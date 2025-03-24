TRAIN TV¤òÊü±Ç¤¹¤ë¥¹¥¯¥êー¥ó¿ô¤¬¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿(TM)︎¤ËÇ§Äê¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÅìÆüËÜ´ë²è¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÖÀÐ ÎÉ¼£¡¢°Ê²¼¡Öjeki¡×¡Ë¤¬±¿±Ä¡¦´ÉÍý¤¹¤ëÈÖÁÈÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖTRAIN TV¡Ê¥È¥ì¥¤¥ó¥Æ¥£ー¥ô¥£ー¡Ë¡×¤¬¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¥¹¥¯¥êー¥ó¤ÎºÇÂ¿¿ô¤È¤·¤Æ¥®¥Í¥¹¥ïー¥ë¥É¥ì¥³ー¥º(TM)︎¤è¤êÀ¤³¦µÏ¿¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¡¢2025Ç¯3·î24Æü¤Ë¸ø¼°Ç§Äê¾Ú¤¬Â£Äè¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡TRAIN TV¤Ï¡¢¡ÖËèÆü¤Î°ÜÆ°¤Ë¡¢È¯¸«¤È¤È¤¤á¤¤ò¡£¡×¤ò¥Ñー¥Ñ¥¹¤Ë·Ç¤²¡¢½µ¤Ë¤Î¤Ù8,400Ëü¿Í¡ÊjekiÄ´¤Ù¡Ë¤Ë¤Î¤Ü¤ë¾èµÒ¤Ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¤ä¥°¥ë¥á¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤Ê¤É¾èµÒ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê´¶¾ð¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯Â¿ÍÍ¤Ê¡Ö¥¿¥¤¥Ñ¡ß¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈ¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥®¥Í¥¹¥ïー¥ë¥É¥ì¥³ー¥º(TM)︎Ç§Äê³µÍ×
¢£¥¿¥¤¥È¥ë
¡ÖÅÅ¼ÖÆâÊü±Ç¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¥¹¥¯¥êー¥ó¤ÎºÇÂ¿¿ô¡×
¡Ê±Ñ¸ìÌ¾¡§Most digital signage screens operated by an in-train broadcast network ¡Ë
¢£µÏ¿Ç§ÄêÆü
2025Ç¯3·î13Æü
¢£¥á¥Ç¥£¥¢Ì¾¾Î
¥È¥ì¥¤¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢¤Þ¤É¾å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢
¥µ¥¤¥É¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢£µÏ¿Ã£À®¿ôÃÍ
56,680ÌÌ
¢£¾ÜºÙ ¢¨25Ç¯3·î13Æü»þÅÀ
»³¼êÀþ14,400ÌÌ
²£¿Ü²ìÀþ¡¦ÁíÉðÀþ²÷Â®15,832ÌÌ
Ãæ±ûÀþ²÷Â®5,536ÌÌ
µþÉÍÅìËÌ¡¦º¬´ßÀþ6,560ÌÌ
µþÍÕÀþ1,920ÌÌ
ºëµþÀþ3,040ÌÌ
²£ÉÍÀþ1,792ÌÌ
ÆîÉðÀþ1,728ÌÌ
¾ïÈØÀþ³Æ±ØÄä¼Ö1,520ÌÌ
Ãæ±ûÀþ¡¦ÁíÉðÀþ³Æ±ØÄä¼Ö4,160ÌÌ
¤æ¤ê¤«¤â¤á192ÌÌ¡¡
À¤³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ëµ¬ÌÏ¤Ë¤è¤ë¼ÖÆâ¥¹¥¯¥êー¥ó¤ÇÈÖÁÈ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëTRAIN TV¤Ï¡¢°ÜÆ°¥·ー¥ó²¼¤Ç¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤±ÇÁüÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¡¢ÅÔ»ÔÀ¸³è¼Ô¤Î¡È¼¡¤Î°ÜÆ°¡É¤òº£¸å¤â¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£Ä©Àï¤òÂ³¤±¤ëTRAIN TV¤Ë¤É¤¦¤¾¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖTRAIN TV(R)¡×¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÅìÆüËÜ´ë²è¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£