式だ。昨年4月に行われた第1回「ASEA」は、大賞を含む3冠王を獲得したStray Kidsをはじめ、TOMORROW X TOGETHER、DAY6、TREASURE、SHINee テミン、Creepy Nuts などのトップアーティストたちが参加し、音楽ファンを熱狂させた。

今年も、昨年1年間世界で活躍したトップクラスの K-POPアーティストとアジアのアーティストが豪華出演し、華麗なパフォーマンスでステージを飾る。aespa、&TEAM、ENHYPEN、HANA、NCT WISH、NEXZ、SKY-HI、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE、timelesz、Xdinary Heroes、新しい学校のリーダーズが出演を確定した。(※アルファベット順) 初日のMCとして、THE BOYZ メンバーのジュヨンとIVE メンバーのレイが抜擢された。

「ASEA 2025」は、今年創刊20周年を迎えた韓国最高のエンターテインメント・スポーツ専門媒体である「NEWSEN」と13年間STAR&STYLEマガジンを発行しているオンラインエンターテインメント媒体「@Style」、「THE STAR E&M」が主催し、ASEA組織委員会、「ZOZOTOWN」が主幹を務める。

「ASEA 2025」は、3月25日からチケット販売を開始する。詳細は公式ホームページ https://www.asea.kr/ja およびZOZOTOWN特設サイト https://zozo.jp/event/asia-star-entertainer-awards/ で確認できる。

「ASEA2025」は今後、公式ホームページを通じて、アーティストのラインナップ、授賞部門および審査基準などを順次発表する予定だ。