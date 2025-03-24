ÈøÆ»Â¤Á¥¤È¾ïÀÐÂ¤Á¥¡¢42,200¥È¥ó·¿¤Ð¤éÀÑ¤ß²ßÊªÁ¥¤ò¶¦Æ±³«È¯
ÈøÆ»Â¤Á¥³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃæÉô¡¡Î´¡¢°Ê²¼ÈøÆ»¡Ë¤È¾ïÀÐÂ¤Á¥³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¹Åç¸©Ê¡»³»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§±üÂ¼ ¹¬À¸¡¢°Ê²¼¾ïÀÐ¡Ë¤Ï¡¢42,200¥È¥ó·¿¤Ð¤éÀÑ¤ß²ßÊªÁ¥¡ÖBingo42¡×¤ò¶¦Æ±³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¡¢Î¾¼Ò¤È¤â¿·¤¿¤ÊÁ¥Çõ¤Î³«È¯Àß·×Éé²Ù¤ËÌäÂê°Õ¼±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÈÌÅª¤Ë¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎÂ¤Á¥½ê¤Ï¡¢´ðËÜÀß·×¤«¤éÀ¸»ºÀß·×¤Þ¤Ç³Æ¼Ò¸ÄÊÌ¤Ç¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢¿·¤¿¤ËÁ¥Çõ¤Î³«È¯Àß·×¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÀß·×ºî¶È¤¬È¼¤¤Àß·×Éé²Ù¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ëº£¸å¤ÏÂåÂØÇ³ÎÁÁ¥¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¤Ç¡¢¤è¤ê°ìÁØÀß·×Éé²Ù¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¡¢¸ÜµÒ²ÁÃÍ¤ò¹¹¤Ë¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¸Â¤é¤ì¤¿³«È¯Àß·×¥ê¥½ー¥¹¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÁ¥Çõ¤äµ»½Ñ¤Î³«È¯¤ËÅêÆþ¤¹¤ë¤«¤¬½ÅÍ×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈøÆ»¤È¾ïÀÐ¤ÏÃÏÍýÅª¤Ê¶áÀÜÀ¤ò³è¤«¤·¡¢¾åµ¤Î¤è¤¦¤ÊÌäÂê°Õ¼±¤ò¶¦Í¤·¡¢Æ±¤¸²ÁÃÍ´Ñ¤äÊý¸þÀ¤Î¤â¤ÈÎ¾¼Ò¤Ç¶¨ÎÏÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢³«È¯Éé²Ù¤ÎÄã¸º¤È¸úÎ¨²½¡¢¸ÜµÒ²ÁÃÍ¤ä¶¥ÁèÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¶¦Æ±³«È¯¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶¦Æ±³«È¯¤ÎÂÐ¾ÝÁ¥·¿¤ÏÎ¾¼Ò¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥ó¥Ç¥£ー¥µ¥¤¥º¤Î¤Ð¤éÀÑ¤ß²ßÊªÁ¥¤Ç¤¹¡£¶¦Æ±³«È¯¤Ç¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀß·×¡¦·úÂ¤¼ÂÀÓ¤«¤é¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ä³«È¯¤Ë´Ø¤¹¤ë»×ÁÛ¡¢¥Ý¥ê¥·ー¤ò¶¦Í¤·¡¢Î¾¼Ò¤Î½¾ÍèÁ¥·¿¤«¤é¤Î²ÁÃÍ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹â¤á¤ë¤«¤ÎµÄÏÀ¤ò½Å¤Í¡¢³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£½¾Íè¤ÎÁ¥·¿¤«¤éÁ´Ä¹¤ò3m±äÄ¹¤·Á¥·¿¤òºÇÅ¬²½¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÈøÆ»¤Î40BC¤«¤é¤ÏÀÑºÜÇ½ÎÏ¡¢Ç³ÈñÀÇ½¸þ¾å¤·¡¢¾ïÀÐ¤ÎTESS42¤«¤é¤ÏÇ³ÈñÀÇ½¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¾Ê¥¨¥ÍÉÕ²ÃÊª¤È¤·¤ÆMT-FAST*1¤òºÎÍÑ¤·¡¢Î¾¼Ò¤Î½¾ÍèÁ¥·¿¤«¤é¿ä¿ÊÀÇ½¤Î²þÁ±¤òÃ£À®¤·¡¢Ç³ÈñÀÇ½¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢´Ä¶µ¬À©¤Ç¤¢¤ëEEDI*2¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥é¥¤¥ó*3¤è¤ê35%°Ê¾å¤Îºï¸º¤òÃ£À®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥¿¥Îー¥ëÆó¸µÇ³ÎÁ²½¤âÁÛÄê¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿Á¥Çõ¤Ï¡¢Î¾¼Ò¤¬È÷¸åÃÏÊý¤Ë¤¢¤ëÂ¤Á¥½ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤Þ¤¿Ï¢·È¤Ë¤è¤ë³×¿·À¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³¤ÍÎ´Ä¶¤Ø¤Î¹×¸¥¤Ë¸þ¤±¡ÖBeyond Innovation, Navigating Green Ocean¡×¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¼è¤êBingo42¤ÈÌ¿Ì¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á¥¤Î»ÅÍÍ¤ä³Æ¼ÒÀßÈ÷¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¹½Â¤Àß·×¤ä·úÂ¤¡¢±Ä¶È¤Ï³Æ¼Ò¤Ç¼Â»Ü¤·¡¢¥³¥ó¥»¥×¥ÈÀß·×¤ÏÅý°ì¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÆ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤Î¼õÃí¡¦·úÂ¤¤Ë¤è¤ê¥·¥§¥¢³ÈÂç¤â¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¿ä¿Ê¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢Á¥Çõ¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âº£¸åÂåÂØÇ³ÎÁÁ¥¤Ê¤É¤Î¸¦µæ³«È¯¤Î¸úÎ¨²½¤ÏµÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢º£¸å¤â¡¢¤³¤Î³×¿·Åª¤ÊÁ¥Çõ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¶¥ÁèÎÏ¤Î¹â¤¤Á¥Çõ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶È³¦¤Î¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÈøÆ»Â¤Á¥³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¼èÄùÌòÀ¸»ºËÜÉôÄ¹¡¡ËÜ²° ÍµÇ·¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Ø¾ïÀÐ¤ÈÁ¥·¿³«È¯¤Î¥Ëー¥º¤¬¹çÃ×¤·Bingo42¤ò¶¦Æ±³«È¯¤Ç¤¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î³«È¯¤µ¤ì¤¿Á¥·¿¤Ï¥Ï¥ó¥Ç¥£-¥µ¥¤¥º¤Î´ú¼ê¤È¤·¤Æ¶È³¦¤ò¸£°ú¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È°Ê³°¤Ç¤âº£¸å¤âÎ¾¼Ò¤Ç¸òÎ®¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤Ë¸þ¤±¤Æµ»½Ñ¤ò¹â¤á¤¢¤¤¶¨¶È¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ù
¾ïÀÐÂ¤Á¥³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¾ïÌ³¼¹¹ÔÌò°÷¡¡À¾Åè ¹§Åµ¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡ØÈøÆ»¤ÈBingo42¤ò¶¦Æ±³«È¯¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ç³ÈñÀÇ½¤äÀÑºÜÇ½ÎÏ¤Î¸þ¾å¤Ë²Ã¤¨¡¢¾Ê¥¨¥Íµ»½Ñ¤òºÎÍÑ¤·EEDI´ð½à35%°Ê¾åºï¸º¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Îµ»½Ñ³×¿·¤ò¸£°ú¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤Â³¤±¤Þ¤¹¡£¡Ù
¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿Bingo42
Bingo42¥í¥´¡§ÈøÆ»Â¤Á¥¤È¾ïÀÐÂ¤Á¥¤Î¥í¥´¥«¥éー¤òBingo42¤ÎB¤Ë»ÈÍÑ¤·¡¢Î¾¼ÒÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ·úÂ¤¤¹¤ë¥¤¥áー¥¸¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤¿
*1 MT-FAST¡§¡ÖMT-FAST¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒMTI¤È¾ïÀÐ¤Ë¤Æ¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿Ç³ÎÁÀá¸º¸ú²Ì¤Î¹â¤¤¾Ê¥¨¥ÍÁõÃÖ¡£¥×¥í¥Ú¥éÁ°Êý¤ËÊ£¿ô¤Î¥Õ¥£¥ó¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥×¥í¥Ú¥é¤Î²óÅ¾¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ëÀû²óÎ®¤Ë¤è¤ëÂ»¼º¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò²ó¼ý¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¡¢Ìó4%¤ÎÇ³ÎÁºï¸º¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëÁõÃÖ¤Î¤³¤È
*2 EEDI¡§Energy Efficiency Design Index¡Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨Àß·×»ØÉ¸¡Ë¡£¹ñºÝ³¤»öµ¡¹½¡ÊIMO¡Ë¤Ë¤è¤ë¡¢¿·Â¤Á¥¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿CO2¤ÎÇÓ½ÐÎÌºï¸º¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ñºÝ¾òÌó
*3 ¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥é¥¤¥ó¡§IMO ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²áµî 10 Ç¯´Ö¡Ê1999-2008¡Ë¤Î¥Çー¥¿¤òÍÑ¤¤¤ÆÁ¥¼ïËè¤Ë·×»»¤µ¤ì¤¿ EEDI ¤ÎÊ¿¶ÑÀþ¤Ç¡¢ºÜ²ß½ÅÎÌ¡ÊDWT¡Ë¤Î»Ø¿ô´Ø¿ô¤ÇÉ½¤µ¤ì¤ë
¢£¾ïÀÐÂ¤Á¥³ô¼°²ñ¼Ò
¾ïÀÐÂ¤Á¥¡Ê¹Åç¸©Ê¡»³»Ô¾Â·¨Ä®¾ïÀÐ1083ÈÖÃÏ¡Ë¤Ï¡¢Â¤Á¥¡¦³¤±¿¶È¤òÃæ¿´¤Ë»ö¶ÈÅ¸³«¤¹¤ë¾ïÀÐ¥°¥ëー¥×¤ÎÃæ³Ë²ñ¼Ò¤Ç¡¢Á¥Çõ¤Î·úÂ¤¤È½¤Á¶¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ¤Î¾ïÀÐ¹©¾ì¡ÊËÜ¼Ò¡Ë¤È¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢Ãæ¹ñ¤Î³¤³°¹©¾ì¤òµòÅÀ¤Ë¡¢¤Ð¤éÀÑ¤ß²ßÊªÁ¥¡¢¥³¥ó¥Æ¥Ê±¿ÈÂÁ¥¡¢¥¿¥ó¥«ー¤Ê¤É¤ò·úÂ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.tsuneishi.co.jp/
ESG¥µ¥¤¥È¡§https://www.tsuneishi.co.jp/esg/
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§±üÂ¼ ¹¬À¸
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Á¥Çõ¤Î·úÂ¤¡¢½¤Á¶
ÁÏ¶È¡§1917Ç¯¡ÊÂçÀµ6Ç¯¡Ë7·î
»ñËÜ¶â¡§1²¯±ß
½¾¶È°÷¡§901¿Í¡Ê2025Ç¯1·î1Æü»þÅÀ¡Ë¾ïÀÐÂ¤Á¥¥°¥ëー¥×¡¡Ìó20,000¿Í
»ö¶ÈµòÅÀ¡§¾ïÀÐ¹©¾ì¡Ê¹Åç¸©Ê¡»³»Ô¡Ë
Â¤Á¥»ö¶È´ØÏ¢²ñ¼Ò¡§
TSUNEISHI HEAVY INDUSTRIES (CEBU), Inc.¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¦¥»¥Ö¡Ë
http://www.thici.com/
¾ïÀÐ½¸ÃÄ¡Ê½®»³¡ËÂ¤Á¥Í¸Â¸ø»Ê¡ÊÃæ¹ñ¡¦Þ¶¹¾¾Ê¡Ë
http://www.tsuneishi-zs.com/
¾ïÀÐÅ´¹©³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¹Åç¸©Ê¡»³»Ô¡Ë
https://www.tsuneishi-iw.jp/
¾ïÀÐ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¹Åç¸©Ê¡»³»Ô¡Ë
http://www.tsune-e.com/
³ô¼°²ñ¼Ò»°ÊÝÂ¤Á¥½ê¡ÊÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»Ô¡Ë
http://www.mihozosen.co.jp/
¿ÀÅÄ¥É¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¹Åç¸©¸â»Ô¡Ë
https://kandadock.com/
»°°æE&SÂ¤Á¥³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë
https://www.tsuneishi.co.jp/mes-s/
Í³ÎÉ¥É¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÏÂ²Î»³¸©Æü¹â·´¡Ë
https://www.yuradock.co.jp/
¿·³ãÂ¤Á¥³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¿·³ã¸©¿·³ã»Ô¡Ë
https://www.tsuneishi.co.jp/nsr/
³ô¼°²ñ¼Ò»°°æÂ¤Á¥¾¼Åç¸¦µæ½ê¡ÊÅìµþÅÔ¾¼Åç»Ô¡Ë
https://akishima-labo.co.jp/
-¡¡ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡¡-
¥Ä¥Í¥¤¥·¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¹Êó¥Ö¥é¥ó¥ÉÉô
TEL ¡§ 084-987-4915
¥áー¥ë ¡§ pr@tsuneishi.com