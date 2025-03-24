¡ÎLANEIGE¡Ï¥é¥Íー¥¸¥åÆÈ¼«¤Î¥Ó¥¿¥ß¥ó¥ª¥¤¥ë¥«¥×¥»¥ë*¹¤ò1ÉÓ¤Ë24,000¸ÄÇÛ¹ç¡£¤¹¤ß¤ï¤¿¤ë¤è¤¦¤Êµ±¤*²¤ËËþ¤Á¤¿¥Ï¥ê¥Ä¥äÈ©¤ØÆ³¤¯ÈþÍÆ±Õ¡Ö¥Ð¥¦¥ó¥·ー¥»¥é¥à¡×¤¬ÃÂÀ¸¡£
¥¢¥âー¥ì¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è)¤¬Å¸³«¤¹¤ë´Ú¹ñÈ¯¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖLANEIGE (¥é¥Íー¥¸¥å)¡×¡Ê°Ê²¼LANEIGE¡Ë¤Ï¡¢¥¢ー¥êー¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢*³À¤Âå¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤¹¤ß¤ï¤¿¤ë¤è¤¦¤Êµ±¤*²¤ËËþ¤Á¤¿¥Ï¥ê¥Ä¥äÈ©¤ØÆ³¤¯¡Ö¥Ð¥¦¥ó¥·ー¥»¥é¥à¡×¤òÈ¯Çä¡£³Æ¼ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡õÁ´¹ñ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ2025Ç¯4·î19Æü¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
LANEIGE¡Ê¥é¥Íー¥¸¥å¡Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯È¯Çä°Ê¹ßÂ¿¿ô¤Î¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á¾Þ*⁴¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ö¥Ð¥¦¥ó¥·ー¥¹¥êー¥Ô¥ó¥°¥Þ¥¹¥¯¡×¡¢º£Ç¯£³·î¤Ë¿·È¯Çä¤·¤¿ÌÜ¸µÍÑ¡Ö¥Ð¥¦¥ó¥·ー¥¢¥¤¥¹¥êー¥Ô¥ó¥°¥Þ¥¹¥¯¡×¤ËÂ³¤¡¢Ä«ÈÕÍÑ¤ÎÈþÍÆ±Õ¡Ö¥Ð¥¦¥ó¥·ー¥»¥é¥à¡×¤ò¿·¤¿¤Ë²Ã¤¨¡¢¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò³È½¼¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¡Ö¥Ð¥¦¥ó¥·ー¥»¥é¥à¡×È¯Çä¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ç¤¢¤ë¥·¥É¥Ëー¡¦¥¹¥¦¥£ー¥Ëー¤È¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÁÈ¤ß¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Æー¥Þ¡ÖFeel the Bounce, See the Plump¡×¤ò·Ç¤²¡¢¿·¤¿¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ð¥¦¥ó¥·ー¥»¥é¥à¡×¤Ï¡¢¥é¥Íー¥¸¥åÆÈ¼«¤Î¥Ó¥¿¥ß¥ó¥ª¥¤¥ë¥«¥×¥»¥ë*¹¤ò1ÉÓ¤Ë24,000¸ÄÇÛ¹ç¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥¦¥ó¥·ー¥·¥êー¥º¶¦ÄÌ¤Î¥Ô¥ª¥Ëー¡õ¥³¥éー¥²¥ó¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹(TM)*⁵¤äÊÝ¼¾ÎÏ¤ò¹â¤á¤ëÄãÊ¬»Ò¥³¥éー¥²¥ó*⁶¤òÁÈ¤ß¹ç¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¥¢ー¥êー¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢*³À¤Âå¤Ë¸þ¤±¤¿¾¦ÉÊÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¸½Âå¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¡É¿´ÃÏ¤è¤µ¡É¤Ë¤âÅ°ÄìÅª¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¤ò³Ñ¼ÁÁØ¤Î¤¹¤ß¤º¤ß¤Þ¤ÇÆÏ¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Ù¤¿¤Ä¤«¤º²÷Å¬¤Ê»È¤¤¿´ÃÏ¤òÄÉµá¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯·Ú¤ä¤«¤Ê¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤Ç¡¢Ä«ÈÕ¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ò¿´ÃÏ¤è¤¤¤Ò¤È¤È¤¤Ø¤¤¤¶¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¥Ð¥¦¥ó¥·ー¥¢¥¤¥¹¥êー¥Ô¥ó¥°¥Þ¥¹¥¯ ¾¦ÉÊÆÃÄ§
£±¡¥¥é¥Íー¥¸¥åÆÈ¼«¤Î¥Ó¥¿¥ß¥ó¥ª¥¤¥ë¥«¥×¥»¥ë*¹¤ò1ÉÓ¤Ë24,000¸ÄÇÛ¹ç
ÊÝ¼¾À®Ê¬¥È¥ê¥ª¥ì¥¤¥ó¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óCÍ¶Æ³ÂÎ*⁷¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óE*⁸¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¥Ó¥¿¥ß¥ó¥ª¥¤¥ë¥«¥×¥»¥ë*¹¡ÖSmoothTech(TM)¥«¥×¥»¥ë¡×¤ò£±ÉÓ¤Ë24,000¸Ä¤òÇÛ¹ç¡£È©¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¡¢¥Ï¥ê¤ÈÆ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÈ©¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥«¥×¥»¥ë²½µ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤ò¼Â¸½¡£È©¤Ë¿¤Ð¤¹¤È¡¢¤¹ー¤Ã¤È¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¥«¥×¥»¥ë¤¬½Ö»þ¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¤ò³Ñ¼ÁÁØ¤Î¤¹¤ß¤º¤ß¤Þ¤ÇÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
£²¡¥¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿¥Ï¥êÃÆÎÏÈ©¤òÌÜ»Ø¤¹¥Ð¥¦¥ó¥·ー¥·¥êー¥º¤«¤é¤Î¥¢¥×¥íー¥Á
¥é¥Íー¥¸¥å¥Ð¥¦¥ó¥·ー¥·¥êー¥º¶¦ÄÌ¤Î¥Ô¥ª¥Ëー¡õ¥³¥éー¥²¥ó¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹(TM)*⁵ÇÛ¹ç¡£´Ú¹ñ»º¥·¥ã¥¯¥ä¥¯¤Î²Ö¤Èº¬¤ò°ìÈÕ¿å¤Ë¿»¤·¤ÆÃê½Ð¤·¤¿¥Ô¥ª¥Ëー¥¨¥¥¹*⁹¤ÈÊÝ¼¾ÎÏ¤ò¹â¤á¤ëÄãÊ¬»Ò¥³¥éー¥²¥ó*⁶¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿ÃÆÎÏ¤Î¤¢¤ëÈ©¤Ë¡£4¼ï¤Î¥Ú¥×¥Á¥É*¹⁰ÇÛ¹ç¤Ç³Ñ¼ÁÁØ¤Î¤¹¤ß¤º¤ß¤Þ¤Ç¤¦¤ë¤ª¤¤¤ÇËþ¤¿¤·¡¢ÌÓ·ê¤ÎÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¤¥¥á¤ÎÀ°¤Ã¤¿¤Ä¤ë¤ó¤È¤·¤¿È©¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
£³¡¥´¥Áç¤¯¤¹¤ß¤Ê¤É¤ÎÈ©Çº¤ß¤ò¥±¥¢¤·¡¢Æ©¤¤È¤ª¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ä¥äÈ©¤ØÆ³¤¯ÊÝ¼¾À®Ê¬ÇÛ¹ç
ÊÝ¼¾À®Ê¬¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥ÉÇÛ¹ç¡£´¥Áç¤¯¤¹¤ß¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÈ©¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤·¡¢ÊÝ¼¾¥Ð¥ê¥¢¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£È©ËÜÍè¤Î¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤µ±¤¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Þ¤¹¡£Ä«ÈÕ¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆâÂ¦¤«¤é±ð¤á¤¯¤è¤¦¤ÊÌÀ¤ë¤¤È©°õ¾Ý¤Ë¡£
£´¡¥¥Ô¥ª¥Ëー¥Öー¥±¤Î¤Û¤ó¤Î¤ê´Å¤¯²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤¥¹¥¥ó¥±¥¢¥¿¥¤¥à¤ò±é½Ð
¥Ð¥¦¥ó¥·ー¥¹¥êー¥Ô¥ó¥°¥Þ¥¹¥¯Æ±ÍÍ¡¢¡ÖSleepscent(TM)¡×¤Ë¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¤Ê¤É¥Õ¥íー¥é¥ë¤Î´Å¤¤¹á¤ê¤òÄ´ÏÂ¤·¤¿Ë¤«¤Ê¥Ô¥ª¥Ëー¥Õ¥íー¥é¥ë¤Î¹á¤ê¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¡£Ä«ÈÕ»È¤¦¤¿¤Ó¤Ë¿´ÃÏ¤è¤¤¥¹¥¥ó¥±¥¢¥¿¥¤¥à¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
*¹ ¥Æ¥È¥é¥Ø¥¥·¥ë¥Ç¥«¥ó»À¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ë¡ÊÀ°È©À®Ê¬¡Ë¡¢¥È¥³¥Õ¥§¥íー¥ë¡ÊÀ°È©À®Ê¬¡Ë¡¢¥È¥ê¥ª¥ì¥¤¥ó¡ÊÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë¢¨30mL(¸½ÉÊ)¤Ë24,000¸Ä¤Î¥«¥×¥»¥ë¤òÇÛ¹ç
*² ¤¦¤ë¤ª¤¤¤Ë¤è¤ë¡¡*³ Ç¯Îð¤Ë¤è¤ëÈ©¤Î¤ª¼êÆþ¤ì¤Î¤³¤È *⁴ ¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á¾Þ12´§¼õ¾Þ¡Ê¡÷¥³¥¹¥á¡¢LIPS¤Ê¤É¡Ë
*⁵ ¥·¥ã¥¯¥ä¥¯²Ö¥¨¥¥¹¡¢¥·¥ã¥¯¥ä¥¯º¬¥¨¥¥¹¡¢¿åÍÏÀ¥³¥éー¥²¥ó¡ÊÀ°È©¤¦¤ë¤ª¤¤ÊÝ»ýÀ®Ê¬¡Ë
*⁶ ¿åÍÏÀ¥³¥éー¥²¥ó¡ÊÀ°È©¤¦¤ë¤ª¤¤ÊÝ»ýÀ®Ê¬¡Ë*⁷ ¥Æ¥È¥é¥Ø¥¥·¥ë¥Ç¥«¥ó»À¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ë¡ÊÀ°È©À®Ê¬¡Ë
*⁸ ¥È¥³¥Õ¥§¥íー¥ë¡ÊÀ°È©À®Ê¬¡Ë⁹ ¥·¥ã¥¯¥ä¥¯²Ö¥¨¥¥¹¡¢¥·¥ã¥¯¥ä¥¯º¬¥¨¥¥¹¡ÊÀ°È©¤¦¤ë¤ª¤¤ÊÝ»ýÀ®Ê¬¡Ë
*¹⁰ ¥¢¥»¥Á¥ë¥Ø¥×¥¿¥Ú¥×¥Á¥É-4¡¢¥¢¥»¥Á¥ë¥Ø¥¥µ¥Ú¥×¥Á¥É-8¡¢¥¢¥»¥Á¥ë¥ª¥¯¥¿¥Ú¥×¥Á¥É-3¡¢¥¢¥»¥Á¥ë¥Æ¥È¥é¥Ú¥×¥Á¥É-2 (¤¤¤º¤ì¤âÊÝ¼¾À®Ê¬)
¢§¥Ð¥¦¥ó¥·ー¥»¥é¥à ÈÎÇä³µÍ×
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ð¥¦¥ó¥·ー¥»¥é¥à
¡¦²Á³Ê¡§4,000±ß¡ÊÀÇ¹þ4,400±ß )
¡¦ÍÆÎÌ¡§30mL
¡¦È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯4·î19Æü
¡¦ÈÎÇä¾ì½ê¡§Á´¹ñ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¤ª¤è¤Ó¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡ÊÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê¤ª¼è¤ê°·¤¤¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
¢¨¤ª¼è¤ê°·¤¤¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¦¥Ö¥é¥ó¥É¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.laneige.com/jp/ja/index.html
¢¦¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/laneige_jp/
¢¦¸ø¼°X¡§https://x.com/Laneige_japan
¢¦¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@laneige_japan
¢¦Qoo10¡§https://www.qoo10.jp/shop/laneige-q
¢¦³ÚÅ·¡§https://www.rakuten.ne.jp/gold/laneige-r/
¢¦Amazon¡§https://www.amazon.co.jp/Laneige
¢§¥¢¥âー¥ì¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1945Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢´Ú¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¥¢¥âー¥ì¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¼Ò¤Ï¡¢¼«Á³¤È¿Í´Ö¤ËÂÐ¤¹¤ë¿¼¤¤Íý²ò¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÆâÌÌ¤È³°ÌÌ¤ÎÈþ¤·¤µ¤ÎÄ´ÏÂ¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£20°Ê¾å¤Î²½¾ÑÉÊ¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥±¥¢¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ò»ý¤Á¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£³×¿·Åª¤ÊÊýË¡¤ÇÀ¤³¦¤Î¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥È¥ì¥ó¥É¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£