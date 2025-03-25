¥Þー¥¯¥é¥¤¥ó¥º¡¡ÅÅµ¤¼«Æ°¼ÖÈÎÇä·îÊó¡¡2025Ç¯2·î
¥Þー¥¯¥é¥¤¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¼ò°æ À¿¡¢http://www.marklines.com/¡Ë ¤Ï¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤ÎÀ¤³¦ÈÎÇä¤ÎÌó90%¤ò¥«¥Ðー¤¹¤ë¼çÍ×15¥«¹ñ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤ÎÂæ¿ô¾ðÊóµÚ¤ÓÈÎÇäÆ°¸þ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿2025Ç¯2·î¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊBEV/PHV/FCV¡ËÈÎÇä·îÊó¡Ê¾¦ÍÑ¼Ö¤ò½ü¤¯¡¢¿ä·×ÃÍ¤ò´Þ¤à¡Ë¤ò·ÇºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÐ¾Ý¹ñ¡¨Ãæ¹ñ¡¢ÊÆ¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢¥¤¥ó¥É¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢±Ñ¹ñ¡¢´Ú¹ñ¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥¿¥¤¡¢¥Î¥ë¥¦¥§ー¡¢¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É
Ãí¡Ë²áµî¤ÎÂæ¿ô¥Çー¥¿¤Î°ìÉô¤Ë½¤Àµ¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡¡°ìÉô¤Î¥Çー¥¿¤Ë¤Ï¿ä·×ÃÍ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡Ãæ¹ñ¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¡Ê½Ð²ÙÂæ¿ô¡Ë¤ÏÍ¢½ÐÂæ¿ô¤ò½ü¤¯½¸·×ÃÍ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊBEV/PHV/FCV¡Ë¤Î¥·¥§¥¢
¡¡¼çÍ×12¥«¹ñ¤È¥Î¥ë¥¦¥§ー¡¢¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤ÎËÌ²¤3¥«¹ñ¡Ê·×15¥«¹ñ¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë2·î¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï103.8ËüÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°·îÈæ¤Ç¤Ï3.4%¸º¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°Ç¯Æ±·îÈæ¤Ç¤Ï56.9%Áý¤ÈÂç¤¤¯Áý²Ã¤·¤¿¡£2·î¤ÏÃæ¹ñ¤Î½ÕÀáµÙ²Ë¤â¤¢¤ê¡¢Á°·îÈæ¤Ç¸º¾¯¤·¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯¤ÏÃæ¹ñ¤ÇÃÍ²¼¤²¶¥Áè¤¬·ã¤·¤¯¡¢Çã¤¤¹µ¤¨¤Î±Æ¶Á¤ÇÂæ¿ô¤¬Âç¤¤¯¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Á°Ç¯Æ±·îÈæ¤Ç¤ÏÂçÉýÁý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2·î¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¥·¥§¥¢¤Ï22.7%¤Ç¡¢Á°Ç¯Æ±·îÈæ¤Ç6.6¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý²Ã¡¢Á°·îÈæ¤Ç¤â0.1¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý²Ã¤·¤¿¡£1～2·î¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼ÖÎß·×ÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï¡¢Á°Ç¯Æ±´üÈæ36.9%Áý¤Î211.2ËüÂæ¤Ç¡¢¼«Æ°¼ÖÈÎÇäÂæ¿ôÁ´ÂÎ¤ËÀê¤á¤ë¥·¥§¥¢¤Ï22.7%¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡HV¤Î2·î¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï38.8ËüÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°·îÈæ¤Ç7.3%¸º¡¢Á°Ç¯Æ±·îÈæ¤Ç¤Ï14.3%Áý²Ã¤·¤¿¡£2·îÃ±·î¤Î¥·¥§¥¢¤Ï8.5%¤È¤Ê¤ê¡¢Á°·îÈæ¤Ç0.3¥Ý¥¤¥ó¥È¸º¡¢Á°Ç¯Æ±·îÈæ¤Ç¤Ï0.3¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý²Ã¤·¤¿¡£1～2·î¤ÎHVÎß·×ÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï80.5ËüÂæ¡¢Á°Ç¯Æ±´üÈæ¤Ç17.8%Áý²Ã¤·¡¢¼«Æ°¼ÖÈÎÇäÂæ¿ôÁ´ÂÎ¤ËÀê¤á¤ë¥·¥§¥¢¤Ï8.6%¤À¤Ã¤¿¡£
¼çÍ×¥áー¥«ー¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¿ä°Ü
¡¡¥áー¥«ーÊÌ¡ÊÂç¼ê¼çÍ×¥áー¥«ー¡¢Tesla¡¢Ãæ¹ñ·ÏÂç¼êÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¥áー¥«ー¡Ë¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¿ä°Ü¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¼ó°Ì¤ÏBYD¤ÇÁ°·î¤«¤é1.9ËüÂæÁý¤Î26.3ËüÂæ¤À¤Ã¤¿¡£Geely¤¬Á°·î¤«¤é2.4ËüÂæ¸º¤Î11.4ËüÂæ¤Ç2°Ì¡£Tesla¤ÏÁ°·î¤«¤é0.1ËüÂæ¤ÎÈùÁý¤È¤Ê¤ê¡¢8.5ËüÂæ¤Ç3°Ì¡£4°Ì¤ÏGM¥°¥ëー¥×¤ÇÁ°·îÈæ2.1ËüÂæÁý¤Î6.8ËüÂæ¡£VW¥°¥ëー¥×¤ÏÁ°·î¤«¤é0.5ËüÂæ¸º¤Î6.0ËüÂæ¤Ç5°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡BYD¤ÏÁ°·îÈæ¤Ç7.7%Áý¡¢Á°Ç¯Æ±·îÈæ¤Ç¤Ï150.5%Áý¡¢Geely¤ÏÁ°·îÈæ¤Ç17.4%¸º¡¢Á°Ç¯Æ±·îÈæ¤Ç¤Ï134.2%Áý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Á°Ç¯¤«¤é¤ÎÂçÉýÁý¤ÏÃæ¹ñ¤Î½ÕÀáµÙ²Ë¤Î»þ´ü¤Î¤º¤ì¤Ê¤É¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£°ìÊý¡¢Tesla¤ÏÁ°·îÈæ¤Ç0.8%Áý²Ã¤·¤¿¤¬¡¢Á°Ç¯Æ±·îÈæ¤Ç¤Ï12.4%¸º¤È¶ìÀï¤¬Â³¤¯¡£¼ç¤Ë²¤½£¤Ç¤ÎÈÎÇä¸º¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¹ñÊÌ/¥áー¥«ーÊÌ/¥Ñ¥ïー¥È¥ì¥¤¥óÊÌ¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¥·¥§¥¢¤äÈÎÇäÂæ¿ô¿ä°Ü¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦³Æ¹ñ¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¥·¥§¥¢¤È¿ä°Ü
¡¦BYD¡¢Geely¡¢Tesla¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼ÖÈÎÇäÆ°¸þ
¡¦¼çÍ×¥áー¥«ー¤Î¥Ñ¥ïー¥È¥ì¥¤¥óÊÌÈÎÇä¹½À®Èæ
¡Ê»²¹Í¡Ë¼çÍ×12¥«¹ñ¤Î¼«Æ°¼ÖÈÎÇäÆ°¸þ(Á´¥Ñ¥ïー¥È¥ì¥¤¥ó¤ò´Þ¤à)
¾Ü¤·¤¯¤Ï²¼µ¥ê¥ó¥¯Àè¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.marklines.com/ja/report/statistics_evsales_202502?rf=prtimes
¥Þー¥¯¥é¥¤¥ó¥º¤Î¾ðÊó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢EV¡¦ÅÅÆ°²½¤Ë´Ø¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£²¼µ¥ê¥ó¥¯¤è¤ê¥µー¥Ó¥¹¾Ò²ð¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.marklines.com/ja/lp/vehicle-electric.html?rf=prtimes
¡¦ÅÅÆ°¼Ö(HV/EV/PHV/FCV)ÈÎÇäÂæ¿ô
¡¦5Ç¯¸å¤Þ¤Ç¤Î¿··¿EV¤äxEV¤Î¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¾ðÊó
¡¦ÅÅÆ°¼Ö600¥â¥Ç¥ëÄ¶¤Î¥Çー¥¿¥Ùー¥¹
¡¦´Ä¶µ¬À© ¡ÊÇÓ¥¬¥¹¡¦Ç³Èñ/CO2 Åù¡Ë
¡¦EV´ØÏ¢ÉôÉÊ¡Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡¢e-Axle¤Û¤«¡Ë¤Î¥·¥§¥¢¡¦¶¡µë¾ðÊó¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥äー¸¡º÷
¡¦EV¤ÎÊ¬²òÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¡¢ÅÅÆ°¥Ñ¥ïー¥È¥ì¥¤¥ó¤ÎÅ¸¼¨²ñ¼èºà¾ðÊó
¡¦³Æ¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ÎÅÅÆ°²½À¯ºö¡¢¿·¶½EV¥áー¥«ー¤äÅÅÃÓ¥áー¥«ー¤ÎÆ°¸þ¤Ê¤ÉºÇ¿·¥Ë¥åー¥¹