¼ç±é¡§ËÙÌ¤±ûÆà¤¬ÅÐÃÅ¡ª¤Ü¤ë½Î¤¢¤ó¤ê¡¢ÅÄÊÕÃÒ²Ã¤ò¥²¥¹¥ÈMC¤Ë·Þ¤¨¥°¥ë¥á¥Èー¥¯¡ª¥É¥é¥Þ¡Ø½÷Í¥¤á¤·¡Ù£³·î24Æü¡Ê·î¡Ë³«ºÅ¡¢´°À®ÈäÏª¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ýー¥È
£³·î30Æü¡ÊÆü¡Ë19»þ¤è¤ê£±～£´ÏÃ
£´·î£¶Æü¡ÊÆü¡Ë19»þ¤è¤ê£µ～£¸ÏÃ
FOD¡¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓTWO¥É¥é¥Þ¡¦¥¢¥Ë¥á ¤Ë¤ÆÇÛ¿®¡¦ÊüÁ÷
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Êhttps://www.joyumeshi.com¡Ë
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹FOD¤È¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓTWO¤Ë¤Æ¡¢£³·î30Æü(Æü)19»þ¤è¤êÇÛ¿®¡¦ÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø½÷Í¥¤á¤·¡Ù¤Î´°À®ÈäÏª¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò£³·î24Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓËÜ¼Ò¥Þ¥ë¥Á¥·¥¢¥¿ー¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Êº¸¤«¤é¡Ë¤¢¤ó¤ê¡¢ËÙÌ¤±ûÆà¡¢ÅÄÊÕÃÒ²Ã¡ÊC¡ËÆ£Àî¤è¤ÄÍÕ¡¦¤¦¤¨¤Î¤Î¤Î¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
¥É¥é¥Þ¡Ø½÷Í¥¤á¤·¡Ù¤Ï¡¢Æ£Àî¤è¤ÄÍÕ¸¶ºî¡¢¤¦¤¨¤Î¤Î¤ÎÌ¡²è¤Î¡Ö½÷Í¥¤á¤·¡×¤ò¥É¥é¥Þ²½¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ëÏÂÀôÉï»Ò¡Ê¤¤¤º¤ß¤Ê¤Ç¤·¤³¡Ë¤Ï¡ÈºÇ¸å¤ÎÂçÏÂÉï»Ò¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¹ñÌ±Åª½÷Í¥¡£ºÍ¿§·óÈ÷¤Ê°ìÌÌ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢Âç½°Åª¤Ê¤ªÅ¹¤ËË¬¤ì¡¢»êÊ¡¤Î°ì¿©¡Ê¤Ò¤È¤È¤¡Ë¤ò²á¤´¤¹¡¢¤ªÇ¦¤Ó¥°¥ë¥á¥¹¥Èー¥êー¡£
¼ç¿Í¸øÉï»Ò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢2021Ç¯£³·î¤ËÌó£¸Ç¯´Ö³èÆ°¤·¤¿ÇµÌÚºä46¤òÂ´¶È¤·¡¢¸½ºß¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤¹¤ëËÙÌ¤±ûÆà¡£ËèÏÃÅÐ¾ì¤¹¤ëÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê¥°¥ë¥á¤Î¿ô¡¹¤È¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤ÎÌòÊÁ°áÁõ¤äÌ£¤ÎÌÑÁÛ¤òÉ½¸½¤¹¤ë²Ä°¦¤é¤·¤¤¥³¥¹¥×¥ì¤Ê¤É¡¢Éï»Ò¤ÎÍÍ¡¹¤Ê°áÁõ¥Á¥§¥ó¥¸¤â¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡¡´°À®È¯É½¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¼ç±é¤ÎËÙÌ¤±ûÆà¡¢¥²¥¹¥ÈMC¤È¤·¤Æ¥°¥ë¥á¥É¥é¥Þ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¿©ÄÌ¤Î¥¤¥áー¥¸¤Î¤¢¤ë¤Ü¤ë½Î¤Î¤¢¤ó¤ê¤ÈÅÄÊÕÃÒ²Ã¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¥°¥ë¥á¥Èー¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜÆü¤ÎÂè£±ÏÃ»î¼Ì¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¼çÂê²Î¤¬»ýÅÄ¹á¿¥¤µ¤ó¤Î¡Öweather¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°Ê²¼¤Ë¡¢´°À®È¯É½¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¤òÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥É¥é¥Þ¡Ö½÷Í¥¤á¤·¡×¤ò´Ñ¤Æ¤Î´¶ÁÛ¡¡
ÅÄÊÕ¡ÖºÇ¹â¤À¤è¤Í¡£¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤«¤éÎÉ¤µ¤¬½Ð¤Æ¡£¤Þ¤ºÇò¥ï¥ó¥Ô¤ÎËÙ¤Á¤ã¤ó¡¢¤ä¤Ð¤«¤Ã¤¿¡£Ë¹»Ò¤âÈô¤Ð¤µ¤ì¤Æ¤É¤¦¤¹¤ó¤À¤è¡ª¤È¤«Ãý¤ê¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤¯¸«¤é¤ì¤½¤¦¤Ê¥É¥é¥Þ¤«¤Ê¡©¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡£²¿¤è¤ê¤´ÈÓ¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¤Í¡£¤¢¤¢¤ªÊ¢¶õ¤¤¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¼«Á³¤È¤Í¡×
¤¢¤ó¤ê¡Ö¥É¥é¥Þ¤ÎºÇ½é¤ÎÊý¤ÇÉï»Ò¤¬¹âµé¤Ê¥¹¥Æー¥¿©¤Ù¤Æ¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¤Ç¤â¤¢¤Îµí¤Î¥â¥Ä¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥·ー¥ó¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó¡£»ä¡¢¿ÍÀ¸¤Ç³Î¤«¤Ë»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤ï¤±¡£¤¢¡¢»ä½÷Í¥¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê～¤È»×¤Ã¤¿¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¤Î´ò¤·¤¯¤Ê¤¤¡©¤Á¤ç¤Ã¤È¶¦´¶¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤Í¡£½÷Í¥¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡ª¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¢£ËÙÌ¤±ûÆà¤È¤Ü¤ë½Î¤Ï¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç¤âÃçÎÉ¤·¡©¡ª
¤¢¤ó¤ê¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¥é¥¸¥ª¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤ÏÃý¤ëËÙ¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó½÷Í¥¤µ¤ó¤ÎËÙ¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
ËÙ¡Ö¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç¤âÅÄÊÕ¤µ¤ó¤È¤ªÃã²ñ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ÅÄÊÕ¤µ¤ó¤º¤Ã¤Èñ»Ò¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ªÃã²Û»Ò¤Î¤¢¤È¤Ë¡¢ñ»Ò¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢´°àú¤Ê¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
ÅÄÊÕ¡Ö¥É¥é¥Þ¤ÎÂè£±ÏÃ¤Î¥·ー¥ó¤Ç¡¢¤ªÅ¹¤Î¿Í¤¬¡È¤³¤ó¤Ê½÷Í¥¤µ¤ó¤¬¤¦¤Á¤ÎÅ¹¤¯¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤è¡£»ä¤Ï¤¢¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÊ¬¤«¤ë¤Î¤è¡£¤³¤Î²È¤ËËÙÌ¤±ûÆà¤¬¤¤¤¿¤ó¤À¡ªÀäÂÐ¤Ë¤½¤¦¤À¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡£°ì½ï¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤«º£¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡×
ËÙÌ¤±ûÆà¡¡¡ÊC¡ËÆ£Àî¤è¤ÄÍÕ¡¦¤¦¤¨¤Î¤Î¤Î¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
¢£¥¹¥Ý¥Ã¥È±ÇÁü¤ò´Ñ¤Æ¤Î´¶ÁÛ
ÅÄÊÕ¡Ö¤ªÊ¢¤¹¤¤¤Æ¤¤¿¡£ËÙ¤Á¤ã¤ó¡¢¡ÊÌòÊÁ¤¬¡Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢¤Ü¤ë½Î¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤â¿©¤ÙÊª¤ÎÏÃ¤·¤«¤·¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¥é¥¸¥ª¤Ç¡Ê¶¦±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¡×ÏÃ¤¬¹ç¤¦¤Î¤«¤·¤é¡©¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¼Â¤Ï»ä¤¿¤Á°Ê¾å¤Ë¿©¤¤°ÕÃÏ¤¬Ä¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¿©¤ÙÊª¤ÎÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£ËÜ¿Í¤È¤â½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
ËÙ¡Ö¤¹¤´¤¯¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¡¢Í¥¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢½÷Í¥¤Î»þ¤ÎÉï»Ò¤µ¤ó¤È¡¢¿©¤ÙÊª¤òÁ°¤Ë¤·¤¿»þ¤ÎÁÇ¤ÎÉï»Ò¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥®¥ã¥Ã¥×¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤â¤¹¤´¤¯¿´ÃÏ¤è¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤º¤Ã¤È¤ª²È¤ÇÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤¤¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¢£¥É¥é¥Þ¤Î¼çÂê²Î¤¬¡¢»ýÅÄ¹á¿¥¤¬²Î¤¦¡Öweather¡×¤Ë·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤¤¤Æ
ËÙ¡Ö¤Þ¤µ¤«»ýÅÄ¤µ¤ó¤Î²Î¤¬¼çÂê²Î¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»ýÅÄ¤µ¤ó¤¬¼çÂê²Î¤ò²Î¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥Þ¤ò¡¢¾®¤µ¤¤»þ¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó´Ñ¤Æ¤¤¤Æ¹¥¤¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¿´ÃÏ¤¤¤¤²ÎÀ¼¤¬¾è¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î½À¤é¤«¤¤¶ÊÄ´¤È²ÎÀ¼¤¬¤³¤Î¥¹¥Èー¥êー¤Ë¤¹¤´¤¯¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
ÅÄÊÕ¡Ö¿´¤ÎÄì¤«¤é²¹¤«¤ß¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡¢°Â¿´¤·¤Æ´Ñ¤é¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¤À¤·¡¢¤ªÊ¢¤â¼ª¤âÌÜ¤âÁ´¤Æ¤¬¹¬¤»¡£²¹¤«¤¤´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡£¶Ê¤È¥É¥é¥Þ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¢£»ýÅÄ¹á¿¥¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Öweather¤Ï16Ç¯Á°¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢º£²ó¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ²û¤«¤·¤¯¤â¤¢¤ê¡¢²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤Ã¤È¿ô¤¢¤ëÃæ¤«¤é¿§¡¹Ä°¤¤¤ÆÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤ÈÂçÊÑ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Î¿¿¿´¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ë¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¡¢»ä¼«¿È²þ¤á¤Æ¼Â¤ê¤¢¤ë·Ð¸³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¤ò¤¦¤±¤Æ
»ýÅÄ¹á¿¥
ËÙ¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼çÂê²Î¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢»£±Æ¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥É¥é¥Þ¤ò¸«½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¡¢»ýÅÄ¤µ¤ó¤Î¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¼¡¤ÎÏÃ¤Ï¤É¤ó¤ÊÏÃ¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¤Ã¤Æ¡¢ÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¢£¥É¥é¥Þ½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Î´¶ÁÛ
ËÙ¡Ö2025Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Î£±¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥°¥ë¥á¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤¤¡ª¤È¤¤¤¦¤Î¤ò»öÌ³½ê¤ÎÊý¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë¤ªÏÃ¤·¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¡ËÌô¶É¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂçÀ¼¤ÇÀäÂÐ¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¢£¸¶ºî¤ÎÌ¡²è¤Ï¡¢½Ð±éÁ°¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡©
ËÙ¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»Ð¤ÎÃ¶Æá¤µ¤ó¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¹¤°¤Ë¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤Ç¤³¤ÎÌò¤ò¤ä¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£ÁÇ¤Î¼«Ê¬¤è¤ê¤âÉï»Ò¤µ¤ó¤Ã¤Æ½÷»ÒÎÏ¤¬¹â¤¯¤Æ¡¢Ìò¤Ë¸þ¤±¤Æ¥á¥¤¥¯¤È¤«»äÀ¸³è¤È¤«¤â¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÉÊ¤Î¤¢¤ë½÷À¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦°Õ¼±¤·¤Æ»£±Æ¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
¢£°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·ー¥ó
ËÙ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤´ÈÓ¤Î¥·ー¥ó¡£ËÜÅö¤ËÁ´ÉôÈþÌ£¤·¤¯¤Æ¡£¿©¤¤°ÕÃÏ¤¬ÂçÇúÈ¯¡ªµÙ·ÆÃæ¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÌÜ¤òÅð¤ó¤Ç¡¢¤½¤ÎÊÕ¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤ò¤Ä¤Þ¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢£»£±Æ»þ¤ÎÎ¢ÏÃ
ËÙ¡Ö£±¿Í¤Ç¿©¤Ù¤ë¥·ー¥ó¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤µ¤ó¡Ê¾®ÊýÁó²ð¡Ë¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Æ±µéÀ¸¡ÊSUMIRE¡Ë¤ä¸åÇÚ¡Ê±ÊÀ¥¿¿Íü¡Ë¤È¿©¤Ù¤ë¥·ー¥ó¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î»þ¤Ï¡¢·ë¹½»ä¤¬ÀâÌÀ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿©¤Ù¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤È¤¤¤¦¡¢·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤»£±Æ¤Ç¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡×
¢£ºÇ¸å¤ÎÂçÏÂÉï»Ò¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂç¿Íµ¤½÷Í¥¤ÎÏÂÀôÉï»Ò¡Ê¤¤¤º¤ß ¤Ê¤Ç¤·¤³¡ËÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤Î´¶ÁÛ
ËÙ¡ÖÌ¾Á°¤«¤é¤·¤Æ¤¹¤´¤¯¡ÈÂçÏÂÉï»Ò¡É´¶¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢ËÜÅö¤Ë¾ï¤Ëµ¤ÉÊ¤¬¤¢¤êÁÇÅ¨¤Ê½÷À¤Ê¤Î¤Ç¡¢»£±ÆÃæ¤È¤«¤â¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¼«Ê¬¤Î¤¬¤µ¤Ä¤µ¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¾Ð¡×
¢£Éï»Ò¤ÈÍÄ¤Ê¤¸¤ßÌò¤ÎSUMIRE¡¢Éï»Ò¤Î¥Þ¥Íー¥¸¥ãーÌò¤Î¾®ÊýÁó²ð¡¢¸åÇÚ¿·¿Í½÷Í¥Ìò¤Î±ÊÀ¥¿¿Íü¤È¤Î¶¦±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÙ¡Ö´ðËÜÅª¤Ë°ì¿Í¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢´ò¤·¤¯¤Æ¡£°ì¿Í¤Ç¿©¤Ù¤ë»þ¤â¤â¤Á¤í¤ó¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ì½ï¤Ë¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ë¥·ー¥ó¤Ï¡¢¤½¤Î»þ¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¾å¤¬¤êÊý¤òÉï»Ò¤µ¤ó¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¸«¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Êº¸¤«¤é¡Ë¤¢¤ó¤ê¡¢ËÙÌ¤±ûÆà¡¢ÅÄÊÕÃÒ²Ã¡ÊC¡ËÆ£Àî¤è¤ÄÍÕ¡¦¤¦¤¨¤Î¤Î¤Î¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
¢£Âç¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÙ¡ÖºÇ¶áÊ¹¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¥Öー¥à¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬°ì´Ó¤·¤Æ¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï¥¹¥À¥Á¤Ç¤¹¡£²¿¤Ë¤Ç¤â¹ç¤¦¡ª¤½¤Ð¡¢¤ª¼ò¡¢¤ª¼÷»Ê¡¢¤ªÆù¤Ê¤É¡¢¤É¤³¤Ë¸½¤ì¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¡ªÂ¾¤Î´»µÌ¤È¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È°ã¤¦Ì£¤¬¤¹¤ë¡£¥¹¥À¥Á¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ç¥¹¥À¥Á¤ò¼è¤ê´ó¤»¤Æ¡¢ÎäÅà¸Ë¤Ë50¸Ä¥¹¥È¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²Æ¤Î¥¹¥À¥Á¤Î»þ´ü¤Ë¤Ï³°¿©¤Ç¥¹¥À¥ÁÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤Ë¤â¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÁÅç¤ÎÊý¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ç¤¹¤¬¥¹¥À¥Á¤Î»Å»ö¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¤¯¤À¤µ¤¤¡×
ÅÄÊÕ¡Ö»ä¥Ï¥ó¥Ðー¥°¡ª¿§¤ó¤ÊÌ£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¿§¤ó¤Ê´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢¾Æ¤Êý¡¢¼Ñ¹þ¤ß¤È¤«¤ÇÆù¤ÎÉ÷Ì£¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¤Ç¼Ñ¹þ¤ó¤À¤ä¤Ä¤È¤«¡¢ËÜÅö¤ËË°¤¤¬¤³¤Ê¤¤¡ª¡×
¢£¶ì¼ê¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÙ¡ÖÎ¤°ò¤¬¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¤¤ÊÎ¤°ò¤ò£²¸Ä¿©¤Ù¤Æ¹îÉþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤ªÄÌ¤·¤È¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤éÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡ªµë¿©¤Î»þ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤¬·ù¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ç·ù¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
ÅÄÊÕ¡Ö¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Î¥°¥é¥Ã¥»¡£À¸¤Î¥Ë¥ó¥¸¥ó¤Ï¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ï¥ó¥Ðー¥°¤Î²£¤Ë¤¢¤ë¥°¥é¥Ã¥»¡ª´Å¤¤¤Î·ù¤¤¡×
¢£¹âµéÎÁÍý¤ÈÂç½°Åª¤Ê¥°¥ë¥á¤É¤Á¤é¤ÎÊý¤¬¹¥¤¡©
ËÙ¡Ö»ä¤Ï¡¢Âç½°Åª¤ÊÅ¹¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹âµé¤Ê¤´ÈÓ²°¤µ¤ó¤Ã¤ÆÆÃÊÌ´¶¡¢¤ª½Ë¤¤»ö¤È¤«ÆÃÊÌ¤Ê»þ¤Î´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤ò¤Õ¤é¤Ã¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤ªÅ¹¤ËÄÌ¤¦¤Î¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³¤³°Î¹¹Ô¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¤È¤«¤ªÃãÄÒ¤±¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£Â¿Ê¬¤½¤³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
ÅÄÊÕ¡ÖÆ´¤ì¤Ï¹âµé¤À¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾ì°ã¤¤¤À¤Êー¡£¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ø¹Ô¤¯¤¿¤á¤ÎÍÎÉþ¤¬¤Ê¤¤¡£¡Ê¼«Ê¬¤Î°áÁõ¤ò¸«¤Æ¡Ëº£Æü¤Ï¹Ô¤±¤ë¤±¤É¡£Âç½°¤ÎÊý¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¡£¶äºÂ³¦·¨¤Î¥éー¥á¥ó¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Í¡£¶äºÂ¤Î¥éー¥á¥ó¤¬¤¹¤´¤¤¤ó¤À¤«¤é¡ª·ãÀï¶è¤Ç¡×
¢£¼«¿æ¤Ï¤¹¤ë¡©ÆÀ°ÕÎÁÍý¤Ï¡©
ËÙ¡Ö¼«¿æ¤Ï¤·¤Þ¤¹¤Í¡£Æñ¤·¤¤¤â¤Î¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤ò¤Õ¤é¤Ã¤Èºî¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤Ç¤âºî¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢À¸Õª¾Æ¤¡¢¥«¥ìー¡¢ÆÚ½Á¡¢Æé¡Ä¡£³ä¤ÈÇòÊÆ¤Ë¹ç¤¦¤â¤Î¤òºî¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
ÅÄÊÕ¡Ö¤¹¤´¤¯¤·¤Þ¤¹¤Í¡£ºÇ¶áÇã¤Ã¤¿²ÈÅÅ¤Ï¡¢¸¼ÊÆÀìÍÑ¤Î¿æÈÓ´ï¡£¸¼ÊÆ¤Ã¤Æ¿æ¤¯¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿²¤«¤»¤¿¤ê¤Ê¤É¡£¤½¤Î¿æÈÓ´ï¤Ï¿²¤«¤»¤º¤Ë¤¹¤°¤Ë¿æ¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ò¤¸¤¤È¤«±¬¤Î²Ö¤ò¸¼ÊÆ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£ÌÀÆü¡¢À¤³¦¤¬ÌÇË´ ¿©¤Ù¤ë¤Ê¤é²¿¡©
ËÙ¡ÖºÇ¶á¤â¤¦¤³¤ì¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£ÃÏ¸µ´ôÉì¸©¤Î´ôÉì±Ø¤«¤éÅÌÊâ10Ê¬¤¯¤é¤¤¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¡¢ÂçÀµ»þÂå¤«¤éÂ³¤¯Ãæ²Ú¤½¤Ð²°¤µ¤ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢´Ý¥Ç¥ÖÁíËÜÅ¹¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤ÎÃæ²Ú¤½¤Ð¤Ç¤¹¡£¡Ê¥á¥Ë¥åー¤¬¡ËÃæ²Ú¤½¤Ð¤È¥ï¥ó¥¿¥ó¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ²Ú¤½¤ÐËÜÅö¤Ë¹¥¤¤Ç¡£Á°¤Ë´ôÉì¤Ë»Å»ö¤ÇÍè¤¿»þ¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÎÄ´¤¬°¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Çç¤¤¤Ä¤¯¤Ð¤Ã¤Æ´Ý¥Ç¥Ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢»Å»öÁ°¤Ë¿©¤Ù¤¿¤é¤á¤Ã¤Á¤ã¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸½¾ì¤Ë¹Ô¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï¤â¤¦¤³¤ì¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¤¢¤ó¤ê¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¡£À¤³¦¤¬ÌÇË´¤¹¤ë¤Î¤ËÊì¿Æ¤Ëºî¤é¤»¤Á¤ã¤¦¤Î¤«¤è¡ª¤Ã¤Æ»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤½¤ì¤¾¤ì¤ÇÍýÁÛ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤Î£±ÈÖÍýÁÛÅª¤Ê¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ªÊì¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤¿¥ª¥à¥é¥¤¥¹¡£¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤Ç¤Ù¤¿¤Ù¤¿¤Î¥Á¥¥ó¥é¥¤¥¹¡£¤½¤Î¾å¤ËÇö¤¤Íñ¡£¤½¤³¤Ë¤Þ¤¿¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡£ËÜÅö¤Ë¤¿¤À¤Î¥±¥Á¥ã¥Ã¥×Ì£¤Î¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤¬Îø¤·¤¯¤Æ¡£°Õ³°¤È¤ªÅ¹¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Î¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£»ä¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤¿¥ª¥à¥é¥¤¥¹¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æº£¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£ÌÀÆü¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡×
ÅÄÊÕ¡Ö»ä¤Ï¸æÅÌÄ®¤ÎÃæ²Ú¡£²¼ÀÑ¤ß»þÂå¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤ª¶â¤¬Ìµ¤¯¤Æ¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£°Â¤¯¤Æ¤¢¤Ä¤¢¤Ä¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¡¢¹õ¿Ý¿ÝÆÚ¡ª¡×
¢£ÅöÆü¤Ï¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿ÎÁÍý¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥¹¥Æー¥¸¾å¤ËÅÐ¾ì¡£ÎÁÍý¤Î»£±Æ»þ¤ÎÎ¢ÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦¾ÂÅÄ¤Î¤â¤Ä¼Ñ¹þ¤ß(¥Ç¥ß¥°¥é¥¹)
¡¦¤·¤ç¤¦¤¬¾Æ¤Baka¤Î¤·¤ç¤¦¤¬¾Æ¤£²¼ïÀ¹¤êÄê¿©
¡¦Å·¹ñ¤Î¥Û¥Ã¥È¥±ー¥
ËÙ¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¤¢¤ë¤´ÈÓ²°¤µ¤ó¤À¤«¤é¡Ê¾Ò²ð¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¡Ë´ò¤·¤¤¡ª¼ÂºÝ¥É¥é¥Þ¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤¤¡ª¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ë¤¯¤é¤¤ÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡ªËÜÅö¤Ï¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»£±ÆÃæ¤Ê¤Î¤Ç¤Á¤ã¤ó¤ÈºÂ¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡×
¢£¥¹¥Æー¥¸¾å¤Ç¡¢¿©¥ì¥Ý¤Ë¤âÄ©Àï¡£
ËÙ¡Ö¡Ê¥Û¥Ã¥È¥±ー¥¤ò¿©¤Ù¤Æ¡Ë¤¦ー¤ó¡ª¤¿¤À¤¤¤Þ¡ª¤³¤ì¤³¤ì¤³¤ì¡ª¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Î¤Ë±ü¿¼¤¤¡ª¤¹¤´¤¯´Å¤¤¤â¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤êÎÌ¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥½ー¥»ー¥¸¤È¤«¤â°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥á¥Ë¥åー¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¾×·â¤Ç¤·¤¿¡ª¥¹¥¤ー¥Ä¤ÎÏÈ¤Ç¤ÏÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª¿©»ö¤Ç¤â¤¤¤±¤Á¤ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¤¢¤ó¤ê¡Ö¡Ê¤·¤ç¤¦¤¬¾Æ¤¤ò¿©¤Ù¤Æ¡Ë£²¼ïÀ¹¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢³Ñ¼Ñ¥¿¥¤¥×¤È¥Ð¥é¥¿¥¤¥×¤«¤Ê¡£¡Ê¥Ð¥é¤ò¿©¤Ù¡Ë¤¢¡¢¤¦¤áー¡£À¸Õª¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë´Å¤ß¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤¢¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¡ª¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤Ã¤¿¤«¤¯¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤À¸Õª¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¢¤ªÆù¤â³ú¤á¤Ð³ú¤à¤Û¤É¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡¢¤³¤³¤ÇÊÆ¤Ê¤Î¤è¡£¡Ê³Ñ¼Ñ¥¿¥¤¥×¤ò¿©¤Ù¡Ë¤ä¤ï¤é¤«ー¤¤¡ª¤¦¤Þー¤¤¡ª¡Ê¥Ð¥é¤È³Ñ¼Ñ¡Ë¸ò¸ß¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¤º¤Ã¤È¿©¤ÙÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¡£Á´Á³°ã¤Ã¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¡ª¸«¤¿ÌÜ¤È¥Ü¥ê¥åー¥à¤ÎËþÂ´¶¤Ï¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿©¤Ù¤¿¤È¤¤ÎÍ¥¤·¤¯¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÌ£¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢·ÑÂ³¤·¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤Ï¡×
ÅÄÊÕ¡Ö¡Ê¤â¤Ä¼Ñ¹þ¤ß¤ò¿©¤Ù¤Æ¡ËÌý¤ÈÆù¤¤¤¤ÇÛÊ¬¤À¡ª¤¹¤´¤¯¼Ñ¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤Ä¤ä¤ä¤«¤À¤Í¡ª¤¹¤´¤¯½À¤é¤«¤¯¤Æ¡¢¾¯¤·ÍÎ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ð¥±¥Ã¥È¤¬¡¢¤Ïー¤ä¤Ð¤¤¡ªÁ´Éô¤Î¤¦¤Þ¤ß¤¬Á´Éô¥Ñ¥ó¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¡¢¡Ê¥¿¥ì¤Ï»Ä¤µ¤º¡ËÀäÂÐ¤ËÁ´Éô¿©¤Ù¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡ª¡×
¡Êº¸¤«¤é¡Ë¤¢¤ó¤ê¡¢ËÙÌ¤±ûÆà¡¢ÅÄÊÕÃÒ²Ã¡ÊC¡ËÆ£Àî¤è¤ÄÍÕ¡¦¤¦¤¨¤Î¤Î¤Î¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
¢£¥É¥é¥Þ¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ë³§¤µ¤ó¤ËËÙ¤µ¤ó¤«¤é¥á¥Ã¥»ー¥¸
ËÙ¡Öº£Æü¤ÏËÜÅö¤Ë»ä¤Î¿®Íê¤¹¤ë¤ª»Ð¤µ¤ó¤¿¤Á¤È¡¢£³¿Í¤Ç¤¿¤À¿©¤Ù¤ËÍè¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç½ª»Ï¤¹¤Ã¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ªÏÃ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤¦¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ÀäÂÐ¤ËÊ¬¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¾ïÀ¸³è¤ÇÈè¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤ä¡¢ÌÀÆü¿©¤Ù¤ë¤â¤Î·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦Êý¤È¤«¡¢¤½¤ó¤ÊÊý¤Ë¤Õ¤é¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¿´¤ò²¹¤«¤¯¤·¤Æ¡¢ËèÆü¤ò¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¸åÆüFOD¤Ë¤ÆÇÛ¿®Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö½÷Í¥¤á¤·¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿ûÌî¤ß¤Å¤¤Ë¤è¤ëÍÍ¡¹¤Ê¿©»ö¥·ー¥ó¤òºÌ¤ëÁ´14¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¡¢£´·î£¶Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡þ¡¡ÈÖÁÈ³µÍ×
¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ø½÷Í¥¤á¤·¡Ù¡ÊÁ´£¸ÏÃ¡Ë
¢£ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¡§
¡ã£±～£´ÏÃ¡ä£³·î30Æü¡ÊÆü¡Ë
19»þ¡¡FOD¤Ë¤ÆÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È¡¿19»þ～21»þ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓTWO¥É¥é¥Þ¡¦¥¢¥Ë¥á¤Ë¤ÆÊüÁ÷
¡ã£µ～£¸ÏÃ¡ä£´·î£¶Æü¡ÊÆü¡Ë
19»þ¡¡FOD¤Ë¤ÆÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È¡¿19»þ～21»þ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓTWO¥É¥é¥Þ¡¦¥¢¥Ë¥á¤Ë¤ÆÊüÁ÷
¢¨FOD¤Ç¤Ï£±ÏÃÌµÎÁÇÛ¿®
¢¨ÇÛ¿®¡¦ÊüÁ÷Æü»þ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤
¢£½Ð±é¡§ ËÙÌ¤±ûÆà¡¿SUMIRE¡¿¾®ÊýÁó²ð¡¿±ÊÀ¥¿¿Íü¡ÊRain Tree¡Ë¤Û¤«
¢£¸¶ºî¡§¡Ö½÷Í¥¤á¤·¡×¡¡(¸¶ºî:Æ£Àî¤è¤ÄÍÕ Ì¡²è:¤¦¤¨¤Î¤Î¤Î)¡¡½¸±Ñ¼Ò¡¡ ºÇ¿·Âè11´¬È¯ÇäÃæ
¢£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡§
µÓËÜ¡§±ó»³³¨Íü¹á
±é½Ð¡§Ä«ÈæÆàÍÛ»Ò
¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¦±é½Ð¡§¾®ÎÓÏÂ¹É¡ÊFCC¡Ë
¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡§ÅÄ¾å¸þÆü°ª
¶¨ÎÏ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§¹Ó°æ½ÓÍº
À©ºî¶¨ÎÏ¡§FCC
À©ºîÃøºî¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
(C)️Æ£Àî¤è¤ÄÍÕ¡¦¤¦¤¨¤Î¤Î¤Î¡¿½¸±Ñ¼Ò
¢£URL¡§
https://www.joyumeshi.com¡¡¡Ê¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Úー¥¸¡Ë
https://fod.fujitv.co.jp/title/805b¡ÊFODÇÛ¿®¥Úー¥¸¡Ë
https://youtu.be/30vRx7Ii3Jo¡¡¡Ê60ÉÃÍ½¹ð¡Ë
¢£¼çÂê²Î¡§ »ýÅÄ¹á¿¥¡Öweather¡×¡Êavex trax¡Ë
¡þ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯³µÍ×
¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ö½÷Í¥¤á¤·¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯
¢£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡§¿ûÌî¤ß¤Å¤
¢£ÈÎÇä¶â³Û¡§ÄÌ¾ï 2444 ±ß(ÀÇ¹þ)¡¦¥Ï¥¤¥ì¥¾ 3354 ±ß(ÀÇ¹þ)
¢£¼ýÏ¿¶Ê¿ô¡§14¶Ê
¢£È¯ÇäÆü¡§£´·î£¶Æü¡ÊÆü¡Ë21»þ¤è¤ê½ç¼¡ÇÛ¿®³«»Ï
¢£ÇÛ¿®Àè¡§Apple Music¡¢Spotify¡¢Amazon Music¡¢LINE MUSIC ¤Ê¤É³Æ¼ï²»³ÚÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹
¡þ¡¡FOD¡¡³µÍ×
¡ÖFOD¡×¤È¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¸ø¼°¤ÎÆ°²è¡¦ÅÅ»Ò½ñÀÒÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¡ÖFOD¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ç¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡¦¥¢¥Ë¥á¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¦±Ç²è¤Ê¤ÉºÇ¿·ºî¤«¤é²áµî¤ÎÌ¾ºî¤Þ¤Ç100,000ËÜ°Ê¾å¤ÎÂÐ¾ÝºîÉÊ¤¬·î³Û976±ß(ÀÇ¹þ)¤Ç¸«ÊüÂê¡£¤Þ¤¿¡¢200»ï°Ê¾å¤Î»¨»ï¤âÆÃÅµ¤ÇÆÉ¤ßÊüÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÌ¡²è¤Ê¤ÉÅÅ»Ò½ñÀÒ¤â700,000ºý°Ê¾å¤ÎËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤«¤é¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£²ñ°÷ÅÐÏ¿ÉÔÍ×¤Î¡ÖFOD ¸«Æ¨¤·ÌµÎÁ¡×¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤òÊüÁ÷¸å´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÇÛ¿®¡£ÌµÎÁ¤Çµ¤·Ú¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£URL¡§https://fod.fujitv.co.jp/