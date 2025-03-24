40¼þÇ¯¤Î500¼ïÎà¤ÎÌ¾Á°Æþ¤ê¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È´ë²è¤¬ÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¥³¥¢¥é¤Î¥Þー¥Á¡ª¼¡¤Ê¤ë³¨ÊÁ¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤È¤Ï¡©ºî¤Ã¤Æ¿ä¤·¤Æ¡ª¥Þ¥¤¥³¥¢¥é¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥Ã¥Æ¤Ï¡¢2025Ç¯3·î24Æü¡Ê·î¡Ë¸áÁ°10»þ¤è¤ê¡Öºî¤Ã¤Æ¿ä¤·¤Æ¡ª¥Þ¥¤¥³¥¢¥é¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ª¡×¤ò¥¹¥¿ー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¼«Ê¬¤Î¿ä¤·¡Ê¢¨¡Ë¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥¢¥é¤ò¾¦ÉÊ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Î¥Õ¥ìー¥à¤ËÉÁ¤¤¤¿¤ê¡¢¥¸¥§¥Í¥ìー¥¿ー¤ò»È¤Ã¤ÆºîÀ®¤·±þÊç¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¿³ºº¤Ë¤è¤ê±þÊçºîÉÊ¤¬¥í¥Ã¥Æ¸ø¼°WEBÆ°²è¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢ÃêÁª¤Ç±þÊçºîÉÊ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¤Ê¤É¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë´ë²è¤Ç¤¹¡£
¢¨¡Ö¿ä¤·¡×¤Ï¹¥¤¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¼«Ê¬¤Î¡ÖÂçÀÚ¤Ê¿Í¡Ê²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤Ê¤É¡Ë¤â´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯3·î¤Ë40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ ¡Ö¥³¥¢¥é¤Î¥Þー¥Á¡× ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼þÇ¯¤Î»Üºö¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿500¼ïÎà¤ÎÌ¾Á°Æþ¤ê¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È´ë²è¤ÏÂçÈ¿¶Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¼«Ê¬¤ä²ÈÂ²¡¢Í§¿Í¡¢¿ä¤·¤ÎÌ¾Á°¤òÃµ¤¹¿Í¤¬Â³½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤Ê¤ë³¨ÊÁ¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤È¤·¤Æ¡¢¹¥¤¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¢¼«Ê¬¤Î¡ÖÂçÀÚ¤Ê¿Í¡Ê²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤Ê¤É¡Ë¡×¤ò»×¤¤¤Ê¤¬¤éºîÀ®¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥¢¥é¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÂçÀÚ¤Ë¿ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Áê¸ß¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Ú¤·¤ßÊý¤Ï¼«Í³¼«ºß¡ª
³Ú¤·¤ßÊý¤Ï2¼ïÎà¡ª¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤Ã¤Á¤Ç³Ú¤·¤ß¤Þ¤¹¤«¡©
¾¦ÉÊ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿³Ú¤·¤ßÊý
ÉÁ¤¤¤Æºî¤Ã¤Æ¡¢¥³¥¢¥é¤Î¥Þー¥Á¤È¥Ï¥Ã¥Ôー¤ò¥·¥§¥¢¤·¤è¤¦¡ª
¾¦ÉÊ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ë¤¢¤ë³¨ÊÁ¤¬ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤Î¥Õ¥ìー¥à¤Ë³¨ÊÁ¤òÉÁ¤¤¤Æ¿ä¤·¥³¥¢¥é¤òºîÀ®¡£
¥Õ¥ìー¥à¤Î¿§¤ÏÁ´Éô¤Ç6¿§¡£¿ä¤·¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ë¹ç¤¦¥«¥éー¤Çºî¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
³¨ÊÁ¤òÉÁ¤¤¤¿¤é¥¹¥Þ¥Û¥±ー¥¹¤ËÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¡¢¿ä¤·Æ±»Î¤Ç¸ò´¹¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¢£³Ú¤·¤ßÊý¤ÎÎã
¡¦¿ä¤·¤Î¥«¥éー¤Ç¿ä¤·¤Î¥³¥¢¥é¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¦¡¦¡¦¡¦
¡¦Í§¿Í¤¬¹¥¤¤Ê¿§¤Ç¡¢Í§¿Í¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Æ¥³¥¢¥é¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¸ò´¹¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¦¡¦
¡¦Â´¶ÈµÇ°¤Ë¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤Çºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¦¡¦¡¦
¡¦¤ª»ÒÍÍ¤È°ì½ï¤Ë²ÈÂ²Á´°÷Ê¬¤Î¥³¥¢¥é¤òºî¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤¿¤ê¡¦¡¦¡¦
¡¦¥¹¥Þ¥Û¥±ー¥¹¤ËÆþ¤ì¤Æ»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¦¡¦¡¦
¡¦¥³¥¢¥é¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ÈÌ¾Á°¤ò°ì½ï¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¦¡¦¡¦
³Ú¤·¤ßÊý¤Ë·è¤Þ¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª
¼«Í³¼«ºß¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ú
¥¸¥§¥Í¥ìー¥¿ー¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿³Ú¤·¤ßÊý
¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥³¥¢¥é¤Î¥Þー¥Á¡×¤òºî¤ì¤ë³Ú¤·¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ª
¼«Ê¬¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê¥³¥¢¥é¤ä¡¢¡È¿ä¤·¡É¤äÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥³¥¢¥é¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¢ö
¥¸¥§¥Í¥ìー¥¿ー¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢È±¤äÌÜ¡¢°áÁõ¤Ê¤É¿ÈÂÎ¤Î¥Ñー¥Ä¤òÁª¤ó¤Ç¿ä¤·¥³¥¢¥é¤òºîÀ®¡£
²èÁüÊÝÂ¸¤ò¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¡¢¿ä¤·³èÃç´Ö¤È¥·¥§¥¢¤·¤¿¤ê¡¢SNS¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤Ë¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
ºî¤Ã¤Æ¿ä¤·¤Æ¡ª¥Þ¥¤¥³¥¢¥é¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
²ÈÂ²¤ä¿ä¤·¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¡¢¥Þ¥¤¥³¥¢¥é¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¾¦ÉÊ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Î¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤Î¥Õ¥ìー¥à¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¡¢WEB¾å¤Î¥¸¥§¥Í¥ìー¥¿ー¡É¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Þー¥Á¤¯¤ó¥áー¥«ー¡É¤É¤Á¤é¤ò»È¤Ã¤Æ¤â»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª¡¡
¢£±þÊç´ü´Ö
2025Ç¯3·î24Æü(·î) 10:00 ～ 4·î13Æü(Æü) 23:59¤Þ¤Ç¡¡
¢£±þÊçÊýË¡
¾¦ÉÊ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ç±þÊç
STEP1¡§¥³¥¢¥é¤Î¥Þー¥Á¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Î¥Õ¥ìー¥à¤ËÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ä¿ä¤·¤Î¥³¥¢¥é¤òÉÁ¤¤¤Æ¼Ì¿¿»£±Æ¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¤â¤·¤¯¤Ï¡¢ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÆ°²è»£±Æ¡£
STEP2¡§X¤â¤·¤¯¤ÏInstagram¤Î¡È¤ª¸ý¤ÎÎø¿Í ¥í¥Ã¥Æ¡É¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー¡£
¡¡¡¡¡¡ ¡ÊX¡§@lotte_koibito¡¡¡¡Instagram: @lotte_koibito¡Ë
STEP3¡§¼Ì¿¿¤Þ¤¿¤ÏÆ°²è¤È¡Ö #ºî¤Ã¤Æ¿ä¤·¤Æ¥Þ¥¤¥³¥¢¥é ¡×¤ò°ì½ï¤ËX¤â¤·¤¯¤ÏInstagram¡Ê¥Õ¥£ー¥É¤Þ
¡¡¡¡¡¡¡¡¤¿¤Ï¥êー¥ë¡Ë¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ±þÊç´°Î»¡£Instagram¤Î¥¹¥Èー¥êー¥º¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
¥¸¥§¥Í¥ìー¥¿ー¡È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Þー¥Á¤¯¤ó¥áー¥«ー¡É¤Ç±þÊç
STEP1¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Þー¥Á¤¯¤ó¥áー¥«ー¡Êhttps://www.lotte.co.jp/atelier/koala_generator/(https://www.lotte.co.jp/atelier/koala_generator/) ¡Ë¤Ç
¡¡¡¡¡¡¡¡ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ä¿ä¤·¤Î¥³¥¢¥é¤òºîÀ®¤·¡¢¤´¼«¿È¤ÎÃ¼Ëö¤Ë²èÁü¤òÊÝÂ¸¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¤â¤·¤¯¤Ï¡¢ºîÀ®¤·¤Æ¤ëÍÍ»Ò¤òÆ°²è»£±Æ¡£
STEP2¡§X¤â¤·¤¯¤ÏInstagram¤Î¡È¤ª¸ý¤ÎÎø¿Í ¥í¥Ã¥Æ¡É¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー¡£
¡¡¡¡¡¡ ¡ÊX¡§@lotte_koibito¡¡¡¡Instagram: @lotte_koibito¡Ë
STEP3¡§Ã¼Ëö¤ËÊÝÂ¸¤·¤¿²èÁü¤Þ¤¿¤ÏÆ°²è¤È¡Ö#ºî¤Ã¤Æ¿ä¤·¤Æ¥Þ¥¤¥³¥¢¥é ¡×¤ò°ì½ï¤ËX¤â¤·¤¯¤ÏInstagra
¡¡¡¡¡¡¡¡m¡Ê¥Õ¥£ー¥É¤Þ¤¿¤Ï¥êー¥ë¡Ë¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ±þÊç´°Î»¡£Instagram¤Î¥¹¥Èー¥êー¥º¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
¢¨¥¸¥§¥Í¥ìー¥¿ー¤ÇºîÀ®¸å¡¢¤´¼«¿È¤ÎÃ¼Ëö¤Ë²èÁü¤òÊÝÂ¸¤·¤Æ¤«¤éÅê¹Æ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¥¸¥§¥Í¥ìー¥¿ー²èÌÌÆâ¤ÎX¤Î¥·¥§¥¢¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¤â¡¢ºîÀ®¤·¤¿²èÁü¤Ï¼«Æ°Åª¤ËÅºÉÕ¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¾ÞÉÊ
¹ç·×ÅöÁª¼Ô¿ô¡§104Ì¾
Âç¾Þ(¿³ºº)¡§¥í¥Ã¥Æ¸ø¼°¡ªWEBÆ°²è¤Ë±þÊçºîÉÊ¤òºÎÍÑ¡õ¥³¥¢¥é¤Î¥Þー¥ÁµÍ¹ç¤» 4Ì¾
¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¾Þ(ÃêÁª)¡§ ¥³¥¢¥é¤Î¥Þー¥ÁµÍ¹ç¤» 50Ì¾
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡±þÊçºîÉÊ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー 50Ì¾
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¡¦¾¦ÉÊ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì3¿§¤Î³¨ÊÁ¤Ê¤·¤Î¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¥Õ¥ìー¥à¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/2360/table/2426_1_83eb9b25b4e0e779d87631c596a77460.jpg ]
»²¹Í:ZÀ¤Âå¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬¡Ö¿ä¤·¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡ª¡×
¥í¥Ã¥Æ¤¬º£Ç¯2·î¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡Ö¿ä¤·³è¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×¤Ç¤Ï¡¢¿ä¤·³èÃæ¤Î20Âå¤ÎÌó3³ä¤¬¡¢¤ª²Û»Ò¤ä¥°¥Ã¥ºÅù¤ò¿ä¤·³èÃç´Ö¤È¡Ö¥·¥§¥¢¡×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¼ã¤¤À¤Âå¤Ç¡Ö¥·¥§¥¢¡×¤¬³èÈ¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¿ä¤·³è¤Ç¤ª²Û»Ò¤ò¥·¥§¥¢¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬¤È¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡×¡ÖÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤ë¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Çー¤Ë¿ä¤·¤Î¼Ì¿¿¤òÅ½¤êÉÕ¤±¤¿¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤òÇÛ¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ ¿ä¤·³èÃæ¤Î20Âå½÷À¤ÎÌó3³ä¤¬¿ä¤·³è¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡Ö¿ä¤·¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡×¤òºîÀ®¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ÈÅú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¹¤Ë¡¢ZÀ¤Âå¡Ê*¡Ë¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬¡Ö¿ä¤·¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ö¿ä¤·¤Î³¨¤òÉÁ¤¡¢¥¹¥Þ¥Û¥±ー¥¹¤Ë¶´¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥ー¥Û¥ë¥Àー¤òºî¤ê¡¢¥«¥Ð¥ó¤ËÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤â½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿ä¤·¤¬¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ä¥¤¥é¥¹¥ÈÉ÷¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤ë¿ä¤·¤Î¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿ー²½¡×¤Ë¤â¥Ëー¥º¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
*15ºÐ～19ºÐ¤ª¤è¤Ó20Âå¤òZÀ¤Âå¤ÈÄêµÁ
¢£Ä´ººÌ¾¡§¿ä¤·³è¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡¡¡¡¢£Æü»þ¡§2025Ç¯2·î27Æü～2025Ç¯3·î3Æü
¢£Ä´ºº¼êË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº¡¡¡¡¢£Ä´ºº¼Â»Ü´ë¶È¡§¥í¥Ã¥Æ
¢£Ä´ººÂÐ¾Ý¡§¿ä¤·³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë15ºÐ～59ºÐÃË½÷¡¡¡¡¢£Ä´ºº¿Í¿ô¡§800Ì¾
³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥Ã¥Æ
https://www.lotte.co.jp/