株式会社グランストーリー

株式会社グランストーリー(所在地:東京都港区、代表取締役CEO:越智 敬之)が運営する新産業創造プラットフォーム『STORIUM(ストリウム)』は、関西圏のシードスタートアップを対象とした資金調達支援プログラム『KANSAI SEED NEXT FORCE 2025(カンサイ・シード・ネクスト・フォース)』を、2025年6月13日(金)にグラングリーン大阪 JAM BASEにて開催いたします。

<KANSAI SEED NEXT FORCE 2025>

・プログラム詳細サイトはこちら(https://open.storium.jp/event/7522)

・告知フライヤーのダウンロードはこちら(https://open.storium.jp/wp-content/uploads/2025/03/250613_kansai_seednextforce_flyer.pdf)

▍プログラム開催背景

スタートアップの多くが「シード・アーリーステージ」に位置している中で、リード投資が可能なベンチャーキャピタルは首都圏に集中しており、関西圏の起業家が有力投資家と直接接点を持つ機会は限定されています。このため、多くのスタートアップは資金調達を目的として首都圏へ赴くか、全国各地のイベントやカンファレンスへの参加を余儀なくされており、ネットワークの偏在と高い機会コストが創業初期の成長を阻む要因となっています。

加えて、近年はディープテックを中心に主要都市部以外での起業が増加しているものの、地域におけるリスクマネーの不足から、地元を離れて資金調達を図らざるを得ないケースも多く、地域経済のポテンシャルが十分に発揮されない懸念も高まっています。



こうした課題に応えるべく昨年初開催した本プログラム(https://open.storium.jp/event/7504)では、選考を通過した18社のスタートアップが14社のベンチャーキャピタルと180件に及ぶ1on1面談を実施し、資金調達に成功する企業も生まれるなど価値ある機会を提供することができました。



そして2年目となる今年は、関西圏の主要支援団体や行政機関との連携を一層強化し、規模・内容ともに大幅にスケールアップして開催いたします。有力ベンチャーキャピタル23社から、GP・パートナークラスのキャピタリスト27名が関西に集結。関西発の産業創造と資本循環に実質的なインパクトをもたらすべく、万全の準備を整え本プログラムを展開します。

< KANSAI SEED NEXT FORCE 2025 開催概要 >

本気でシード調達を目指す起業家・スタートアップのための1on1サーキットプログラム

開催日時:2025年6月13日(金)11時~20時10分

※ 当日のタイムテーブル詳細は選考通過後に案内

プログラム会場:グラングリーン大阪 JAM BASE(https://umekita.com/jambase/)

交流会会場:Blooming Camp(https://bloomingcamp.sakura.ad.jp/)

(交流会はプログラム参加のスタートアップと投資家ならびに協力機関と招待者のみ参加可)

参加資格:選考エントリー要件に適合し、事前選考を通過した企業のみ

参加費:無料

エントリー締切日:2025年5月2日(金)23時59分迄

選考・開催スケジュール

2025年 5月2日(金):選考エントリー締切

2025年 5月上旬:書類選考

2025年 5月中旬:選考結果の通知

2025年 5月下旬:個別面談・STORIUM登録案内・事前メンタリング

2025年 6月13日(金):プログラム本番

▍スタートアップ 選考エントリー要件

プログラム詳細・選考エントリーはこちら :https://open.storium.jp/event/7522エントリー締切日:5月2日(金)23時59分迄

・革新的なアイデア・技術を基に指数関数的な成長を目指していること

・VC出資が未済かつプログラム参加の時点でリードVCが未確定であること

・参加者ならびに関係者・既存株主等の反社会的勢力がいないこと

・プログラム開催日に代表者(CEO)が現地参加できること

・エントリー期限(2025年5月2日)までに選考応募できること

▍参加ベンチャーキャピタリスト

シードステージのSUにリード投資可能なVC 23社のパートナークラス 27名(社名順・敬称略)

▍企画運営・協力機関

- Archetype Ventures パートナー 北原 宏和- i-nest capital パートナー 本蔵 俊彦- アニマルスピリッツ 代表パートナー 朝倉 祐介- UntroD Capital Japan グロースマネージャー 木下 太郎- ANRI シニアプリンシパル 中路 隼輔- 池田泉州キャピタル 投資部部長 武川 敏也- インキュベイトファンド 代表パートナー 和田 圭祐- Angel Bridge 代表パートナー 河西 佑太郎- 環境エネルギー投資 パートナー 西川 徹- 環境エネルギー投資 プリンシパル 日野 太樹- 京都キャピタルパートナーズ ベンチャー投資部 部長代理 村田 義樹- KUSABI 代表パートナー 渡邉 佑規- CyberAgent Capital 取締役パートナー 北尾 崇- ジェネシア・ベンチャーズ General Partner 田島 聡一- ジェネシア・ベンチャーズ Investment Manager 祝 莘洲- TeamMake Capital ジェネラルパートナー 松永 和彰- DGインキュベーション 取締役 佐々木 智也- ニッセイ・キャピタル チーフキャピタリスト 笠井 智之- NES 代表取締役 今川 信宏- NES パートナー 石川 智明- PARTNERS FUND パートナー 山田 優大- PARTNERS FUND パートナー 中村 雅人- BIG Impact 代表取締役CEO 細野 尚孝- Beyond Next Ventures パートナー 有馬 暁澄- みやこキャピタル シニア・アソシエイト 大谷 敬亨- mint ジェネラル・パートナー 白川 智樹- One Capital パートナー 横田 有香子

【主催】

- STORIUM(株式会社グランストーリー)- U-FINO(一般社団法人うめきた未来イノベーション機構)

【協賛】

- 阪急阪神不動産株式会社- さくらインターネット株式会社

【共催】

- 関西イノベーションイニシアティブ(KSII)- 池田泉州キャピタル株式会社- 株式会社エッセンス- 株式会社ジェネシア・ベンチャーズ

【協力】

▍新産業創造プラットフォーム『STORIUM』について

- J-Startup KANSAI- 大阪府- 公益財団法人大阪産業局- 京都知恵産業創造の森- 兵庫県 産業労働部新産業課- 神戸市 新産業創造課- 株式会社紀陽銀行- 株式会社みなと銀行- 京都キャピタルパートナーズ株式会社- 南都キャピタルパートナーズ株式会社- 株式会社デジタルガレージ- ANCHOR KOBE- REACH REACH(毎日放送)KANSAI SEED NEXT FORCE 2024年 開催時の様子

次世代イノベーションを牽引するリーダーたちの挑戦を支える『STORIUM』は、「活力と希望に満ちた豊かな未来を次世代へつなぐ」というビジョンのもと、全国のスタートアップとイノベーターの出会いと共創を促進する情報基盤の整備に取り組んできました。サービスリリースから4年を経て、今ではスタートアップ、投資家、大企業、地域産業、行政、アカデミアなど、約700社(2025年3月時点)の多様なステイクホルダーが集う国内屈指の「新産業創造プラットフォーム」として成長を遂げています。

サービスサイトはこちら:https://storium.jp

▍株式会社グランストーリーについて

社名:株式会社グランストーリー(英名:Grand Story Inc.)

所在地:東京都港区虎ノ門1-10-5 KDX虎ノ門一丁目ビル11F

代表者:代表取締役CEO 越智 敬之

設立:2019年5月8日

事業内容:新産業創造プラットフォーム『STORIUM』 ならびに関連イベントの運営企画

URL:https://storium.jp/

【本リリース内容に関するお問い合わせはこちら】

株式会社グランストーリー 広報担当

E-mail: info@granstory.jp