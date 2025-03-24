Åìµþéº½ÑÂç³Ø¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤Î»º³ØÏ¢·È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»ÏÆ°
¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ðー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¶áÆ£ÍµÊ¸¡Ë¤Ï¡¢¿Æ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ðー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Æ£ÅÄ¿¸¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¡§¾Ú·ô¥³ー¥É4751¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹ñÎ©Âç³ØË¡¿ÍÅìµþéº½ÑÂç³Ø¡ÊÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡¢³ØÄ¹¡§ÆüÈæÌî ¹îÉ§¡¢°Ê²¼ Åìµþéº½ÑÂç³Ø¡Ë¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¥¢ー¥È¡¦·Ý½Ñ¤ÎÎÏ¤Ç¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë»º³ØÏ¢·È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»ÏÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Æ±¹»¤¬¹Ô¤¦´ë²è¸øÊç»ö¶È¡ØÅìµþéºÂç¡ÖI LOVE YOU¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È 2025¡Ù¤Ø¤Î»²²Ã¤È´ë²è»Ù±ç¡¢¤ª¤è¤ÓÅìµþéº½ÑÂç³Ø¤Îºß³ØÀ¸¤ÈÂ´¶È¡¦½¤Î»À¸¤é¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¡Ö¼Ò²ñ¼ÂÁõ»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ÎÄó¶¡¤ò2025Ç¯7·î¤è¤ê³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
Åìµþéº½ÑÂç³Ø¤Ï¡¢¡ÖÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ëÁÏÂ¤¤Î¸»Àô¡×¤È¤·¤Æ¡¢·Ý½Ñ¤¬»ý¤ÄÌµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤ò¼Ò²ñ¤Ë¸þ¤±¤ÆÅÁ¤¨¡¢¼ÂÁ©¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼¨¤¹¤¿¤á¡¢2019 Ç¯ÅÙ¤è¤ê´ë²è¸øÊç»ö¶È¡ØÅìµþéºÂç¡ÖI LOVE YOU¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¤ò¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÍýÇ°¤Ë»¿Æ±¤¹¤ë¥µ¥¤¥Ðー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤È¡¢2006Ç¯¤è¤ê¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÅê»ñ°éÀ®»ö¶È¤ò¹Ô¤¦¥µ¥¤¥Ðー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤ÏÎ¾¼Ò¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÃÎ¸«¤ä¿Íºà¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥¢¥»¥Ã¥È¤ò³è¤«¤·¡¢Æ±¹»¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¿·¤¿¤Ê»º³ØÏ¢·È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¥¹¥¿ー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¡ØÅìµþéºÂç¡ÖI LOVE YOU¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È ¡Ù2025¡Ù¤È¡¢¡Ö¼Ò²ñ¼ÂÁõ»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Î2¤Ä¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØÅìµþéºÂç¡ÖI LOVE YOU¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È 2025¡Ù¤Ø¤Î»²²Ã¤È´ë²è»Ù±ç
Åìµþéº½ÑÂç³Ø¤Î´ë²è¸øÊç»ö¶È¡ØÅìµþéºÂç¡ÖI LOVE YOU¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È 2025¡Ù¤Ë»²²Ã¤·¡¢¡Ö¥¢ー¥È¡ß¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È/AI¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë´ë²è¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£ºß³ØÀ¸¡¢¤ª¤è¤Ó2020Ç¯3·î°Ê¹ß¤ËÂ´¶È¡¦½¤Î»¤·¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë²è¤¬ºÎÂò¤µ¤ì¤¿Êý¡¹¡ÊÁÛÄê¿Í¿ô¡§6Ì¾¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Áí³Û180Ëü±ß¤Î½õÀ®¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£ºÎÂò¤µ¤ì¤¿Êý¤Ï¡Ö¼Ò²ñ¼ÂÁõ»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡×¡Ê²¼µ¡Ë¤Ø¤Î»²²Ã¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´ü´ÖÃæ¥µ¥¤¥Ðー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î¼Ò°÷¤¬¥á¥ó¥¿ー¤È¤·¤ÆÄê´üÅª¤Ê¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¡£ËÉÙ¤Ê»ö¶È·Ð¸³¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤¿ÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢´ë²è¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ª¤è¤Ó¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼ÂÁ©Åª¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¾ÜºÙ¤ä±þÊçÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Åìµþéº½ÑÂç³Ø ÆÃÀß¥µ¥¤¥È https://www.geidai.ac.jp/news/20250321146881.html
¡Ö¼Ò²ñ¼ÂÁõ»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡×
Åìµþéº½ÑÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤ª¤è¤ÓÂ´¶È¡¦½¤Î»À¸¤¬¡¢¥¢ー¥È¤ÎºÍÇ½¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¼Ò²ñ¤È·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë»ëÅÀ¤ò³Ø¤Ó¡¢¥¢ー¥È¤òÄÌ¤¸¤¿¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤ä¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£Ìó9¥ö·î´Ö¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤È¤ÎÏ¢·È¤Î¤â¤È¡¢¼ÒÆâ³°¤«¤é»ö¶È³«È¯·Ð¸³¼Ô¤ä·Ð±Ä¼Ô¤ò¹Ö»Õ¤Ë¾·¤¤¤¿¹Ö±é¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Û¤«¡¢»²²Ã¼Ô¤Î´ë²è¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹´ÑÅÀ¤Ç¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ä¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤ò¹Ô¤¦¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥¤¥Ù¥ó¥È¸«³Ø¡¦ÂÎ¸³¤Ê¤É¤ÎÄó¶¡¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥Ðー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Åìµþéº½ÑÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤é¤¬»ý¤Ä¥¢ー¥È¤ÎºÍÇ½¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÉ½¸½³èÆ°¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ø¤È·Ò¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥µ¥¤¥Ðー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î³èÆ°¤ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤Æ¤â»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¤â¤Î¤È¤·¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤ÏÅìµþéº½ÑÂç³ØÈ¯¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤ÎÁÏ½Ð»Ù±ç¤â»ëÌî¤Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅìµþéºÂç¡ÖI LOVE YOU¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È2025¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ØÅìµþéºÂç¡ÖI LOVE YOU¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È2025¡Ù¤Ï¡¢Åìµþéº½ÑÂç³Ø¤Î¡Ö·Ý½ÑÌ¤Íè¸¦µæ¾ì¡×¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¶¦Æ±¸¦µæ´ë²è¸øÊç»ö¶È¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö·Ý½ÑÌ¤Íè¸¦µæ¾ì¡×¤Ï¡¢Â¿ÍÍÀ¤òÇ§¤á¹ç¤¨¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢¡Ö¥¢ー¥È¤Ï¿Í¤¬À¸¤¤ëÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦³Î¿®µÚ¤Ó¡Ö¿Í¤Î¿´¡×¤Ø¤Î´ãº¹¤·¤òº¬´´¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¤ä¼Ò²ñÅª²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë·¸¤ë¼Â¸³¤È¼ÂÁ©¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤òÄÌ¤¸¡¢¿ÍÎà¤ÈÃÏµå¤Î¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤òÃµµæ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼Ò²ñ¼ÂÁõ»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡×¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢¨¥×¥í¥°¥é¥à¤ä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¢£Åìµþéº½ÑÂç³ØÄ¹¡¡ÆüÈæÌî¹îÉ§»á
Åìµþéº½ÑÂç³Ø¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë¡Ö·Ý½ÑÌ¤Íè¸¦µæ¾ì¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¡Ö¿Í¤¬À¸¤¤ëÎÏ¡×¤Ç¤¢¤ë¥¢ー¥È¤ò´ð¼´¤Ë¡¢°Û¤Ê¤ëÀìÌçÀ¤ä²Ê³Øµ»½Ñ¤È¤ÎÍ»¹ç¤Ë¤è¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¤ä¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿²ÝÂê²ò·è¡¦¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¡¢º£²ó¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ðー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ª¤è¤Ó³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ðー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤È¤Î»º³ØÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢ー¥È¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¸ò´¹¤Ë´ð¤Å¤¯¡Ö¤³¤³¤í¤Î»º¶È¡×¤ÎÁÏ½Ð¤Ë·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ðー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡¡¼¹¹ÔÌò°÷ / ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÃ´Åö¡¡º´Æ£ÍÎ²ð
¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¢ー¥È¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ï¤·¤Ð¤·¤ÐÊÌ¤ÎÎÎ°è¤È¤·¤Æ¸ì¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¥¢ー¥È¤¬»ý¤ÄÁÏÂ¤À¤È¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬»ý¤Ä¹½ÁÛÎÏ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÅìµþéº½ÑÂç³Ø¤È¤Î»º³ØÏ¢·È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î²ÄÇ½À¤òÃµµá¤¹¤ëÄ©Àï¤Ç¤¹¡£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤äÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ê¡¢¿·¤·¤¤Ê¸²½¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î·Á¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÎÏ¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¥µ¥¤¥Ðー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ò¼´¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢Åìµþéº½ÑÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤äÂ´¶ÈÀ¸¤Î³§¤µ¤ó¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¡Ö¼Ò²ñ¤ËÆÏ¤¯·Á¡×¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢ー¥È¤¬¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤ä¡¢¿·¤¿¤Ê»ö¶È¤È¤·¤Æ¼«Î©¤¹¤ëÆ»¤ò°ì½ï¤ËÌÏº÷¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ì¤Íè¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Î¤¢¤êÊý¤ò¶¦¤ËÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤â¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é³Ø¤Ó¡¢»É·ã¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ðー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È ¼¹¹ÔÌò°÷ / ³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ðー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¶áÆ£ÍµÊ¸
Åìµþéº½ÑÂç³Ø¤È¤Î»º³ØÏ¢·È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¥¢ー¥È¤ÎºÍÇ½¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤»¤ë²è´üÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¸½Âå¼Ò²ñ¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ëÊ£»¨¤Ê²ÝÂê¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤À¤±¤Ç¤Ï²ò·è¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£º£¤³¤½¡¢ÆÈÁÏÅª¤ÊÈ¯ÁÛÎÏ¤ÈÂ¿ÍÍ¤Ê»ëÅÀ¤ò»ý¤Ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÎÏ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¡¢éºÂçÀ¸¤Î»ý¤ÄÆÈ¼«¤ÎÈ¯ÁÛÎÏ¤äÉ½¸½ÎÏ¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤ä»º¶È¤Ë¿·¤¿¤ÊÉ÷¤ò¿á¤¹þ¤àÌµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¥µ¥¤¥Ðー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤Ï¡¢ÁÏÂ¤À¤³¤½¤¬¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î¸»Àô¤Ç¤¢¤ê¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤Î¸°¤À¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åìµþéº½ÑÂç³Ø¤«¤é¼¡À¤Âå¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Êµ¯¶È²È¤¬°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯ÃÂÀ¸¤¹¤Ù¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÅê»ñ°éÀ®³èÆ°¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ÃÎ¸«¤È·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢Èà¤é¤Î»ý¤Ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ñ¥ïー¤¬¼Ò²ñ¤Ë´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¡¢¥¢ー¥È¡¦·Ý½Ñµ¯ÅÀ¤Î¿·¤¿¤ÊÄ¬Î®¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Ù¤¯¡¢Åìµþéº½ÑÂç³Ø¤Î³§ÍÍ¤È¶¦¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥Ðー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥µ¥¤¥Ðー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡ÊCAC¡Ë¤Ï¡¢¡ÖChange the world, from Asia. ¥¢¥¸¥¢È¯¡¢À¤³¦¤Ø¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤Ç¤¹¡£2006Ç¯¤ËÀßÎ©¡¢¸½ºß¤ÏÆüËÜ¡ÊÅìµþ½ÂÃ«¡Ë¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡Ê¥Ûー¥Á¥ß¥ó¡Ë¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡Ê¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¡Ë¡¢¥¿¥¤¡Ê¥Ð¥ó¥³¥¯¡Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡Ê¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡Ë¤Î5¥«¹ñ¤ÇÅê»ñ³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤òÌÜ»Ø¤¹¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥Ðー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¥°¥ëー¥×¤Ë¤ª¤±¤ë¿ô¡¹¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È»ö¶ÈÁÏ½Ð¤ÇÆÀ¤¿ÃÎ¸«¤ä³ÈÂç·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥·ー¥É¡¦¥¢ー¥êー´ü¤Î¥Í¥Ã¥È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Åê»ñ³èÆ°¡¢À®Ä¹»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ðー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë
½êºßÃÏ¡¡¡¡¢©150-0042 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è±§ÅÄÀîÄ®40-1 Abema Towers
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡2006Ç¯4·î3Æü
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¶áÆ£ ÍµÊ¸
¸ø¼°HP¡¡ https://cyberagentcapital.com/
¸ø¼°X¡¡¡¡ https://x.com/CyberAgentVC