¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡ÖX¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¡×¤òPR¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬³«ºÅ·èÄê¡ª¥¨¥ó¥È¥êー¤Ï4/11¤Þ¤Ç¡ª
¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡¦¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤ÎÁ´¹ñÌó1,000Å¹ÊÞ¡Ê25Ç¯2·îËö¡Ë¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿··¿¥µ¥¤¥Íー¥¸¤Ç¡¢¡ÖX¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¡×¤òPR¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ó¥È¥êー¤ò4·î11Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.ministop.co.jp/
¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¸ø¼°X¡§https://x.com/ministopfan
¡ÚÊç½¸Í×¹à¡Û
¡¦15ºÐ～29ºÐ¤Þ¤Ç¤Î½÷À
¡¦Áª¹ÍÆâÍÆ¤ËÆ±°Õ¤·¡¢µ¬Äê¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡¢¿³ººÉôÌç¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ëÊý
¡¦¼õ¾Þ¸å¤Î»£±ÆÆü¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ëÊý
»£±ÆÆü¤Ï7·î¡¢8·îº¢¤ÎÊ¿Æü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢1¤«·îÁ°¤ËÆüÄø¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
À©ºîÂ¦¤¬»ØÄê¤·¤¿ÆüÄø¤Ç¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï»£±Æ¡¢·ÇºÜ¤¬¤Ç¤¤«¤Í¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨½ñÎàÁª¹Í¸å¤ÎÀµ¼°¥¨¥ó¥È¥êー¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨Ì¤À®Ç¯¼Ô¤ÎÊý¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤ÎÆ±°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹
¡Ú³Æ¾Þ¡Û
·è¾¡ºÇ½ª¥é¥ó¥¥ó¥°Âè1°Ì¡Ä1Ì¾
¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¡ÊºÇ½ªÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì～5°Ì¤«¤éÁª½Ð¡Ë¡Ä1Ì¾
°Ê¾å¤Î2Ì¾¤Ï¡¢
¡¦X¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥ÈPR¥â¥Ç¥ë¤Ë½¢Ç¤
¡¦¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×Å¹Æâ¿··¿¥µ¥¤¥Íー¥¸¤Ë1½µ´Ö·ÇºÜ
¢¨¿··¿¥µ¥¤¥Íー¥¸¤ÏÁ´¹ñ¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×Ìó1,000Å¹ÊÞ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ê25Ç¯2·îËö¸½ºß¡Ë
¡Ú¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡Û
¢§Í½ÁªA¥Ö¥í¥Ã¥¯
¥¨¥ó¥È¥êーÄùÀÚ¡Ä4·î4Æü¡Ê¶â¡ËÀµ¸á12:00
¿³ºº´ü´Ö¡Ä4·î5Æü¡ÊÅÚ¡Ë～4·î11Æü¡Ê¶â¡Ë
¢§Í½ÁªB¥Ö¥í¥Ã¥¯
¥¨¥ó¥È¥êーÄùÀÚ¡Ä4·î11Æü¡Ê¶â¡ËÀµ¸á12:00
¿³ºº´ü´Ö¡Ä4·î12Æü¡ÊÅÚ¡Ë～4·î18Æü¡Ê¶â¡Ë
¢§·è¾¡
4·î23Æü¡Ê¿å¡Ë～4·î30Æü¡Ê¿å¡Ë
¡Ú¿³ººÆâÍÆ¡Û
¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Þ¥·¥§¥Ð¥é¡×¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¿ô¤¬¿³ººÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Î¥®¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡¦¥Ü¥¤¥¹¥á¥Ã¥»ー¥¸Åù¤ÎÊªÈÎ¡Ë¤Ë¤è¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÃßÀÑ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍ½ÁªÄÌ²á¼Ô¤È³Æ¾Þ¤òÁª½Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¨¥ó¥È¥êー¤ÎÎ®¤ì¡Û
¢§¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÈ¯¹Ô¤«¤é¥¨¥ó¥È¥êー¤Þ¤Ç¼«Æ°¤Ç¹Ô¤¦¾ì¹ç¡Ê¥Õ¥êー¤Ç³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¸þ¤±¡Ë
¢£STEP1¡§¡Ö¥Þ¥·¥§¥Ð¥é¡×¤Î¥¢¥×¥ê¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥Ñ¥½¥³¥óÍÑ¥µ¥¤¥È¤«¤é¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÈ¯¹Ô
¡¦iOS¡§https://apps.apple.com/jp/app/id878554907
¡¦Android¡§https://play.google.com/store/apps/details?id=air.vjsol.macheV.live
¡¦¥Ñ¥½¥³¥óÍÑ¥µ¥¤¥È¡§https://www.mache.tv/
¢£STEP2¡§¥á¥Ë¥åーÆâ¤Î¡Ö¥é¥¤¥ÐーÅÐÏ¿¡×¤«¤é¡¢¥é¥¤¥Ðー¡ÊÇÛ¿®¼Ô¡Ë¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿
¢£STEP3¡§¥á¥Ë¥åーÆâ¤Î¡ÖÊç½¸Ãæ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤«¤é¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¥¨¥ó¥È¥êー
¢¨¡ÉÁ´¹ñ¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¿··¿¥µ¥¤¥Íー¥¸¡ØX¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¡ÙPR¥â¥Ç¥ë¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡É¤È¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½ñÎà¿³ºº¸å¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÀµ¼°¥¨¥ó¥È¥êー¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§É¬Í×»ö¹à¤òµÆþ¤·¤Æ¿½¤·¹þ¤à¾ì¹ç¡Ê¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¤´Ã´Åö¼ÔÍÍ¤ä¡¢½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥ÈÍÍ¸þ¤±¡Ë
²¼µ¤Î±þÊç¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://mache.jp/event-entry/?entry=press_ministop
»²²Ã´õË¾¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÌ¾¤Ï¡É¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡É¤È¤´µºÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½ñÎà¿³ººÄÌ²á¸å¤Ë¡Ö¥Þ¥·¥§¥Ð¥é¡×¤ÎÇÛ¿®¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÈ¯¹Ô¤·¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊó¤ò¥áー¥ë¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÇÛ¿®¤Î¤ä¤êÊý¤äµ¡Ç½¤ÎÀâÌÀ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¢¥×¥êÆâ¤Ë¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
»£±Æ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ä¤´½Ð±éÎÁ¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Ã´Åö¼Ô¤è¤ê¤´°ÆÆâÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ó¥È¥êーÊýË¡¤¬¤´ÉÔÌÀ¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢¥µー¥Ó¥¹Æâ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¥µ¥Ýー¥ÈÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥·¥§¥Ð¥é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ https://www.mache.tv/(https://www.mache.tv/)
¥Æ¥ì¥Ó¡¦»¨»ï¡¦±Ç²è¤Ê¤É¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×´ë²è¤ä¡¢¥Õ¥¡¥ó»²²Ã·¿¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡¦¥ß¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»£±Æ²ñ¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÇÛ¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÛ¿®¤ò»ëÄ°¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÌµÎÁ¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ö¥¹¥Þ¥¤¥ë¡×¤¬Î¯¤Þ¤ê¡¢¥¹¥Þ¥¤¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¥é¥¤¥Ðー¤ò±þ±ç¤·¤¿¤ê¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²Á³Ê¡Û´ðËÜÌµÎÁ
¢¨°ìÉô¡¢ÍÎÁ¤Î¥®¥Õ¥È¤äÍÎÁ¤ÎÇÛ¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¡Ú¥¢¥×¥ê¡Û
¡¦iOS¡§https://apps.apple.com/jp/app/id878554907
¡¦Android¡§https://play.google.com/store/apps/details?id=air.vjsol.macheV.live
¡ÚÇÛ¿®ÊýË¡¡Û
https://www.mache.tv/landing/wanted/
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¿SNS¡Û
¡¦¥µ¥¤¥È¡§https://www.mache.tv/
¡¦Twitter¡§https://twitter.com/MacheVariety
¡¦YouTube¡§https://www.youtube.com/user/macheTV/