Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿ÌÈïºÒÃÏÉü¶½»Ù±ç¥³¥ó¥µー¥Èin¼·Èø¡ØÈþËâ½÷¤¿¤Á¤ÎOH!±ð²Î¡ÙÂè2ÃÆ¡Ê¼·Èø»ÔÊ¸²½¥Ûー¥ë¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¤ê¤¯¡¦¤Ê¤Ä¡×¥Öー¥¹¤ò½ÐÅ¸
¤³¤ÎÅÙ3·î17Æü(ÌÚ)¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿ÌÈïºÒÃÏÉü¶½»Ù±ç¥³¥ó¥µー¥Èin¼·Èø¡ØÈþËâ½÷¤¿¤Á¤ÎOH!±ð²Î¡ÙÂè2ÃÆ¡Ê¼·Èø»ÔÊ¸²½¥Ûー¥ë¡Ë¤Ë¤Æ¤ê¤¯¡¦¤Ê¤ÄÆ±¼¼ÈòÆñ¿ä¿Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥Öー¥¹¤ò½ÐÅ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤ËËÉºÒÍÑÉÊ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢ËÉºÒ¥Æ¥ó¥È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥Ú¥Ã¥ÈËÉºÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ú¥Ã¥È¤È¤ÎÈòÆñ¤Ë¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤Î»öÁ°½àÈ÷¤âÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÈòÆñ¥Õ¥íー¿Þ¤ä¥Ú¥Ã¥È¤È¤ÎËÉºÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·ÇºÜ¤·¤¿¥êー¥Õ¥ì¥Ã¥È¤âÇÛÉÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢4/1(²Ð)ÍÌÀ¥¢¥êー¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëLANDCON¡Ê¥é¥ó¥É¥³¥ó¡Ë(https://landcon.jp/tokyo2025/)¡¢4/3(ÌÚ)～4/6(Æü) Åìµþ¥Ó¥Ã¥¯¥µ¥¤¥È Åì1-8¥Ûー¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥Ú¥Ã¥È2025(https://interpets.jp/public/)¤Ë¤ê¤¯¡¦¤Ê¤ÄÆ±¼¼ÈòÆñ¿ä¿Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥Öー¥¹¤ò½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª»þ´Ö¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¡¢¥Ú¥Ã¥È¤È¤ÎÈòÆñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£³µÍ×
ºÅ»öÌ¾¡§Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿ÌÈïºÒÃÏÉü¶½»Ù±ç¥³¥ó¥µー¥Èin¼·Èø¡ØÈþËâ½÷¤¿¤Á¤ÎOH!±ð²Î¡ÙÂè2ÃÆ
²ñ¾ì¡¡¡§¼·Èø»ÔÊ¸²½¥Ûー¥ë¡ÊÀÐÀî¸©¼·Èø»ÔËÜÉÜÃæÄ®¥ò Éô38ÈÖÃÏ¡Ë
Æü»þ¡¡¡§2025Ç¯3·î20Æü(ÌÚ)