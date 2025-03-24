ÁíÀª50¿Í¤Î¥á¥¤¥É¤¬½¸·ë¡ª¡Ö¤¢¤Ã¤È¤Û¤©ー¤à¥«¥Õ¥§¡×¤¬20¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
½©ÍÕ¸¶¡¦Âçºå¤Ç¥á¥¤¥É¥«¥Õ¥§¡Ö¤¢¤Ã¤È¤Û¤©ー¤à¥«¥Õ¥§¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿¼Âô¹§¼ù¡Ë¤Ï2004Ç¯¤Î¥ªー¥×¥ó¤«¤é20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯3·î23Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡¢20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡Ö20th Anniversary Special Music Day ～Spring～¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤òÅìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥¤¥É48¿Í¤¬»²Àï¡ª¡Ö¤¢¤Ã¤È¤Û¤©ー¤à¥«¥Õ¥§¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö
¤¢¤Ã¤È¤Û¤©ー¤à¥«¥Õ¥§¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿ô¡¹¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ä³Ú¶Ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë20¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ñー¥à¥¹½©ÍÕ¸¶¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¡£
Á´4ÉôÀ©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¤¢¤Ã¤È¤Û¤©ー¤à¥«¥Õ¥§¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¤¢¤Ã¤È¤»¤Ö¤ó¤Æ¤£ー¤ó¡×¡ÖAKIBA BROADWAY¡×¤¬½Ð±é¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÁªÈ´¤µ¤ì¤¿¥á¥¤¥É¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤äÎòÂå¤Î²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬ºÆ½¸·ë¤·¤¿¤³¤ÎÆü¸Â¤ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤âÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âè1Éô¤Ï¡Ö¤¢¤Ã¤È¤»¤Ö¤ó¤Æ¤£ー¤ó¡×¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö
Âè2Éô¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÖAKIBA BROADWAY¡×
Âè3Éô¤Ï½©ÍÕ¸¶¡¦Âçºå¤Î¥á¥¤¥É¤¬½¸¹ç¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥¹¥Æー¥¸
Âè4Éô¤Ë¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤´¼ç¿ÍÍÍ¡¦¤ª¾îÍÍ¤ÈµÇ°»£±Æ
²ñ¾ì¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¤´¼ç¿ÍÍÍ¡¦¤ª¾îÍÍ¤Ë¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¡¢20¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤ò¤È¤â¤Ë½Ë¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
21Ç¯ÌÜ¤â¾Ð´é¤ÈË¨¤¨¤òÆÏ¤±¡¢³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¤¢¤Ã¤È¤Û¤©ー¤à¥«¥Õ¥§³µÍ×¡ä
¡ã¤¢¤Ã¤È¤Û¤©ー¤à¥«¥Õ¥§¡ä
°¦¾ð¤ò¹þ¤á¤ë¤ª¤Þ¤¸¤Ê¤¤¡ÖË¨¤¨Ë¨¤¨¥¥å¥ó¡×¤òÀ¸¤ó¤À¥á¥¤¥É¥«¥Õ¥§¡£¥Í¥Ã¥È¤òÃæ¿´¤ËÎ®¹Ô¤·¤¿¸ÀÍÕ¡ÖË¨¤¨～¡×¤Ç2005Ç¯¥æー¥¥ã¥óÎ®¹Ô¸ìÂç¾Þ¥È¥Ã¥×¥Æ¥ó¤ò¼õ¾Þ¡£2019Ç¯6·î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë »Å»ö¤ÎÎ®µ·¡ÊNHK¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥á¥¤¥É½¢Ç¤20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥á¥¤¥É¡Öhitomi¡×¤¬¥Áー¥Õ¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Õ¥£¥µー¤òÌ³¤á¤ë¡£
2004Ç¯¤Ë¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ½©ÍÕ¸¶Å¹¥Ó¥ë5F¤Ë¤Æ1¹æÅ¹¤òÁÏ¶È¤·¸½ºß¤ÏÁ´¹ñ¤Ë10Å¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¤ë¡£2020Ç¯¤è¤ê¥á¥¿¥Ðー¥¹¾å¤Ç±Ä¶È¤¹¤ë¥Ðー¥Á¥ã¥ëÅ¹ÊÞ¡Ö¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤¢¤Ã¤È¤Û¤©ー¤à¥«¥Õ¥§¡×¤òÅ¸³«¡£2021Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡¢¸¶½É¤Ë½é¤Î¾ïÀß¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¥«¥Õ¥§ ¡ß ¤¢¤Ã¤È¤Û¤©ー¤à¥«¥Õ¥§¡×¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤¿¡£¤Þ¤¿2022Ç¯2·î12Æü¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤Ã¤È¤Û¤©ー¤à¥«¥Õ¥§»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ëÁíÌÌÀÑ152ÄÚ¤ÎÂç·¿Å¹ÊÞ¡Ö¤¢¤Ã¤È¤Û¤©ー¤à¥«¥Õ¥§AKIBA¥«¥ë¥Á¥ãー¥ºZONEÅ¹¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¡£2025Ç¯½Õ¤Ë¤Ï°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°Âç¿ÜËÜÅ¹¤ò2¥Õ¥í¥¢Æ±»þ³«¶ÈÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤Ã¤È¤Û¤©ー¤à¥«¥Õ¥§¤Ï¡¢¡É¥á¥¤¥É¤È¤´¼ç¿ÍÍÍ¡¦¤ª¾îÍÍ¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¤Ê¤µ¤¤¤Þ¤»¡×¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ëÈóÆü¾ïÅª¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Ï·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤º¡¢½÷À¤ä¤ª»ÒÍÍÏ¢¤ì¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æµ¤·Ú¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´¡¦·òÁ´¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¤¢¤Ã¤È¤Û¤©ー¤à¥«¥Õ¥§¸ø¼°HP
http://www.cafe-athome.com
¢£¤¢¤Ã¤È¤Û¤©ー¤à¥«¥Õ¥§¸ø¼°¥°¥íー¥Ð¥ë¥µ¥¤¥È
https://www.maidcafe-athome.com/
¢£¤¢¤Ã¤È¤Û¤©ー¤à¥«¥Õ¥§¸ø¼°X
https://twitter.com/athome_cafe
¢£¤¢¤Ã¤È¤Û¤©ー¤à¥«¥Õ¥§¸ø¼°Instagram
https://www.instagram.com/athome__cafe
¢£¤¢¤Ã¤È¤Û¤©ー¤à¥«¥Õ¥§¸ø¼°Facebook
https://www.facebook.com/at.homecafe.jp
¢£¤¢¤Ã¤È¤Û¤©ー¤à¥«¥Õ¥§¸ø¼°TikTok
https://www.tiktok.com/@at_home_cafe