NMB48¤Î¾åÀ¾Îç¤µ¤ó¤¬¥ì¥®¥å¥éー¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØS Cawaii!¡Ù¤¬¡¢3·î26Æü¡¦27Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëNMB48¤Î¥³¥ó¥µー¥È¤ËÆÃÊÌ¥Öー¥¹¤ò½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡ª

NMB48の上西怜さんがレギュラーモデルを務めるファッション誌『S Cawaii!』は、3月26日(水)に開催される『NMB48 LIVE 2025 FROM OSAKA TO THE WORLD ~やっぱ大阪、好きやねん~』および、翌27日(木)開催の『NMB48 上西怜 卒業コンサート ~君だけのアイドル(ハート)~』に、特別ブースを出展します!

2025年3月7日発売の上西怜さん2nd写真集『私らしさ』に加え、上西さんのグラビアが満載の『Coquettish 色っぽい女の子』、ファッション&ビューティをテーマにしたスタイルブック『petite fille 小さい女の子』の3冊を販売するほか、上西さんがディレクターを務めるファッションブランド『Reeshe』を、ノベルティ付き&送料無料で販売!

写真集をお買い上げいただいた方には、会場限定B2ポスターをプレゼント(ランダム5種類、ご購入1冊につき1枚)。このB2ポスターは会場でしか手に入らない激レアアイテムとなっているのでお見逃しなく! また、『Reeshe』ご購入の方にも素敵なノベルティをご用意しておりますので、ぜひ「S Cawaii!特別ブース」まで足をお運びください。

<会場限定B2ポスターについて>

※1冊お買い上げごとに1枚差し上げます。

※5種類の中からランダムでお渡しいたします。

※収納用のケースもお渡しいたします。

<『Reeshe』ノベルティ>

・ 10,000円(税込)以上お買い上げの方:ロゴ入りクリアファイル

・ 15,000円(税込)以上お買い上げの方:LOOKBOOK

・ 20,000円(税込)以上お買い上げの方:LOOKBOOK&ロゴ入り巾着

※当日は商品サンプルをご用意しております。

※2次元コードを読み込んでご購入いただく形となりますので、スマートフォンやタブレットを必ずご持参ください。

※ご購入いただいた商品およびノベルティはご自宅にお届けいたします。

※期間中(26日14時~27日23時59分まで)にご購入いただいた方は送料無料となります。

※ノベルティはなくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

<販売ブース>※ブースの場所は当日ご確認ください

「S Cawaii!特別ブース」

<販売日時>※下記は変更となる場合がございます

3月26日(水)14時~終演後1時間程度

3月27日(木)14時~開演まで

■コンサート情報

『NMB48 LIVE 2025 FROM OSAKA TO THE WORLD ~やっぱ大阪、好きやねん~』

2025年3月26日(水)

開場 17:30 / 開演18:30

『NMB48 上西怜 卒業コンサート ~君だけのアイドル(ハート)~』

2025年3月27日(木)

開場 17:30 / 開演18:30

会場:【大阪】オリックス劇場

▼オリックス劇場公式サイト:https://www.orixtheater.jp

※チケットの詳細は下記をご確認ください。

▼NMB48公式サイト:http://news.nmb48.com/ticket/20250216/120011.html