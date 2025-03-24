GMO Flatt Security¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¿ÇÃÇAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÖTakumi¡×¥ê¥êー¥¹
¡¡GMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥°¥ëー¥×¤Ç¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯ÁÈ¿¥¤Ë¸þ¤±¤¿¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´ØÏ¢»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëGMO Flatt Security³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°æ¼ê ¹¯µ®¡¡°Ê²¼¡¢GMO Flatt Security¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯3·î24Æü¤è¤ê¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¿ÇÃÇAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È ¡ÖTakumi¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¿¥¯¥ß¡¡URL¡§https://flatt.tech/takumi¡Ë¡× ¤ò¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢2025Ç¯4·î7Æü°Ê¹ßÍøÍÑ³«»ÏÏÈ¤Î¸ø³«»öÁ°ÅÐÏ¿¤Î¼õÉÕ¤òËÜÆü¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖTakumi¡×¤Ï¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤¹¤Ç¤ËVimÅù¤ÎÃøÌ¾OSS¤Ë0-dayÀÈ¼åÀ¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤Ê¤É¤½¤ÎÀÇ½¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£GMO Flatt Security¤¬Ä¹Ç¯¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿ÀÈ¼åÀ¿ÇÃÇ¤ä¥ê¥µー¥Á¤Î¤¢¤êÊý¤òº¬ËÜÅª¤ËÊÑ²½¤µ¤»¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÀ¤³¦¤Î°ÂÁ´¤Ë»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¡ÖTakumi¡×¾Ò²ðÆ°²è
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=mDt-kx_ZNlg ]
¡¡¡ÖTakumi¡×¤Ï¹ñ»ºÀÈ¼åÀ¿ÇÃÇ¥Äー¥ë¡ÖShisho Cloud byGMO¡×¡ÊURL¡§https://shisho.dev/ja¡Ë¤Î¿·µ¡Ç½¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢´ûÂ¸¤ÎÎÁ¶âÂÎ·Ï¤«¤é¤ÏÆÈÎ©¤·¤Æ¤ª¤ê¡ÖTakumi¡×Ã±ÂÎ¤ÎÍøÍÑ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¿ÇÃÇAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÖTakumi¡×¤È¤Ï
¡¡¡ÖTakumi¡×¤ÏGMO Flatt Security¤¬³«È¯¤·¤¿¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¿ÇÃÇAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ç¤¹¡£ºòº£À¤³¦Ãæ¤ÇÇúÈ¯Åª¤ËÍøÍÑ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤È°Û¤Ê¤ëÅÀ¤Ï¡¢¡ÖTakumi¡×¤ÏÀÈ¼åÀ¿ÇÃÇ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³«È¯Ãæ¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶ÈÌ³¤ËÆÃ²½¤·¤¿AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£ ¥æー¥¶ー¤Ï¡¢¡ÖTakumi¡×¤òSlack¥ïー¥¯¥¹¥Úー¥¹¤ËÄÉ²Ã¤¹¤ë¤È¡¢Æ±Î½¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ë»Å»ö¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¼ÂÁõ¤äÀß·×¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ì¥Ó¥åーÅù¤ò°ÍÍê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¡¢ºÙ¤«¤ÊÌäÅú¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¯¡¢¿ôÊ¬¤«¤é¿ô½½Ê¬¤Î»î¹Ôºø¸í¤ò¼«Î§Åª¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¿ÇÃÇAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÖTakumi¡×¤Î»ÈÍÑ¥¤¥áー¥¸
¡¡¡ÖTakumi¡×¤Ï¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤Î»Ø¼¨¤Ë¤è¤ê¤½¤Î»þÉ¬Í×¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£É¾²Á¤ò¼Â»Ü¤µ¤»¤é¤ì¤ëÂ¾¡¢ÆÃÄê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÈ¯À¸»þ¤Ë¼«Æ°Åª¤Ë²ÔÆ¯¤µ¤»¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î³«È¯¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÇÉ¬Í×¤È¤Ê¤ëÄê·¿Åª¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶ÈÌ³¤Î¡¢½ÀÆð¤Ê¼«Æ°²½¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡GMO Flatt Security¤Ç¤Ï¡¢´û¤ËOSS¤ÎÀÈ¼åÀÄ´ºº¡¢µÚ¤ÓÀÈ¼åÀ¿ÇÃÇ(*1)¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖTakumi¡×¤ò¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡ÖTakumi¡×¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÈ¯¸«¡¦Êó¹ð¤·¤¿Vim¤ÎÀÈ¼åÀ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ¾(*2)¡¢10Æü´Ö¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³´ü´Ö¤Ç10·ï¤Î0-dayÀÈ¼åÀ¤ò´û¤ËÈ¯¸«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê*1¡Ë ÍøÍÑ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢»îÍÑ¥æー¥¶ーÍÍ¤È¤Î¹ç°Õ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê*2¡Ëhttps://github.com/vim/vim/security/advisories/GHSA-693p-m996-3rmf¡ÊVim < v9.1.1198¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëÆÃÄê¤ÎZIP¥Õ¥¡¥¤¥ë½èÍý»þ¤Î¥Çー¥¿Â»¼ºÀÈ¼åÀ¡Ë¡Ë
¢£ÍøÍÑÎÁ¶â
¡¡¡ÖTakumi¡×¤Ï¡¢·î³Û70,000±ß(ÀÇÈ´)¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£1¥ö·î¤ÎÍøÍÑÎÌ¤Ë¤Ï¾å¸Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÄÉ²ÃÈñÍÑ¤Ë¤è¤ê¾å¸Â¤òÄ¶¤¨¤ëÍøÍÑ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¡ÖShisho Cloud byGMO¡×¤Î´ûÂ¸¤ÎÎÁ¶âÂÎ·Ï¤È¤ÏÆÈÎ©¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡ÖTakumi¡×Ã±ÆÈ¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ÖTakumi¡×¤Î³«È¯ÇØ·Ê
1. AI¤Ë¤è¤ê²ÃÂ®¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¤Ë¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ÏÄÉ¤¤¤Ä¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡¡
¡¡AIµ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤Ï¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£GitHub¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢GitHub CopilotÍøÍÑ¼Ô¤Ï²ÝÂê²ò·è¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤òÊ¿¶Ñ1»þ´Ö11Ê¬¤ËÃ»½Ì¤·¡¢ÈóÍøÍÑ¼Ô¤Î2»þ´Ö41Ê¬¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÂçÉý¤Ê¸úÎ¨²½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹(*3)¡£Google¼ÒÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëAI¥³ー¥ÉÊä½õ¤Î¼Â¸³¤Ç¤â¡¢³«È¯¼Ô¤Îºî¶È»þ´Ö¤¬Ìó21%Ã»½Ì¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿(*4)¡£³«È¯¼Ô¤ÎÀ¸»ºÀ¤ò¹â¤á¤ë¾å¤Ç¶¯ÎÏ¤Ê¥Äー¥ë¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¤³¤È¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ÈÌ³¤âÆ±ÍÍ¤ÎAI¤Ë¤è¤ë²ÃÂ®¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê*3¡Ë https://github.blog/news-insights/research/research-quantifying-github-copilots-impact-on-developer-productivity-and-happiness/#:~:text=,89¡ÊGitHub CopilotÆ³Æþ¤Ë¤è¤ë³«È¯¼Ô¤ÎÀ¸»ºÀ¤ª¤è¤Ó¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤Ø¤ÎÄêÎÌÅª±Æ¶ÁÉ¾²Á¡Ë
¡Ê*4¡Ë https://arxiv.org/html/2410.12944v2#:~:text=Our%20study%20shows%20that%20developers,Finally%2C%20we¡ÊAI³«È¯»Ù±ç¤¬³«È¯Â®ÅÙ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¡§¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º´Ä¶¤Ë¤ª¤±¤ë¥é¥ó¥À¥à²½Èæ³Ó»î¸³¡Ë
2. ¹¶·â¼Ô¤âAI¤È¤¤¤¦Éð´ï¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë
¡¡AI¤ÎÉáµÚ¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Ï¥Ã¥«ー¤¬¹¶·â¤ò¹Ô¤¦¥Ïー¥É¥ë¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£GMO Flatt SecurityÆâ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡ÖTakumi¡×¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ç¤Ï¡ÖTakumi¡×¤Ë¡Ö¡»¡»¤ÎÈÏ°Ï¤ÇÀÈ¼åÀ¤òÃµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´ÊÃ±¤Ê»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¡¢45Ê¬¸å¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë0-dayÀÈ¼åÀ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤âµ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡¢°°Õ¤ò»ý¤Ã¤¿¹¶·â¼Ô¤âÆ±ÍÍ¤ÎÂ®ÅÙ¤Ç¹¶·â¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¼Ô¤âAI¤òÍÑ¤¤¤Æ¼é¤ê¤ò¶¯²½¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
3. ÀÈ¼åÀ¥ê¥µー¥Á¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ºÇ¶¯¤ÎAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î³«È¯¤¬²ÄÇ½
¡¡GMO Flatt Security¤ÏÀÈ¼åÀ¿ÇÃÇ¡¦¥Ú¥Í¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¥Æ¥¹¥È¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÀÈ¼åÀ¥ê¥µー¥Á³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦¤ÎÃøÌ¾¤Ê¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ë½ÅÂç¤ÊÀÈ¼åÀ¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿(*5)¡£GMO Flatt Security¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ë¤è¤ëÀÈ¼åÀÊó¹ð¤ÇºÎÈÖ¤µ¤ì¤¿CVE¤Î¸Ä¿ô¤â100¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹(*6)¡£¡ÖTakumi¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¿ÇÃÇAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ÎÀÇ½¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¡¢ÀÈ¼åÀÄ´ºº¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òAI¤ËÅÁ¾µ¤·¡¢¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖTakumi¡×¤Ï¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ÎºÇÁ°Àþ¤òÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿GMO Flatt Security¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢Â¾¤Ç¤ÏÄÉ¿ï¤Ç¤¤Ê¤¤³×¿·Åª¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¿ÇÃÇAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ê*5-1¡Ëhttps://flatt.tech/research/posts/clone2leak-your-git-credentials-belong-to-us/¡ÊGMO Flatt Security¤ÎRyotaK¤¬Git¤ÎÇ§¾Ú¾ðÊóÏ³±Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë6¸Ä¤ÎÀÈ¼åÀ¤òGit¤ª¤è¤ÓGitHub´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹¤ËÊó¹ð¡Ë
¡Ê*5-2¡Ëhttps://flatt.tech/research/posts/batbadbut-you-cant-securely-execute-commands-on-windows/¡Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ê¥µー¥Á¥ãー¡¦RyotaK¤¬Windows¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥³¥Þ¥ó¥É¥¤¥ó¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÀÈ¼åÀ¤òJava¡¦PHP¡¦Ruby¡¦Go¤Ê¤É8¤Î¸À¸ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÊó¹ð¡£¡Ë
¡Ê*5-3¡Ëhttps://flatt.tech/research/posts/clone2leak-your-git-credentials-belong-to-us/¡ÊGMO Flatt Security¤ÎRyotaK¤¬Git¤ÎÇ§¾Ú¾ðÊóÏ³±Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë6¸Ä¤ÎÀÈ¼åÀ¤òGit¤ª¤è¤ÓGitHub´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹¤ËÊó¹ð¡Ë
¡Ê*6¡ËCVE¡ÊCommon Vulnerabilities and Exposures¡Ë¤È¤Ï¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀÈ¼åÀ¤ò¼±ÊÌ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼±ÊÌ»Ò¤Ç¤¹¡£ÀÈ¼åÀ¤òÈ¯¸«¡¦Êó¹ð¤·¤¿¥ê¥µー¥Á¥ãー¤äÁÈ¿¥¤Î¼ÂÀÓ¤È¤·¤Æ¸ÀµÚ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£GMO Flatt Security CVE¥Úー¥¸¡§https://flatt.tech/cve/
¡ÖTakumi¡×¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È
1. Ç½Æ°Åª¤Ë¥ê¥¹¥¯¤òÊ¬ÀÏ¡¢¥ì¥Ýー¥È
¡¡GitHub¤äShisho Cloud byGMO¾å¤Çµ¯¤¤¿ÊÑ²½¤Ê¤É¡¢³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆâÍÆ¤òÍý²ò¤·¡¢¥ê¥¹¥¯È½ÃÇ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£È½ÃÇ¤Î¾å¤Ç¤â¤·¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ì¤ÐSlack¾å¤ÇÊó¹ð¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖTakumi¡×¤Ë²¿¤«¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¥ê¥¹¥¯ÂÐ½è¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ÖTakumi¡×¤Ë°ÍÍê¤·¤Ê¤¯¤È¤â¡¢Ç½Æ°Åª¤Ë¥ê¥¹¥¯¤Ë´Ø¤¹¤ë»ØÅ¦¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¤¥áー¥¸
2. ½ÀÆð¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç»Ø¼¨¤òÍý²ò¤·¡¢¥¿¥¹¥¯¤ò¼Â¹Ô
¡¡Slack¤Î²ñÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Þ¤ë¤ÇÆ±Î½¤ËÍê¤à¤è¤¦¤ËÀÈ¼åÀ¿ÇÃÇ¤Î°ÍÍê¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥½ー¥¹¥³ー¥É¤Îº¹Ê¬¤ËÃíÌÜ¤µ¤»¤¿¤ê¡¢²èÁü¤òÆÉ¤ß¹þ¤Þ¤»¤¿¤ê¤¹¤ë»Ø¼¨¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£AI¤Î¤¿¤á¤Ë¿Í´Ö¤¬Í¾Ê¬¤ÊÏ«ÎÏ¤ò³ä¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶ÈÌ³¤ò¤Þ¤ë¤´¤ÈÇ¤¤»¤Æ¿Í´Ö¤¬¿ë¹Ô¤¹¤Ù¤¶ÈÌ³¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
3. ¥½ー¥¹¥³ー¥É¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿¹âÅÙ¤ÊÀÈ¼åÀ¿ÇÃÇ
¡¡¡ÖTakumi¡×¤Ï¥½ー¥¹¥³ー¥É¤ò²òÀÏ¤·¤ÆÀÈ¼åÀ¿ÇÃÇ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÀÇ½¤Ï¥Ñ¥¿ー¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¤è¤ëÀÈ¼å¤Ê¥¹¥Ë¥Ú¥Ã¥È¸¡ÃÎ¤ò´ðËÜ¤È¤¹¤ëµìÍè¤ÎÀÅÅª²òÀÏ¥Äー¥ë¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î»ÅÍÍ¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥í¥¸¥Ã¥¯¤òÍý²ò¤·¡¢¤½¤Î¼ÂÁõ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¸¡ÃÎ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¡»¡»¤ò¼ÂÁõ¤¹¤ë¥³ー¥É¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¡Ö¢¤¢¤¤Î²èÌÌ¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ëAPI¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î°ìÍ÷¤ò¶µ¤¨¤Æ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶ÈÌ³¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤Î¼ý½¸¤â¶¯ÎÏ¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
»îÍÑ¥æー¥¶ー¤Î³§ÍÍ¤ÎÀ¼
¡¡»îÍÑÈÇ¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î³§ÍÍ¤è¤ê¡ÖTakumi¡×¤Ø¤Î´¶ÁÛ¡¦´üÂÔ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
³ô¼°²ñ¼ÒLayerX¡¡ÉôÌç¼¹¹ÔÌò°÷ VP of Enabling Ì¾Â¼ ÂîÍÍ
¡¡¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎºÎÍÑ¤Ï¤É¤Î²ñ¼Ò¤â½çÄ´¤Ç¤Ê¤¤¤·¡¢ÆÃ¤ËÎ©¤Á¾å¤²´ü¤Ï¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Í¥ÀèÅÙ¤¬¾å¤²¤Å¤é¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ÇTakumi¤Î¤è¤¦¤ÊAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ë°ÍÍê¤¹¤ë¤À¤±¤Ç·ÑÂ³Åª¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¿ÇÃÇ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÂç¤¤ÊÊÑ³×¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³«È¯¥×¥í¥»¥¹¤ÎÃæ¤Ç"¤ªÀá²ð¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢"¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤¬Ä¥¤êÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£knowledge¤ÎÀß·×¤Ê¤É¡¢¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Îºî¤êÊý¼¡Âè¤ÇÂ¾¼Ò¤¬¿¿»÷¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒPreferred Networks¡¡Engineering Manager ÂÀÅÄ ²Â·ÉÍÍ
¡¡Preferred Networks¤Ç¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÂçÀÚ¤Ê¥Çー¥¿¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î°ÂÁ´¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¥Áー¥à¤ä³«È¯µ¬ÌÏ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤ÆËÉ¤°¤Ù¤²Õ½ê¤âÁý¤¨¤ë¤¿¤á¡¢°ÂÁ´°Ý»ý¤ÎÆñ°×ÅÙ¤Ï¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£Takumi¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¥ì¥Ó¥åー¤Î¤è¤¦¤Ë½ÀÆð¤ÊÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Ä¤Ä°ÂÁ´¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Æñ¤·¤¤²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¶¯ÎÏ¤ÊÌ£Êý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒPKSHA Communication¡¡CS»ö¶ÈËÜÉô Chatbot»ö¶ÈÉôÄ¹ ÃæÀî ³ÙÍÍ
¡¡¿ÆÀÚ¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ÎÀìÌç²È¤¬¾ï¤Ë¼ÒÆâ¤Ëµï¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢ÂçÊÑ¿´¶¯¤¤¥µー¥Ó¥¹¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£´ÊÃ±¤Ê»Ø¼¨¤òÍ¿¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¿ô½½Ëü¹Ô¤òÄ¶¤¨¤ë¥³ー¥É¥Ùー¥¹¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò20Ê¬ÄøÅÙ¤Ç´°Î»¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï³×¿·Åª¤Ç¤¹¡£ÍøÍÑ³«»Ï¤Î¥Ïー¥É¥ë¤¬Äã¤¯¡¢´ûÂ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ø¤ÎÆ³Æþ¤â¼ê·Ú¤Ë»Ï¤á¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Takumi¤ÏWeb¥µー¥Ó¥¹¤ò¥»¥¥å¥¢¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥Ôー¥Ç¥£¤ËÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¶¯ÎÏ¤ÊÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍøÍÑÊýË¡
¡¡»îÍÑÈÇ¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý°Ê³°¤Ë¸þ¤±¤¿¸ø³«»öÁ°ÅÐÏ¿¤òËÜÆü¤è¤ê³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£»öÁ°ÅÐÏ¿¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë½ç¼¡ÍøÍÑ¤Î¤´°ÆÆâ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ÊÀèÃå½ç¡¦¿³ººÍ¡Ë¡£ÍøÍÑ³«»Ï¤Ï4·î7Æü¡Ê·î¡Ë°Ê¹ß¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
- »öÁ°ÅÐÏ¿¥Úー¥¸URL¡§https://flatt.tech/takumi
¡¡Æ±Æü4·î7Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ç¥£³ô¼°²ñ¼Ò¤È¶¦ºÅ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅÐÏ¿¥Úー¥¸¡§https://flatt.connpass.com/event/349518
GMO Flatt Security³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡GMO Flatt Security¤Ï¡Ö¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎÇØÃæ¤òÍÂ¤«¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¶È³¦¤òÌä¤ï¤ºDX¿ä¿Ê¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¿¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£À½ÉÊ¤Î¼«¼Ò³«È¯¤äÍÍ¡¹¤Ê´ë¶È¤Ø¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£»Ù±ç¡¢Å°Äì¤·¤¿¥æー¥¶ー¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤¿ÃÎ¸«¤ò¸µ¤Ë¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¸ÜµÒÁÈ¿¥¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿È¼Áö·¿¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎÇØÃæ¤òÍÂ¤«¤ë¡×¤¿¤á¤Î¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹·²
- Web&¥¯¥é¥¦¥É¤Þ¤ë¤´¤ÈÀÈ¼åÀ¿ÇÃÇ¥Äー¥ë¡ÖShisho Cloud byGMO¡×
- - URL¡§ https://shisho.dev/ja
- ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ë¤è¤ë¼êÆ°ÀÈ¼åÀÄ´ºº¡¦Ê¬ÀÏ¥µー¥Ó¥¹¡ÖÀÈ¼åÀ¿ÇÃÇ¡×
- - URL¡§https://flatt.tech/assessment
- ¥¯¥é¥¦¥É·¿¥»¥¥å¥¢¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°³Ø½¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖKENRO byGMO¡×
- - URL¡§ https://flatt.tech/kenro
¢¨ µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾µÚ¤ÓÀ½ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
GMO Flatt Security³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊURL¡§https://flatt.tech(https://flatt.tech)¡Ë
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡GMO Flatt Security³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡¡¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èºùµÖÄ®26ÈÖ1¹æ¡¡¥»¥ë¥ê¥¢¥ó¥¿¥ïー
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡°æ¼ê¡¡¹¯µ®
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¢£¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹
»ñËÜ¶â¡¡¡¡4²¯3042Ëü±ß¡Ê»ñËÜ½àÈ÷¶â´Þ¤à¡Ë
GMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊURL¡§https://www.gmo.jp(https://www.gmo.jp)¡Ë
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡GMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¡ÊÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¡¡¾Ú·ô¥³ー¥É¡§9449¡Ë
½êºßÃÏ¡¡¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èºùµÖÄ®26ÈÖ1¹æ¡¡¥»¥ë¥ê¥¢¥ó¥¿¥ïー
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¥°¥ëー¥×ÂåÉ½¡¡·§Ã«¡¡Àµ¼÷
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¢£¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥¤¥ó¥Õ¥é»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢£¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¹¹ð¡¦¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢£¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¶âÍ»»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢£°Å¹æ»ñ»º»ö¶È
»ñËÜ¶â¡¡¡¡50²¯±ß
Copyright (C) 2025 GMO Flatt Security Inc. All Rights Reserved