¥­¥ê¥ó¤ÈÆüÎ©¡¢¿¹ÎÓÍ³Íè¥«ー¥Ü¥ó¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¸þ¤±¡¢¶¦Æ±¸¦µæ¤ò³«»Ï

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¢¨1 GHG¤ÎÇÓ½Ðºï¸ºÎÌ¤ò¼è°ú¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Î¤³¤È
¢¨2 Measurement, Reporting and Verification ¤ÎÎ¬¤Ç¡ÖGHGÇÓ½ÐÎÌ¡¦µÛ¼ýÎÌ¤ÎÂ¬Äê¡¢Êó¹ðµÚ¤Ó¸¡¾Ú¡×
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¢¨3 Greenhouse Gas¤ÎÎ¬¤Ç²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤Î¤³¤È
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¡¡UNEP¡Ê¹ñÏ¢´Ä¶·×²è¡Ë¤¬¸øÉ½¤¹¤ë¡ÖEmissions Gap Report 2023¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2022Ç¯¤ÎÀ¤³¦¤ÎGHGÁíÇÓ½ÐÎÌ¤Ï¤ª¤è¤½574²¯¥È¥ó¤È¤Ê¤ê²áµîºÇ¹âÃÍ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¢¨4¡£Âçµ¤Ãæ¤ÎGHGºï¸º¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¿¹ÎÓ¤ÎÁíÃºÁÇµÛ¼ýÎÌ¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤â¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¢¨5¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¿¹ÎÓ¤Î¹âÎð²½¤Ë¤è¤ëÌÚ¡¹¤ÎÀ®Ä¹¤ÎÆß²½¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤Ë¤Ï¿¹ÎÓ¤ÎÃºÁÇ¸ÇÄêÇ½ÎÏ¤ÎºÇÂç²½¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ºòº£¡¢TNFD¡Ê¼«Á³´ØÏ¢ºâÌ³¾ðÊó³«¼¨¥¿¥¹¥¯¥Õ¥©ー¥¹¡Ë¢¨6¤Î¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤Ë±è¤Ã¤Æ¡Ö¼«¼Ò¤Î»ö¶È¤¬¼«Á³´Ä¶¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¡×¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤ò³«¼¨¤¹¤ëÆ°¤¤¬¹¤¬¤ê¡¢Ã¦ÃºÁÇ¤ÈÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀÊÝÁ´¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¥¥ê¥ó¤ÈÆüÎ©¤Ï¿¹ÎÓÍ³Íè¥«ー¥Ü¥ó¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¶¦Æ±¸¦µæ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
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¢¨5 ´Ä¶¾Ê¡Ö2022Ç¯ÅÙ¤Î²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹ÇÓ½Ð¡¦µÛ¼ýÎÌ¡Ê³µÍ×¡Ë¡×¤è¤ê https://www.env.go.jp/content/000216815.pdf
¢¨6 ¼«Á³´ØÏ¢ºâÌ³¾ðÊó³«¼¨¥¿¥¹¥¯¥Õ¥©ー¥¹¡ÊTaskforce on Nature-related Financial Disclosures¡Ë¡£Ì±´Ö´ë¶ÈÅù¤¬¡¢¼«Á³»ñËÜ¤äÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤äµ¡²ñ¤òÅ¬ÀÚ¤ËÉ¾²Á¤·¡¢³«¼¨¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¹ñºÝÅª¤ÊÁÈ¿¥¡£
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¢¨7 GHGºï¸º¤Î¸ú²Ì¤ËÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬¤¢¤ë¥«ー¥Ü¥ó¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Î¤³¤È
¢¨8 ÎÓÌîÄ£¡¡ÉÄÌÚÀ¸»º»ö¶È¤Î¸½¾õ¡¡https://www.rinya.maff.go.jp/j/kanbatu/syubyou/syubyou.html
¡¡¡¡¡Ö·Ð±Ä·ÁÂÖÊÌÉÄÌÚÀ¸»º»ö¶È¼Ô¿ôµÚ¤Ó°éÉÄÌÌÀÑ¤Î¿ä°Ü¡× 2012Ç¯～2022Ç¯https://www.rinya.maff.go.jp/j/kanbatu/syubyou/attach/pdf/syubyou-48.pdf
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