ÃÏ°è³èÀ²½¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥µ¥ó¥»¥¤¥é¥ó¥Ç¥£¥Ã¥¯¤¬¡¢Åì°ËÆ¦Ä®¤Î´ë¶ÈÈÇ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ò³èÍÑ¤·¤¿´óÉÕ¤ò¼Â»Ü
ÄìÃÏ¤äµïÈ´¤¤È¤¤¤Ã¤¿¸¢ÍøÄ´À°¤¬É¬Í×¤Ê¡¢Ê£»¨¤ÊÉÔÆ°»º°Æ·ï¤ò¼è¤ê°·¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥»¥¤¥é¥ó¥Ç¥£¥Ã¥¯(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾¾ºê¡¡Î´»Ê¡¢°Ê²¼¥µ¥ó¥»¥¤¥é¥ó¥Ç¥£¥Ã¥¯)¤Ï¡¢2025Ç¯2·î¡¢ÀÅ²¬¸©²ìÌÐ·´Åì°ËÆ¦Ä®¤ËÂÐ¤·¡¢´ë¶ÈÈÇ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤È¤·¤Æ100Ëü±ß¤ò´óÉÕ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÊÀ¼Ò¤Ï¡¢ÃÏÊý¤ÎÃÏ°è³èÀ²½¤ò»ö¶ÈÌÜÅª¤È¤·¤ÆÌó5Ç¯Á°¤ËÃÏ°è³èÀ²½¿ä¿Ê¼¼¤òÈ¯Â¡¢¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÃæ¤ÇÍÍ¡¹¤ÊÊý¡¹¤Î¤ªÎÏÅº¤¨¤òÆÀ¤ÆÅì°ËÆ¦Ä®¤Ë½Ð²ñ¤¤ÃÏ°è³èÀ²½»ö¶È¤Î·×²è¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Åì°ËÆ¦Ä®¤Ï´Ñ¸÷¶È¤Ç±É¤¨¡¢¶áÇ¯Â¾¸©¤«¤é¤Î°Ü½»´õË¾¼Ô¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢¶õ¤²ÈÌäÂê¤Ê¤É¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤Ç¤â¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÊÀ¼Ò¤Î°Õ¿Þ¤È°ìÃ×¤·´óÉÕ¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î´óÉÕ¤Ï¡¢¶õ¤²ÈÊª·ïÄ´ººÈ¯·¡»ö¶È¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥µ¥ó¥»¥¤¥é¥ó¥Ç¥£¥Ã¥¯¤È¤Ï
¥µ¥ó¥»¥¤¥é¥ó¥Ç¥£¥Ã¥¯¤Ï¡¢ÄìÃÏ¡¦ÃÛ¸Å¼ý±×Êª·ï¡ÊµïÈ´¤¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¸¢Íø´Ø·¸¤ÎÊ£»¨¤ÊÉÔÆ°»º¤òÇã¤¤¼è¤ê¡¢¸¢Íø´Ø·¸¤òÄ´À°¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇºÆÈÎ¤¹¤ë¡Ö¸¢ÍøÄ´À°¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¤ò¼ç¼´¤Ë¡¢Á´¹ñÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¾å¾ì´ë¶È¤Ç¤¹¡£2026Ç¯¤ËÁÏ¶È50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÊÀ¼Ò¤Ï¡¢ËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ÈÃÎ¼±¤Ç¡¢ÃÏ¼ç¡¦²È¼çÍÍ¤Î¤ªÇº¤ß¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç²ò·è¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¤ÎÉÔÆ°»º¸¢ÍøÄ´À°¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÆÃ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¾å¾ì´ë¶È¤ÏÊÀ¼Ò¤Î¤ß¤Ç¡¢Ç¯´Ö¤ª¤è¤½2,300·ï¤Î¤´ÁêÃÌ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¤Ä¤ÎÉÔÆ°»º¤Ë¡¢ÅÚÃÏ·úÊª½êÍ¼Ô¤¬»ý¤Ä¸¢Íø¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼ÚÃÏ¸¢¼Ô¡¢¼Ú²È¸¢¼Ô¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£¿ô¤Î¸¢Íø¼Ô¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤È¡¢ÅÚÃÏ¤Î¼«Í³¤Ê³èÍÑ¤¬ÁË³²¤µ¤ì¡¢»ñ»º²ÁÃÍ¤¬Äã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔÆ°»º¤òºÆÀ¸¤·¡¢Î®Æ°À¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ç¼ý±×¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¤ªµÒÍÍ¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢ÉÔÆ°»º¤È¤·¤ÆËÜÍè¤Î²ÁÃÍ¤ò¤Ä¤¯¤ê½Ð¤¹¤Ù¤¯¡¢¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£