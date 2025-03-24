¥³¥¯¥è¤È¤¦¤Ä¤Û¤ÎÅÎ³Ø±à¤¬¶¨Æ¯¤Ç¡Ö³Ø½¬´ùºÆÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò¼Â»Ü¡ª
¥³¥¯¥è³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»Ô¡¿¼ÒÄ¹¡§¹õÅÄ ±ÑË®¡Ë¤Ï¡¢³Ø¹»Ë¡¿Í¤¦¤Ä¤Û¤ÎÅÎ³Ø±à¡ÊÏÂ²Î»³¸©ÅÄÊÕ»Ô¡¿Íý»öÄ¹Í½Äê¡§ÀçÀÐ ¶³»Ò¡¢°Ê²¼¡¢¤¦¤Ä¤Û¤ÎÅÎ³Ø±à¡Ë¤È¶¨Æ¯¤Ç¡¢ÇÑ´þÍ½Äê¤Î³Ø½¬´ù¤ÎÅ·ÈÄ¤òºÆÍøÍÑ¤¹¤ë¼Â¾Ú¼Â¸³¡Ö³Ø½¬´ùºÆÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ê°Ê²¼¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ë¡×¤ò¼Â»Ü¤·¡¢2025Ç¯3·î22Æü(ÅÚ)¤Ë¤½¤ÎÀ®²Ì¤ò¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥³¥¯¥è¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤Î1¤Ä¤Ë¡Ö½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤ä¸ÜµÒ¤È¶¦¤Ë»ñ¸»½Û´Ä¤Î¤¿¤á¤Î°ìÊâ¤ò¤Ä¤Ê¤®¤¢¤ï¤»¡Ö¼Î¤Æ¤Ê¤¤¼Ò²ñ¡×¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥¦¥È¥«¥à¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï½Û´Ä»Ø¿Ë¡ÖSUTENAI CIRCLE¡Ê¥¹¥Æ¥Ê¥¤¥µー¥¯¥ë¡Ë¡×¡Ê*1¡Ë¤òºöÄê¤·¡¢¤³¤ì¤Ë´ð¤Å¤¯¥â¥Î¥³¥È¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¤¦¤Ä¤Û¤ÎÅÎ³Ø±à¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ç¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤Ê³Ø¹»¤Å¤¯¤ê¡×¤òÊý¿Ë¤Ë·Ç¤²¡¢¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¤¦¤Ä¤Û¤ÎÅÎ³Ø±à¤ÎÁ°¿È¤Ç¤¢¤ë¡ÖµìÆóÀî¾®³Ø¹»¡×¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿³Ø½¬´ù¤Î²ó¼ý¤È¤½¤ÎºÆÍøÍÑ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³Ø½¬´ù¤ÎÅ·ÈÄ¤ò¡¢ÃÏ¸µµª½£¿ù¤ÎÅ·ÈÄ¤ËÄ¥¤êÂØ¤¨¤ÆºÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼«Á³¤È¤Î¶¦À¸¤ä½Û´Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¿È¶á¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
»ñ¸»½Û´Ä¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÛ¤¤¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤¿¤³¤È¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢³Ø½¬´ù¤ÎÅ·ÈÄ¸ò´¹¤Î²áÄø¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÇÑÅ·ÈÄ¤ò¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤¹¤ë¡Ö³Ø½¬´ùºÆÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ç¤¹¡£2025Ç¯3·î22Æü(ÅÚ)¤Ë¤¦¤Ä¤Û¤ÎÅÎ³Ø±à¾®³Ø¹»¤Î³«¹»¤ªÈäÏªÌÜ²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÀ®²Ì¤Ç¤¢¤ëºÆÀ¸ºà¤¬¡¢³ØÆâ¤Î²È¶ñ¤Ê¤É¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿»Ñ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1.¡Ö³Ø½¬´ùºÆÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢»È¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿³Ø½¬´ù¤«¤é½Ð¤ëÇÑÅ·ÈÄ¤ò¡¢¿·¤¿¤Ê·Á¤Ç³Ø±àÆâ¤ËºÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê1¡Ë´ù¤ÎÅ·ÈÄ¤ËÃåÌÜ¤·¤¿ÍýÍ³
º£²ó»ÈÍÑ¤·¤¿³Ø½¬´ù¤ÎÅ·ÈÄ¤ò´Þ¤á¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¡¢´ù¤ÎÅ·ÈÄ¤ÏÉ½ÌÌ¤¬¥á¥é¥ß¥ó¡Ê¼ù»é¡Ë¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò´ðºà¤ÎÌÚºà¤«¤é¤Ï¤¬¤µ¤Ê¤¤¤È¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢ÌÚºà¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹²È¶ñ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÁÇºà¤È¤·¤ÆÀê¤á¤ë³ä¹ç¤¬Ìó1³ä¤È¡¢¶âÂ°¤Ë¼¡¤°Â¿¤µ¤Ç¤¹¡£¶âÂ°¤Ï¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬³èÈ¯¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÌÚºà¤Ï¾ÆµÑ¤äËäÎ©¤Æ½èÊ¬¤Ë¤Ê¤ë³ä¹ç¤¬¹â¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÆÃ¤Ë¥á¥é¥ß¥óÉÕ¤ÌÚºà¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹²È¶ñ¶È³¦¤È¤·¤Æ¤â¸«²á¤´¤»¤Ê¤¤²ÝÂê¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Î²ÝÂê¤Ë¥³¥¯¥è¤Ï¸þ¤¹ç¤¤¡¢¥á¥é¥ß¥óÉÕ¤ÌÚºà¤ÎºÆÍøÍÑ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¾®µ¬ÌÏ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÀ¸¤«¤·¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê2¡Ë³Æ¼Ò¤ÎÌò³ä
¡¦¥³¥¯¥è
¡¡ÇÑÅ·ÈÄ¤ÎºÆÍøÍÑ¤ÎÄó°Æ¡¢Å·ÈÄ¤ÎÇËºÕ¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦ºÆ²Ã¹©¡Ê*2¡Ë¡¡
¡¦¤¦¤Ä¤Û¤ÎÅÎ³Ø±à
¡¡»È¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿³Ø½¬´ù¤Î²ó¼ý
¡Ê3¡ËÀ®²ÌÊª
²½¾ÑÍÑ¥Üー¥É¡§´ù¤ÎÅ·ÈÄ¤ä¡¢È÷¤¨ÉÕ¤±²È¶ñ¤ÎÉ½ÌÌºà¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹
·Ç¼¨¥Üー¥É¡§¤¦¤Ä¤Û¤ÎÅÎ³Ø±à¾®³Ø¹»¤Î¿Þ½ñ´Û¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹
²ó¼ý¤µ¤ì¤¿³Ø½¬´ù¤ÎÅ·ÈÄ
ÇËºÕ¸å¤ÎÅ·ÈÄ
³Ø½¬´ù¤ÎÇÑÅ·ÈÄ¤òºÆÍøÍÑ¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿·Ç¼¨¥Üー¥É
ºÆÀ¸ºà¤ÎÉ½ÌÌ
2.º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
º£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥³¥¯¥èÆâ¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¥á¥é¥ß¥óÉÕ¤ÌÚºà¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¸¦µæ¤¬¼ÂÍÑ¤µ¤ì¤¿½é¤Î»öÎã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥á¥é¥ß¥óÉÕ¤¤ÎÌÚºà¤ò¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÁ°¤ÈÆ±Åù¤ÎÅ·ÈÄ¤ËºÆÀ¸¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¶¯ÅÙ¤äÉÊ¼Á¤Î°ÂÄêÀ¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤â»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£
¥³¥¯¥è¤Ç¤Ï¡¢¸ÜµÒ¡¦¥Ñー¥È¥Êー¸ÇÍ¤Î²ÝÂê¤ä¥Ëー¥º¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢»ñ¸»¤ò½Û´Ä¤µ¤»¤ë¼Â¾Ú¼Â¸³¤òº£¸å¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£¼Â¾Ú¼Â¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë²ÄÇ½¤ÊÁÇºà¤Î¼ïÎà¡¦ÎÌ¤òÁý¤ä¤·¡¢½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶¦´¶¶¦ÁÏ¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú»²¹Í¡Û
¤¦¤Ä¤Û¤ÎÅÎ³Ø±à¡Êhttps://utsuho-academy.com/(https://utsuho-academy.com/)¡Ë
³Ø¹»Ë¡¿Í¤¦¤Ä¤Û¤ÎÅÎ³Ø±à¤Ï¡¢¡Ö·§Ìî¸ÅÆ»¤òÀ¤³¦¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë³Ø¤Ó¤ÎÀ»ÃÏ¤Ø¡×¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿Ãµµæ·¿¥°¥íー¥«¥ë¥¹¥¯ー¥ë¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¾®³Ø¹»¤ò4·î¤Ë³«¹»¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±³Ø±à¤¬ÌÜ»Ø¤¹Ãµµæ·¿¥°¥íー¥«¥ë¶µ°é¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ÈÀ¤³¦¡¢¼«Á³³¦¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ëÃæ¤Ç½Ð¤µ¤ì¤¿¶µ²Ê²£ÃÇÅª¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿¡Ö¼«Ê¬¼´¤Ç¤Î³Ø¤Ó¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤¦¤Ä¤Û¤ÎÅÎ³Ø±à¤Ï¡Ö¼«Ê¬¼´¤Ç¤Î³Ø¤Ó¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢¡Ö´Ø·¸ÎÏ¡×¡ÖÃµµæÎÏ¡×¡ÖÁÏÂ¤ÎÏ¡×¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯4·î¤Ë³«¹»¤¹¤ë¡Ö¤¦¤Ä¤Û¤ÎÅÎ³Ø±à¾®³Ø¹»¡×¤Ï¡¢À¤³¦°ä»º¤Ç¤¢¤ë·§Ìî¸ÅÆ»¤ò»ý¤ÄÏÂ²Î»³¸©ÅÄÊÕ»ÔÃæÊÕÏ©Ä®¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£³¤¤ä»³¤â¤¢¤ëÂç¼«Á³¤ä²¹ÃÈ¤Êµ¤¸õ¡¢1000Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ë¤³¤ÎË¤«¤ÊÃÏ¤ò¡¢À¤³¦¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÈÆüËÜ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬½¸¤¦¹ñºÝÅª¤Ê³Ø¤Ó¤Î¥Õ¥£ー¥ë¥É¤È¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç¥°¥íー¥«¥ë¤Ë³èÌö¤Ç¤¤ë¿Íºà¤ò°é¤à¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÊäÂ¡Û
¡Ê*1¡ËSUTENAI CIRCLE¡Êhttps://www.kokuyo.co.jp/sustainability/sutenaicircle/¡Ë
¡ÖSUTENAI CIRCLE¡×¤Ï¥³¥¯¥è¤¬·Ç¤²¤ë½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿»Ø¿Ë¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢»ÈÍÑºÑ¤ß¥Îー¥È¤ò¾®³Ø¹»¤«¤é²ó¼ý¤·¡¢¥Îー¥È¤ËºÆÀ¸¤¹¤ë¡Ö¤Ä¤Ê¤²¤ëー¤Ñ¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê*2¡Ë¥á¥é¥ß¥óÉÕ¤ÌÚºà¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¸¦µæ¤ËºÝ¤·¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤È¤·¤Æ³ô¼°²ñ¼Ò¤´¤ß¤Î³Ø¹»¤È¡¢µ»½Ñ³«È¯¤ª¤è¤ÓÀ¸»º¤ò³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¹¥¦¥Ã¥É¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¤´¤ß¤Î³Ø¹»¡§https://gomischool.studio.site/
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¹¥¦¥Ã¥É¡§https://s-wood.jp/
¢¨ËÜµºÜ¤Î¾ðÊó¤ÏÈ¯É½Æü¸½ºß¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ
¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤ª¤è¤Ó¾¦ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£