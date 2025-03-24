¡Ø½µ´©Ê¸½ÕWOMAN¡Ù2025½Õ¹æ¤¬È¯Çä¡ª ÆÃ½¸¤Ï¡Ö40Âå¤«¤é¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤È¿ÍÀ¸¡× ¹á¼è¿µ¸ã¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ö40Âå¤Ç½é¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¡È¸Â³¦¡É¤È¡ÈÅ¾µ¡¡É¡×¡¢ÂÀÅÄ¸÷¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Î¡È¸å²ù¡É¤È¡È´õË¾¡×¤ò¸ì¤ë
³ô¼°²ñ¼ÒÊ¸éº½Õ½©¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èµªÈø°æÄ®¡¡¼ÒÄ¹¡§ÈÓ·¦À®¹¬¡Ë¤Ï¡¢¡Ø½µ´©Ê¸½ÕWOMAN¡Ù2025½Õ¹æ¤ò3·î21Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ½¸¤Ï¡Ö40Âå¤«¤é¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤È¿ÍÀ¸¡×¡£É½»æ¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢¹á¼è¿µ¸ã¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÄÌ»»25ºîÌÜ¤ÎÉ½»æ²è¡ÖOYO¡Ê¥ª¥è¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ø½µ´©Ê¸½ÕWOMAN¡Ù2025½Õ¹æÉ½»æ¡ÊÉ½»æ²è¡§¹á¼è¿µ¸ã¡ÖOYO¡×¡Ë
¹á¼è¿µ¸ã¤µ¤ó¡Ê»£±Æ¡¦Ê¿¾¾»ÔÀ»¡Ë
¡Öº£²ó¤ÎÆÃ½¸¥Æー¥Þ¤¬¡Ø40Âå¤«¤é¤Î¥¥ã¥ê¥¢¡Ù¤À¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤¢¤¡¡¢ËÍ¤¬³¨¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤â¤½¤ì¤°¤é¤¤¤À¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¡£¤¢¤Îº¢¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æµ×¡¹¤Ë¥Õ¥êー¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢º£ÉÁ¤¤¿¤¤³¨¤òÉÁ¤±¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¡Ê´¬Æ¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤è¤ê¡Ë
¡¡39ºÐ¤Ç¤ÎSMAP²ò»¶¡¢40ºÐ¤Ç¤Î¥¸¥ã¥Ëー¥º»öÌ³½êÂà½ê¤ò·Ð¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤¿¹á¼è¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÉ½»æ²è¤Ï¡È¼«¤é¤òºÇ¤â²òÊü¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÉÁ¤¤¤¿¡Ö40Âå¤Î¼«²èÁü¡×¡É¤È¤â¤¤¤¨¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´¬Æ¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¡¢É½»æ²è¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢40Âå¤Ç½é¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¡È¸Â³¦¡É¤È¡¢¤½¤³¤«¤éºÆ¤ÓÁ°¤ò¸þ¤¡¢Êâ¤ó¤Ç¤¤¿Æü¡¹¤òÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö40Âå¤ÎËÍ¤ÏÄ³¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âç¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡¢¤¤Ã¤È¡£¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿¾å¤Ç¡¢¤¢¤¨¤Æ¿·¤·¤¤Æ»¤òÁª¤ó¤À¤«¤éÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤è¤¯¸«¤ë¤ÈÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âç¿Í¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èµã¤¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¡£¤â¤Ã¤ÈÁÇÅ¨¤Ë¥¹¥àー¥º¤Ë³Ê¹¥¤è¤¯¤¤¤±¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤«¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡Á°¹æ¤Ç24Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢Ë´¤É×¤Çºî²È¤Î°Ë½¸±¡ÀÅ¤µ¤ó¤È¤Î·ëº§À¸³è¤ò½é¤á¤Æ¸ì¤Ã¤¿¼Ä¤Ò¤í»Ò¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤«¤é¡Ö¼Ä¤µ¤ó¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤Î¤³¤È¤ò¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¯½¸¤Þ¤ê¡¢ºÆ¤Ó¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·ÝÇ½³¦¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤Î¼Ä¤Ò¤í»Ò¤µ¤ó¡Ê¼Ä¤µ¤óÄó¶¡¼Ì¿¿¡Ë
¡¡¼Ä¤µ¤ó¤Ï20Âå¤Ç²Î¼ê¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¤¹¤ë¤â²ê¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ´ü¤ò·Ð¤Æ¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö»þ´Ö¤Ç¤¹¤è¡×¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢40Âå¤ò·Þ¤¨¤ëº¢¤Ë¤ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·44ºÐ¤Ç°Ë½¸±¡ÀÅ¤µ¤ó¤È·ëº§¸å¤Ï½Ð±éºî¤ò¸º¤é¤·¡¢49ºÐ¤Ç»ö¼Â¾å°úÂà¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÀäÄº´ü¤Ë¤¢¤Ã¤¿¼Ä¤µ¤ó¤¬¤Ê¤¼»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤¢¤Î¼«Á³ÂÎ¤ÎÂç¿Í¤Î½÷À¤Î±éµ»¤ò¸«¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦À¼¤Ïº£¤âÊ¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¡¢40Âå¤Ç¤Î¿´¶¤ÎÊÑ²½¤È¤½¤Î¸å¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Á´15¥Úー¥¸¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö·ëº§¤·¤Æ¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç±é¤¸¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢º²¤¬¤½¤³¤Ë¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡£¼«Ê¬¤Ç¤â°Õ³°¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¼Ä¤Ò¤í»Ò¤µ¤ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤è¤ê¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Çú¾ÐÌäÂê¡¦ÂÀÅÄ¸÷¤µ¤ó¤Ë5Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡ÖÂÀÅÄ¸÷¤Î´í¤Ê¤¤»ö·ïÊí¡×¤Ï¡¢º£²ó¤¬ºÇ½ª²ó¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Ó¥åー3Ç¯ÌÜ¤Ë½êÂ°»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤·¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢3Ç¯´Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Æü¡¹¤Î¿´¶¤«¤é¸ì¤ê»Ï¤á¤¿ÂÀÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¼¡Âè¤Ë¡Ö¸½ºß¤ÎÂÀÅÄ¸÷¤ò·Áºî¤Ã¤¿ºÃÀÞ¤È¥Æ¥ì¥Ó¤Ø¤Î»×¤¤¡×¤ò¸ì¤ê»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ö²¶¤é¤â37Ç¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ç60ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¤¸¤ã¤ó¡£·ÝÇ½³¦¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤âÊÑ²½¤·¤Æ¤ë¤Î¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤Æ¤Þ¤¹¡£»þ»öÌ¡ºÍ¤â¡¢²¶¤é¤«¤é¸À¤ï¤»¤ì¤Ð¤À¤ó¤À¤ó¥·¥ã¥ì¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤¤¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤·¤Í¡×¡Ê¡ÖÂÀÅÄ¸÷¤Î´í¤Ê¤¤»ö·ïÊí¡×ºÇ½ª²ó¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤è¤ê¡Ë
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ÆâÅÄÌéºÈ»Ò¤µ¤ó¤¬¥Ñー¥È¥Êー¤ò¹Í¤¨¤ëÏ¢ºÜ¡ÖMirror River¡×¤Ë¤Ï¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÀ»»Ò¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡¢¥ä¥Þ¥¶¥¥Þ¥ê¤µ¤ó¡¢²¬Â¼Ì÷¹¬¤µ¤ó¤Î¿·Ï¢ºÜ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Ê¤É¡¢½¼¼Â¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
¡Ú½µ´©Ê¸½ÕWOMA£Î¡¡2025½Õ¹æ¡¡ÌÜ¼¡¤è¤ê¡Û
¢£É½»æ²èÂè25ÃÆ¡õ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡¡¹á¼è¿µ¸ã OYO ¥ª¥è
――――――――――――――――――――――――――――――――
¢£¡ÚÂçÆÃ½¸¡Û40Âå¤«¤é¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤È¿ÍÀ¸
¡¦¼Ä¤Ò¤í»Ò¤µ¤ó¡ÔÂçÈ¿¶Á¡ª24Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥á¥Ç¥£¥¢ÅÐ¾ì¡Õ
¡¡¡Ö½÷Í¥¤Ï°ìÀ¸¤Î»Å»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡¡Î¥°¥é¥Ó¥¢¡Ï¼Ä¤Ò¤í»Ò¤¬À¾»³Çî»Ò¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç
¡¦¡Ô¿·Ï¢ºÜ¡Õ¥ä¥Þ¥¶¥¥Þ¥ê¡ÖÇ¤È»ä¡£»þ¡¹¡¢²ÈÂ²¡£¡×¡¡
¡¡Êì¤È°¦Ç¤Î»à¡£¤½¤·¤ÆÊÌµïº§
¡¦Êì¡¦ÇßµÜ¥¯¥é¥¦¥Ç¥£¥¢¡¡Ì¼¡¦ÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¡¡¤¬¤ó¤È»Å»ö¤È¹¹Ç¯´ü
¡¦°ð³À¸ãÏº¡ß¿·¡¦Ä¾ÌÚ¾Þ¡¡°ËÍ¿¸¶¿·
¡¡ÃÌÏÃ¼¼°ð³ÀGoro's Salon ¾®Àâ¤Î½ñ¤Êý¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ vol.24
¡¡¡Î¥°¥é¥Ó¥¢¡Ï²Ê³Ø¡ßÊª¸ì¤¬ÉÁ¤¯¿Í´Ö¤Î±Ä¤ß
¡¦40Âå¡¢50Âå¡¢60Âå¡ÄÎáÏÂ¤ÎÅ¾¿¦¤Î¡Ö¿·¾ï¼±¡×
¡¦¡Ô¿·Ï¢ºÜ¡Õ²¬Â¼Ì÷¹¬¤Î¡»¡»¡£Âè1²ó¡Ö¼»ÅÊ¡×¡¡óÊÎÛ¡¦ÀîÅçÌÀ
¡¡¡Î¥°¥é¥Ó¥¢¡Ï¿Íµ¤»Ê²ñ¤Î¸¶ÅÀ
¡¦¤Ü¤±¤Æ¤¤¤¯»ä¡£¹¥É¾Âè5ÃÆ¡ª¡¡º´Æ£°¦»Ò101ºÐ¤Î¥·¥¹¥¿ー¥Õ¥Ã¥É
¡¦ã·Æ£·°¡¡ÊÄ·Ð¤«¤é¤¬¿ÍÀ¸¤À
¡¦ÌîµÜ¿¿µ®65ºÐ¡ß¾¾ËÜ¹§Èþ59ºÐ¡ßÅÏÊÕËþÎ¤Æà54ºÐ
¡¡¡ØÂç¿Í¤Î½÷»Ë²ñ¡Ù¤Ë¤è¤¦¤³¤½¡£VOL.17¡¡
¡¡Êâ¤¯¤Î¤¬ÃÙ¤¤¿Í¤Ï¼÷Ì¿¤¬Ã»¤¤¡ª
¡¦¡Î¥Þ¥ó¥¬Ï¢ºÜ¡Ï»ÖÂ¼µ®»Ò¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¡×Âè5²ó
¡¦¡Î¥°¥é¥Ó¥¢¡Ï¥Ï¥Þ¤ë¿Í¡¡THE ALFEE ¹â¸«Âô½ÓÉ§ 70ºÐ¤Î¥´¥¸¥é°¦
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
¢£¡Ú¹ë²ÚÏ¢ºÜ¡Û
¡¦ÂÀÅÄ¸÷¡Ô´í¤Ê¤¤»ö·ïÊí ºÇ½ª²ó¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Õ ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Î¡È¸å²ù¡É¤È¡È´õË¾¡É¡¡
¡¦ÆâÅÄÌéºÈ»Ò¡¡¥Ñー¥È¥Êー¤ò¹Í¤¨¤ëÏ¢ºÜ¡ÖMirror River¡×¡¡
¡¡journey 2¡¡¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÀ»»Ò
¡¦²¾ÌÌ¡Ò¥Ú¥ë¥½¥Ê¡Ó11¿Í¤ÎÃæÌî¿®»Ò¤È11¿Í¤ÎÆó³¬Æ²¤Õ¤ß
¡¡Vol.2¡¡¡Ö¼ã¤¤½÷À¤òÀÜÂÔÍ×°÷¤Ë¡×¤Ï¤Ê¤¼µ¤»ý¤Á°¤¤¤Î¤«
¡¦¿®ÅÄ¤µ¤è»Ò¡¡½÷À¤È°ÍÂ¸¾É¡¢¤½¤·¤Æ¥È¥é¥¦¥Þ¡¡
¡¡Âè6²ó¡¡¤¤¤ÞÅÁ¤¨¤¿¤¤¡¢PTSD¤È¤Ï²¿¤«¡©
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
¡¦Ãæ±à¥ß¥Û¡ßÄôµ×Èþ»Ò¡¡Ä«¥É¥é¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×ÂÐÃÌ
¡¦ÍµÈº´ÏÂ»Ò¡ØÀÄ¤¤Ôä¡Ù¡È»þ¤òÄ¶¤¨¤¿75ËüÉô¥Ò¥Ã¥È¡É¤Ï¤Ê¤¼¡©
¡¦¡Î¥°¥é¥Ó¥¢¡ÏÍ²ì·°¡ßµÈÅÄÀï¼Ö¡¡Æü¡¹Ã¸¡¹¡£¤¬¤ó¤Ð¤é¤Ê¤¤¤ªÊÛÅö
¡¦¡Î¥°¥é¥Ó¥¢¡Ï¾¾ËÜÎ´¡¡É÷³¹¤µ¤ó¤Ý¡¡Êì¤Î¥ëー¥Ä¤ò¿Ò¤Í¤Æ°Ë¹áÊÝ¤Ø
¢£¡Ø½µ´©Ê¸½ÕWOMAN¡Ù¤È¤Ï
¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÎËÜ¼Á¤ò¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤È¼ª¤Ç¤È¤é¤¨¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¤ÇÀ¸¤¤ëÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È´ê¤¦¡¢Âç¿Í¤Î½÷À¤Î¤¿¤á¤Î»¨»ï¡×¤È¤·¤Æ¡¢2018Ç¯12·î29Æü¤Ë¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤Î½÷ÀÈÇ¤È¤·¤ÆÁÏ´©¡£ÁÏ´©1¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿2019Ç¯12·î¤è¤ê¡¢Ç¯4²ó¡Ê3·î¡¢6·î¡¢9·î¡¢12·î¡ËÈ¯¹Ô¤Îµ¨´©»ï¤Ë¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ìー¥º¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î½÷À»ï¤Ë¤ÏºÜ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤¤¤Ä¤â¤Î½µ´©Ê¸½Õ¤Ë¤âºÜ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¡£¡×¡£
¢£·ÇºÜ»ï¾ðÊó
»¨»ïÌ¾¡§¡Ø½µ´©Ê¸½ÕWOMAN¡Ù2025½Õ¹æ
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯3·î21Æü
Äê¡¡²Á¡§748±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½ÐÈÇ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼ÒÊ¸éº½Õ½©
ÌÜ¼¡URL: https://bunshun.jp/articles/-/75540