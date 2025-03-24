¡ÚNEC¥Í¥Ã¥Ä¥¨¥¹¥¢¥¤¡Û¡ÖDATA SENDAI¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤Ë¤Æ¼«¼£ÂÎ¿¦°÷¤ÎÆ¯¤­Êý²þ³×¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÃÏÍý¾ðÊó¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤ò¼Â¾Ú

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¡¦¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.nesic.co.jp/solution/bcp-risk-management/community-disaster-prevention-resilience/chiricom.html
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Ãí1¡§DATA SENDAI¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡¡https://data-sendai-platform.jp/
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