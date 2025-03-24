2025 ÌÀ¼£°ÂÅÄ J3 ¥êー¥°Âè 5 Àá ¥¢¥¹¥ë¥¯¥é¥í¾ÂÄÅÀï ÂåÂØ³«ºÅÆü ·èÄê¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
3·î16Æü(Æü)¤Ë¹ßÀã¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤êÃæ»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢2025 ÌÀ¼£°ÂÅÄ J3 ¥êー¥°Âè 5 Àá Ê¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É FC vs ¥¢¥¹¥ë¥¯¥é¥í¾ÂÄÅ¤Ï¡¢4·î23Æü(¿å)¤È¤¦¤Û¤¦¡¦¤ß¤ó¤Ê¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Æ¡¢ÂåÂØ³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý»î¹ç:2025 ÌÀ¼£°ÂÅÄ J3 ¥êー¥° Âè 5 Àá Ê¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É FC vs ¥¢¥¹¥ë¥¯¥é¥í¾ÂÄÅ
Æü»þ:4·î23Æü(¿å)19:00 ¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ
²ñ¾ì:¤È¤¦¤Û¤¦¡¦¤ß¤ó¤Ê¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
1.J ¥êー¥°¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç QR ¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ
¡¡¥¦¥§¥ë¥Í¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥¦¥§¥ë¥Í¥Ã¥ÈÁ÷¶â¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Æ¡¢Ê§¤¤Ìá¤·¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡½àÈ÷¤¬À°¤¤¼¡Âè¡¢Æ±¼Ò¤è¤êÊÖ¶â¤Î¤´°ÆÆâ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ê§¤¤Ìá¤·´ü´ÖÆâ(4·î22Æü¤«¤é5·î29Æü¤Þ¤Ç)¤Ë¤ª¼êÂ³¤¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨¤È¤¦¤Û¤¦¡¦¤ß¤ó¤Ê¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·ÂÐ±þ¤Ï¼Â»Ü¤Ê¤·
2.J ¥êー¥°¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç»æ¥Á¥±¥Ã¥È(¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥óÈ¯·ô)¤ò¹ØÆþ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ
¡¡È¯·ô¤·¤¿¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥óÅ¹ÊÞ(Å¹ÊÞÌ¾¤Ï¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ½ÌÌ¤Îº¸²¼¤ËµºÜ)¤ÇÊ§¤¤Ìá¤·ÂÐ±þ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Ê§¤¤Ìá¤·¼õÉÕ´ü´ÖÆâ(4·î22Æü¤«¤é5·î29Æü¤Þ¤Ç)¤ËÂÐ¾Ý¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤´»ý»²¤Î¾å¡¢¤ª¼êÂ³¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
3.3·î16Æü(Æü)¤Ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÅöÆü·ô¤ò¤´¹ØÆþ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ
¡¡¤È¤¦¤Û¤¦¡¦¤ß¤ó¤Ê¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËÀßÃÖ¤¹¤ëÊ§¤¤Ìá¤·¥Öー¥¹(Áí¹ç°ÆÆâÉÕ¶á)¤Ë¤Æ¡¢ÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤´Äó¼¨¤¤¤¿¤À¤¡¢¤ª¼êÂ³¤¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂåÂØ³«ºÅÆü¤Î4·î23Æü(¿å)¤Ë¤´Íè¾ì¤òÍ½Äê¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ª¼ê»ý¤Á¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç¤´Æþ¾ì¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨Ê§¤¤Ìá¤·¤Ë¤Ï»î¹ç¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¸¶ËÜ¤ª¤è¤Ó¥ì¥·ー¥È(¤ªµÒ¤µ¤Þ¹µ¤¨)¤¬É¬Í×¤Ç¤¹
¡¡Ê§¤¤Ìá¤·¥Öー¥¹ÀßÃÖ»î¹ç¡§£±.3·î30Æü(Æü) ¥¬¥¤¥Êー¥ìÄ»¼èÀï £².4·î12Æü(ÅÚ) ¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£Àï
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£³.4·î20Æü(Æü) ¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É SC Àï
4.¾·ÂÔ¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ
¡¡¿¶¤êÂØ¤¨ÂÐ±þ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°Ê²¼¤Î4»î¹ç¤è¤ê1»î¹ç¤ò¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¿¶ÂØÂÐ¾Ý»î¹ç¡§£±.3·î30Æü(Æü) ¥¬¥¤¥Êー¥ìÄ»¼èÀï £².4·î12Æü(ÅÚ) ¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£Àï
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£³.4·î20Æü(Æü) ¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É SC Àï £´.4·î23Æü(¿å) ¥¢¥¹¥ë¥¯¥é¥í¾ÂÄÅÀï
¡¡¡¦QR ¥Á¥±¥Ã¥È
¡¡¡¡Åö¥¯¥é¥Ö¤è¤ê3·î28Æü¤Ë¥áー¥ë¤Ë¤Æ¡¢¿¶¤êÂØ¤¨ÊýË¡¤ò°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª¼êÂ³¤¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¦»æ¥Á¥±¥Ã¥È
¡¡¤È¤¦¤Û¤¦¡¦¤ß¤ó¤Ê¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËÀßÃÖ¤¹¤ëÊ§¤¤Ìá¤·¥Öー¥¹¤Ë¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¾·ÂÔ·ô¤È¸ò´¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
5.ÂåÂØ³«ºÅ4·î23Æü(¿å)¥¢¥¹¥ë¥¯¥é¥í¾ÂÄÅÀï¤ÎÁ°Çä¤ê¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡3·î31Æü(·î)10:00¤è¤êÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡URL:https://www.jleague-ticket.jp/club/fu/
6.Ãí°Õ»ö¹à
¡¡QR ¥³ー¥É¤ª¤è¤ÓÅöÁª¥áー¥ë¤ò¾Ãµî¡¢»æ¥Á¥±¥Ã¥È¤òÊ¶¼º¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Ê§¤¤Ìá¤·¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£