¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡¢8Ç¯Ï¢Â³¤ÇÀ¤³¦¹¬Ê¡ÅÙ¥é¥ó¥­¥ó¥°1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡ª

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Sipoonjoki sauna(https://saunotus.fi/en/?srsltid=AfmBOopvz0d1bETjQbedDBsl4rT9Tsg6WAooDCniVsFb-r0HLqV1slGc)
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Rajaportin sauna(https://www.rajaportinsauna.fi/index.en.php)
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Sompasauna(https://www.sompasauna.fi/in-english)
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Jarvela sauna(https://www.jarvela.fi/j%C3%A4rvel%C3%A4-in-english)
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Apukka Resort(https://apukkaresort.fi/fi/aktiviteetit/saunat/)
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