Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ìÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢°ÜÆ°¤ÎÉÔ°Â¤ò¸º¤é¤¹»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡Ö²ñ¾ìÆâ¥µ¥Ýー¥È¡×¤ò¡¢4·î17Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î²ñ¾ìÆâ¤ÇÄó¶¡³«»Ï
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í´ØÀ¾¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー¡Ê½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è¡¢Íý»öÄ¹ : Áá²µ½÷ ¼Â¡¢°Ê²¼¡¢MUIC Kansai¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢Ã¯¤â¤¬³Ú¤·¤á¤ëËüÇî¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥Äー¥ê¥º¥à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖLET¡ÇS EXPO¡×¤Ï¡¢¿ÈÂÎÅªÉÔ¼«Í³¤ä»ë³Ð¾ã¤¬¤¤¤Ê¤É¡¢¼«ÎÏ¤Ç¤Î°ÜÆ°¤¬Æñ¤·¤¤Êý¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿°ÜÆ°»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡Ö²ñ¾ìÆâ¥µ¥Ýー¥È¡×¤ÎÄó¶¡¤ò¡¢4·î17Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î²ñ¾ìÆâ¤Ç³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï3·î24Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡¢¡Ö²ñ¾ìÆâ¥µ¥Ýー¥È¡×¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
Í½Ìó¼õÉÕ¥µ¥¤¥È :
https://www.lets-expo.jp/service-a
ÆüËÜ¤Ç¤Ï65ºÐ°Ê¾å¤Î¿Í¸ý¤¬Ìó4¿Í¤Ë1¿Í¤òÀê¤á¡¢Í×²ð¸îÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤ëÊý¤â1,000Ëü¿Í¶á¤¯¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÁÛÄêÍè¾ì¼Ô¿ô¤Ï2,820Ëü¿Í¤È¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¿ÈÂÎÅª¤ÊÉÔ¼«Í³Åù¤òÊú¤¨¤ë¤³¤È¤«¤é¼«ÎÏ¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¡ÈËüÇî²ñ¾ì¤Ë¹Ô¤¯»ö¤òÄü¤á¤Æ¤¤¤ëÊý¡É¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤ÇLET¡ÇS EXPO¤Ç¤ÏÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¿ÈÂÎÅªÉÔ¼«Í³¤ä»ë³Ð¾ã¤¬¤¤¤Ê¤É¤Ç¡¢¼«ÎÏ¤Ç¤Î°ÜÆ°¤¬Æñ¤·¤¤Êý¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ìÆâ¤Î°ÜÆ°»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡Ö²ñ¾ìÆâ¥µ¥Ýー¥È¡×¤ÎÄó¶¡¤ò¡¢4·î17Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö²ñ¾ìÆâ¥µ¥Ýー¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿±ä¤Ù1,000Ì¾¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¼Ö¤¤¤¹°ÜÆ°¥µ¥Ýー¥È¡×¡Ö»ë³Ð¾ã¤¬¤¤¤Î¥µ¥Ýー¥È¡×¤Î2¤Ä¤Î»Ù±ç¤òËüÇî²ñ¾ìÆâ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Ç¤ÏÅìµþ¥Éー¥à¤ª¤è¤½33¸ÄÊ¬¤Ë¤â¤ª¤è¤Ö²ñ¾ì¤ò¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬°ÂÁ´¤«¤Ä¥¹¥àー¥º¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä²ð½õ¥¹¥¿¥Ã¥Õ1Ì¾¢¨¤ÈÊä½õ¥¹¥¿¥Ã¥Õ1Ì¾¤Î2Ì¾ÂÎÀ©¤Ç¼Ö¤¤¤¹¤ò²¡¤·¤¿¤ê¡¢»ë³Ð¾ã¤¬¤¤¤ÎÊý¤Ë¤Ï¼ê°ú¤Í¶Æ³¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¡¢²ñ´üÃæ¤Ë±ä¤Ù10,000¿Í¤Î°ÜÆ°»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ÎÍ½Ìó¤¬¤Ê¤¤Êý¤ä¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²ñ¾ìÆâ¤ò½ä¤ë¤«¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤Ë¤Ï¡¢LET¡ÇS EXPO¤¬ÆÈ¼«¤ËºîÀ®¤·¤¿¡Ö¥â¥Ç¥ë¥³ー¥¹¡×¤Î¤´Äó°Æ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£LET¡ÇS EXPO¤Ïº£¸å¤â¡¢³§ÍÍ¤Î¡ÖËüÇî¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¡ÖËüÇî¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÍÍ¡¹¤Ê»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ µì¥Ø¥ë¥Ñー£²µé¡¢²ð¸î½éÇ¤¼Ô¸¦½¤¡¡°Ê¾å¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô¤ä¹âÎð¼Ô¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Ë·¸¤ï¤ëÊ¡»ã²ð¸î»ñ³Ê
¢¡¡¡²ñ¾ìÆâ¥µ¥Ýー¥È¤Î¾ÜºÙ
Á´¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡¢¿ÈÂÎÅª»öÍ³¡Ê»èÂÎÉÔ¼«Í³¤ä»ë³Ð¾ã¤¬¤¤¡Ë¤Ë¤è¤ê°ÜÆ°¤¬º¤Æñ¤ÊÊý¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¼Ö¤¤¤¹°ÜÆ°¥µ¥Ýー¥È¡×¡Ö»ë³Ð¾ã¤¬¤¤¤Î¥µ¥Ýー¥È¡×¤Î2¤Ä¤Î»Ù±ç¤òËüÇî²ñ¾ìÆâ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÈ¼¤¦¡ÖÉÕ¤Åº¤¤¡¦¸«¼é¤ê¥µー¥Ó¥¹¡×¤â¹Ô¤¤¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ´üÃæ¤Ë±ä¤Ù1Ëü¿Í¤Î¥µ¥Ýー¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
Í½Ìó¼õÉÕ¥µ¥¤¥È :
https://www.lets-expo.jp/service-a
¡»»Ù±çÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1.¼Ö¤¤¤¹°ÜÆ°¥µ¥Ýー¥È
¿ÈÂÎÅª¡¦ÂÎÎÏÅª¤Ë¼Ö¤¤¤¹¤¬É¬Í×¤Ç¡¢Æ±¹Ô¼Ô¤Ë¼Ö¤¤¤¹¤Î²¡¤·¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤Êý¡¢¤Þ¤¿¤Ï²¡¤·¤Æ¤Î¿Í¿ô¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¼Ö¤¤¤¹¤Ç¤Î°ÜÆ°¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£°Â¿´¤Ç¤¤ë°ÜÆ°¤ò¤´Äó¶¡¤·¡¢³Ú¤·¤¤Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇîÂÎ¸³¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
2.»ë³Ð¾ã¤¬¤¤¼Ô¤Î°ÜÆ°¥µ¥Ýー¥È
»ë³Ð¤Ë¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¤Î°ÜÆ°¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£°Â¿´¤·¤ÆÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ò³Ú¤·¤ó¤ÇÄº¤±¤ë¤è¤¦¡¢°ÜÆ°¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤¯¤È¤È¤â¤Ë¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤´ÀâÌÀ¡¦¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾åµ1.2.¤ËÈ¼¤¦ÉÕ¤Åº¤¤¡¦¸«¼é¤ê¥µー¥Ó¥¹
¼Ö¤¤¤¹ÍøÍÑ¼Ô¤ä»ë³Ð¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¾åµ1.2.ÍøÍÑ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥µ¥Ýー¥È¤¬É¬Í×¤ÊÊý¤ËÉÕ¤Åº¤¤¡¦¸«¼é¤ê¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤¯Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ì¤ò½ä¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡»²ñ¾ìÆâ¥µ¥Ýー¥È¼Â»ÜÆü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î²ñ´üÁ°È¾¡Ê4·î13Æü～6·î30Æü¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÆü¤Ë¤Á¤Ë¤Æ¤´Í½Ìó¤ò¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£²ñ´ü¸åÈ¾¡Ê7·î1Æü～10·î13Æü¡Ë¤Î¤´Í½Ìó¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢5·î²¼½Ü¤Þ¤Ç¤Ë²þ¤á¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨4·î～5·î¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Æ¥¹¥È¼Â»Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤ÏÍ½Ìó¼õÉÕ¥µ¥¤¥È(https://www.lets-expo.jp/service-a)¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
4·î17Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢4·î22Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢4·î25Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢4·î29Æü¡Ê²Ð¡Ë
5·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢5·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢5·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢5·î28Æü¡Ê¿å¡Ë
6·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢6·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢6·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢6·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë
²ñ¾ìÆâ¥µ¥Ýー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Äê´üÅª¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀâÌÀ²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£»²²Ã¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀâÌÀ²ñ¤Î¿½¤·¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à(https://forms.gle/UCRA1gCzcKQogS677) ¤«¤éÉ¬Í×»ö¹à¤ò¤´µÆþ¤Î¤¦¤¨¡¢¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡»¤´ÍøÍÑ¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì
- Í½Ìó¼õÉÕ¥µ¥¤¥È(https://www.lets-expo.jp/service-a)¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¡¢É¬Í×»ö¹à¤ò¤´µÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ¤´Í½ÌóÅöÆü¤Ë¡¢»ØÄê¤Î½¸¹ç¾ì½ê¤Þ¤Ç¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³èÆ°Èñ¤È¤·¤Æ¡¢4,000±ß¡Ê2,000±ß¡ß2Ì¾Ê¬¡Ë¤ò¤´ÉéÃ´¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ÍøÍÑÆü
ÅöÆü¡¢¸½¶â¤ò¤´½àÈ÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ²ñ¾ìÆâ¥µ¥Ýー¥È½ªÎ»¸å¡¢¤ª¼ê·ä¤ÎºÝ¤Ë¥¢¥ó¥±ー¥È¤Î¤´µÆþ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥µ¥Ýー¥ÈÆâÍÆ¤ò¸ÂÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥µ¥Ýー¥ÈÆâÍÆ¤ò¤è¤¯¤´Íý²ò¤Î¤¦¤¨¡¢¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¾åµ¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¥µ¥¤¥È(https://www.lets-expo.jp/service-a)¾å¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¡¡LET¡ÇS EXPO(https://www.lets-expo.jp/)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
LET¡ÇS EXPO¤È¤Ï¡¢ËüÇî¤Ë¡É´ÊÃ±¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤Êý¡É¤Î»²²Ã¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥Äー¥ê¥º¥à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£¡ÖËüÇî¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×Êý¡¹¤Î²ÝÂê¤ò¡¢Åö»ö¼Ô¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤ä²ð¸î¡¦Ê¡»ã´Ø·¸¼Ô¤È²ò·è¤·¡¢Ã¯¤â¤¬³Ú¤·¤á¤ëËüÇî¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¥¢¥¯¥»¥·¥Ö¥ë¥µ¥Ýー¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤ª¤è¤½1,200Ëü¿Í¤Î¿ÈÂÎ¤ËÉÔ¼«Í³¤òÊú¤¨¤ëÊý¡ÊÍ×»Ù±çÍ×²ð¸îÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢¾ã³²¼Ô¼êÄ¢¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¡Ë¤Î¤¦¤Á3%¤Ë¤¢¤¿¤ë35Ëü¿Í¤ÎÊý¡¹¤Ë¥ê¥¢¥ë¤ª¤è¤Ó¥Ðー¥Á¥ã¥ëÎ¾ÌÌ¤ÇËüÇî¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯»ö¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡»¥¢¥¯¥»¥·¥Ö¥ë¥µ¥Ýー¥È¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤¯¤Æ¤âÆñ¤·¤¤Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥ê¥¢¥ë¤È¥Ðー¥Á¥ã¥ëÎ¾ÌÌ¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢»²²Ã¥Ïー¥É¥ë¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£À¤³¦¤ËÀè¶î¤±¤Æ¹âÎð²½¼Ò²ñ¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ËüÇî¤Ø»²²Ã¤·¤¿¤¯¤Æ¤âÆñ¤·¤¤Êý¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë»ö¤ÇÆüËÜ¤ÎÊ¡»ãÊ¬Ìî¤ÎÎÏ¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
£±. ¡Ö²ñ¾ìÆâ¥µ¥Ýー¥È¡×
LET¡ÆS EXPO¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¼Ö¤¤¤¹¥æー¥¶ー¤Î²¡¤·¼ê¥µ¥Ýー¥ÈÅù¤ò¹Ô¤¤¡¢¿ÈÂÎ¤ËÉÔ¼«Í³¤òÊú¤¨¤ëÊý¤Ç¤âËüÇî²ñ¾ìÆâ¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë½ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
£². ¡Ö¥Ðー¥Á¥ã¥ëÂÎ¸³¥µ¥Ýー¥È¡×
Ë¡¿Í¡¦ÃÄÂÎ¡¦»ÜÀßÍÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢£±.£²£°£²£µÇ¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡Ö¥Ðー¥Á¥ã¥ëËüÇî¡×¡¢£².LET¡ÇS EXPO¤¬´ë²è¡¢¼Â»Ü¤¹¤ë¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ä¥¢ー¡×¡¢£³.1970Ç¯¤ÎËüÇî¤ò¿¶ÊÖ¤ë¡Ö²óÁÛÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Î£³¤Ä¤ÎÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤ò»²²Ã¼Ô¤Î³§ÍÍ¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢2～3Ì¾¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬»ØÄê¤Î¾ì½ê¤Þ¤ÇÄ¾ÀÜ»Ç¤¤¡¢ÃúÇ«¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ÊÃÏ°è¤ä¿½¹þ¿ô¤Ë¤è¤ê¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎË¬Ìä¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç³«ºÅ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Ë¡£
¸Ä¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¾åµ¤Î£±.¡Ö¥Ðー¥Á¥ã¥ëËüÇî¡×£².¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ä¥¢ー¡×¤ò¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀâÌÀ²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÀÜÂ³ÊýË¡¤äÁàºî¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃúÇ«¤Ë¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥µ¥Ýー¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Ã¯¤â¤¬³Ú¤·¤á¤ëËüÇî¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
£³. ¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ä¥¢ー¡×
¥Á¥ã¥Ã¥Èµ¡Ç½¤ò»È¤Ã¤Æ½Ð±é¼Ô¤È¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¡¢¤Þ¤ë¤Ç¸½ÃÏ¤Ë¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÎ×¾ì´¶¤¢¤ëËüÇî¥Ä¥¢ー¤ò¼«Âð¤ä²ð¸î»ÜÀß¤«¤éÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢þ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ä¥¢ーÇÛ¿®Æü¡Ê²ñ´üÁ°È¾¡§4·î13Æü～6·î30Æü¡Ë
¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥óÌ¾¡§»°É©Ì¤Íè´Û
ÇÛ¿®Æü»þ¡§4·î23Æü¡Ê¿å¡Ë14:00～15:00
¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥óÌ¾¡§¥Î¥â¤Î¹ñ
ÇÛ¿®Æü»þ¡§4·î30Æü¡Ê¿å¡Ë14:00～15:00¡¢19:00～20:00
¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥óÌ¾¡§ÅÅÎÏ´Û ²ÄÇ½À¤Î¥¿¥Þ¥´¤¿¤Á
ÇÛ¿®Æü»þ¡§5·î9Æü¡Ê¶â¡Ë14:00～15:00¡¢19:00～20:00
5·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë15:15～21:00¡Ê¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¥Çー¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀ¸Ãæ·Ñ¡Ë
¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥óÌ¾¡§½»Í§´Û
ÇÛ¿®Æü»þ¡§5·î16Æü¡Ê¶â¡Ë14:00～15:00¡¢19:00～20:00
¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥óÌ¾¡§PASONA NATUREVERSE
ÇÛ¿®Æü»þ¡§5·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë14:00～15:00¡¢19:00～20:00
¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥óÌ¾¡§´ØÀ¾¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó
ÇÛ¿®Æü»þ¡§5·î28Æü¡Ê¿å¡Ë14:00～15:30¡¢19:00～20:30
¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥óÌ¾¡§¥¬¥¹¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó ¤ª¤Ð¤±¥ï¥ó¥Àー¥é¥ó¥É
ÇÛ¿®Æü»þ¡§6·î11Æü¡Ê¿å¡Ë14:00～15:00¡¢19:00～20:00
¢þ»ëÄ°ÊýË¡
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ä¥¢ー¤Ï¡¢MUIC Kansai ¤ÈÅìµþ¥È¥é¥Ù¥ë¥Ñー¥È¥Êー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡¢½»Í§ÅÅµ¤¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ç¼Â¾Ú»ö¶È¤È¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢²ð¸î»ÜÀß¤äÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¤ËÄó¶¡¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë¥ê¥âー¥È´Ñ¸÷¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î»ÅÁÈ¤ßÅù¤ò³èÍÑ¤·ÇÛ¿®Í½Äê¤Ç¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎWEB¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ä¥¢ー¾ÜºÙ¡ÊÎ¹²ðTV¡Ë¡§https://tabisuke.tv/report/7158631
¢¡¡¡LET¡ÇS EXPO¤Î±¿±Ä¼çÂÎ´ë¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢£°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í´ØÀ¾¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー(https://www.muic-kansai.jp/)
- ½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÉú¸«Ä®3ÃúÌÜ6ÈÖ3¹æ
- ÂåÉ½¼Ô¡§Áá²µ½÷¡¡¼Â¡ÊÍý»öÄ¹¡Ë
- »ö¶ÈÆâÍÆ¡§¡Ö´Ñ¸÷¤È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î¿··ë¹ç¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½ÐµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢´Ñ¸÷»º¶È¤Ë¡¡¡¡´Ø¤ï¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë¶È¤ä¿Í¤¬½¸¤¤¡¢¿·¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÁÏ½Ð¤ä¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£´Ñ¸÷»º¶È¤Î¹¹¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤ÈÃÏ°è·ÐºÑ³èÀ²½¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¢£Åìµþ¥È¥é¥Ù¥ë¥Ñー¥È¥Êー¥º³ô¼°²ñ¼Ò(https://www.tokyotravelpartners.jp/)
- ½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÂå¡¹ÌÚ3ÃúÌÜ22ÈÖ7¹æ¡¡¿·½ÉÊ¸²½¥¯¥¤¥ó¥È¥Ó¥ë14³¬
- ÂåÉ½¼Ô¡§·ª¸¶¡¡ÌÐ¹Ô¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë
- »ö¶È³µÍ×¡§²ð¸î»ÜÀß¸þ¤±Î¹¹Ô¥µー¥Ó¥¹¡ÖÎ¹²ð¡×¡¢²ð¸î»ÜÀß¸þ¤±¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ä¥¢ー¥µー¥Ó¥¹¡ÖÎ¹²ð¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ä¥¢ー¡×¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹È¯¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ä¥¢ー¥µー¥Ó¥¹¡ÖONYVA!¡×¡¢²ñµÄ¼¼¡Ö¿·½É¥¯¥¤¥ó¥È¥µ¥í¥ó¡×¡¢°ìÈÌÎ¹µÒ¼«Æ°¼Ö±¿Á÷»ö¶È
¢£½»Í§ÅÅµ¤¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò(https://sumitomoelectric.com/jp/)
- ½êºßÃÏ¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶èËÌÉÍ4-5-33
- ÂåÉ½¼Ô¡§°æ¾å¡¡¼£¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡Ë
- »ö¶È³µÍ×¡§´Ä¶¥¨¥Í¥ë¥®ー´ØÏ¢»ö¶È¡¢¾ðÊóÄÌ¿®´ØÏ¢»ö¶È¡¢¼«Æ°¼Ö´ØÏ¢»ö¶È¡¢¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹´ØÏ¢»ö¶È¡¢»º¶ÈÁÇºà´ØÏ¢»ö¶ÈÂ¾¤Î5ÉôÌç¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢À½ÉÊ¤Î³«È¯¡¢À½Â¤¡¢ÈÎÇä¡¢¥µー¥Ó¥¹Åù¤Î»ö¶È³èÆ°¤òÅ¸³«
¢¡¡¡±¿±Ä¶¨ÎÏ¡¦»²²èÍ½Äê´ë¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢ã±¿±Ä¶¨ÎÏ¢ä
³ô¼°²ñ¼Òkenma(https://www.kenma.co/)¡Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ë
³ô¼°²ñ¼ÒBlanket(https://blan-ket.com/)¡Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¶¨ÎÏ¡Ë
ÅìËÌÂç³Ø¡¡Âí¡¡Ì÷Ç·¡Ê±¿±Ä´ë²è¥µ¥Ýー¥È¡Ë
¢ã»²²èÍ½Äê´ë¶È¢ä
ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í°ËÀª»ÖËà¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êー¥Ä¥¢ー¥»¥ó¥¿ー(https://www.barifuri.com/)
ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿ÍAYA(https://aya-npo.org/)
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥Í¥¯¥·ー(https://conexi.co.jp/)
¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜºâÃÄ¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥»¥ó¥¿ー(https://www.volacen.jp/)
¼Ò²ñ°åÎÅË¡¿Í°¦¿Î²ñ(https://www.aijinkai.or.jp/)
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤»Àè¡Û
LET¡ÆS EXPO¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Áë¸ý¡§https://www.lets-expo.jp/contact