¹Ó°æÍ³¼Â¤Ï¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¡Ö¥æー¥ß¥ó¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡¡Ö¹Ó°æÍ³¼Â¤È¤½¤Î»þÂå¡×¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¡Ø¥æー¥ß¥ó¤È¡Ö14ÈÖÌÜ¤Î·î¡×¡Ù¤¬3·î24Æü¤ËÈ¯Çä¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÊ¿ËÞ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²¼Ãæ½çÊ¿¡Ë¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥Éµ¤±Ô¤ÎÆüËÜ²»³Ú¸¦µæ¼Ô¥é¥Ã¥»¡¦¥ì¥Ø¥È¥Í¥ó¤µ¤ó¤Î½ñÀÒ¡Ø¥æー¥ß¥ó¤È¡Ö14ÈÖÌÜ¤Î·î¡×¨¡¨¡¹Ó°æÍ³¼Â¤È½÷À¥·¥ó¥¬ー¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¤Î»þÂå¡Ù¡ÊÀÇ¹þ²Á³Ê2,420±ß¡Ë¤ò2025Ç¯3·î24Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãø¡§¥é¥Ã¥»¡¦¥ì¤Ø¥È¥Í¥óÃø¡¢Ìõ¡§²ÃÆ£¸¡¢¥¢¥Ëー¥¿¡¦¥É¥ì¥Ã¥¯¥¹¥éー¡Ø¥æー¥ß¥ó¤È¡Ö14ÈÖÌÜ¤Î·î¡×¡Ù¡Ê2025/3/24Ê¿ËÞ¼Ò´©¡Ë
¡¡º£½©¤Î40ËçÌÜ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯Çä¤È¡Ö72ºÐ¤Ç72ËÜ¡×¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡¢¥æー¥ß¥ó¤³¤È¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¡£¥æー¥ß¥ó¤¬¡Ö¹Ó°æÍ³¼Â¡×Ì¾µÁ¤ÇºÇ¸å¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø14ÈÖÌÜ¤Î·î¡Ù¡Ê1976Ç¯¡Ë¡£¥æー¥ß¥ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¥ª¥ê¥³¥ó1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÂåÉ½ºî¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Ì¾¶Ê¤È¤·¤Æº£¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¤Ò¤È¤¬¤½¤ÎÌ¾¤òµó¤²¤ë¡ÖÃæ±û¥Õ¥êー¥¦¥§¥¤¡×¤ä¡¢¸½ºß¤Ç¤â¥æー¥ß¥ó¤Î¥³¥ó¥µー¥È¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤É½Âê¶Ê¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤¤Î³Ú¶Ê¤òÂ¿¿ô¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1976Ç¯11·î20Æü¤ËÅì¼ÇEMI¤«¤é¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¹Ó°æÍ³¼Â¡Ø14ÈÖÌÜ¤Î·î¡Ù¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
¡¡ËÜ½ñ¤Ï¡¢¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î³Ú¶ÊÊ¬ÀÏ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¡Ö¹Ó°æÍ³¼Â¡×»þÂå¤Î¥æー¥ß¥ó¡¢½÷À¥·¥ó¥¬ー¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Æ±»þÂå¤Î¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤¿¤Á¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î¤³¤íËÖ¶½¤·¤Æ¤¤¤¿¥¦ー¥Þ¥ó¥ê¥Ö¡ÊÂè2¼¡¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à±¿Æ°¡Ë¤Ê¤É¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤òÏÀ¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡Ãø¼Ô¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Ç³èÌö¤¹¤ëÆüËÜ²»³Ú¸¦µæ¼Ô¤Î¥é¥Ã¥»¡¦¥ì¥Ø¥È¥Í¥ó¡£ÆüËÜ¸ì¤¬´®Ç½¤ÊÃø¼Ô¤Î´Æ½¤¤Î¤â¤È¡¢¥Ý¥Ô¥å¥éー²»³Ú¸¦µæ¼Ô¤Î¿·±Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤Õ¤¿¤ê¤Î¸¦µæ¼Ô¡¢²ÃÆ£¸¤È¥¢¥Ëー¥¿¡¦¥É¥ì¥Ã¥¯¥¹¥éー¤¬Ìõ¤·²¼¤í¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ãø¼Ô¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÎÆÉ¼Ô¤Ø¤Î¤Þ¤¨¤¬¤¡×¤Ç°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥æー¥ß¥ó¤ÎËÄÂç¤Ê¥Ç¥£¥¹¥³¥°¥é¥Õ¥£ー¤ÎÃæ¤«¤é¡Ø14ÈÖÌÜ¤Î·î¡Ù¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ°Õ³°¤Ê¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢»ä¤¬¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤È²»³ÚÅª¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ËÜºî¤¬Îò»ËÅª¤Ë¤ß¤Æ¶½Ì£¿¼¤¤»þ´ü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î»þ´ü¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¤³¤È¤Ï¡¢¥æー¥ß¥ó¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤äÆüËÜ¤Î¥Ý¥Ô¥å¥éー²»³Ú¤ËÆÃÊÌ¤Ê»ëÅÀ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Î»þÂå¤òºÆ¹Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£»ö¼Â¡¢¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ë´ÑÅÀ¤Ï¡¢º£Æü¤Î¥ê¥¹¥Êー¤Ç¤¢¤ë»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¶Ã¤¯¤Û¤ÉÆ±»þÂåÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡×
¡¡¸½ºßÀ¤³¦Åª¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¡¦¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×¡×¤Î¤µ¤¤¬¤±¤Ç¤¢¤ë¥æー¥ß¥ó¤È¡Ø14ÈÖÌÜ¤Î·î¡Ù¤òÏÀ¤¸¤¿ËÜºî¡£¤¼¤Ò¤´´Ø¿´¤ò¤ª´ó¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Ãø¼Ô¥é¥Ã¥»¡¦¥ì¥Ø¥È¥Í¥ó»á¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸
¡¡¡ÖËÜ½ñ¤ÎËÝÌõ¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÆÉ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¡¢¥æー¥ß¥ó¤ÎºîÉÊ¤ÈÆüËÜ¤Î¥Ý¥Ô¥å¥éー²»³Ú¤Ë´Ø¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¢£Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¥é¥Ã¥»¡¦¥ì¥Ø¥È¥Í¥ó¡ÊLasse Lehtonen¡Ë
1986Ç¯¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÀ¸¤Þ¤ì¡£ÆüËÜ²»³Ú¸¦µæ¼Ô¡£¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É³Ø»Î±¡¸¦µæ°÷¡¢¥Ø¥ë¥·¥ó¥Âç³ØÊ¸³ØÉô½Ú¶µ¼ø¡Ê¥¢¥¸¥¢¸¦µæ¤ª¤è¤Ó²»³Ú³Ø¡Ë¡£Ph.D.¡Ê¥Ø¥ë¥·¥ó¥Âç³Ø¡Ë¡£ÅìµþÂç³Ø¡¢Åìµþéº½ÑÂç³ØµÒ°÷¸¦µæ°÷¡¢¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£¥Ý¥Ô¥å¥éー²»³Ú¡¢¸½Âå²»³Ú¤«¤é¥²ー¥à²»³Ú¤Þ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î²»³Ú¤òÉý¹¤¯¸¦µæ¡£2022Ç¯¤Ë¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¼ã¼ê¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢2023Ç¯¤«¤é²ñÄ¹¡£¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É²»³Ú³Ø²ñ¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡¦ÆüËÜ¶¨²ñ¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÆüËÜ¸ì¡¦ÆüËÜÊ¸²½¶µ»Õ¤Î²ñ¤ÎÉû²ñÄ¹¤âÌ³¤á¤¿¡£Ãø½ñ¤Ë¡¢¡ÈMarch From the Age ofImitation to the Age of Creation¡É: Musical Representations ofJapan in the Work and Thought of Shinkō sakkyokuka renmei,1930-1940¡ÊÇî»ÎÏÀÊ¸¡Ë¡¢Japanilainen musiikki: Taiko-rumpujenkuminasta J-poppiin¡Ê¡ØÆüËÜ²»³Ú¨¡¨¡ÏÂÂÀ¸Ý¤«¤é£Ê¥Ý¥Ã¥×¤Ø¡Ù¡¢2021Ç¯ÅÙ¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÌ±Â²²»³Ú³Ø²ñ³Ø½Ñ½ñ¾Þ¼õ¾Þ¡Ë¡£
¢£Ìõ¼Ô
²ÃÆ£¸¡Ê¤«¤È¤¦ ¤±¤ó¡Ë
1993Ç¯°¦ÃÎ¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÂçºåÂç³ØÂç³Ø±¡Ê¸³Ø¸¦µæ²ÊÊ¸²½É½¸½ÏÀÇî»Î¸å´ü²ÝÄøºßÀÒ¡£ÀìÌç¤Ï¥Ý¥Ô¥å¥éー²»³Ú¸¦µæ¡¢Ê¸²½ÃÏÍý³Ø¡¢Ê¸²½À¯ºö³Ø¡£¼ç¤ÊÏÀÊ¸¤Ë¡Ö½ÂÃ«¤Ë¾¤´Ô¤µ¤ì¤ë¡Ò½ÂÃ«·Ï¡Ó¨¡¨¡¥Ý¥Ô¥å¥éー²»³Ú¤Ë¤ª¤±¤ë¥íー¥«¥ê¥Æ¥£¤Î¹½ÃÛ¤ÈÊÑÍÆ¡×¡Ê¡Ø¥Ý¥Ô¥å¥éー²»³Ú¸¦µæ¡ÙÂè24¹æ¡Ë¡¢¶¦Ãø¤È¤·¤Æ¡Ø¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×¤È¤Ï²¿¤«¡Ù¡Ê²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¡¦¥ïー¥É ¥Ý¥Ô¥å¥éー²»³Ú¨¡¨¡¡ÒÄ°¤¯¡Ó¤ò¹¤²¤ë¡¦¹¹¿·¤¹¤ë¡Ù¡Ø¥·¥Æ¥£¡¦¥Ý¥Ã¥×Ê¸²½ÏÀ¡Ù¡Ê°Ê¾å¡¢¥Õ¥£¥ë¥à¥¢ー¥È¼Ò¡Ë¡¢The Life, Death, and Afterlife of the Record Store: A Global History¡ÊBloomsbury Publishing¡Ë¤Ê¤É¡£
¥¢¥Ëー¥¿¡¦¥É¥ì¥Ã¥¯¥¹¥éー¡ÊAnita Drexler¡Ë
1987Ç¯¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢À¸¤Þ¤ì¡£¥¦¥£ー¥óÂç³ØÂç³Ø±¡Åì¥¢¥¸¥¢¸¦µæ²Ê½¤»Î²ÝÄø½¤Î»¡£ÂçºåÂç³ØÂç³Ø±¡¿ÍÊ¸³Ø¸¦µæ²ÊÊ¸²½É½¸½ÏÀÇî»Î¸å´ü²ÝÄøºßÀÒ¡£¸¦µæ¥Æー¥Þ¤Ï¥Ë¥åー¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤Î»×ÁÛÏÀ¡£ÀìÌç¤Ï¥Ý¥Ô¥å¥éー²»³Ú¸¦µæ¡¢Ê¸²½À¯¼£³Ø¡¢¥¸¥§¥ó¥Àー¡¦¥¯¥£¥¢¸¦µæ¡£¼ç¤ÊÏÀÊ¸¤ËSada Masashi und seine Lieder¡Ê½¤»ÎÏÀÊ¸¡Ë¡¢Furusato inNew Music¡Ê¡Ö¥Ý¥Ô¥å¥éー²»³Ú¸¦µæ¡×Âè27¹æ¡Ë¡¢Gender playgroundor emancipated emotions?: Strategies of cross-gendered performanceby male-presenting, New Music-affiliated singer-songwriters¡Ê¡ÖºåÂç²»³Ú³ØÊó¡×Âè20¹æ¡Ë¤Ê¤É¡£The Palgrave Handbook of Music andSound in Japanese Animation¡ÊPalgrave MacMillan¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤ÆËÝÌõ¤ª¤è¤ÓÉûÃø¤òÃ´Åö¡£
¢£¿·´©¾ðÊó
¡Ú½ñÌ¾¡Û¥æー¥ß¥ó¤È¡Ö14ÈÖÌÜ¤Î·î¡×¨¡¨¡¹Ó°æÍ³¼Â¤È½÷À¥·¥ó¥¬ー¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¤Î»þÂå
¡ÚÃø¼ÔÌ¾¡Û¥é¥Ã¥»¡¦¥ì¤Ø¥È¥Í¥ó
¡ÚÌõ¼ÔÌ¾¡Û²ÃÆ£¸¡¢¥¢¥Ëー¥¿¡¦¥É¥ì¥Ã¥¯¥¹¥éー
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û2025Ç¯3·î24Æü
¡Ú»ÅÍÍ¡Û¡§»ÍÏ»È½¡¿ÊÂÀ½¡¿248ÊÇ
¡ÚÄê²Á¡Û2,420±ß¡Ê10¡óÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚISBN¡Û978-4-582-83954-8
¡ÚÁõ²è¡ÛÄ«Ìî¥Ú¥³
¡ÚÁõÖì¡ÛÅ·ÃÓÀ»¡Êdrnco.¡Ë
¡Ú½ÐÈÇ¼Ò¡ÛÊ¿ËÞ¼Ò
¡ÚÊ¿ËÞ¼ÒHP¡Û¡¡https://www.heibonsha.co.jp/book/b658058.html