Âè50²óÍ¥½¨´Ä¶ÁõÃÖÉ½¾´¤Ç·ÐºÑ»º¶ÈÂç¿Ã¾Þ¤ò¼õ¾Þ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2025Ç¯3·î24Æü
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ JFE¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò
JFE¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¼ÒÄ¹¡§Ê¡ÅÄ °ìÈþ¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Ï¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ»º¶Èµ¡³£¹©¶È²ñ¼çºÅ¤ÎÂè50²óÍ¥½¨´Ä¶ÁõÃÖÉ½¾´¢¨1¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢·ÐºÑ»º¶ÈÂç¿Ã¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¼õ¾Þ¤·¤¿¤Î¤ÏÅö¼Ò¤¬ÇÑ´þÊª¾ÆµÑ»ÜÀß¸þ¤±¤Ë³«È¯¤·¤¿¡Ö¿åÊ®¼Í¤È°µÎÏÇÈ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¹â¸úÎ¨¥Ü¥¤¥é¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°ÁõÃÖ¡×¤Ç¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢ÇÑ´þÊª¾ÆµÑ»ÜÀß¤ÏÈ¯ÅÅ»ÜÀß¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¸úÎ¨¸þ¾å¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¯ÅÅ¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢ÇÑ´þÊª¤¬»ý¤Ä¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¾øµ¤¤È¤·¤Æ²ó¼ý¤¹¤ë¥Ü¥¤¥é¤ÏÂç¤¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³¥ÉÕÃå¤Ë¤è¤ë¸úÎ¨Äã²¼¤ä¡¢¹â²¹ÅÁÇ®´É¤Ë¤ª¤±¤ëÉå¿©¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Åö¼Ò¤Ï¿åÊ®¼ÍÊý¼°¢¨2¤È°µÎÏÇÈÊý¼°¢¨3¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¹â¸úÎ¨¥Ü¥¤¥é¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°ÁõÃÖ¤ò³«È¯¤·¡¢¹ñÆâ¤Ç½é¤á¤ÆÇÑ´þÊª¾ÆµÑÏ§ÍÑ¥Ü¥¤¥é¤ËÅ¬ÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÁõÃÖ¤Ï¡¢½¾Íè¼çÎ®¤Ç¤¢¤Ã¤¿¾øµ¤Ê®¼ÍÊý¼°¤Î¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°ÁõÃÖ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢È¯ÅÅÍÑ¾øµ¤¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¤¿¤áÈ¯ÅÅ¸úÎ¨¤ÎÄã²¼¤òËÉ»ß¤Ç¤¡¢¤Þ¤¿¥Ü¥¤¥é¤òËàÌ×¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤áÀßÈ÷¤ÎÄ¹¼÷Ì¿²½¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÁõÃÖ¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ü¥¤¥éÆâ¤ÎÉÕÃå³¥¤Î¸ü¤µ¤ò½¾ÍèÈæ¤ÇÌó70%ÍÞÀ©¤·¡¢Ä¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¹â¸úÎ¨¤ÊÈ¯ÅÅÇ½ÎÏ¤ò°Ý»ý¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ü¥¤¥éËÜÍè¤ÎÅÁÇ®ÀÇ½¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¹â²¹ÅÁÇ®´É¤Î¥¬¥¹²¹ÅÙ¤ò½¾ÍèÈæÌó50¡îÄã¸º¤Ç¤¡¢Éå¿©¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é½½Ê¬¤Ê¾øµ¤²¹ÅÙ¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¥¬¥¹²¹ÅÙÈÏ°Ï¤Ë¥³¥ó¥È¥íー¥ë²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜÁõÃÖ¤Ï¿·Àß¥Ü¥¤¥é¤Î¾®·¿²½¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¾Íè¡¢ÇÑ´þÊªÎÌ¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤â¹â¸úÎ¨¤ÊÈ¯ÅÅÇ½ÎÏ¤Î°Ý»ý¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤âÇÑ´þÊªÈ¯ÅÅ¥×¥é¥ó¥È¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡¢ÇÑ´þÊª¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¤Ë¤è¤êSDGs¡Ê»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¡Ë¤ÎÃ£À®¤È¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ºÇÅ¬¤Êµ»½Ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ´Ä¶Í¥½¨ÁõÃÖÉ½¾´(https://www.jsim.or.jp/commendation/)
¢¨2 2016Ç¯12·î5ÆüÈ¯É½Åö¼Ò¥ê¥êー¥¹»²¾È(https://www.jfe-eng.co.jp/news/2016/20161205.html)
¢¨3 2016Ç¯1·î21ÆüÈ¯É½Åö¼Ò¥ê¥êー¥¹»²¾È(https://www.jfe-eng.co.jp/news/2016/20160121.html)
¼õ¾Þµ»½Ñ¤Î³µÍ×
É½¾´¼°¤ÎÍÍ»Ò
´Ø¸ýÂåÉ½¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹¡Êº¸¤«¤é3¿ÍÌÜ¡Ë¤È´Ø·¸¼Ô
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»¤Ï²¼µ¤Ë¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£Ê£Æ£Å¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò ÁíÌ³Éô¹Êó¼¼