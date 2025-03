¡ÎLANEIGE¡Ï¥é¥Íー¥¸¥åÆÈ¼«¤Î¥Ó¥¿¥ß¥ó¥ª¥¤¥ë¥«¥×¥»¥ë*¹¤ò1ÉÓ¤Ë24,000¸ÄÇÛ¹ç¡£¤¹¤ß¤ï¤¿¤ë¤è¤¦¤Êµ±¤­*²¤ËËþ¤Á¤¿¥Ï¥ê¥Ä¥äÈ©¤ØÆ³¤¯ÈþÍÆ±Õ¡Ö¥Ð¥¦¥ó¥·ー¥»¥é¥à¡×¤¬ÃÂÀ¸¡£

アモーレパシフィックジャパン株式会社

アモーレパシフィックジャパン株式会社(所在地:東京都渋谷区)が展開する韓国発のグローバルビューティーブランド「LANEIGE (ラネージュ)」(以下LANEIGE)は、アーリーエイジングケア*³世代に向けて、すみわたるような輝き*²に満ちたハリツヤ肌へ導く「バウンシーセラム」を発売。各種オンラインサイト&全国のバラエティショップにて2025年4月19日に発売いたします。

LANEIGE(ラネージュ)は、昨年発売以降多数のベストコスメ賞*⁴を受賞した「バウンシースリーピングマスク」、今年3月に新発売した目元用「バウンシーアイスリーピングマスク」に続き、朝晩用の美容液「バウンシーセラム」を新たに加え、ラインナップを拡充させます。

今回の「バウンシーセラム」発売にあたり、ブランドのグローバルアンバサダーであるシドニー・スウィーニーとパートナーシップを組み、キャンペーンテーマ「Feel the Bounce, See the Plump」を掲げ、新たな商品をさらに盛り上げます。

「バウンシーセラム」は、ラネージュ独自のビタミンオイルカプセル*¹を1瓶に24,000個配合。また、バウンシーシリーズ共通のピオニー&コラーゲンコンプレックス(TM)*⁵や保湿力を高める低分子コラーゲン*⁶を組み合せるなど、アーリーエイジングケア*³世代に向けた商品設計となっております。現代のスキンケアに求められる”心地よさ”にも徹底的にこだわり、うるおいを角質層のすみずみまで届けながらも、べたつかず快適な使い心地を追求しました。みずみずしく軽やかなテクスチャーで、朝晩のスキンケアを心地よいひとときへいざないます。

▼バウンシーアイスリーピングマスク 商品特徴

1.ラネージュ独自のビタミンオイルカプセル*¹を1瓶に24,000個配合

保湿成分トリオレイン、ビタミンC誘導体*⁷、ビタミンE*⁸を閉じ込めたビタミンオイルカプセル*¹「SmoothTech(TM)カプセル」を1瓶に24,000個を配合。肌にうるおいを与え、ハリと透明感あふれるなめらかな肌へ導きます。また、カプセル化技術によって、心地よいみずみずしいテクスチャーを実現。肌に伸ばすと、すーっとなめらかに広がり、カプセルが瞬時に溶け込むことで、うるおいを角質層のすみずみまで届けます。

2.ふっくらとしたハリ弾力肌を目指すバウンシーシリーズからのアプローチ

ラネージュバウンシーシリーズ共通のピオニー&コラーゲンコンプレックス(TM)*⁵配合。韓国産シャクヤクの花と根を一晩水に浸して抽出したピオニーエキス*⁹と保湿力を高める低分子コラーゲン*⁶の組み合わせでふっくらとした弾力のある肌に。4種のペプチド*¹⁰配合で角質層のすみずみまでうるおいで満たし、毛穴の目立ちにくいキメの整ったつるんとした肌へ導きます。

3.乾燥くすみなどの肌悩みをケアし、透きとおるようなツヤ肌へ導く保湿成分配合

保湿成分ナイアシンアミド配合。乾燥くすみが気になる肌にアプローチし、保湿バリアをサポート。肌本来のみずみずしい輝きを取り戻すためのお手伝いをします。朝晩のスキンケアに取り入れることで、内側から艶めくような明るい肌印象に。

4.ピオニーブーケのほんのり甘く華やかな香りが心地よいスキンケアタイムを演出

バウンシースリーピングマスク同様、「Sleepscent(TM)」にジャスミンなどフローラルの甘い香りを調和した豊かなピオニーフローラルの香りをブレンド。朝晩使うたびに心地よいスキンケアタイムを演出します。

*¹ テトラヘキシルデカン酸アスコルビル(整肌成分)、トコフェロール(整肌成分)、トリオレイン(保湿成分)※30mL(現品)に24,000個のカプセルを配合

*² うるおいによる *³ 年齢による肌のお手入れのこと *⁴ ベストコスメ賞12冠受賞(@コスメ、LIPSなど)

*⁵ シャクヤク花エキス、シャクヤク根エキス、水溶性コラーゲン(整肌うるおい保持成分)

*⁶ 水溶性コラーゲン(整肌うるおい保持成分)*⁷ テトラヘキシルデカン酸アスコルビル(整肌成分)

*⁸ トコフェロール(整肌成分)⁹ シャクヤク花エキス、シャクヤク根エキス(整肌うるおい保持成分)

*¹⁰ アセチルヘプタペプチド-4、アセチルヘキサペプチド-8、アセチルオクタペプチド-3、アセチルテトラペプチド-2 (いずれも保湿成分)

▼バウンシーセラム 販売概要

・商品名:バウンシーセラム

・価格:4,000円(税込4,400円 )

・容量:30mL

・発売日:2025年4月19日

・販売場所:全国バラエティショップおよびドラッグストア(店舗によりお取り扱いが異なります)、オンライン

※お取り扱いは店舗により異なります

▼アモーレパシフィック社について

1945年の創業以来、韓国を代表するカンパニーとしてアモーレパシフィック社は、自然と人間に対する深い理解をもとに、内面と外面の美しさの調和を追求しています。20以上の化粧品、パーソナルケア、ヘルスケアブランドを持ち、世界中のグローバルな消費者の様々なライフスタイルやニーズに応えてきました。革新的な方法で世界のビューティートレンドを変えていくことで高い評価を得ています。