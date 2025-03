¥¯¥é¥À¥·¡¢¥â¥Ç¥éー¥È¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¸À¤¤ÃÍ¡×¤ÇÉþ¤¬Çã¤¨¤ë¡ÖE SHOP¡×¤ò¹ñºÝ½÷À­¥Çー¤Ë³«ºÅ¡£·×198,413±ß¤Î´óÉÕ¤ò¼Â¸½

株式会社クラダシ

株式会社クラダシ(本社:東京都品川区、代表取締役社長CEO:河村晃平、以下「クラダシ」)は、モデラート株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:市原明日香、以下「モデラート」)が代官山のSOEJU Fitting Roomにて、3月8日の国際女性デー限定でオープンする「E SHOP」を支援いたしました。

さまざまな理由で正規販売することができずお蔵入りしてしまう訳あり商品を、お客さまの「言い値」で販売し、売り上げの全額を国際協力NGOジョイセフに寄付する取り組みです。単日開催でありながら、多くの方にご賛同いただき、累計198,413円の寄付を実現しました。

■モデラートと取り組んだ「E SHOP」について

モデラートが販売するアパレルブランド「SOEJU」の洋服のうち、さまざまな理由で正規販売することができずお蔵入りしてしまう訳あり商品を、お客さまの希望価格(言い値)で販売し、その売り上げをすべての女性が健康で、自分の人生を自分で選択できるよう活動している国際協力NGOジョイセフに寄付する取り組みです。

「言い値」、「良い値」、「心地良い」など、さまざまな「いい」を集めて掛け合わせてできた「E SHOP」。お客さまと一緒に、服に、社会に、環境に「いい」ことを創出し、お楽しみいただける期間限定のショップです。

【開催実績】

多くのお客様に足を運んでいただき、合計100点以上の商品が旅立っていきました。廃棄予定だったお洋服に、共に価値を見出してくださったこと、心より感謝を申し上げます。

「E SHOP」の売り上げは累計で198,413円になりました。全額を国際協力NGOジョイセフに寄付いたします。

【「E SHOP」にお越しくださったお客さまの声】

・とても素敵なこころみだと思います。募金へのハードルが高く、人の支援にお金が集まらない世の中なので、心よく応援できる仕組みがとても大切だと思います。スタッフさんもありがとうございます。良い世界になりますように。

・素敵な試みだと思いました。また少し気軽に購入に踏み切れました。(洋服を買うだけでなく、何かより良いことにもつながる、ということ)

・とても楽しかったです。イベントを通じて寄付先へ貢献できればと思います。

・初めてイベントに参加させていただきました。無駄をなくし、支援活動を実施されるとのことで、少しでも協力できたらと思いました。ありがとうございました。

【国際協力NGOジョイセフ 担当者コメント】

この度は国際女性デーにイベントを開催していただき、誠にありがとうございました。

今回のお取り組みによるご寄付は、すべての女性が健康で、自分の人生を自分で選択できるための活動に大切に使わせていただきます。

■「E SHOP」概要

・開催日時:3月8日(土) 11:00~19:00

・開催場所:SOEJU Fitting Room (東京都渋谷区猿楽町24-1 ROOB2 2F)

・アクセス:東急東横線 代官山駅 徒歩2分

・販売方法:お客さまの希望価格で販売・ご購入

・商品内容:「SOEJU」商品

【取り組みの背景】

モデラートは、「誰もが心地よく社会とつながれる世界を」というビジョンのもと、2014年12月に設立されました。 主力ブランド「SOEJU(ソージュ)」を中心に、服飾小売や個人向けスタイリングサービス、化粧品販売などを展開し、自己表現の自由度を高める商品やサービスを提供しています。

「SOEJU」は、「自分自身を表現しながら社会と心地よくつながる」ことを原点にブランドフィロソフィー「I like the way I am.」のもと、ブランド立ち上げ初期から「SOEJU」の約束として「3つの“less‟」(※1)を掲げ、お客さまから共感をいただいてまいりました。

※1 「3つの“less”」:Sceneless、Priceless、Ageless

また、販売工程における廃棄を最小限に抑えるため、適正価格での衣服の提供やムダの少ないブランドビジネスを目指しています。具体的には「年齢や流行に関係なく長く着用できる商品を生み出し、適量をリピート生産する」「不要になったアイテムを回収しリユース・リサイクルにつなげる」など、廃棄率の抑制につながる取り組みを実践してまいりました。一方で、素材・副資材などの調達過程で発生してしまう「旧仕様」の商品や、店頭の試着サンプル、生産や流通の過程で生まれてしまう難あり品など、通常の販売が難しい商品はどうしても発生してしまう課題があり、その有効活用を模索してまいりました。

こうした衣類のロスを削減し「必要としている人にとって良いもの」をお客さまに届け、お客さまとともによりよい社会を共創していきたいという想いから、「E SHOP」の開催に至りました。

■モデラート株式会社

代表者氏名:市原明日香

設立:2014年12月

本社所在地:〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-1-12VORT AOYAMAII 3F

URL:https://moderato-inc.jp/

■クラダシのブランド支援

クラダシは、ミッションを「ソーシャルグッドカンパニーでありつづける」、ビジョンを「日本で最もフードロスを削減する会社」と掲げ、持続的に社会課題の解決に取り組むビジネスを展開しています。主たるビジネスとして、ソーシャルグッドマーケット「Kuradashi」を運営しています。

2024年7月よりカンパニー制を導入し、複数の事業を展開しています。その一環としてブランドソリューションカンパニーでは、企業のブランディングやプロモーション支援を行い、既に100社を超える実績を有しています。

今回のモデラートの支援は、クラダシにとって初のアパレル事業者支援のプロジェクトであり、アパレルロスの削減を同時に目指す新たな挑戦です。

今後も、さまざまな企業さまと共に社会課題の解決に貢献するプロジェクトを推進してまいります。

■株式会社クラダシについて

代表者氏名:河村晃平

設立:2014年7月

本社所在地:〒141-0021 東京都品川区上大崎3丁目2-1 目黒センタービル 5F

URL:https://corp.kuradashi.jp/

【サービス紹介】

・ソーシャルグッドマーケット「Kuradashi」:https://www.kuradashi.jp/

・クラダシのブランド支援事業「Brand Studio」:https://kuradashi.jp/pages/partner

・クラダシが自社で運営する「クラダシ基金」:https://www.kuradashi.jp/fund

・冷凍宅配弁当「Dr.つるかめキッチン」:https://tsurukame-kitchen.com/

【店舗一覧】

・Kuradashi店舗一覧:https://kuradashi.jp/pages/stores

【クラダシのサステナビリティ】

・サステナビリティサイト:https://corp.kuradashi.jp/sustainability/

・サステナビリティレポート:https://speakerdeck.com/kuradashi/sustainability-report

【2024年12月末時点の主な累計実績】

・フードロス削減量:26,964トン ・経済効果:131億1,923万円

・CO2削減量 :71,482t-CO2 ・支援総額:157,158,188円

「Kuradashi」、「ソーシャルグッドマーケット」、「1.5次流通」、「もったいないを価値へ」は株式会社クラダシの登録商標です。