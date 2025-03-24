Sony Music¤Ë¤è¤ëVTuber¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖVEE¡×¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¡Ö¥¢¥¦¥È¥éー¥¸¥å¡×¤ÎMusic Video¤ò¸ø³«¡ª¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥Ëー¡¦¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Â¼¾¾ ½ÓÎ¼¡Ë¤Ï¡¢¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥¿¥ì¥ó¥È°éÀ®&¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖVEE¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¡Ö¥¢¥¦¥È¥éー¥¸¥å¡×¤Î¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¢¥¦¥È¥éー¥¸¥å¡×¤Ï¡¢2025Ç¯3·î24Æü(·î)¤ËZepp DiverCity¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖVEE CONCEPT LIVE¡ØConflict¡Ù¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡£
VEE¤Ë½êÂ°¤¹¤ëVTuber¤Ç¤¢¤ë¡¢Å·äÆ¤ê¤Î¤ó¡¢¥¢¥ë¥Ð¡¦¥»¥é¡¢°Â¿´±¡¤ß¤µ¡¢²»Ìç¤ë¤¡¢ËÌÇòÀî¤«¤«¤Ý¡¢¹õà¢¥ê¥é¡¢¸À¤Î¥Ï¡¢¥È¥¥¥ë¥·ー¡¦¥Ê¥¤¥È¥á¥¢¡¢¤ë¤ß¤Ê¤¹¡¦¤¹¤¤ー¤È¤¬²Î¾§¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯3·î21Æü(¶â)¤è¤ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÆü¡¦3·î24Æü(·î)21:00¤è¤ê¡Ö¥¢¥¦¥È¥éー¥¸¥å¡×¤Î¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
URL¡§https://youtu.be/higyqZMEm3A
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=higyqZMEm3A ]
¤¼¤Ò³Ú¶Ê¤È¤È¤â¤Ë¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¡Ö¥¢¥¦¥È¥éー¥¸¥å¡×
VEE¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¡§¡Ö¥¢¥¦¥È¥éー¥¸¥å¡×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
3·î21Æü(¶â)¸áÁ°0:00¤è¤ê¡¢³Æ¼ï²»³ÚÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ÆÇÛ¿®¡õ¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°Ãæ¡ª
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤Ï¡¢YouTube¤ÎMusic VideoºÆÀ¸¿ô100Ëü²ó±Û¤¨¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿Å·äÆ¤ê¤Î¤ó¤Î2nd Single¡Ö¥á¥á¥á¤Î¥á¡×¤ò¼ê³Ý¤±¤¿tepe»á¡£ÊÔ¶Ê¤Ï²»³Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Î¸¶¸ýº»Êå»á¤¬Ã´Åö¡£
¡ÚÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹°ìÍ÷¡Û
https://orcd.co/outllage
¡ÖVEE¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³µÍ×
VEE¡§¥í¥´
Sony Music¤Ë¤è¤ë¡¢»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥¿¥ì¥ó¥È°éÀ®&¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÇÛ¿®¤äÆ°²èÀ©ºî¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²»³Ú¡¢À¼Í¥¡¢ÁÏºî¤Ê¤É¡¢³Æ¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥¿¥ì¥ó¥È¤¬"Ì´"¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î³èÆ°¤òÅ¸³«¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¥½¥Ëー¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥°¥ëー¥×¤¬»ý¤Ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ä¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢³Æ¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î³èÆ°¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥¿¥ì¥ó¥È¤¬2022Ç¯5·î¤è¤êÂ³¡¹¤È¥Ç¥Ó¥åー/²ÃÆþ¡£2024Ç¯4·î¤è¤ê¡¢»ÐËå¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡ÖVERSEn¡×¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤â²ÃÆþ¤·¡¢¸½ºß¹ç·×25Ì¾¤ÎVTuber¤¬ºßÀÒÃæ¡£
¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://vee-official.jp/
¡¦¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/@VEE_official
¡¦¸ø¼°X¡§https://x.com/_vee_official_