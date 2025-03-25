Î©¶µÂç³Ø¼Ò²ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¦µæ½ê¡¦¥â¥Ð¥¤¥ë·úÃÛ¸¦µæ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÈ¯Â¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡
¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥â¥Ð¥¤¥ë·úÃÛ¶¨²ñ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§Ä¹ºä½ÓÀ®¡Ë¤Ï¡¢¹±µ×»ÅÍÍ¤ÎÌÚÂ¤¥â¥Ð¥¤¥ë·úÃÛ¤òÍÑ¤¤¤¿±þµÞ²¾Àß½»ÂðÅù¤ÎÉáµÚ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢Î©¶µÂç³Ø¼Ò²ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¦µæ½ê¤Î2025Ç¯ÅÙ¿·µ¬¸¦µæ³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ë·úÃÛ¸¦µæ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤¬È¯Â¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö¶¨²ñ¤ÏÆ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¸¦µæ³«È¯¤ò²ÃÂ®¤·¤Þ¤¹¡£¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò4·î22Æü¡Ê²Ð¡Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥â¥Ð¥¤¥ë·úÃÛ¶¨²ñ¤¬´ë²è¤·¤¿¸¦µæÂåÉ½Ä¹ºä½ÓÀ®ÊÔÃø¤Î¡Ø¿·½»Âð»º¶ÈÏÀ¡Ù¡Ê4·î8ÆüÈ¯Çä¡Ë¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´Ø·¸¼Ô¤ÈÆ¤ÏÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥â¥Ð¥¤¥ë·úÃÛ¸¦µæ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÌÜÅª
Æî³¤¥È¥é¥ÕµðÂçÃÏ¿Ì¥ê¥¹¥¯¤ÎÀÚÇ÷À¤¬¹â¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£ÈïºÒ¸å¤ËÂçÎÌ¤Î±þµÞ²¾Àß½»Âð¤ò·úÀß¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¸½ºß¤Î¥×¥ì¥Ï¥Ö²¾Àß½»Âð¤ÏÎÌÅª¡¢¼ÁÅª¤Ë¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢¹ñ»ººà¤òÍøÍÑ¤·¤¿ËÜÀß°Ü¹Ô¤¬²ÄÇ½¤Ê¹±µ×»ÅÍÍ¤ÎÌÚÂ¤¥â¥Ð¥¤¥ë·úÃÛ¤Î³èÍÑ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£¥ê¥¹¥¯¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹µÚ¤ÓºÒ³²¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢ÌÚÂ¤¥â¥Ð¥¤¥ë·úÃÛ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»½Ñ³«È¯µÚ¤Ó¥â¥Ð¥¤¥ë·úÃÛ¤ÎÀ¸»º¡¦¶¡µë¡¦·úÀß¤ò»Ù¤¨¤ëÌÚÂ¤½»Âð¤Î¹©¶È²½¡¢DX²½µÚ¤Ó¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ³«È¯¤È¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£
¸¦µæ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ü´Ö¡§2025Ç¯4·î1Æü～2028Ç¯3·î31Æü
¢£¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Æü»þ¡§4·î22Æü¡Ê²Ð¡Ë17»þ30Ê¬～19»þ30Ê¬
¾ì½ê¡§Î©¶µÂç³ØÃÓÂÞ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡¡¥Þ¥¥à¥Ûー¥ë¡Ê15¹æ´Û¡Ë2³¬M201¶µ¼¼
¼çºÅ¡§Î©¶µÂç³Ø¼Ò²ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¦µæ½ê¡¦¥â¥Ð¥¤¥ë·úÃÛ¸¦µæ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¶¨ÎÏ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥â¥Ð¥¤¥ë·úÃÛ¶¨²ñ
ÂÐ¾Ý¡§¸¦µæ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥á¥ó¥ÐーµÚ¤Ó»²²ÃÍ½Äê¼Ô
¸¦µæÂåÉ½¡§Ä¹ºä½ÓÀ®¡ÊÎ©¶µÂç³ØÂç³Ø±¡¼Ò²ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¦µæ²Ê¶µ¼ø¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥â¥Ð¥¤¥ë·úÃÛ¶¨²ñÂåÉ½Íý»ö¡Ë
¸¦µæ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤´´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢²¼µ¤Þ¤Ç¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://forms.gle/zCNM9ZkBJEbopUF69
¢£½ÐÈÇËÜ
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¿·½»Âð»º¶ÈÏÀ¡¡¥ê¥¹¥¯¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ò¼ÂÁõ¤·¤¿½»Âð¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤òÃÛ¤¯
´ë²è¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥â¥Ð¥¤¥ë·úÃÛ¶¨²ñ
ÊÔ¡§Ä¹ºä½ÓÀ®
È¯¹Ô¡§³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÁÏ¼ù¼Ò
¤´ÉÔÌÀ¤ÊÅÀÅù¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é²¼µ¤Ë¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆüËÜ¥â¥Ð¥¤¥ë·úÃÛ¶¨²ñHPÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§https://mobakyo.or.jp/contact