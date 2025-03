ZEROGRAM¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ËÆ°¤±¤ë·ÚÎÌ¤ÊËÉÉ÷¥¢¥¦¥¿ー Mitchell Airshield LT¥·¥êー¥º¤òÈ¯Çä

株式会社ZEROGRAM

株式会社ZEROGRAM(所在地:東京都港区、代表取締役社長 スコットキム、以下 ZEROGRAM)は、2025年4月2日よりアクティブに動ける軽量な防風アウター Mitchell Airshield LTシリーズを発売いたします。優れた防風性と同時に内部の空気を循環しオーバーヒートを防ぎます。独自な加工を施した生地'Mitchell'は、蒸し暑い時でも肌への接地をミニマムに抑える特殊加工がされ、軽量で優れた防風性があります。

■MITCHELL AIRSHIELD LTシリーズ概要

MITCHELL AIRSHIELD LTシリーズはアクティブに動ける軽量な防風アウター 。

1.フルジップのフーディージャケット「Mitchell Airshield LT Hoody Jacket」と 2.フーディーアノラック「Mitchell Airshield LT Detach. Hoody Anorak」の2型です。

どちらもアクティブに動けるパターンとオーバーヒートを防ぐ構造。素材は優れた防風性と同時に蒸し暑い時でも肌への接地をミニマムに抑える独自加工をした軽量生地'Mitchell'。撥水加工がされ軽い雨に安心な撥水加工や管理を容易にするシワ防止機能などハイカーに快適な時間を提供します。

■独自加工がされたMITCHELL AIRSHIELD LTシリーズの生地'Mitchell'

軽量で優れた防風機能がある30Dナイロン糸を高密度に織り込んだ生地に、蒸し暑い時でも肌への接地をミニマムに抑える特殊加工がされました。また軽い雨にも安心な撥水加工、自然な風合いでシワ防止機能付きのワッシャー加工も施されています。

■MITCHELL AIRSHIELD LTシリーズは2型

67g/sqmの軽量かつ高密度のナイロン肌への接触をミニマムに抑える独自な凹凸加工軽い雨に安心な撥水加工シワ防止機能で管理が容易

1.フルジップのフーディージャケット「Mitchell Airshield LT Hoody Jacket」

2.フーディーアノラック「Mitchell Airshield LT Detach. Hoody Anorak」

商品詳細 :https://www.zerogram.co.jp/view/search?search_keyword=Mitchell&search_price_low=&search_price_high=&search_category=&search_original_code=

■MITCHELL AIRSHIELD LTシリーズ 発売日時

2025年4月2日(水)0:00より発売開始

シリーズ特集ページ :https://www.zerogram.co.jp/view/news/20250321123912

GO LIGHT GET MORE

ZEROGRAM(ゼログラム)は、

人が自然に入る影響を限りなく「ゼロ」にしたいという強い意志から生まれました。

ライトバックパッカーがストレスフリーで前に進めることこそ、自然に寄り添えるとZEROGRAMは考えます。

身心ともに軽くなるほど、より高く登り、より遠くへ進み、より多くの仲間とつながるでしょう。そのためZEROGRAMにとっての軽量性は、単に物質的な意味だけに留まりません。



公式サイト

https://www.zerogram.co.jp/

公式インスタグラム

https://www.instagram.com/zerogramjapan/

公式フェースブック

https://www.facebook.com/zerogramjapan

公式YOUTUBE

https://www.youtube.com/@ZEROGRAM_JPN

公式LINEアカウント

@zerogramjapan

【株式会社ZEROGRAM について】

社名:株式会社ZEROGRAM

代表者:代表取締役社長 スコットキム

所在地:東京都港区三田2-7-12徳文堂ビル4F

事業内容:テント、キャンプ用品、登山用品、スポーツ用品、衣料品の輸出入及び卸売り、小売業、インターネット上のショッピングモールの開設および運営、インターネットを利用した情報提供サービス、電子商取引に関するコンサルティング、通信販売業およびこれに関連する支援事業、広告代理店業、前各号に付帯する一切の業務 衣料品の輸出入及び卸売り、小売業