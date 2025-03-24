¡Ú3/25 ³«ºÅ¡Û¡Ö¥í¥´¤Ê¤É¤ÎÉÔÀµÍøÍÑ¤Ë¤è¤ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÔÌÂ»»öÎã¡×¤ò¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ç¾Ò²ð ～¤¿¤Ã¤¿30Ê¬¤Ç¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÝ¸î¤Î¼ÂÁ©Åª¤ÊÂÐºö¤ò³Ø¤Ù¤ë～
¹ñÆâ½é*¥Ö¥é¥ó¥ÉµöÂú´ÉÍýSaaS¡Ö¥í¥´¥é¥Ü¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥´¥é¥Ü¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ìîºê ÃÒÍµ¡¢°Ê²¼ Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢´ë¶È¥Ö¥é¥ó¥ÉÃ´Åö¼Ô¸þ¤±¥¦¥§¥Ó¥Êー¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É´ÉÍý¡¦ÊÝ¸î - ¥í¥´¤ÎÉÔÀµÍøÍÑ¤Ç¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥áー¥¸¤¬ÔÌÂ»¤µ¤ì¤¿»öÎã¤ò¤´¾Ò²ð -¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î»öÎã¤ò´ð¤Ë¡¢¥í¥´¤ÎÉÔÀµÍøÍÑ¡¦ÌµÃÇÍøÍÑ¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥áー¥¸¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤È¤½¤ÎÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ30Ê¬¤Ç²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£2025Ç¯3·î25Æü(²Ð)³«ºÅÍ½Äê¤Ç¡¢·Ð±ÄÁØ¤ä¥Ö¥é¥ó¥É´ÉÍý¡¢PR¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©Åª¤ÊÃÎ¸«¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
*2025Ç¯2·î¡¡¡Ö¥Ö¥é¥ó¥ÉµöÂú´ÉÍý¡×¤Ç¤Î¥ê¥µー¥Á·ë²Ì¤Ë¤è¤ê
¡ã¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¤·¹þ¤ß¡ä
https://logo-labo.com/event/20250325_brand
¢£ ËÜ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ú¥Æー¥Þ¡§¥í¥´¤Ê¤É¤ÎÉÔÀµÍøÍÑ¤Ë¤è¤ê¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥áー¥¸¤¬ÔÌÂ»¤µ¤ì¤¿»öÎã¡Û
´ë¶È¥Ö¥é¥ó¥É¤Î²ÁÃÍ¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î´ÉÍý¤È°ì´Ó¤·¤¿±¿ÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Â¾¼Ò¤Ë¤è¤ëÉÔÀµÍøÍÑ¡¦ÌµÃÇÍøÍÑ¤¬¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥áー¥¸¤Ë¼è¤êÊÖ¤·¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤¥À¥áー¥¸¤òÍ¿¤¨¤ë¥ê¥¹¥¯¤òÕÔ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î»öÎã¤òÄÌ¤¸¡¢¥í¥´¤ÎÉÔÀµÍøÍÑ¤¬¤â¤¿¤é¤¹±Æ¶Á¤È¤½¤Î²óÈòºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ë²òÀâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ ¡¡ËÜ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ï¡¢·Ð±ÄÁØ¤ä¹Êó¡¦PRÃ´Åö¼Ô¤Î³§ÍÍ¤¬¡¢¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©Åª¤ÊÂÐºö¤ò³Ø¤ÖÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£»²²Ã¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢¼Áµ¿±þÅú¤Î»þ´Ö¤âÀß¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Æüº¢¤Îµ¿Ìä¤ä²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤´¼ÁÌä¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
- ¤ï¤º¤«30Ê¬¤Ç´°·ë
- ¼ÂºÝ¤Î»öÎã¤ò¾Ò²ð
- ¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐºö¤ò³Ø¤Ù¤ë
¡ã¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¤·¹þ¤ß¡ä
https://logo-labo.com/event/20250325_brand
¢£ ³«ºÅ³µÍ×
- ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§ ¡Ú»öÎã¥¦¥§¥Ó¥Êー¡Û¥Ö¥é¥ó¥É´ÉÍý¡¦ÊÝ¸î- ¥í¥´¤ÎÉÔÀµÍøÍÑ¤Ç¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥áー¥¸¤¬ÔÌÂ»¤µ¤ì¤¿»öÎã¤ò¤´¾Ò²ð -
- ³«ºÅÆüÄø¡§2025Ç¯ 3·î25Æü(²Ð) 12:00 - 12:30
- Äê°÷¡§50Ì¾
- »²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡ÊÍ× »öÁ°¿½¤·¹þ¤ß¡Ë
- ÂÐ¾Ý¡§´ë¶È¤Ë½êÂ°¤¹¤ë·Ð±ÄÁØ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É´ÉÍý¤äPR¹Êó¤Ë´Ø¤ï¤ëÀÕÇ¤¼Ô¤äÃ´Åö¼Ô¤ÎÊý
¡ã¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¤·¹þ¤ß¡ä
https://logo-labo.com/event/20250325_brand
³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥´¥é¥Ü¤Ï¡¢ÃÎÅªºâ»º¤Î½ÅÍ×À¤¬¹â¤Þ¤ëº£¸å¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·ー¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ÎÎÎ°è¤ò»Ù¤¨¤ë¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Ê²ÁÃÍ¤òSaaS¤È¤·¤Æ²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åö¼Ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¼é¤ê¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¡×¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ÆüËÜ½é* ¥Ö¥é¥ó¥ÉµöÂú´ÉÍýSaaS¡Ö¥í¥´¥é¥Ü¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥í¥´¥é¥Ü¡×¤Ï¡¢´ë¶È´Ö¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥Çー¥¿µÚ¤ÓµöÂú¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò°ì¸µ²½¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£´ë¶È¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥Çー¥¿¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥áー¥¸¤Îº¬´´¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃøºîÊª¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥ó¥É¥Çー¥¿¤ÎºÇ¿·ÈÇ´ÉÍý¡¢´ë¶È´Ö¤Î¾µÇ§¥ïー¥¯¥Õ¥íー¡¢µöÂú¾ðÊó¤Î¼«Æ°Åª¤Ê¥Çー¥¿¥Ùー¥¹²½¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢ÈôÌöÅª¤Ê¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤È¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ÎÀ°È÷¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¡£¤Þ¤¿AI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¼«¼Ò¤Ë±Æ¶Á¤Î¤¢¤ëÂ¾¼Ò¤Î¥ì¥Ô¥å¥Æー¥·¥ç¥ó¤ÎÊÑ²½¤ò¸¡ÃÎ¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÍ¿¿®¥Á¥§¥Ã¥¯¡¦¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ä¥Þ¥À¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢æÆ±Ë¼Ò¡¢PLAN-B¡¢ÅìËÌÂç³Ø¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¡¢Âç¼ê´ë¶È¤«¤é¥á¥Ç¥£¥¢´ë¶È¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Þ¤Ç100¼Ò°Ê¾å¤Î´ë¶È¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥í¥´¥é¥Ü¡×¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://logo-labo.com/
¢£ ³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥´¥é¥Ü ²ñ¼Ò³µÍ×
- Ë¡¿ÍÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥´¥é¥Ü
- ÂåÉ½¼èÄùÌò ¡§Ìîºê ÃÒÍµ
- ½êºßÃÏ ¡§ ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÈ¬½Å½§°ìÃúÌÜ5ÈÖ20¹æ Åìµþ·úÊªÈ¬½Å½§¤µ¤¯¤éÄÌ¤ê¥Ó¥ë 1F
- »ö¶È³µÍ×¡§¹ñÆâ½é ¥Ö¥é¥ó¥ÉµöÂú´ÉÍýSaaS¡Ö¥í¥´¥é¥Ü¡×¥·¥êー¥º¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä¡¢¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î»Ù±ç¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
- WEB¥µ¥¤¥È¡§https://logo-labo.com/(https://logo-labo.com/)
¢¨ µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢À½ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£