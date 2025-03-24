2.5¼¡¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡Ö¤¹¤È¤×¤ê¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー ¤³¤í¤ó½é¤ÎÃÏ¾åÇÈ¥é¥¸¥ª¥ì¥®¥å¥éー¤¬·èÄê¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¨¥Õ¥¨¥à¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡Ê°Ê²¼¡¢JFNC¡Ë¤¬À©ºî¤¹¤ëFM¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø¤¹¤È¤×¤ê¤³¤í¤ó¤ÎSTPRhythm!!¡Ù¡ãÆÉ¤ßÊý¡§¤¹¤È¤×¤ê¤³¤í¤ó¤Î¥¨¥¹¥Æ¥£ー¥Ôー¥ê¥º¥à¡ä¤¬4·î¤«¤éÁ´¹ñJFN·ÏÎóFM³Æ¶É¤Ç¥ª¥ó¥¨¥¢¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
YouTube ÅÐÏ¿¼Ô 354Ëü¿Í¥ªー¥Ðー¡¢¤½¤·¤ÆºÆÀ¸¿ô95²¯²ó¥ªー¥Ðー¢ö2.5¼¡¸µ¥¢¥¤¥É¥ë»Ë¾å½é¡ª¹ÈÇò½Ð¾ì¡ª5Âç¥Éー¥à¥Ä¥¢ーÀ©ÇÆ¡ª¤½¤ó¤Ê¥¹ー¥Ñー¥°¥ëー¥×¡Ö¤¹¤È¤×¤ê¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¡¢¤³¤í¤ó¡£¿Í²û¤Ã¤³¤¯¡¢°¦¾ð¤È¾Ð´é¤Ë°î¤ì¡¢¸åÇÚ¤ÎÌÌÅÝ¸«¤¬ÎÉ¤¤¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Î¤¤¼ê¥¢¥¤¥É¥ë¤¬Ê£¿ô½êÂ°¤¹¤ëSTPR¤Î¸åÇÚ¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤í¤ó¤Î¤³¤È¤ò°¦¤ò¹þ¤á¤Æ"»Õ¾¢"¤È¸Æ¤Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
º£²ó¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ö¤³¤í¤ó»Õ¾¢¡×¤¬STPR¥Õ¥¡¥ß¥êー¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¡ÊSTPR CREATORS¡Ë¤ò¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏ¾åÇÈ¥é¥¸¥ª¤ÎÀ¤³¦¤ØÄ©Àï¡ª¡Ö¤¹¤È¤×¤ê¡×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡ÖKnight A -µ³»ÎA-¡×¡¢¡ÖAMPTAKxCOLORS¡×¡¢¡Ö¤á¤Æ¤ª¤é-Meteorites-¡×¡¢¡ÖSneakerStep¡Ê¥¹¥Ëー¥«ー¥¹¥Æ¥Ã¥×¡Ë¡×¤Ê¤É¤ÎSTPR¥Õ¥¡¥ß¥êー¤ä¡¢¤³¤í¤ó¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¢¤ÎÍÌ¾¥¿¥ì¥ó¥È¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Ê¤É¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¤«¤â¡ª¡©
¤Á¤Ê¤ß¤Ë½é²ó¤Î¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¤³¤í¤ó¤È¤Ï¸ø»ä¤È¤â¤ËÃçÎÉ¤·¡ª¡Ö¤á¤Æ¤ª¤é-Meteorites-¡×¤Î¥êー¥Àー¿´²»¡Ê¤·¤ª¤ó¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£
¤½¤ó¤Êµ¤¿´ÃÎ¤ì¤¿Ãç´Ö¤È¤Î½é²ó¼ýÏ¿¤Ç¤·¤¿¤¬¡¦¡¦¡¦¼Â¤Ï´·¤ì¤Ê¤¤½é¤ÎÃÏ¾åÇÈ¥é¥¸¥ª¥ì¥®¥å¥éー¤Ç¤³¤í¤óËÜ¿Í¤Ï¥¬¥Á¥¬¥Á¤Ë¡ª¡ª¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Éー¥à¸ø±é¤è¤ê¡¢¤³¤Î¥é¥¸¥ª¤ÎÊý¤¬²¿ÇÜ¤â¶ÛÄ¥¤¹¤ë¡ª¡×¤ÈÎÞÌÜ¡£
¤½¤ó¤Ê¡¢¤³¤í¤ó½é¤ÎÃÏ¾åÇÈ´§ÈÖÁÈ¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥¹¥¿ー¥È¡ª¡Ø¤¹¤È¤×¤ê¤³¤í¤ó¤ÎSTPRhythm!!¡Ù¡£
ÃÏ¾åÇÈ¤Î¤Û¤«radiko¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¡ÊÍÎÁ¡Ë¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÆüËÜÁ´¹ñ¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â¥¨¥ê¥¢¥Õ¥êー¤ÇÄ°¼è²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²»À¼¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àAuDee¤Ç¤ÏÈÖÁÈ¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¥º¥«¥Ã¥ÈÈÇ¤òÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¸å¤ËPodcastÇÛ¿®¡£¤³¤Á¤é¤ÎPodcast¤Ï¡¢Spotify¡¢Google¡¢Apple¡¢Amazon¡¢RadioCloud¡¢radiko¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎPodcast¤Ë¤âÊ»¤»¤ÆÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¡ÚÊüÁ÷³µÍ×¡Û
¢¡ÈÖÁÈ¥¿¥¤¥È¥ë:¡Ø¤¹¤È¤×¤ê¤³¤í¤ó¤ÎSTPRhythm!!¡Ù
¢¡ÊüÁ÷Æü»þ¡§ ³Æ¶É¤½¤ì¤¾¤ìÆü»þ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹ ¢¨2025Ç¯4·î～³Æ¶É½ç¼¡¥¹¥¿ー¥È¡ª
¢¡ÊüÁ÷¶É¡§¡¡JFN·ÏÎó 16¶ÉÍ½Äê
¢¡ÈÖÁÈHP¡§¡¡https://audee.jp/program/show/300010528(https://audee.jp/program/show/300010528)
¡ÚÈÖÁÈ¥Í¥Ã¥È¶É¡¡½é²óOA»þ´Ö¡ÊÍ½Äê¡Ë¡Û
FMÀÄ¿¹¡¡4·î3Æü(ÌÚ)¡¡19»þ30Ê¬～19»þ55Ê¬
FM»³·Á¡¡4·î7Æü(·î)¡¡21»þ00Ê¬～21»þ30Ê¬
FM GUNMA¡¡4·î5Æü(ÅÚ) ¡¡18»þ00Ê¬～18»þ30Ê¬
FMÆÊÌÚ¡¡4·î7Æü(·î)¡¡21»þ00Ê¬～21»þ30Ê¬
FM¿·³ã 4·î6Æü(Æü) ¡¡18»þ00Ê¬～18»þ30Ê¬
FMÄ¹Ìî¡¡4·î5Æü(ÅÚ) ¡¡25»þ00Ê¬～25»þ30Ê¬
FMÊ¡°æ¡¡4·î5Æü(ÅÚ) ¡¡9»þ00Ê¬～9»þ30Ê¬
FM GIFU¡¡4·î6Æü(Æü) ¡¡18»þ00Ê¬～18»þ30Ê¬
FM»°½Å 4·î3Æü(ÌÚ)¡¡£²0»þ00Ê¬～20»þ30Ê¬
FM»³±¢ 4·î2Æü(¿å)¡¡21»þ30Ê¬～22»þ00Ê¬
FM²¬»³ 4·î4Æü(¶â)¡¡19»þ00Ê¬～19»þ30Ê¬
¹ÅçFM¡¡4·î6Æü(Æü) ¡¡6»þ30Ê¬～7»þ00Ê¬
FM»³¸ý¡¡4·î5Æü(ÅÚ) ¡¡18»þ00Ê¬～18»þ30Ê¬
FM¹áÀî¡¡4·î3Æü(ÌÚ)¡¡12»þ00Ê¬～12»þ30Ê¬
FM¹âÃÎ¡¡4·î3Æü(ÌÚ)¡¡21»þ30Ê¬～£²1»þ55Ê¬
FMÄ¹ºê¡¡4·î3Æü(ÌÚ) ¡¡20»þ30Ê¬～20»þ55Ê¬
¢¨OA»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Î×»þ¥Ë¥åー¥¹¡¢ÆÃÊÌÈÖÁÈ¤Ê¤É¤ÇµÙ»ß¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¢¥×¥ê¡Öradiko¡×¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷(ÍÎÁ)¤Ë¤´²ÃÆþ¤ÎÊý¤Ï¾åµÊüÁ÷¶É¤ÎÊüÁ÷¤¬ÆüËÜÁ´¹ñ¤É¤³¤«¤é¤Ç¤âÄ°¼è²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¡Ê¥¿¥¤¥à¥Õ¥êーºÆÀ¸¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë
¢£¤³¤í¤ó¡Ê¤¹¤È¤×¤ê¡Ë
³ô¼°²ñ¼ÒSTPR¤¬³èÆ°¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë2.5¼¡¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡Ö¤¹¤È¤×¤ê¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¡£¿å¿§Ã´Åö¡£¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÆ°²èÇÛ¿®¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï147Ëü¿Í¡¢TikTok ¥Õ¥©¥í¥ïー90.8Ëü¿Í¡¢³ÆSNS¤Î¹ç·×¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô637Ëü¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡£(2025Ç¯3·î¸½ºß)
¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¼Â¶·¼Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢XÈ¯É½¤Î¡ÖÀ¤³¦¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥²ー¥à´ØÏ¢¤Î¿ÍÊª¡×¤Ç¤Ï¡¢21Ç¯¡¢22Ç¯¤Î¾åÈ¾´ü¤ËÆóÇ¯Ï¢Â³¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¥¬¥µ¥¬¥µ¥Ü¥¤¥¹¤ÎÃÏÀ¼¤ÈÅ·Á³¿å¤È¸À¤ï¤ì¤ëÆ©¤ÄÌ¤Ã¤¿²ÎÀ¼¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¡¢½é¤Î¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¥¢¥¹¥¿ー¡×¤Ï¡¢½é½µ¤Ë9.4ËüËç¤òÇä¤ê¾å¤²¡¢¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°2021Ç¯2·î2ÆüÉÕ¤Ç½éÅÐ¾ì1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£
¡¦¤³¤í¤ó(¤¹¤È¤×¤ê)¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ê¥ó¥¯
¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/@colon56n_stpr
¸ø¼°X¡§https://x.com/colon56n
¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@colon56n_stpr
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/colon56n
¸ø¼°LINE¡§https://page.line.me/208hffhq
¤¹¤È¤×¤ê ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://strawberryprince.stpr.com/
AuDee¤È¤Ï¡¦¡¦¡¦
²»À¼¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥µー¥Ó¥¹AuDee¡Ê¥ªー¥Ç¥£ー¡Ë¤Ç¤Ï¡¢JFN·ÏÎó¤Î¥é¥¸¥ª¤Ç¥ª¥ó¥¨¥¢¤·¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈ¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤«¤é¡¢¿Íµ¤¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥Èー¥¯¡£¥é¥¸¥ª¥É¥é¥Þ¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤Þ¤Ç¡¢ÇÛ¿®¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈ¤âÂ³¡¹ÅÐ¾ì¡£¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤Ç¤â¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤âÄ°¤ÊüÂê¤Ç¤¹¡ª
AuDee¡Ê¥ªー¥Ç¥£ー¡Ë¤Î¥¢¥×¥ê¤Ï¡¢¤ª»È¤¤¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥¢¥×¥ê¥¹¥È¥¢¤Ç¡¢¥«¥¿¥«¥Ê¤Ç¡Ö¥ªー¥Ç¥£ー¡×¤È¸¡º÷¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¥¦¥§¥ÖÈÇ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥É¥ì¥¹¤Ï¡¢audee.jp¤Ç¤¹¡£À§Èó¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢AuDee¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª