¡ØSCHOOL OF LOCK!¡Ù¡ß¥È¥è¥¿¡Ø¥¯¥ë¥Þ¤Î¿ÊÏ©ÁêÃÌ¼¼¡Ù¹â¹»À¸¤Î¡ÈÂ´¶È¥É¥é¥¤¥Ö¡É¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥àー¥Óー¤òËÜÆü¤è¤ê¸ø³«¡ª

株式会社エフエム東京

TOKYO FMをはじめとするJFN38局で放送中の10代向けワイド番組『SCHOOL OF LOCK!』(月-金22:00~23:55放送)は、トヨタ自動車株式会社(以下、トヨタ)が展開する『クルマの進路相談室』とコラボレーションし、卒業を迎える高校3年生の“卒業ドライブ”をテーマにクルマを通じて“今しかできない思い出づくり”をサポートするスペシャルムービーを特設WEBサイトで公開いたします。

『クルマの進路相談室』は、Z世代を中心とした若年層に対して “はじめてのクルマの選び方”を啓発する取り組みで、2024年よりスタート。今年は『SCHOOL OF LOCK!』とコラボレーションした特別企画「卒業ドライブ~3月の車内ホームルーム~」を実施いたします。 事前に番組内で、「高校3年生の君がやり残したこと」をリスナーから募集。そして、全国から多数の応募が集まり、2組の高校3年生の夢をトヨタのクルマによる “卒業ドライブ”を通じて叶えることが決定いたしました。今回選ばれた高校生は、ラジオネーム『9月のホライズン』と『やよむ』の2名で、それぞれ“高校生活でやり残したこと”は「友達とバンドを組んで演奏したい!」と「人生で初めてできた親友と、もう一度海に行って思い出を作りたい!」でした。この2組の夢の実現にあたり、「SCHOOL OF LOCK!」パーソナリティのこもり校長(GENERATIONS小森隼)、COCO教頭(CRAZY COCO)のサポートのもと、2025年3月上旬に“卒業ドライブ”が実現いたしました。当日の様子は、「SCHOOL OF LOCK!」内での特別放送や特設サイト、トヨタ公式YouTubeで3 本のスペシャルムービーやレポートとして公開いたします。

1. 「バンドデビューしたい」篇

『9月のホライズン』の「友達とバンドを組んで演奏したい」という思いが実現した映像です。文化祭で叶えられなかったバンド演奏を実現するため、“卒業ドライブ”がクルマで熱唱する5人のメンバーをスタジオへと導きます。そこには、文化祭のような装飾が施された特別な空間が用意されており、彼らが演奏の夢を叶える瞬間が描かれています。

1. 「親友と海に行きたい」篇

『やよむ』の「親友と海に行きたい」という願いを叶える様子に密着した映像です。初めてできた親友と卒業が近づいていることを実感しながらクルマで語りながら海へ向かう2人。海に着くと、砂浜を走ったり、お互いの好きなところを叫んだりと、高校生活最後の青春が描かれています。

■ “卒業ドライブ”撮影裏側エピソード

“卒業ドライブ”当日、願いを叶えるサポーターとしてこもり校長とCOCO教頭が登場し、高校生の2組は大喜び。カメラに慣れない緊張気味の高校生に対して、パーソナリティの2人が積極的に声をかけ、和気あいあいとした雰囲気で撮影が進んでいきました。 文化祭のような雰囲気のなか、メンバー5人でバンド演奏したいという『9月のホライズン』には、こもり校長とCOCO教頭自らスタジオの装飾に協力。高校生の演奏がスタートすると2人は音楽にあわせてノリノリで、バンドメンバーたちと盛り上がり、青春を感じられる瞬間となりました。『やよむ』が海で親友と思い出づくりをする場面では、途中から雨が降るハプニングも起こりましたが、こもり校長とCOCO教頭から「ここに来た証として叫んでみよう!」と提案され、お互いに言葉を送り合う時間に。親友とクルマで海に行きたいという願いを実現した2人は、さらに素敵な思い出となった様子でした。

<こもり校長のコメント>

高校生活の最後に、素敵な友達と一緒にドライブをして、やり残したことを叶えにいく青春の時間。その青春の1ページの中にクルマのことを知る機会があるのはとても貴重なことですし、免許を取るだけでなく、その先の“どんな1台を選ぶか”まで、みんなで考えるきっかけになれば嬉しいです。

<COCO教頭のコメント>

教頭退任のタイミングを前に、2組の生徒とドライブをして、物理的にも精神的にも近い距離で一緒の空間を共に出来た事がすごく嬉しい!今まで、たくさんの生徒と一緒の会場でイベントをしたことはあったけど、ドライブと言うワクワクするアクティビティは、一日で心の距離をぐっと近づける魔法がある!その距離のまま海で叫んだり、バンドで歌ってキラキラしている生徒を間近で見れて一生の思い出になりました!ありがとう(ハート)

■スペシャルムービー概要

「TOYOTA × SCHOOL OF LOCK! 卒業ドライブ~3月の車内ホームルーム~」長尺篇

公開日時:2025年3月24日22時

YouTube URL: https://youtu.be/B4ETGPvHP-Q

(120秒)

出演者:こもり校長(小森隼/GENERATIONS)、COCO教頭(CRAZY COCO)

「バンドデビューしたい」篇

公開日時:2025年3月24日22時

YouTube URL: https://youtu.be/ojtHgJg70Io

(30秒)

「親友と海に行きたい」篇

公開日時:2025年3月24日22時

YouTube URL: https://youtu.be/tLV6rZ_hSaE

(30秒)

【番組「SCHOOL OF LOCK!」とは】

“全国の蒼き若者たちの未来の鍵(LOCK)を握るもうひとつの学校!”をコンセプトに、パーソナリティの校長・教頭が人気アーティストをレギュラー講師陣に迎え、TOKYO FM をはじめとするJFN38局ネットで放送中のラジオ番組。2005年10月の番組開始以来、若者を中心に支持を得ている人気番組です。

放送日時: 毎週月曜日~木曜日22:00~23:55 / 金曜日22:00~22:55

放送局 : TOKYO FMをはじめとするJFN38局ネット(※一部をのぞく)

番組HP: https://www.tfm.co.jp/lock/

【トヨタ「クルマの進路相談室」とは】

2024年3月1日に開設された特設WEBサイト「クルマの進路相談室」では、令和のクルマ選びでおさえるべき3つのポイントを分かりやすく解説した記事や動画、さらには“はじめてのクルマ選び”に関する調査結果や先輩ユーザーによるリアルなアドバイスなど、若者の気持ちに寄り添ったコンテンツを公開中!クルマ選びに悩むすべての若者が、ワクワクする“人生最初の1台”と出会えるよう、今後も積極的に情報発信を行います。

特設サイトURL:https://toyota.jp/info/kuruma_shinrosoudan/