Framer³èÍÑ¤Ç¡È¥¹¥Ôー¥É¡ß¹âÉÊ¼Á¡É¤Ê¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥ÈÀ©ºî¤ò»Ù±ç¡Ã³ô¼°²ñ¼ÒCozies
³ô¼°²ñ¼ÒCozies¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÂçÌî¿¿Í³Èþ¡¢°Ê²¼Cozies¡Ë¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë¡ÖFramer»Ù±ç¡×¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¥Îー¥³ー¥É¥Äー¥ë¡ÖFramer¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥ÈÀ©ºî¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¼ÂÁõ¡¦±¿ÍÑ¤ò°ì´Ó¤·¤Æ»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÀïÎ¬¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Cozies¤Ï¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤È¥¦¥§¥ÖÀ©ºî¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤ò³è¤«¤·¡¢Äã¥³¥¹¥È¤«¤Ä¹âÉÊ¼Á¤Ê¥µ¥¤¥È¹½ÃÛ¤ò¿×Â®¤Ë¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥ÈÀ©ºî¤Î¤è¤¯¤¢¤ë²ÝÂê¤È¤Ï¡©
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥ÈÀ©ºî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÉÔ°ÂÄê¤µ
¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥áー¥¸¤òÅý°ì¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤Ç¤¤º¡¢°ì´ÓÀ¤Ë·ç¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¦½¤Àµ¤Ë¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿²èÁüÊÑ¹¹¡×¤ä¡Ö¥Æ¥¥¹¥È½¤Àµ¡×¤Ë¤â¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎÂÐ±þ¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¤¹¤°¤ËÄ¾¤»¤Ê¤¤¡£
¡¦¸ø³«¤Þ¤Ç¤ÎÃÙ¤ì
¥Ç¥¶¥¤¥ó°Æ¤ä½¤Àµ¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Î¸ø³«¤¬ÂçÉý¤ËÃÙ±ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
Cozies¤Ï¡¢ºÇÀèÃ¼¥Îー¥³ー¥É¥Äー¥ë¡ÖFramer¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¦¥§¥ÖÀ©ºî»Ù±ç¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Þ¤¹¡£
Framer¤ò³èÍÑ¤·¡¢Cozies¤¬Äó¶¡¤¹¤ë4¤Ä¤Î²ÁÃÍ
1️¡§ Ä¾´¶Åª¤ÊÁàºî
¥Îー¥³ー¥É¤Ç¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óºîÀ®¤¬²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢¼ÂÁõ¤ÎÆñ°×ÅÙ¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤ä¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ÎºÙÉô¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2¡§CMSµ¡Ç½ÅëºÜ
¥Ö¥í¥°¤ä¥Ë¥åー¥¹¥Úー¥¸¤Î¹¹¿·¤ò´ÊÃ±¤Ë´ÉÍý¤Ç¤¤ëCMSµ¡Ç½¤¬É¸½àÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä±¿ÍÑ¤ò¸úÎ¨²½¡£
3️¡§SEOÂÐºöµ¡Ç½
alt¥¿¥°¤ä¥Ç¥£¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤ÎÀßÄê¡¢¥µ¥¤¥È¥Þ¥Ã¥×¤Î¼«Æ°À¸À®µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¡¢SEOÂÐºö¤òÍÆ°×¤Ë¼Â»Ü²ÄÇ½¡£
4️¡§½Ö»þ¤Ë¸ø³«¡¦¹¹¿·
ºîÀ®¤·¤¿¥µ¥¤¥È¤ÏÂ¨»þ¸ø³«¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢½¤Àµ¤ä¹¹¿·¤â¥¹¥àー¥º¤Ë¹Ô¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤Ê±¿ÍÑ¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Cozies¤ÎÄó¶¡¥µー¥Ó¥¹
Framer¤Ç¥µ¥¤¥È¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¤¤
´ðËÜ¥×¥é¥ó¡Ã\350,000～
´ü´Ö: Ìó1¥ö·î～
»Ù±çÆâÍÆ:
- ½é´üÀßÄê¤ª¤è¤Ó¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¹½ÃÛ
- ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥·¥ÖÂÐ±þÀß·×
- ÍøÍÑÊýË¡¤Î´Ê°×¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°
- ´ðËÜ¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤ÎÄó¶¡
¶ÈÌ³¤Ë¹ç¤ï¤»¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ò¤·¤¿¤¤
¥«¥¹¥¿¥à¥×¥é¥ó¡ÃÍ×¸«ÀÑ¤â¤ê ¡¡
´ü´Ö: Ìó3¥ö·î～
»Ù±çÆâÍÆ:
- ¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤ËºÇÅ¬²½¤·¤¿¹âÅÙ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º
- ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤ä¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¼ÂÁõ
- SEOºÇÅ¬²½¤È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹²þÁ±¤ËÂÐ±þ
- ¥Áー¥à¸þ¤±¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤È¥µ¥Ýー¥È
¢¨ÎÁ¶â¤Ï¶ÈÌ³ÆâÍÆ¤ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥Èµ¬ÌÏ¤Ë¤è¤êÊÑÆ°¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Framer¤ÎÍøÍÑÎÁ¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÊÌÅÓ¤ªµÒÍÍ¤Ç¤Î¤´·ÀÌó¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://cozies.jp/service/dx/framer
²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾: ³ô¼°²ñ¼ÒCozies
½êºßÃÏ: ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶èÅòÅç2ÃúÌÜ2－1 8F A¹æ¼¼
ÂåÉ½¼Ô: ÂåÉ½¼èÄùÌò ÂçÌî¿¿Í³Èþ
»ö¶ÈÆâÍÆ: ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¡¢ÇÀ¶È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¡¢DXÆ³Æþ»Ù±ç
URL: https://cozies.jp
ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒCozies
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»: https://cozies.jp/contact