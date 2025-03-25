Intel Vision 2025³«ºÅ
¥¤¥ó¥Æ¥ë ¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢2025Ç¯3·î31Æü¤«¤é4·î1Æü¤Þ¤ÇÊÆ¹ñ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ë¤Æ¡¢¾·ÂÔÀ©¤Î¸ÜµÒ¤È¥Ñー¥È¥Êー¸þ¤±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¡ÖIntel Vision 2025¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£½éÆü¤Ë¤Ï¡¢º£·î18Æü¤ËIntel¤ÎCEO¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥ê¥Ã¥×¥Öー¡¦¥¿¥ó¡ÊLip-Bu Tan¡Ë¤¬¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°´ðÄ´¹Ö±é¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤¹¡£Æ±´ðÄ´¹Ö±é¤ÏIntel Newsroom(https://newsroom.intel.com/)¤ª¤è¤ÓIntel¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë(https://www.youtube.com/c/Intel)¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ê¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡¢Intel Newsroom¤Ë¤Æ¥¢ー¥«¥¤¥ÖÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¿Ê²½¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë³×¿·¤Îµ¡²ñ¤ä¡¢¶È³¦¤ÎÌ¤Íè¤ò·Áºî¤ë¶¨¶È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢Intel¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿·¤¿¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤·¡¢AI»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ®¸ù¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¶È³¦ºÇÀèÃ¼¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ー¤È´ÉÍýµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿AI PC¤ÎºÇ¿·¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ä¡¢¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¡¢¥¨¥Ã¥¸¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¸þ¤±¤Î¹âÅÙ¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÂÎ¸³¤·¡¢AI¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥ºÁ´ÂÎ¤Ø³ÈÄ¥¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎºÇÅ¬¤Êµ»½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â²òÀâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
¡¦Æü»þ¡§ 2025Ç¯3·î31Æü～4·î1Æü¡ÊÊÆ¹ñÂÀÊ¿ÍÎ²Æ»þ´Ö¡Ë
¡¦»²²Ã¡§¸ÜµÒ¸þ¤±¤Î¾·ÂÔÀ©¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡¦¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¾ðÊó¡§
Intel¤Î´ðÄ´¹Ö±é¤Ï¡¢3·î31Æü¡Ê·î¡Ë¸á¸å2»þ¡ÊÊÆ¹ñÂÀÊ¿ÍÎ²Æ»þ´Ö¡Ë / 4·î1Æü¡Ê²Ð¡Ë¸áÁ°6»þ¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¤è¤ê¡¢Intel Newsroom(https://newsroom.intel.com/)¤ª¤è¤ÓIntel¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë(https://www.youtube.com/c/Intel)¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦´ðÄ´¹Ö±é¤Î¥ê¥×¥ì¥¤¡§
¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®½ªÎ»¸å¡¢Intel Newsroom(https://newsroom.intel.com/)¤Ë¤Æ¥¢ー¥«¥¤¥ÖÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Intel Vision 2025¤Î¾ÜºÙ
Intel Vision 2025¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢Intel Newsroom(https://newsroom.intel.com/)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥½ー¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç@IntelNews(https://x.com/intelnews)¡Ê±Ñ¸ì¡Ë¡¢@Intel¡ÊX / µìTwitter¡Ë(https://x.com/IntelJapan?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor)¡¢Intel LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/intel-corporation/posts/?feedView=all)¡Ê±Ñ¸ì¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¡¢ºÇ¿·¾ðÊó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£