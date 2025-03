¥¨¥¯¥¹¥Ú¥Ç¥£¥¢¡¢2025Ç¯ ¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¤Î¡Ö·ê¾ì¡×³¤³°Î¹¹ÔÀè¥é¥ó¥­¥ó¥°¤òÈ¯É½

エクスペディアホールディングス株式会社

エクスペディア(https://www.expedia.co.jp/)は、3月12日に発表した「2025年ゴールデンウィークの人気海外旅行先ランキング(https://www.expedia.co.jp/stories/gw-top-destinations/)」に続き、検索データから見た「2025年ゴールデンウィーク の『穴場』海外旅行先ランキング」、および「海外旅行のホテル選びの人気フィルター」を発表します。

■2025年のゴールデンウィークの『穴場』海外旅行先には東南アジアのリゾート地がランクイン

エクスペディアでは、今年のゴールデンウィークの人気海外旅行先上位10位を「2025年ゴールデンウィークの人気海外旅行先ランキング(https://www.expedia.co.jp/stories/gw-top-destinations/)※1」として発表しました。それに続けて今回は、「2025年ゴールデンウィークの『穴場』海外旅行先ランキング※2」を発表します。

今回のランキングでは、1位にはベトナムの人気リゾート地「ダナン」、2位には台湾桃園国際空港がある「桃園」、そして3位にはタイの人気リゾート地「プーケット」がランクイン。また、6位にはタイの「パタヤ」、7位にはベトナムの「ホイアン」などがランクインし、10か所中4か所は東南アジアのリゾート地が入りました。

上記の「桃園」を始め、韓国の「仁川」、「釜山」など、“誰もが訪れる定番の観光地”ではない「第二の旅行先※3」も複数ランクイン。今年のゴールデンウィークの人気旅行先上位10位には入らないものの、日本からアクセスが良かったり、お得感がある都市が多く入っており、ゴールデンウィークの旅行先をまだ決めかねている人にピッタリです。

■ホテル選びの人気フィルターは「プール」や「オーシャンビュー」

エクスペディアでは、「プール」「ジム」「駐車場」など、希望する設備やサービスの有無をフィルター機能で調べた上でホテルを選ぶことができます。今年のゴールデンウィークの海外旅行のホテルを検索しているユーザーが最も多く使っていたフィルター※1 1位は「プール」、3位には「オーシャンビュー」と、ゴールデンウィーク中に夏を先取りしたウォーターアクティビティを希望している人が多いことが伺えます。

その他に、2位には「空港からの送迎」、4位には「キッチン・キチネット」がランクイン。昨今の物価高や円安の影響を受けて、現地での移動や食事などの費用を抑えようと考えているのかもしれません。

※1 エクスペディア(https://www.expedia.co.jp/newsroom/)における2025/4/26~5/6の旅行検索数に基づく(検索期間:2025/1/1~2/6)

※2 エクスペディア(https://www.expedia.co.jp/newsroom/)における2025/4/26~5/6の旅行検索数のうち、11位~20位にランクインした海外旅行先をランキング化したもの(検索期間:2025/1/1~2/6)

※3 エクスペディア・グループが発表した2025年の旅行トレンド「Unpack’ 25」(https://www.expedia.co.jp/stories/2025-travel-trends/)より

■国内外の様々な地域の対象ホテルが会員価格で25%以上オフ!「ゴールデンウィークと春旅セール」

現在実施中の「ゴールデンウィークと春旅セール」では、国内外の様々な地域の対象ホテルが会員価格で25%以上オフになります。詳細は下記キャンペーンサイトをご覧ください。

◆セール期間:2025年2月25日(火)00:00 ~ 2025年3月31日(月)23:59

(2025年9月8日(月)までの旅行が対象)

セールの終了時間は、対象施設の現地時間に基づいています。

会員価格は、エクスペディアアプリのユーザーおよびエクスペディア会員プログラムの会員が対象です。空室状況によりご利用いただけない場合があります。ブラックアウト期間が適用される場合があります。

◆キャンペーンサイト:https://www.expedia.co.jp/deals?langid=1041&siteid=28&brandcid=EXPEDIA-JP.COMMS.PR.GOLDENWEEK.GENERIC(https://www.expedia.co.jp/deals?langid=1041&siteid=28&brandcid=EXPEDIA-JP.COMMS.PR.GOLDENWEEK.GENERIC)

