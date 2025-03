¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÚUNREFINED¡Û¤Ë¤Æ¡¢¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¸ÂÄê¥«¥éー¤Î¡Ö¥Ø¥É¥é¡×¤Î¥ì¥È¥í¥½¥Õ¥Ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¡ª

CCPJAPAN株式会社

アパレルブランド【UNREFINED】にて、フィギュアメーカーのCCPJAPAN株式会社の人気フィギュアシリーズ「CCP ミドルサイズシリーズ」からデニムジャケットをイメージした「ヘドラ」の【UNREFINED限定カラー】が数量限定で販売!

■CCPミドルサイズシリーズ ヘドラ デニムフェード Ver. UNREFINED限定カラー

■商品特長

UNREFINEDのデニムジャケットをイメージしたカラーリングで登場!

デニムのフェード感やジャケット袖口のダメージ、ボタン等を彩色で表現。

経年変化した様なデニムのカラーリングが大胆にソフビへと落とし込まれています。

レトロソフビにこだわり、斬新なアイデアを実現し続けるフィギュアメーカーだからこその一品を、是非お手元でお楽しみください。

■商品概要

商品名 :CCPミドルサイズシリーズ ヘドラ デニムフェード Ver. UNREFINED限定カラー

価格 :4,620円(税込)

発売日 :3/30(日)ポップアップショップにて先行販売。4/1(火)よりUNREFINED

ONLINE STOREで販売。

サイズ :全高約12cm

素材 :PVC(ソフビ製)

対象年齢 :15歳以上

仕様 :彩色済み完成品、PP袋、ヘッダーPKG入り

生産地 :日本

著作 :TM & (C) TOHO CO., LTD.

■ご注意

・対象年齢は15歳以上となります。

・掲載されている画像はサンプルの為、実際の製品と異なる場合がございます。

・メーカー製造状況によってはお届けが多少前後する場合がございます。予めご了承下さい。

■UNREFINED POP UP STORE詳細 (3/30先行販売)

UNREFINED POP UP STORE

2025年3/30(日)11:00~18:00

会場

bonill Gallery

東京都目黒区東山2-3-4

lily東山ビル4F

■UNREFINED ONLINE STORE ご注文ページ↓(4/1発売)

unrefined.jp(http://unrefined.jp/)

■ABOUT UNREFINED

洗練されてなく都会的でないものアメカジを軸に1つの偏ったカルチャーではなく自分達の身に付けたいモノを作り込む。既成概念に囚われる事なく其々の自由なスタイルに落とし込んでもらいたいという思いからそのモノの本質を生かした物作りを心がけ真新しい物よりも着続け、使い続ける事で風合いが増し経年変化を楽しんでもらえるような奇を衒う事のないベーシックなプロダクト。

It is not refined and is not urbane

We elaborate our products which I want to wear not one partial culture centering on American casual. I want you to wear it with a free style of each without being seized with an established concept. We keep a style and the manufacturing of the design that it is easy to match with each style in mind. Use of the essence of raw materials, and a basic design, the thing that I want you to continue using and are intended that enjoy a secular change.