ÁÈ¿¥ÊÑ¹¹µÚ¤Ó¿Í»ö°ÛÆ°¤Î¤ªÃÎ¤é¤»

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*CTrO: Chief Transformation Officer(ºÇ¹âÊÑ³×ÀÕÇ¤¼Ô)


*CHRO: Chief Human Resource Officer(ºÇ¹â¿Í»öÀÕÇ¤¼Ô)


*CFO: Chief Financial Officer(ºÇ¹âºâÌ³ÀÕÇ¤¼Ô)


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