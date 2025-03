¥Æー¥Þ¥«¥éー¤Ï¡Ö¥Ô¥ó¥¯¡×¡ª¡ØLOONEY TUNES¡Ù¤È¡ØTOM and JERRY¡Ù¤Î¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Á´¹ñ¤ÎPLAZA¤ËÀª¤¾¤í¤¤¡ª

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニー 株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニー(東京都新宿区)は、2025年4月17日(木)まで、全国のPLAZA・MINiPLAにて、「ピンク」のアイテムが集結するプロモーション「JUST PINK IT!」を開催中。3月28日(金)からは、ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、ピンクカラーをテーマにした『LOONEY TUNES』と『TOM and JERRY』のPLAZA・MINiPLA限定アイテムが登場します。

不思議とパワーがみなぎってくるラッキーカラー「ピンク」!全国のPLAZAで、ピンクカラーのアイテムが大集結したプロモーション「JUST PINK IT!」を開催中。

3月28日(金)からは、PLAZAでも大人気のカートゥーン、『LOONEY TUNES(ルーニー・テューンズ)』と『TOM and JERRY(トムとジェリー)』の限定アイテムが多数登場します。本プロモーションのテーマ「ピンクカラー」に染まった商品ラインアップは見ているだけでも気分が上がること間違いなし!

中でも注目は、誰もが憧れるふたりの女の子「ローラ・バニー」と「トゥードルス」のアイテム!それぞれのフェイスが大胆にデザインされたヘアバンドやポーチをはじめ、モバイルアクセサリーやトラベルグッズなどの雑貨類、Tシャツなどのアパレルまで、たくさんのアイテムがお目見えします。

『LOONEY TUNES』と『TOM and JERRY』のPLAZA・MINiPLA限定アイテムをお見逃しなく!

https://www.plazastyle.com/contents/justpinkit2025/?press=pink0324

『LOONEY TUNES』&『TOM and JERRY』限定アイテムラインアップ(一部)

PLAZAのPINKプロモーション

「JUST PINK IT!」

期間:2025年4月17日(木)まで開催中

● PINKのアイテムを身に着けてPLAZAへGO!「WEAR PINK! キャンペーン 第二弾」

