LuckyFes¡Ç25¡¢¥Õー¥É¥¨¥ê¥¢¡ÖLucky Dining¡×½ÐÅ¹¼Ô¤ÎÊç½¸¤ò3·î24Æü¤«¤é³«»Ï¡¢¡Ö¥Õ¥§¥¹ÈÓ¤Î¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¡×¤ò¥ー¥ïー¥É¤ËÂ¿ºÌ¤Ê¿©¤òÄó¶¡¤Ø
³ô¼°²ñ¼ÒLuckyFM°ñ¾ëÊüÁ÷¡ÊËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§°ñ¾ë¸©¿å¸Í»Ô¡Ë¤Ï¡¢¹ñ±Ä¤Ò¤¿¤Á³¤ÉÍ¸ø±à¤Ç8·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦10Æü¡ÊÆü¡Ë¡¦11Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Î3Ï¢µÙ¤Ë³«ºÅ¤¹¤ëLuckyFes¡Ç25¤Î¥Õー¥É¥¨¥ê¥¢¡ÖLucky Dining¡×¤Î½ÐÅ¹¼Ô¤ÎÊç½¸¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤ÎLucky Dining¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥§¥¹ÈÓ¤Î¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¡×¡Ö°ñ¾ë¡¦Á´¹ñ¡¦WORLD¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Õ¥§¥¹ÈÓ¡×¤ò¥ー¥ïー¥É¤Ë¡¢¥Õ¥§¥¹ÈÓ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Õ¥ì¥ó¥º¡Ê»²²Ã¼Ô¡Ë¤Ë¥Õ¥§¥¹¤Î³Ú¤·¤µ¤ä°ñ¾ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£°ñ¾ë¤Î¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥á¥Ë¥åー¤Î¤Û¤«¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥§¥¹ÈÓ¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥°¥ë¥á¡¢³¤³°¥°¥ë¥á¤Ê¤É¡¢ºòÇ¯¤è¤ê¤µ¤é¤Ë¸·Áª¤·¤¿¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥Õ¥§¥¹ÈÓ¤òÄó¶¡¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¤âLucky Dining¤Ç¤Ï´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¥¨¥³ÁÇºà¤ÎÍÆ´ï¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÃÏµå¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤¥Õ¥§¥¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥ì¥ó¥º¤òËþÂ¤µ¤»¤ë¡Ö²æ¤³¤½¤Ï¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ë¥åー¤ò¤ª»ý¤Á¤Î°û¿©Å¹¤Î³§¤µ¤ó¡¢Ê³¤Ã¤Æ¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£LuckyFes¤«¤éÂç¿Íµ¤¥Õ¥§¥¹¥á¥Ë¥åー¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡ÚÊç½¸Í×¹à¡Û
½ÐÅ¹´ü´Ö¡¡2025Ç¯8·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë～8·î11Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
½ÐÅ¹¾ì½ê¡¡LuckyFes¥Õー¥É¥¨¥ê¥¢¡ÖLucky Dining¡×Æâ
Êç½¸´ü´Ö¡¡2025Ç¯3·î24Æü¡Ê·î¡Ë～4·î14Æü¡Ê·î¡Ë17:00¤Þ¤Ç
¡ÚÊç½¸±þÊç¾ò·ï¡Û
¡¦°û¿©Å¹¡Ê¥Æ¥ó¥È/¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¡Ë¤Î±Ä¶È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
¡¦PLÊÝ¸±(À¸»ºÊªÇå½þÀÕÇ¤ÊÝ¸±)µÚ¤Ó»ÜÀßÇå½þÊÝ¸±¤Ê¤É¤Ë²ÃÆþ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È
¡¦¿©ÉÊ±ÒÀ¸ÀÕÇ¤¼Ô»ñ³Ê(½à¤º¤ëÄ´Íý»ÕÌÈµöÅù)¤òÍ¤¹¤ë¼Ô1Ì¾°Ê¾å¤¬¸½ÃÏ¾ïÃó²ÄÇ½¤Ê¤³¤È
¡¦½ÐÅ¹¼ÔÀâÌÀ²ñ¤Ø¤Î»²²Ã¤¬²ÄÇ½¤Ê¤³¤È¡Ê1²ó¡Ë
¡¦´ðËÜÅª¤Ë¼çºÅ¼Ô»ØÄê¤Î¥¨¥³ÍÆ´ï¤ò¹ØÆþ¤·¡¢»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹
¡¦½ÐÅ¹¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤òÅö»öÌ³¶É¤È¥áー¥ë¤Ç¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
¡¦ÅÅ»Ò¥Þ¥Íー¤Ç¤ÎÈÎÇä¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È(¸¶Â§¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ)
¡¦»öÌ³¶É¤è¤ê°ÆÆâ¤¹¤ë½ÐÅ¹»ñÎÁ¤ËÆ±°Õ/½å¼é¤Ç¤¤ë»ö¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
¡¦¥¤¥ó¥Ü¥¤¥¹ÈÖ¹æ¤ÎÅÐÏ¿¤Î¤¢¤ë»ö¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
¡Ú½ÐÅ¹´ðËÜ¾ò·ï¡Û
https://luckyfes.com/wp-content/uploads/2025/03/LuckyDining½ÐÅ¹Í×¹à.pdf(https://luckyfes.com/wp-content/uploads/2025/03/LuckyDining%E5%87%BA%E5%BA%97%E8%A6%81%E9%A0%85.pdf)
¡Ú·èºÑÊýË¡¡Û
Á´¤ÆÅÅ»Ò¥Þ¥Íー·èºÑ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ÊÄÌ¿®¾ã³²»þ¤ä¥¤¥ì¥®¥å¥éー»þ¤ò½ü¤¯¡Ë
¢¨·èºÑÃ¼ËöÈñ¤Ï¡¢2ÂæÌÜ¤«¤é½ÐÅ¹¼ÔÍÍ¤Ë¤´ÉéÃ´¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹
¡Ú±þÊç¥Õ¥©ー¥à¡Û
https://forms.gle/fEZgbsiHwDQQJJzK9
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
¡¦½ÐÅ¹¸¢Íø¤Î¥µ¥Ö¥êー¥¹¡ÊÅ¾Âß¡Ë¤·¤Æ¤Î½ÐÅ¹¤ÏÉÔ²Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡¦²áµî¡¢¿©ÃæÆÇ¤Ê¤É¤Î±ÖÉÂ¤òÈ¯À¸¤µ¤»¡¢ÊÝ·ò½ê¤«¤é¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿»ö¶È¼Ô¤Ï±þÊç¤Ç¤¤Þ¤»¤ó
¡¦½ÐÅ¹³ÎÄê¸å¡¢LuckyFes»öÌ³¶É¤È·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÁ´µ¬Ìó¤ò½å¼é¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹
¡¦È¿¼Ò²ñÅªÀªÎÏ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢½ÐÅ¹¤ò¼è¾Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
³Æ¼ï¥Á¥±¥Ã¥È³µÍ×
¡Ê1Æü·ô¡Ë Âç¿Í¡§13,500±ß¡¢Ãæ¹âÀ¸6,750±ß
¡Ê£²ÆüÄÌ¤··ô¡Ë Âç¿Í¡§24,000±ß¡¢Ãæ¹âÀ¸12,000±ß
¡Ê£³ÆüÄÌ¤··ô¡Ë Âç¿Í¡§35,000±ß¡¢Ãæ¹âÀ¸17,500±ß
* ¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤ÏÆþ¾ìÌµÎÁ¡Ê¥Á¥±¥Ã¥ÈÊÝÍ¤ÎÊÝ¸î¼Ô1Ì¾¤Ë¤Ä¤2Ì¾¤Þ¤Ç¡Ë¡£¹â¹»À¸°Ê²¼¤ÎÊý¤ÏÌ¤À®Ç¯¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤éÊÝ¸î¼Ô°·¤¤¤«¤é¤Ï½ü³°¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ²Á³Ê¤Ç¤¹¡£
¡þÂè°ì¼¡Àè¹Ô¡ÊÃêÁª¡Ë ¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¡§¥íー¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È
¼õÉÕ´ü´Ö¡§ 3/12¡Ê¿å¡Ë12:00～£´/£±¡Ê²Ð¡Ë23:59
ÅöÍîÈ¯É½Æü¡§£´/£µ¡ÊÅÚ¡Ë15:00
¡¡LuckyFes¥Á¥±¥Ã¥È¥Úー¥¸ https://luckyfes.com/ticket/
¡¡¥íー¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥ÈLuckyFesÆÃÀß¥Úー¥¸¡§https://l-tike.com/luckyfes/
<<¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ>>
°ñ¾ë¸©¤Ò¤¿¤Á¤Ê¤«»Ô¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î¤ªÎé¤ÎÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢LuckyFes'25¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ò¤¿¤Á¤Ê¤«»Ô¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¤Ò¤¿¤Á¤Ê¤«»Ô¤Îºâ¸»¤òÁý¤ä¤·¡¢¥Õ¥ì¥ó¥º¤Î·ÐºÑÅªÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤µ¤»¤Æ¡¢LuckyFes¤Î¥Õ¥ì¥ó¥º¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»°°Ì°ìÂÎ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤òµý¼õ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú8/9 1Æü·ô¡ÛLuckyFes'25¡¡¥Á¥±¥Ã¥È
https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1600671
¡Ú8/10 1Æü·ô¡ÛLuckyFes'25¡¡¥Á¥±¥Ã¥È
https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1600690
¡Ú8/11 1Æü·ô¡ÛLuckyFes'25¡¡¥Á¥±¥Ã¥È
https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1600695
¡Ú¸Ä¿Í¶¨»¿(8/9Æþ¾ìÊ¬¡Ë¡ÛLuckyFes'25
https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1600700
¡Ú¸Ä¿Í¶¨»¿(8/10Æþ¾ìÊ¬¡Ë¡ÛLuckyFes'25
https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1600701
¡Ú¸Ä¿Í¶¨»¿(8/11Æþ¾ìÊ¬¡Ë¡ÛLuckyFes'25
https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1600702
¢¨3·îÃæ¤Ï¤µ¤È¤Õ¤ë¸ÂÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡££´·î°Ê¹ß¤Ï½ç¼¡¡¢Â¾¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤â¼è¤ê°·¤¤¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹âÀ¸¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¡Ø¸Ä¿Í¶¨»¿¡Ù¤Ï¡¢Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å¤ÏÂç¿ÍÎÁ¶â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤ÏÈ¾³Û¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ç¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ã¡ãÃó¼Ö·ô¤ª¤è¤Ó¥Æ¥ó¥È·ô³µÍ×¡ä¡ä
LuckyFes'25¡ÖÃó¼Ö·ô¡×
ÈÎÇä´ü´Ö¡§Çä¤êÀÚ¤ì¼¡Âè½ªÎ»
Âß½ÐÃó¼Ö¾ì¡§À¾Ãó¼Ö¾ì¡¿Âè1Ãó¼Ö¾ì¡¿Âè2Ãó¼Ö¾ì¡¡¢¨º£Ç¯¤Ï¡ÖÆîÃó¼Ö¾ì¡×¤ÎÈÎÇä¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
LuckyFes¡Ç25¡Ö¥Æ¥ó¥È·ô¡×
ÈÎÇä´ü´Ö¡§Çä¤êÀÚ¤ì¼¡Âè½ªÎ»
¥Æ¥ó¥È¥¨¥ê¥¢¡§¥Õ¥¡¥ß¥êー¥¤ー¥¹¥È¥Æ¥ó¥È¡¿¥Õ¥¡¥ß¥êー¥¦¥¨¥¹¥È¥Æ¥ó¥È¡¿¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Æ¥ó¥È¡¿¥°¥êー¥ó¥Æ¥ó¥È
LuckyFes¡Ç25¡ÖÃó¼Ö·ô¡Ü¥Æ¥ó¥È·ô¡×
ÈÎÇä´ü´Ö¡§Çä¤êÀÚ¤ì¼¡Âè½ªÎ»
¢£Ãó¼Ö·ô/¥Æ¥ó¥È·ôÈÎÇä¥Úー¥¸¡§https://luckyfes.com/ticket/
LuckyFes¡Ç25 ¡Êhttps://luckyfes.com/¡Ë
LuckyFM°ñ¾ëÊüÁ÷¤Ï8·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦10Æü¡ÊÆü¡Ë¡¦11Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤ÎÆüÄø¤ÇLuckyFes¡Ç25¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¡§¹ñ±Ä¤Ò¤¿¤Á³¤ÉÍ¸ø±à¡Ê°ñ¾ë¸©¤Ò¤¿¤Á¤Ê¤«»ÔÇÏÅÏ»úÂç¾Â605-4¡Ë
ÆüÄø¡§2025Ç¯8·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦10Æü¡ÊÆü¡Ë¡¦11Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=PDC-Di9x1rU ]
¢£LuckyFM¡Êhttps://lucky-ibaraki.com/(https://lucky-ibaraki.com/)¡Ë
LuckyFM¤ÏFM94.6MHz/88.1MHz¤Ç°ñ¾ë¸©Æâ¤ò¥«¥Ðー¤¹¤ëÍ£°ì¤ÎÌ±´ÖÊüÁ÷¶É¤Ç¤¹¡£ FM¤Ä¤¯¤Ð¶É¡Ê88.1MHz¡Ë¤Î³«¶É¤Èradiko¤ÎÌµÎÁÇÛ¿®¥¨¥ê¥¢¤¬1ÅÔ6¸©¡Ê´ØÅìÁ´°è¡Ë¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¼óÅÔ·÷¤Ç¤âÄ°¤±¤ë¥é¥¸¥ª¶É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ö¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£°î¤ì¤ë²»³Ú¡×¡Ö¥íー¥«¥ë¥á¥¸¥ãー¡×¡Ö¥Ë¥Ã¥Á¥È¥Ã¥×¡×¡Ö¥Ë¥åー¥¹¡×¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¡×¤Î5¤Ä¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¼´¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈ¤ÎÀ©ºî¤ËÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢ LuckyFes¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Âç·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥³¥ó¥µー¥È»ö¶È¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚLucky Dining¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
Lucky Dining±¿±Ä»öÌ³¶É¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒÅÄÃæ´ë²èÆâ¡Ë
Mail: t-kikaku@vesta.ocn.ne.jp
¡ÚLuckyFes¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒLuckyFM°ñ¾ëÊüÁ÷ ÊóÆ»¹Êó»ö¶ÈÉô Ã´Åö¡§¶¶ÅÄ¡¦°Â
Mail: pr@lucky-ibaraki.com