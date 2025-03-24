―¿ä¤·³è¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº― ÆÃ¤ËZÀ¤Âå¢¨1¤Ï¡È¥ê¥¢¥ë¡É¤Î¾ì¤Ç¿ä¤·³èÃç´Ö¤È¤Î¥·¥§¥¢¤¬³èÈ¯¡ª¿ä¤·³è¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ËÀ¤Âåº¹¡¢¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ººîÀ®¡×¤Ç¹¬Ê¡ÅÙ¸þ¾å¤â
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥Ã¥Æ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§ÃæÅç±Ñ¼ù¡¢°Ê²¼¥í¥Ã¥Æ¡Ë¤Ï¡¢¶áÇ¯À¹¤ê¾å¤¬¤ë¿ä¤·³è¤Ë¤ª¤±¤ë¥·¥§¥¢¤Î¼ÂÂÖ¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ÎºîÀ®¡¢¤ª²Û»Ò¤Î³èÍÑË¡¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢15ºÐ～59ºÐ¤ÎÃË½÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¿ä¤·³è¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿ä¤·³è¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë³èÆ°¤Ë¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î»²²Ã¡¢¥°¥Ã¥º¤Î¹ØÆþ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï£±.¥·¥§¥¢¡¢£².¤ª²Û»Ò¤Î³èÍÑ¡¢£³.¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ÎºîÀ®¡¢£´.¥¥ã¥é¥¯¥¿ー²½¤µ¤ì¤¿¥°¥Ã¥º¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¢¤ËÃåÌÜ¤·¤ÆÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¼ÂÂÖ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Û¤É¿ä¤·³èÃç´Ö¤È¾ðÊó¤ä¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤ò¡Ö¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¡¢¤ª²Û»Ò¤¬¡Ö¿ä¤·³èÃç´Ö¤È¥·¥§¥¢¤¹¤ë¤È¤¡×¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢Ãç¤ò¿¼¤á¤ë¥Äー¥ë¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤Þ¤¿¡¢¿ä¤·¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ä¤ª²Û»Ò¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤òºîÀ®¤·¤Æ³Ú¤·¤à¿Í¤â¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Û¤É¿ä¤·¤¬¥¥ã¥é¥¯¥¿ー²½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ò°¦¤Ç¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢¹¬Ê¡ÅÙ¢¨2¤È¤Î´ØÏ¢À¤ä¡¢¹¬Ê¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë°ø»Ò¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÍ×ÁÇ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹¬Ê¡ÅÙ¤¬Äã¤¤¿Í¤è¤ê¡¢¹¬Ê¡ÅÙ¤¬¹â¤¤¿Í¤ÎÊý¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÌä¤ï¤º¡Ö¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¿Í¤Î³ä¹ç¤¬Âç¤¤¤¤³¤È¤ä¡¢¿ä¤·¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤òºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Öµ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ë¡×¡Ö³Ú¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤òÊú¤¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥·¥§¥¢¡×¤ä¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ÎºîÀ®¡×¤¬¹¬Ê¡ÅÙ¤Î¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡§ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ç¤Ï15～29ºÐ¤òZÀ¤Âå¤ÈÄêµÁ¡£
¢¨2¡§¹¬Ê¡ÅÙ¤ÎÄêµÁ¤ª¤è¤Ó¹âÄã¤Î´ð½à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦¡¦¡¦¥¤¥ê¥Î¥¤Âç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø ¥¨¥É¡¦¥Ç¥£ー¥ÊーÇî»Î¤¬³«È¯¤·¤¿¡Ö¿ÍÀ¸ËþÂÅÙ¼ÜÅÙ¡×¡Ê5Ìä¡Ë¤È¡¢º£¹¬Ê¡¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÊ¹¤¯ÀßÌä¡Ê1Ìä¡Ë¤Î¹ç·×6Ìä¤ò¡¢¡Ö¤È¤Æ¤â¤½¤¦»×¤¦¡×¡Ê7ÅÀ¡Ë¡Ö¤½¤¦»×¤¦¡×¡Ê6ÅÀ¡Ë¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¤½¤¦»×¤¦¡×¡Ê5ÅÀ¡Ë¡Ö¤É¤Á¤é¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¡Ê4ÅÀ¡Ë¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¤½¤¦»×¤ï¤Ê¤¤¡×¡Ê3ÅÀ¡Ë¡Ö¤½¤¦»×¤ï¤Ê¤¤¡×¡Ê2ÅÀ¡Ë¡ÖÁ´¤¯¤½¤¦»×¤ï¤Ê¤¤¡×¡Ê1ÅÀ¡Ë¤Î7¤Ä¤Î¼ÜÅÙ¤Ç²óÅú¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÅÀ¿ô¤ÎÁíÏÂ¤È¤·¤Æ¡Ö¹¬Ê¡ÅÙ¡×¤òÄêµÁ¡£Á´ÂÎÊ¿¶Ñ¤Î24.83pt¤ò´ð½à¤Ë¡¢¹¬Ê¡ÅÙ¤Î¹â¤¤¿Í¡¦Äã¤¤¿Í¤òÊ¬Îà¡£
¢£Ä´ºº³µÍ×
Ä´ººÌ¾¡¡¡¡ ¡§¿ä¤·³è¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº
Æü»þ ¡¡¡¡¡¡ ¡§2025Ç¯2·î27Æü～2025Ç¯3·î3Æü
Ä´ºº¼êË¡¡¡ ¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
Ä´ºº¼Â»Ü´ë¶È¡§¥í¥Ã¥Æ
Ä´ººÂÐ¾Ý¡¡ ¡§¿ä¤·³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë15ºÐ～59ºÐÃË½÷
Ä´ºº¿Í¿ô ¡¡ ¡§800Ì¾
¢¨°úÍÑ¡¢Å¾ºÜ¤ÎºÝ¤Ï½ÐÅµ¸µ¤È¤·¤Æ¡Ø¥í¥Ã¥Æ¤Á¤ç¤³¤Ã¤È¹¬¤»¸¦µæ½êÄ´¤Ù¡Ù¤ÎÌÀµ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î¥°¥é¥Õ¤Î¹½À®Èæ¤Ï¡¢¾®¿ôÅÀ°Ê²¼Âè2°Ì¤ò»Í¼Î¸ÞÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢É¬¤º¤·¤â¹ç·×¤¬100¡ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Ä´ºº¥µ¥Þ¥êー
1¡¥ZÀ¤Âå¤Î4¿Í¤Ë1¿Í¤¬¿ä¤·³èÃç´Ö¤È¤ª²Û»Ò¤ä¥°¥Ã¥ºÅù¤ò¡Ö¥·¥§¥¢¡×¡£¥·¥§¥¢Ê¸²½¤ËÀ¤Âåº¹¡£
¡¡ 20Âå¤Î28.8%¡¢50Âå¤Î15.0%¤¬¡Ö¿ä¤·³èÃç´Ö¤È¤ª²Û»Ò¤ä¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤ò¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È
²óÅú¡£
¡¡ ¹¬Ê¡ÅÙ¤¬Äã¤¤¿Í¤è¤ê¡¢¹¬Ê¡ÅÙ¤¬¹â¤¤¿Í¤ÎÊý¤¬¡Ö¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¿Í¤Î³ä¹ç¤¬Âç¤¤¤¡£
2¡¥Á´ÂÎ¤ÎÌó3³ä¤¬¿ä¤·³è¤Ë¤ª²Û»Ò¤ò³èÍÑ¡£¼ãÇ¯ÁØ¤Û¤É¿ä¤·³èÃç´Ö¤È¸ò´¹¡£
¡¡ ³èÍÑË¡1°Ì¤Ï¡Ö¿ä¤·¤òÁÛ¤Ã¤Æ¹ØÆþ¤·¤Æ³Ú¤·¤à¤È¤¡×¡¢
¡¡ 2°Ì¤Ï¡Ö¿ä¤·³èÃç´Ö¤È¥·¥§¥¢¤¹¤ë¤È¤¡×¡£
¡¡ ¿ä¤·³èÃç´Ö¤Î´Ö¤ÇºÇ¤â¥·¥§¥¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡×¡£
¡¡ ¤ª²Û»Ò¤¬¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÂ¥¤·¡¢Ãç¤ò¿¼¤á¤ë¥Äー¥ë¤Ë¡£
3¡¥¿ä¤·¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡¦¤ª²Û»Ò¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤òºîÀ®¤·¤Æ³Ú¤·¤à¿Í¤â¡£
¡¡ 20Âå½÷À¤Î3³ä¤¬¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡×¤òºîÀ®¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È²óÅú¡£
¡¡ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤òºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹¬Ê¡ÅÙ¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ ZÀ¤Âå¤Î50¡ó°Ê¾å¤¬¡Ö¿ä¤·¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡£
4¡¥¿ä¤·¤ÎÂÐ¾Ý¤Î¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿ー²½¡×¤Ë¤â¿ä¤·³è¤Î¥Ëー¥º¤¢¤ê¡£
¡¡ ¼ãÇ¯ÁØ¤Û¤É³ä¹ç¤¬¹â¤¯¡¢10~20Âå¤Ï50¡ó°Ê¾å¡£30~50Âå¤Ï20~30%¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£
¢£Ä´ºº¾ÜºÙ
1¡¥ZÀ¤Âå¤Î4¿Í¤Ë1¿Í¤¬¿ä¤·³èÃç´Ö¤È¤ª²Û»Ò¤ä¥°¥Ã¥ºÅù¤ò¡Ö¥·¥§¥¢¡×¡£¥·¥§¥¢Ê¸²½¤ËÀ¤Âåº¹¡£
¡¡ 20Âå¤Î28.8%¡¢50Âå¤Î15.0%¤¬¡Ö¿ä¤·³èÃç´Ö¤È¤ª²Û»Ò¤ä¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤ò¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¡£
¡¡ ¹¬Ê¡ÅÙ¤¬Äã¤¤¿Í¤è¤ê¡¢¹¬Ê¡ÅÙ¤¬¹â¤¤¿Í¤ÎÊý¤¬¡Ö¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¿Í¤Î³ä¹ç¤¬Âç¤¤¤¡£
¡¡¿ä¤·³è¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Á´ÂÎ¤Î19.7%¤¬¡Ö¤ª²Û»Ò¤ä¥°¥Ã¥ºÅù¤ò¿ä¤·³èÃç´Ö¤È¥é¥¤¥Ö¤ä¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¤ÇÄ¾ÀÜ²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ë¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£10Âå¡Ê24.4¡ó¡Ë¡¢20Âå¡Ê28.8%¡Ë¡¢30Âå¡Ê14.4¡ó¡Ë¡¢40Âå¡Ê16.3%¡Ë¡¢50Âå¡Ê15.0%¡Ë¤È¼ãÇ¯ÁØ¤ÎÊý¤¬¡Ö¥·¥§¥¢¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¤¬¹â¤¯¡¢³èÈ¯¤Ë¿ä¤·³èÃç´Ö¤È¸òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢À¤Âå´Ö¤Ëº¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊSNS¡Ë¾å¤Ç¤Î¥·¥§¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Á´ÂÎ¤Î31.6¡ó¤¬¡Ö¾ðÊó¡¦´¶ÁÛ¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÅù¤ò¿ä¤·³èÃç´Ö¤È¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÌä¤ï¤º¡¢¿ä¤·³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥·¥§¥¢¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹¬Ê¡ÅÙ¤¬Äã¤¤¿Í¤Ç¥ê¥¢¥ë¤Î¾ì¤Ç¤ª²Û»Ò¤ä¥°¥Ã¥ºÅù¤ò¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï8.7%¡¢¹¬Ê¡ÅÙ¤¬¹â¤¤¿Í¤Ï28.6%¤È¹¬Ê¡ÅÙ¤¬¹â¤¤¿Í¤ÎÊý¤¬¥ê¥¢¥ë¤Î¾ì¤Ç¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤¬Âç¤¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¹¬Ê¡ÅÙ¤È¤Î´ØÏ¢À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
2¡¥Á´ÂÎ¤ÎÌó3³ä¤¬¿ä¤·³è¤Ë¤ª²Û»Ò¤ò³èÍÑ¡£¼ãÇ¯ÁØ¤Û¤É¿ä¤·³èÃç´Ö¤È¸ò´¹¡£
¡¡ ³èÍÑË¡1°Ì¤Ï¡Ö¿ä¤·¤òÁÛ¤Ã¤Æ¹ØÆþ¤·¤Æ³Ú¤·¤à¤È¤¡×¡¢2°Ì¤Ï¡Ö¿ä¤·³èÃç´Ö¤È¥·¥§¥¢¤¹¤ë¤È¤¡×¡£
¡¡ ¿ä¤·³èÃç´Ö¤Î´Ö¤ÇºÇ¤â¥·¥§¥¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡×¡£
¡¡ ¤ª²Û»Ò¤¬¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÂ¥¤·¡¢Ãç¤ò¿¼¤á¤ë¥Äー¥ë¤Ë¡£
¡¡¿ä¤·³è¤ò¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ê¤É¤Î¤ª²Û»Ò¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤ë¿Í¤ÏÁ´ÂÎ¤Ç30.6¡ó¤Ç¤¢¤ê¡¢10Âå¡Ê40.0%¡Ë¡¢20Âå¡Ê39.4%¡Ë¡¢30Âå¡Ê30.0%¡Ë¡¢40Âå¡Ê24.4¡ó¡Ë¡¢50Âå¡Ê19.4¡ó¡Ë¤ÈÀ¤Âå¤¬¼ã¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É³ä¹ç¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤ª²Û»Ò¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë³èÍÑÊýË¡¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢1°Ì¤Ï¡Ö¿ä¤·¤òÁÛ¤Ã¤Æ¹ØÆþ¤·¤Æ³Ú¤·¤à¤È¤¡Ê49.4%¡Ë¡×¡¢2°Ì¤Ï¡Ö¿ä¤·³èÃç´Ö¤È¥·¥§¥¢¤¹¤ë¤È¤¡Ê44.1¡ó¡Ë¡×¡¢3°Ì¤Ï¡Ö¿ä¤·¤ËÂ£¤ë¤È¤¡Ê30.2%¡Ë¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À¤ÂåÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È20Âå¤Î1°Ì¤ÏÁ´ÂÎ¤Î·ë²Ì¤È°Û¤Ê¤ê¡¢¡Ö¿ä¤·³èÃç´Ö¤È¥·¥§¥¢¤¹¤ë¤È¤¡Ê50.8%¡Ë¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¤â¼ãÇ¯ÁØ¤ÎÊý¤¬¿ä¤·³èÃç´ÖÆ±»Î¤Ç¤Î¥·¥§¥¢¤¬³èÈ¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ª²Û»Ò¤ò¿ä¤·³èÃç´Ö¤È¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¡¢¤ª²Û»Ò¤ò¥·¥§¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬¤È¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡Ê85.2%¡Ë¡×¡¢¡Ö°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤¯¤Ê¤ì¤ë¡Ê84.3¡ó¡Ë¡×¡ÖÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤ë¡Ê77.7%¡Ë¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ª²Û»Ò¤¬¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÂ¥¤·¡¢Ãç¤ò¿¼¤á¤ë¥Äー¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿ä¤·³èÃç´Ö¤Î´Ö¤ÇºÇ¤â¥·¥§¥¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ª²Û»Ò1°Ì¤Ï¡Ö¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡Ê75.9%¡Ë¡×¡¢2°Ì¤Ï¡Ö¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡¦¥¯¥Ã¥ー¡Ê49.1¡ó¡Ë¡×¡¢3°Ì¤Ï¡Ö¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¡Ê46.3¡ó¡Ë¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤ª²Û»Ò¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¿ä¤·¤Î¥¢¥¯¥¹¥¿¤È¤È¤â¤Ë¿ä¤·¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò»£±Æ¤·¤ÆSNS¤ØÅê¹Æ¤·¤¿¡×¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Çー¤Î¥Á¥ç¥³¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤¬¿ä¤·¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¼«Ê¬ÍÑ¤Ë¹ØÆþ¤·¤Æ¿©¤Ù¤¿¡×¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë»þ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤â¤é¤¦¤Î¤Ç¼«Ê¬¤â¼Ì¿¿¤ä¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¤Ê¤É¤È¤ª²Û»Ò¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤·¤ÆÅÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤ª²Û»Ò¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¡¢²ñ¾ì¤Ç¿ä¤·³èÃç´Ö¤È¥·¥§¥¢¤·¤Æ¿©¤Ù¤Ê¤¬¤éÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
3¡¥¿ä¤·¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡¦¤ª²Û»Ò¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤òºîÀ®¤·¤Æ³Ú¤·¤à¿Í¤â¡£
¡¡ 20Âå½÷À¤Î3³ä¤¬¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡×¤òºîÀ®¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È²óÅú¡£
¡¡ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤òºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹¬Ê¡ÅÙ¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ ZÀ¤Âå¤Î50¡ó°Ê¾å¤¬¡Ö¿ä¤·¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡£
¡¡10Âå½÷À¡Ê30.0%¡Ë¡¢20Âå½÷À¡Ê31.3¡ó¡Ë¤ÈZÀ¤Âå½÷À¤Î3³ä¤¬¡¢¿ä¤·³è¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ ¡Ö¿ä¤·¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¼«ºî¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òºîÀ®¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢30~50Âå¤Ç¤Ï¤¤¤º¤ì¤ÎÀ¤Âå¤â15¡ó°Ê²¼¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢20Âå¤Ç¿ä¤·³è¤Ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ê¤É¤Î¤ª²Û»Ò¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢28.6%¤¬¡Ö¿ä¤·¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¤¡×¤Ë¤ª²Û»Ò¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤òºîÀ®¤·¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Çー¤Ë¿ä¤·¤Î¼Ì¿¿¤òÅ½¤êÉÕ¤±¤¿¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤òÇÛ¤Ã¤¿¡×¡Ö¾Ã¤·¥´¥à¥Ï¥ó¥³¤ò¼êºî¤ê¤·¤Æ¿ä¤·¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»æ¤Ë²¡¤·¡¢¤ª²Û»Ò¤Î¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¾þ¤ê¤È¤·¤ÆÅ½¤êÉÕ¤±¤ÆÂ£¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹¬Ê¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë°ø»Ò¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÍ×ÁÇ¢¨3¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿ä¤·³è¤Ë¤ª²Û»Ò¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Öµ¤Ê¬¤¬¤¢¤¬¤ë¡Ê72.4%¡Ë¡×¡Ö³Ú¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡Ê76.6%¡Ë¡×¡Ö¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤ë¡Ê78.7%¡Ë¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤òºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¹¬Ê¡ÅÙ¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨3¡§2024Ç¯1·î¡Ö¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÎµÊ¿©¤È¹¬Ê¡ÅÙ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×¤ò»²¾È¡¡
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000026.000110734.html
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢10Âå¡Ê53.1¡ó¡Ë¡¢20Âå¡Ê55.6¡ó¡Ë¤È¡¢ZÀ¤Âå¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬¡Ö¿ä¤·¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò»ý¤ÁÊâ¤¤¤¿¤ê¡¢¿È¤ËÃå¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ZÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥°¥Ã¥º¤ä¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¿ä¤·¤Î³¨¤òÉÁ¤¡¢¥¹¥Þ¥Û¥±ー¥¹¤Ë¶´¤ó¤Ç¤¤¤ë¡× ¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥ー¥Û¥ë¥Àー¤òºî¤ê¥«¥Ð¥ó¤ËÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¿ä¤·¤Î¼Ì¿¿¤ò¥È¥ì¥«¤Ë¤·¤Æ¥¹¥Þ¥Û¥±ー¥¹¤Ë¶´¤ó¤À¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¿ä¤·¤ÎÌ¡²è¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¿¿»÷¤·¤Æ¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë³¨¤Î¶ñ¤ÇÅÉ¤Ã¤¿¼êºî¤ê¤¦¤Á¤ï¤ò»ý¤Ã¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ê¡¢¥ー¥Û¥ë¥Àー¤òºî¤Ã¤Æ¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤¸¤ã¤é¤¸¤ã¤é¤Ä¤±¤Æµ¤Ê¬¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡¡
4¡¥¿ä¤·¤ÎÂÐ¾Ý¤Î¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿ー²½¡×¤Ë¤â¿ä¤·³è¤Î¥Ëー¥º¤¢¤ê¡£
¡¡ ¼ãÇ¯ÁØ¤Û¤É³ä¹ç¤¬¹â¤¯¡¢10~20Âå¤Ï50¡ó°Ê¾å¡£30~50Âå¤Ï20~30%¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£
¡¡¼«¿È¤¬¿ä¤·¤Æ¤¤¤ëÂÐ¾Ý¤¬¥¥ã¥é¥¯¥¿ー²½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡Ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ä¥¤¥é¥¹¥ÈÉ÷¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ê¤É¡Ë¤ò»ý¤ÁÊâ¤¤¤¿¤ê¡¢SNS¤Ç¥·¥§¥¢¤·¤¿¤ê¡¢¸«¤Æ³Ú¤·¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤è¤¯¤¢¤ë¡×¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤¬¡¢10Âå¡Ê56.3¡ó¡Ë¡¢20Âå¡Ê52.8¡ó¡Ë¡¢30Âå¡Ê29.2¡ó¡Ë¡¢40Âå¡Ê26.8¡ó¡Ë¡¢50Âå¡Ê24.0¡ó¡Ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£30~50Âå¤¬20~30%¡¢10～20Âå¤Ç¤Ï50¡ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ä¤·¤ÎÂÐ¾Ý¤Î¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿ー²½¡×¤Ë¤â¥Ëー¥º¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¤Á¤ç¤³¤Ã¤È¹¬¤»¸¦µæ½ê¡×¤È¤Ï
¡¡¡Ö¤Á¤ç¤³¤Ã¤È¹¬¤»¸¦µæ½ê¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÈÆü¡¹¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¿´¤Î¹¬¤»¡×¤ò¥Æー¥Þ¤ËÍÍ¡¹¤Ê¸¦µæ¤ä¾ðÊóÈ¯¿®¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¼Ò¤ÎR¡õD¡¢Ç¾²Ê³Ø¼Ô¡¢¹ÔÆ°¿´Íý³Ø¤ÎÀìÌç²È¤Ê¤É¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤¬Æü¡¹¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¿´¤Î¹¬¤»¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿·Ç¯ÅÙ¤ä²ÆµÙ¤ß¤Ê¤É¤Î»þÀá¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ°Õ¼±Ä´ºº¤ä¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤¬¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤òÀ¸³è¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¥¹¥¹¥á¤òÄó¾§¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¹¬Ê¡ÅÙ¸þ¾å¤È¤Î´Ø·¸À¤ò²òÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤ä¸Ä¿Í¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÁÀ¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡¡¡¡¡¡§http://www.lotte.co.jp/corporate/chocotto