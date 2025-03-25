¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÚUNREFINED¡Û¤Ë¤Æ¡¢¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¸ÂÄê¥«¥éー¤Î¡Ö¥Ø¥É¥é¡×¤Î¥ì¥È¥í¥½¥Õ¥Ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¡ª

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It is not refined and is not urbane
We elaborate our products which I want to wear not one partial culture centering on American casual. I want you to wear it with a free style of each without being seized with an established concept. We keep a style and the manufacturing of the design that it is easy to match with each style in mind. Use of the essence of raw materials, and a basic design, the thing that I want you to continue using and are intended that enjoy a secular change.