¥°¥é¥Ó¥Æ¥£¿·¤¿¤Ê¤ë1ÊâÌÜ¤ÎËë³«¤±¡£ 3/25È¯Çä¤ÎNew EP ¡ØSERAPH1M¡Ù¤è¤ê¡¢¥êー¥É¶Ê¡ÖC4NDY¡×¤ÎMV¸ø³«¡ª

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¥°¥é¥Ó¥Æ¥£ - C4NDY MV
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2025Ç¯3·î25Æü(²Ð) CD/ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡¡ New EP¡¡¡ÖSERAPH1M¡×
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01. C4NDY
02. REAL_ANgEL
03. gREy lemonade
04. 97Hearts.
05. -Ï»¡î
06. C4NDY (instrumental)
07. REAL_ANgEL (instrumental)
08. gREy lemonade (instrumental)
09. 97Hearts. (instrumental)
10. -Ï»¡î (instrumental)
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https://orcd.co/seraph1m
GRA-039¡¡\2,273 (ÀÇÈ´)
È¯Çä¸µ¡§Happinet Music¡¡
ÈÎÇä¸µ¡§Happinet Media Marketing
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¡Ú ¥°¥é¥Ó¥Æ¥£¡¡LIVE Info ¡Û
2025/04/01 ¡¡±ºÏÂ¥Ê¥ë¥·¥¹ ¥°¥é¥Ó¥Æ¥£ tUrn ON¥Ä¥¢ー
2025/04/05 ¡¡ÀçÂæMACANA ¥°¥é¥Ó¥Æ¥£ °ÉÀ¸ÃÂº×2025
2025/04/12 ¡¡Ê¡²¬INSA ¥°¥é¥Ó¥Æ¥£ tUrn ON¥Ä¥¢ー
2025/04/13 ¡¡Ê¡²¬INSA ¥°¥é¥Ó¥Æ¥£ tUrn ON¥Ä¥¢ー
2025/04/19 ¡¡ÂçºåRUIDO ¥°¥é¥Ó¥Æ¥£ tUrn ON¥Ä¥¢ー
2025/04/20 ¡¡HOLIDAY NEXT NAGOYA ¥°¥é¥Ó¥Æ¥£ tUrn ON¥Ä¥¢ー
2025/04/26 ¡¡ÃÓÂÞEDGE ¥°¥é¥Ó¥Æ¥£ tUrn ON¥Ä¥¢ー
2025/04/28 ¡¡SHIBUYA REX ¥°¥é¥Ó¥Æ¥£ ¡Ö¥Û¥ó¥È¥Î¥ß¥ê¥ç¥¯¡×
2025/05/05 ¡¡ÃÓÂÞEDGE ¥°¥é¥Ó¥Æ¥£ gREy lemonade-ÇòÉþ¸ÂÄê¸ø±é-
2025/05/06 ¡¡ÃÓÂÞEDGE ¥°¥é¥Ó¥Æ¥£ gREy lemonade-¹õÉþ¸ÂÄê¸ø±é-
2025/05/14 ¡¡Spotify O-WEST ¥°¥é¥Ó¥Æ¥£ vistlip presents [Party On] -Pizza Slices -
2025/05/15 ¡¡Spotify O-WEST ¥°¥é¥Ó¥Æ¥£ vistlip presents [Party On] -Pizza Slices -
2025/05/18 ¡¡KANSAI ROCK SUMMIT¡Ç25 EXPLOSION CIRCUIT vol.13
2025/05/25 ¡¡¥°¥é¥Ó¥Æ¥£ ¡ÖMASKED¡×
2025/05/31 ¡¡ÀçÂæROCKATERIA ¥°¥é¥Ó¥Æ¥£ONEMAN TOUR ¡Ö½ÅÎÏ¶æ³ÚÉô¡×
2025/06/06 ¡¡ÀÖ±©ReNY alpha ¥°¥é¥Ó¥Æ¥£ONEMAN Ï»¤ÎÆü¡¡-2025-
2025/06/14 ¡¡HOLIDAY NEXT NAGOYA ¥°¥é¥Ó¥Æ¥£ONEMAN TOUR ¡Ö½ÅÎÏ¶æ³ÚÉô¡×
2025/06/15 ¡¡ÂçºåRUIDO ¥°¥é¥Ó¥Æ¥£ONEMAN TOUR ¡Ö½ÅÎÏ¶æ³ÚÉô¡×
2025/06/21 ¡¡Ê¡²¬INSA ¥°¥é¥Ó¥Æ¥£ONEMAN TOUR ¡Ö½ÅÎÏ¶æ³ÚÉô¡×
2025/06/22 ¡¡Ê¡²¬INSA ¥°¥é¥Ó¥Æ¥£ONEMAN TOUR ¡Ö½ÅÎÏ¶æ³ÚÉô¡×
2025/06/29 ¡¡ÃÓÂÞEDGE ¥°¥é¥Ó¥Æ¥£ONEMAN TOUR ¡Ö½ÅÎÏ¶æ³ÚÉô¡×
2025/07/13 ¡¡Ì¾¸Å²°ell fits all DIV ²Æ¤Î¹ÔÊýFES -°¦ÃÎÊÔ-
¡Ú ¥°¥é¥Ó¥Æ¥£¡¡¡ÖSERAPH1M¡× ¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È ¡Û
2025/04/06 ¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥ÉÀçÂæ¥Ñ¥ë¥³Å¹
2025/04/11 Ê¡²¬¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥×¥é¥¶¥¤¥ó¥É¥¦
2025/04/21 Ì¾¸Å²°fiveStars
2025/04/29 littleHEARTS.ÅìµþÆüÈæÃ«OKUROJIÅ¹
2025/05/04 littleHEARTS.ÅìµþÆüÈæÃ«OKUROJIÅ¹
2025/05/19 littleHEARTS.ÂçºåÅ¹
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