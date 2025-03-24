CarelyÆ³Æþ´ë¶È130¼ÒÄ¶¤¬¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2025¡×¤ËÇ§Äê
³ô¼°²ñ¼ÒiCARE¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§»³ÅÄÍÎÂÀ¡¢°Ê²¼Åö¼Ò¡Ë¤¬³«È¯¡¦Äó¶¡¤¹¤ë·ò¹¯´ÉÍý¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¡ÖCarely¡Ê¥±¥¢¥ê¥£¡Ë¡×¤ÎÆ³Æþ´ë¶È¤Î¤¦¤Á¡¢130¼Ò°Ê¾å¤¬¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2025¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡¡
¤µ¤é¤Ë¡¢Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Î¾å¾ì²ñ¼Ò¤ÎÃæ¤«¤éÆÃ¤ËÍ¥¤ì¤¿·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÌÃÊÁ¡×¤Ë3¼Ò¤¬ÁªÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÀ©ÅÙ¤Ï¡¢·ò¹¯·Ð±Ä¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¤ò¸«¤¨¤ë²½¤·¡¢¼Ò²ñÅª¤ËÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢2016Ç¯ÅÙ¤è¤ê·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤¬ÁÏÀß¤·¤¿À©ÅÙ¤Ç¤¹¡£2025Ç¯ÅÙ¤ÏÂçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¤È¤·¤Æ3,400Ë¡¿Í¡¢Ãæ¾®µ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¤È¤·¤Æ1Ëü9,796Ë¡¿Í¤¬Ç§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·ò¹¯·Ð±Ä¤Î¿ä¿Ê¤Ë¤Ï¡¢´ë¶È¤´¤È¤ËÍÍ¡¹¤Ê²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¤³¤¦¤·¤¿Ê£»¨¤Ê´ë¶È¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤ò¡¢ÀìÌçÃÎ¼±¤òÍ¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÃúÇ«¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢¡ÖCarely¡×¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¡¢¼ÒÆâ¡¦¼Ò³°¤ÎÀìÌç¿Íºà¤ÎÎÏ¤ò·ë½¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´ë¶È¤ËºÇÅ¬¤Ê·ò¹¯»Üºö¡Ê¸½¾õÇÄ°®¡¦²ÝÂêÀ°Íý¡¦¼èÁÈ¼Â¹Ô¡¦¸ú²Ì¸¡¾Ú¡Ë¤ÎÈ¼Áö»Ù±ç¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¡Ö·ò¹¯·Ð±Ä(R)¡×¤Ï¡¢ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í ·ò¹¯·Ð±Ä¸¦µæ²ñ¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
Ç§Äê´ë¶È¡Ê°ìÉô¡Ë
¢¥CarelyÆ³Æþ´ë¶È¤Î¤¦¤Á¡¢·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2025¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿´ë¶È¡ÊÁ´130¼ÒÄ¶¤Î°ìÉô¡¢½çÉÔÆ±¡Ë
Ë¡¿Í¸þ¤±·ò¹¯´ÉÍý¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¡ÖCarely¡×
Carely¤Ï´ë¶È¤¬¼çÂÎ¤Î¡ÖÆ¯¤¯¤Ò¤È¤Î·ò¹¯¡×¤Å¤¯¤ê¤òÀìÌç²È¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÎÏ¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Äー¥ë¤Ë¤è¤ë¿Í»öÏ«Ì³¤Î·ò¹¯´ÉÍý¶ÈÌ³Åù¡¢¼Âºî¶È¤Ø¤Î¸úÎ¨²½»Ù±ç¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ÝÂêÃê½Ð¡¦Ê¬ÀÏ¡¦»ÜºöÎ©°Æ¡¦±¿ÍÑ¤Ê¤É¡¢°ìµ¤ÄÌ´Ó·¿¤ÇÈ¼Áö¤·¡¢·Ð±ÄÀïÎ¬¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.carely.jp/
³ô¼°²ñ¼ÒiCARE
¡ÖÆ¯¤¯¤Ò¤È¤Î·ò¹¯¤òÀ¤³¦Ãæ¤ËÁÏ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ñー¥Ñ¥¹¤ò·Ç¤²¡¢¸½Ìò¤Î»º¶È°å¤Ç¤¢¤ëÂåÉ½¡§»³ÅÄ¤¬2011Ç¯¤ËÁÏ¶È¡£·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±¤Ë»º¶ÈÊÝ·ò¡¦·ò¹¯·Ð±Ä¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¡ÖCarely¡Ê¥±¥¢¥ê¥£¡Ë¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2025～¥Û¥ï¥¤¥È500～¤ËÇ§Äê¡£
¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³ÅÄÍÎÂÀ
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§»º¶ÈÊÝ·ò¡¦·ò¹¯·Ð±Ä¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡
¡¦ÀßÎ©¡§2011Ç¯6·î
¡¦ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ2-29-5
¡¦´ë¶ÈURL¡§https://www.icare-carely.co.jp/