¥¯¥é¥À¥·¡¢¥â¥Ç¥éー¥È¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¸À¤¤ÃÍ¡×¤ÇÉþ¤¬Çã¤¨¤ë¡ÖE SHOP¡×¤ò¹ñºÝ½÷À¥Çー¤Ë³«ºÅ¡£·×198,413±ß¤Î´óÉÕ¤ò¼Â¸½
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥é¥À¥·¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§²ÏÂ¼¹¸Ê¿¡¢°Ê²¼¡Ö¥¯¥é¥À¥·¡×¡Ë¤Ï¡¢¥â¥Ç¥éー¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»Ô¸¶ÌÀÆü¹á¡¢°Ê²¼¡Ö¥â¥Ç¥éー¥È¡×¡Ë¤¬Âå´±»³¤ÎSOEJU Fitting Room¤Ë¤Æ¡¢3·î8Æü¤Î¹ñºÝ½÷À¥Çー¸ÂÄê¤Ç¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¡ÖE SHOP¡×¤ò»Ù±ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍýÍ³¤ÇÀµµ¬ÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¤ªÂ¢Æþ¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Ìõ¤¢¤ê¾¦ÉÊ¤ò¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¡Ö¸À¤¤ÃÍ¡×¤ÇÈÎÇä¤·¡¢Çä¤ê¾å¤²¤ÎÁ´³Û¤ò¹ñºÝ¶¨ÎÏNGO¥¸¥ç¥¤¥»¥Õ¤Ë´óÉÕ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£Ã±Æü³«ºÅ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤´»¿Æ±¤¤¤¿¤À¤¡¢Îß·×198,413±ß¤Î´óÉÕ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥â¥Ç¥éー¥È¤È¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡ÖE SHOP¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥â¥Ç¥éー¥È¤¬ÈÎÇä¤¹¤ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSOEJU¡×¤ÎÍÎÉþ¤Î¤¦¤Á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍýÍ³¤ÇÀµµ¬ÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¤ªÂ¢Æþ¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Ìõ¤¢¤ê¾¦ÉÊ¤ò¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î´õË¾²Á³Ê¡Ê¸À¤¤ÃÍ¡Ë¤ÇÈÎÇä¤·¡¢¤½¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤Î½÷À¤¬·ò¹¯¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¼«Ê¬¤ÇÁªÂò¤Ç¤¤ë¤è¤¦³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñºÝ¶¨ÎÏNGO¥¸¥ç¥¤¥»¥Õ¤Ë´óÉÕ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡Ö¸À¤¤ÃÍ¡×¡¢¡ÖÎÉ¤¤ÃÍ¡×¡¢¡Ö¿´ÃÏÎÉ¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡Ö¤¤¤¤¡×¤ò½¸¤á¤Æ³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Æ¤Ç¤¤¿¡ÖE SHOP¡×¡£¤ªµÒ¤µ¤Þ¤È°ì½ï¤Ë¡¢Éþ¤Ë¡¢¼Ò²ñ¤Ë¡¢´Ä¶¤Ë¡Ö¤¤¤¤¡×¤³¤È¤òÁÏ½Ð¤·¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ¼ÂÀÓ¡Û
Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢¹ç·×100ÅÀ°Ê¾å¤Î¾¦ÉÊ¤¬Î¹Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÇÑ´þÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤ªÍÎÉþ¤Ë¡¢¶¦¤Ë²ÁÃÍ¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡ÖE SHOP¡×¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ÏÎß·×¤Ç198,413±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á´³Û¤ò¹ñºÝ¶¨ÎÏNGO¥¸¥ç¥¤¥»¥Õ¤Ë´óÉÕ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡ÖE SHOP¡×¤Ë¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÀ¼¡Û
¡¦¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¤³¤³¤í¤ß¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Êç¶â¤Ø¤Î¥Ïー¥É¥ë¤¬¹â¤¯¡¢¿Í¤Î»Ù±ç¤Ë¤ª¶â¤¬½¸¤Þ¤é¤Ê¤¤À¤¤ÎÃæ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿´¤è¤¯±þ±ç¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÉ¤¤À¤³¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
¡¦ÁÇÅ¨¤Ê»î¤ß¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¾¯¤·µ¤·Ú¤Ë¹ØÆþ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÍÎÉþ¤òÇã¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²¿¤«¤è¤êÎÉ¤¤¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¡Ë
¡¦¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ´óÉÕÀè¤Ø¹×¸¥¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦½é¤á¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌµÂÌ¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢»Ù±ç³èÆ°¤ò¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¶¨ÎÏ¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¹ñºÝ¶¨ÎÏNGO¥¸¥ç¥¤¥»¥Õ Ã´Åö¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡Û
¤³¤ÎÅÙ¤Ï¹ñºÝ½÷À¥Çー¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¤ª¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ë¤´´óÉÕ¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î½÷À¤¬·ò¹¯¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¼«Ê¬¤ÇÁªÂò¤Ç¤¤ë¤¿¤á¤Î³èÆ°¤ËÂçÀÚ¤Ë»È¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖE SHOP¡×³µÍ×
¡¦³«ºÅÆü»þ¡§3·î8Æü(ÅÚ) 11:00～19:00
¡¦³«ºÅ¾ì½ê¡§SOEJU Fitting Room ¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è±î³ÚÄ®24-1 ROOB2 2F¡Ë
¡¦¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÅìµÞÅì²£Àþ Âå´±»³±Ø ÅÌÊâ2Ê¬
¡¦ÈÎÇäÊýË¡¡§¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î´õË¾²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¡¦¤´¹ØÆþ
¡¦¾¦ÉÊÆâÍÆ¡§¡ÖSOEJU¡×¾¦ÉÊ
¡Ú¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÇØ·Ê¡Û
¥â¥Ç¥éー¥È¤Ï¡¢¡ÖÃ¯¤â¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯¼Ò²ñ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤ëÀ¤³¦¤ò¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢2014Ç¯12·î¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¼çÎÏ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSOEJU¡Ê¥½ー¥¸¥å¡Ë¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Éþ¾þ¾®Çä¤ä¸Ä¿Í¸þ¤±¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡¢²½¾ÑÉÊÈÎÇä¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤·¡¢¼«¸ÊÉ½¸½¤Î¼«Í³ÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖSOEJU¡×¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤òÉ½¸½¤·¤Ê¤¬¤é¼Ò²ñ¤È¿´ÃÏ¤è¤¯¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤³¤È¤ò¸¶ÅÀ¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥í¥½¥Õ¥£ー¡ÖI like the way I am.¡×¤Î¤â¤È¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÎ©¤Á¾å¤²½é´ü¤«¤é¡ÖSOEJU¡×¤ÎÌóÂ«¤È¤·¤Æ¡Ö3¤Ä¤Î¡Èless‟¡×¡Ê¢¨1¡Ë¤ò·Ç¤²¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤é¶¦´¶¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨1 ¡Ö3¤Ä¤Î¡Èless¡É¡×¡§Sceneless¡¢Priceless¡¢Ageless
¤Þ¤¿¡¢ÈÎÇä¹©Äø¤Ë¤ª¤±¤ëÇÑ´þ¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Å¬Àµ²Á³Ê¤Ç¤Î°áÉþ¤ÎÄó¶¡¤ä¥à¥À¤Î¾¯¤Ê¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡ÖÇ¯Îð¤äÎ®¹Ô¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯Ä¹¤¯ÃåÍÑ¤Ç¤¤ë¾¦ÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢Å¬ÎÌ¤ò¥ê¥Ôー¥ÈÀ¸»º¤¹¤ë¡×¡ÖÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò²ó¼ý¤·¥ê¥æー¥¹¡¦¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡×¤Ê¤É¡¢ÇÑ´þÎ¨¤ÎÍÞÀ©¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÁÇºà¡¦Éû»ñºà¤Ê¤É¤ÎÄ´Ã£²áÄø¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Öµì»ÅÍÍ¡×¤Î¾¦ÉÊ¤ä¡¢Å¹Æ¬¤Î»îÃå¥µ¥ó¥×¥ë¡¢À¸»º¤äÎ®ÄÌ¤Î²áÄø¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦Æñ¤¢¤êÉÊ¤Ê¤É¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÈÎÇä¤¬Æñ¤·¤¤¾¦ÉÊ¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÈ¯À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿°áÎà¤Î¥í¥¹¤òºï¸º¤·¡ÖÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤â¤Î¡×¤ò¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÆÏ¤±¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤Ë¤è¤ê¤è¤¤¼Ò²ñ¤ò¶¦ÁÏ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¡ÖE SHOP¡×¤Î³«ºÅ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥â¥Ç¥éー¥È³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô»áÌ¾¡§»Ô¸¶ÌÀÆü¹á
ÀßÎ©¡§2014Ç¯12·î
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©150-0002 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«2-1-12VORT AOYAMAII 3F
URL¡§https://moderato-inc.jp/
¢£¥¯¥é¥À¥·¤Î¥Ö¥é¥ó¥É»Ù±ç
¥¯¥é¥À¥·¤Ï¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¡Ö¥½ー¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥É¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¢¤ê¤Ä¤Å¤±¤ë¡×¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¡ÖÆüËÜ¤ÇºÇ¤â¥Õー¥É¥í¥¹¤òºï¸º¤¹¤ë²ñ¼Ò¡×¤È·Ç¤²¡¢»ýÂ³Åª¤Ë¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¤¿¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¥½ー¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥É¥Þー¥±¥Ã¥È¡ÖKuradashi¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯7·î¤è¤ê¥«¥ó¥Ñ¥ËーÀ©¤òÆ³Æþ¤·¡¢Ê£¿ô¤Î»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¥Ö¥é¥ó¥É¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤Ï¡¢´ë¶È¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ä¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¡¢´û¤Ë100¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ë¼ÂÀÓ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥â¥Ç¥éー¥È¤Î»Ù±ç¤Ï¡¢¥¯¥é¥À¥·¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë»ö¶È¼Ô»Ù±ç¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥í¥¹¤Îºï¸º¤òÆ±»þ¤ËÌÜ»Ø¤¹¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë¶È¤µ¤Þ¤È¶¦¤Ë¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥é¥À¥·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÂåÉ½¼Ô»áÌ¾¡§²ÏÂ¼¹¸Ê¿
ÀßÎ©¡§2014Ç¯7·î
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©141-0021 ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¾åÂçºê3ÃúÌÜ2-1 ÌÜ¹õ¥»¥ó¥¿ー¥Ó¥ë 5F
URL¡§https://corp.kuradashi.jp/
¡Ú¥µー¥Ó¥¹¾Ò²ð¡Û
¡¦¥½ー¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥É¥Þー¥±¥Ã¥È¡ÖKuradashi¡×¡§https://www.kuradashi.jp/
¡¦¥¯¥é¥À¥·¤Î¥Ö¥é¥ó¥É»Ù±ç»ö¶È¡ÖBrand Studio¡×¡§https://kuradashi.jp/pages/partner
¡¦¥¯¥é¥À¥·¤¬¼«¼Ò¤Ç±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥¯¥é¥À¥·´ð¶â¡×¡§https://www.kuradashi.jp/fund
¡¦ÎäÅàÂðÇÛÊÛÅö¡ÖDr.¤Ä¤ë¤«¤á¥¥Ã¥Á¥ó¡×¡§https://tsurukame-kitchen.com/
¡ÚÅ¹ÊÞ°ìÍ÷¡Û
¡¦KuradashiÅ¹ÊÞ°ìÍ÷¡§https://kuradashi.jp/pages/stores
¡Ú¥¯¥é¥À¥·¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡Û
¡¦¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥µ¥¤¥È¡§https://corp.kuradashi.jp/sustainability/
¡¦¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥ì¥Ýー¥È¡§https://speakerdeck.com/kuradashi/sustainability-report
¡Ú2024Ç¯12·îËö»þÅÀ¤Î¼ç¤ÊÎß·×¼ÂÀÓ¡Û
¡¦¥Õー¥É¥í¥¹ºï¸ºÎÌ¡§26,964¥È¥ó ¡¦·ÐºÑ¸ú²Ì¡§131²¯1,923Ëü±ß
¡¦CO2ºï¸ºÎÌ ¡§71,482t-CO2 ¡¡¡¡ ¡¦»Ù±çÁí³Û¡§157,158,188±ß
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
¡ÖKuradashi¡×¡¢¡Ö¥½ー¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥É¥Þー¥±¥Ã¥È¡×¡¢¡Ö1.5¼¡Î®ÄÌ¡×¡¢¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤ò²ÁÃÍ¤Ø¡×¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥é¥À¥·¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£